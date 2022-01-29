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В госпогранслужбе Украины рассказали о росте числа отказов во въезде россиянам
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Около 7 тыс. россиян не пропустили на территорию Украины в 2021 году, что в 2,5 раза больше, чем в 2020-м, сообщает пресс-служба госпогранслужбы Украины.
«В течение прошлого года на государственной границе Украины наблюдалось увеличение пассажиропотока. В целом движение пассажиров по сравнению с позапрошлым годом выросло на 18% и составило 39 млн человек», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что отказали в пересечении границы сотрудники погранслужбы 46 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем в 2020 года.
«Из них количество непропущенных иностранцев составило около 31 тысячи», – говорится в сообщении.
Главными причинами отказа становились неподтвержденные цели поездки и вопросы, связанные с карантинным ограничением.
«Также почти втрое возросло количество отказов во въезде в Украину гражданам Молдовы (более 5300 человек). Кроме того, довольно часто украинским пограничникам приходилось отказывать в пересечении границы гражданам Индии (1435), а также Румынии (1399), Польши (1319), Египта (1114) и Беларуси (765)», – добавили в пограничной службе.
Зеленский ответил на предложение приехать в Россию
В ходе общения с журналистами на брифинге президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение главы российского МИД Сергея Лаврова, который пригласил украинскую сторону на переговоры, но без обсуждения ситуации в Донбассе.
«Ну, во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не можем там обсудить вопрос Донбасса, это вопрос внутренний. Зачем приглашать человека в таком формате, чтоб этот человек в таком формате не согласился... нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакой результат?» – передает слова Зеленского РИА «Новости».
Политик подчеркнул, что встречаться он готов, но не обсуждать ситуацию в Донбассе, приехав в Россию, он не может.
«Зачем меня приглашать в Сочи, чтобы что? Чтобы я на лыжах покатался?», – сказал он.
Ранее Сергей Лавров заявил, что если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, то она готова и предложил приехать договориться в Москву, Сочи или Санкт-Петербург. Обсуждения Донбасса министр предложил провести в контактной группе по урегулированию конфликта, в которую входят несколько стран.
Зеленский: Ни одна страна не будет защищать Украину в случае нападения России
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
«Если Россия решится на масштабное вторжение, ни одна страна не будет защищать Украину. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то, если потом что-то произойдет, нужно будет защищать. И в этом очень серьезные вызовы для НАТО. Но я хочу сказать, что некоторые европейские страны так думают, и они не хотят рисковать, принимать Украину. Но если будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет», – сказал Зеленский в ходе интервью, передает ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Пятая статья вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не может быть введена в действие при нападении на страну-партнера, а далее отметил, что сейчас у НАТО нет никаких планов по размещению боевых групп на Украине. Также он добавил о разногласиях между союзниками по блоку о том, какую конкретную помощь оказать сейчас Киеву.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России и отмечал, что если это зависит от России, то войнного конфликта не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
США заявили о намерении снизить промышленный потенциал России и разорить банки
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Сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома, отвечающий за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, Питер Харрелл заявил, что санкции, которые США могут ввести против России, не направлены «против обычных российских потребителей», хотя должны «сократить производственные мощности» России.
Харрелл сказал, что «не может анонсировать все шаги». «Намерения в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Reuters.
Он заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины санкции должны привести к «непосильным финансовым издержкам для крупных российских финансовых институтов» и «спровоцировать отток капитала, инфляцию», разорение банков. Кроме того, могут быть введены «широкие экспортные ограничения». Они должны вызвать «ослабление российского промышленного потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе». По мнению Харрелла, ЕС примет аналогичные шаги.
Источники Reuters сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность ограничить поставки компьютерных чипов в Россию, для чего проводятся консультации с представителями Южной Кореи и тайваньской администрации.
Напомним, Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что CША не рассматривают введение против России санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа, планируемые ограничения коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. Президент США Джо Байден, когда его спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России Владимира Путина в случае «российского вторжения» на Украину, ответил: «Да».
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В Германии оценили отказ России пускать военную инспекцию ОБСЕ на свои объекты
Берлин сожалеет о решении России не пускать военную инспекцию в рамках ОБСЕ на свои объекты с мотивировкой распространения омикрон-штамма коронавируса, заявил представитель германского МИДа Кристофер Бургер.
