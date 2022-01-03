Умер трехкратный Олимпийский чемпион Виктор Санеев

Сатановский напомнил о сталинском условии независимости Финляндии

Политолог Евгений Сатановский считает, что руководство Финляндии «готовится к новой эпохе в отношениях с Россией», на что указывает заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин о сохранение возможности подачи заявки на вступление в НАТО.

«Информация о том, что эта страна может в ближайшее время вступить в НАТО, что резко увеличит протяженность общей линии непосредственного соприкосновения границ Североатлантического альянса и России, а также внезапно высказанное финским начальством острое недовольство теми условиями обеспечения национальной безопасности России, которые были выдвинуты Москвой НАТО и Соединенным Штатам, как основной стране этого военно-политического альянса, говорят именно об этом. Хотелось бы, конечно, интерпретировать происходящее каким-то более оптимистическим образом, да только никак не получается», – написал он в своем Telegram-канале «Армагеддоныч».

Он подчеркнул, что «геополитика тем и славится, что нет в этом мире ничего вечного, и даже ничего долгоиграющего нет. И без того столько десятилетий Россия в Европе не воевала... Было бы странно, если бы ее никто не попытался попробовать на прочность, как сейчас в наших отношениях с Западом и происходит».

«В НАТО же не только Украина с Грузией рвутся (Молдавии приготовиться). Альянс намерен расширяться на Балканах и на северном направлении. Помимо Финляндии, в него и Швеция вполне может вступить. Польша и три постсоветские республики Прибалтики это сделали – и давно. А у них история отношений с Россией не лучше, чем у шведов и финнов, которые с ней тоже столетиями воевали, хотя в итоге предпочли пока еще проводимый ими в жизнь нейтралитет», – указал Сатановский.

Политолог напомнил, что Финляндия с 1809 до 1917 годы была автономным государством в составе Российской империи, затем страна отстояла свою независимость в войне 1939-1940 годов. Он указал, что «по итогам Великой Отечественной войны ей Сталин эту самую независимость оставил... как и Австрии, в обмен на нейтралитет».

«А теперь, чего же Хельсинки не попробовать сменить этот статус? Политики там уже совсем не те, кто понимал, зачем он их стране. Новое поколение политиков, во всей Европе новое. Пересматриваются там итоги Второй мировой войны, что бы по этому поводу Москва ни говорила. А в итоге такого рода ревизий всегда происходят новые войны, после которых наступает новое равновесие, в зависимости от того, кто в итоге выиграет, а кто проиграет. Вот к этому в итоге все и придет», – заключил Сатановский.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна сохраняет возможности подачи заявки на вступление в НАТО.

До этого президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что требования, которые Россия выдвинула в адрес США и НАТО, противоречат европейскому порядку безопасности.

Политолог Николай Межевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что на потенциальное вступление Финляндии в НАТО России следует ответить усилением Балтийского флота. По его словам, заявления финского руководства о членстве в НАТО могут быть попыткой растянуть военно-политические усилия России с юга страны до севера. «Это может означать угрозу Санкт-Петербургу. Такая риторика возвращает Москву к крайне тяжелой ситуации 1939 года, но в новом геополитическом исполнении», – сказал аналитик.