«В действительности Россия проинформировала о том, что приостанавливает до конца февраля реализацию так называемого Венского документа, на основе которого участники ОБСЕ принимают меры укрепления доверия, такие как, например, посещение наблюдателей», – цитирует ТАСС Бургера. По его словам, Россия объяснила отказ распространением «омикрона».
Дипломат отметил, что в связи с таким решением невозможна инспекция российской территории на треугольнике Украина – Белоруссия – Россия, о чем запросила Латвия, и что Россия ранее одобрила. «Мы сожалеем об этом шаге, поскольку именно в нынешней ситуации было бы полезно все, что способствует прозрачности и снижению напряженности», – заявил Бургер, призвав Москву «детально и на добровольной основе информировать о своей активности» ОБСЕ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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Украинский политолог: Зеленский больше не может монетизировать «российскую угрозу»
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«Игры Киева и США в «российскую военную угрозу» имеют давнюю историю, но теперь ее условия для Украины принципиально ухудшились», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее CNN сообщал, что Байден и Зеленский поспорили по поводу вероятности нападения России на Украину.
«В отличие от Зеленского, у того же Порошенко для запугивания всего мира «российской агрессией» были очень четко выстроены идеологемы: «Запад с нами», «Мы – последний оплот Европы на пути наступления Мордора», – напомнил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
При этом подобная риторика имела четкое финансовое выражение. «Недаром бывший адвокат Трампа Руди Джулиани рассказывал про беспрецедентную коррупцию в команде Порошенко. Теперь же ситуация другая, что отражается и на Байдене, и на Зеленском», – сказал эксперт.
Аналитик указал, что посредством нагнетания военной истерии США принуждают Киев к выполнению Минских соглашений, которые могут стать общей точкой соприкосновения позиций Москвы и Вашингтона в нынешнем диалоге по безопасности.
Помимо этого, подчеркнул собеседник, Байден не может сказать, что Украине ничего не угрожает, и, как следствие, ослабить военную помощь – тогда республиканцы обвинят его в сдаче позиций, по примеру ситуации в Афганистане.
«Поэтому Байдену нужно всё подать красиво: мир находился на грани третьей мировой войны из-за Украины, а мы всех спасли. Но сами украинские власти не видят для себя ничего хорошего в происходящем», – отметил политолог.
«Сейчас конфигурация российских войск такова, что если Киев решится на «хорватский сценарий» решения донбасского вопроса, Москва сможет оперативно на это отреагировать. Россия учла свои ошибки при грузино-осетинской эскалации. При этом нападать на Украину все равно никто не собирается», – указал эксперт.
«К тому же нельзя сказать, что Украине «перекрыли кислород». Никто не блокирует экспорт из Мариуполя, а это четверть валютной выручки Украины. Минск также поставляет электроэнергию, хотя Лукашенко мог переадресовать просьбу от Киева Тихановской, которую Украина считает президентом Белоруссии», – напомнил аналитик.
А вот Запад уже не готов предоставлять широкие экономические преференции Киеву, отметил собеседник. «Финансовые инструменты Запада больше похожи на откровенно спекулятивные. Пирамида с задействованием облигаций внутреннего госзайма валится, а ведь именно она позволяла Украине уходить от угрозы дефолта и обеспечивать худую стабильность. Все это рушит курс гривны», – заметил политолог.
При этом Запад обещает объем финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, а офис президента Украины говорит, что страну от краха спасет не меньше, чем 3,5 млрд – «и это тоже показывает разобщенность позиций Киева и США, Зеленский больше не сможет монетизировать «российскую угрозу».
В пятницу утром CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским «прошел не очень хорошо», в основном – из-за разногласий по поводу «уровня угрозы» российского нападения.
Байден предупредил своего украинского коллегу, что российская атака практически неизбежна, и что вторжение начнется в феврале, когда земля замерзнет. Зеленский, однако, подтвердил свою ранее озвученную позицию, что угроза со стороны России есть, но она не такая однозначная, и нет уверенности в том, что нападение вообще произойдет.
При этом в офисе президента Украины предприняли попытку опровергнуть данные CNN.
В то же время глава МИД Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям допустил, что есть силы, которые хотели бы спровоцировать военные действия вокруг Украины, однако со стороны России с этой страной войны не будет.
Дипломат подчеркнул, что «со стороны России войны (с Украиной) не будет», однако он не исключает, что «кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия (вокруг Украины)».
Вместе с тем он указал, что Киев не контролирует «огромное количество военнослужащих»: «По данным Запада даже, по-моему, около 100 тысяч на линии соприкосновения, и киевский режим большую часть из этих вооруженных людей не контролирует».
Ранее в МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
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Зеленский увидел угрозу разрушения экономики из-за военной паники
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«Нам не нужна эта паника», – заявил в интервью иностранным журналистам президент Украины Владимир Зеленский, говоря об информационной эскалации вокруг Украины. По его мнению, это может привести к разрушению экономики страны.
Глава страны заявил, что ситуация нагнетается СМИ, передает его слова РИА «Новости». «Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось число военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ. Сейчас я не считаю, что ситуация более напряженная, чем она была тогда, в пик учений. Но такой информационной политики тогда не было», – сказал президент Украины.
«Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», – подчеркнул президент. По его словам, из-за паники Украина может потерять собственную экономику, передает УНИАН.
«Для нас очень важный сейчас момент. Мы можем потерять экономику нашего государства, но прежде всего люди. Вероятность атаки есть, она никуда не ушла. Она была в 2021 году такая же, в 2020 году она была меньше, в 2019 году после «нормандского формата» она была еще меньше. Позавчера была встреча советников в «нормандском формате». Поэтому если это все не просто политический театр и все это очень серьезно, то это шаги к диалогу, к мирному урегулированию процесса. Поэтому я и считаю, что это говорит о том, что надо очень осторожно высказывать ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, что завтра будет война», – считает Зеленский.
Владимир Зеленский ответил также на вопрос журналистки, знает ли он что-то такое, чего не знает президент США Джо Байден. Глава Украины поблагодарил за вопрос и ответил, что у него, как и у президента США, могут быть свои секреты. О чем именно идет речь, он уточнять не стал.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Пентагон предложил представить последствия войны на Украине
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что Россия стянула к границам с Украиной силы, которые заставляют вспомнить о «днях холодной войны».
Милли считает, что следует «перенестись во времени в дни холодной войны, чтобы увидеть что-то такого масштаба». Он отметил, что Россия «проводит ежегодные учения», за которыми США «пристально наблюдали, но это другое», передает РИА «Новости».
«Если война разразится с тем размахом и масштабом, какие возможны, гражданское население пострадает очень сильно… Вы можете представить, как это выглядит в плотной городской застройке, вдоль дорог и так далее», – сказал Милли, добавив, что «это было бы чудовищно, это было бы ужасно».
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт вокруг Украины не является неизбежным, сохраняется возможность дипломатического урегулирования. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.
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Медведчук призвал Зеленского принять предложение Лаврова о переговорах
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует откликнуться на предложение главы российского МИДа Сергея Лаврова приехать в Россию и обсудить нормализацию двухсторонних отношений между Москвой и Киевом через мирные переговоры, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук.
«Лавров сегодня предложил Зеленскому приехать в Москву и в Сочи и поговорить об отношениях между Украиной и Россией. Это предлагает Россия. Так, может, надо откликнуться на эти предложения, сесть за стол и через мирные переговоры добиваться мира, а не говорить о войне, о вторжении, и просить коллег, западных партнеров усиливать санкции против России», – заявил Медведчук в эфире телеканала «Россия-24».
По словам политика, переговоры – это «продуктивный путь для того, чтобы установить мир и не поставлять оружие, не провоцировать сегодня».
«И политические силы России, чтобы они как ответную реакцию не предлагали поставлять оружие на Донбасс. Ведь это ответная реакция на то, что сегодня поставляют США, страны НАТО в Украину», – подчеркнул Медведчук.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров предложил украинскому президенту приехать в Москву, в Сочи, в Петербург, «если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений».
«Но если он хочет обсуждать Донбасс, идите, пожалуйста, в контактную группу, в которой по решению нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском», – заявил Лавров.
Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что есть силы, которые хотели бы спровоцировать военные действия вокруг Украины, однако со стороны России с этой страной войны не будет.
Ранее в МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
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Лавров оценил возможность признания ЛНР и ДНР
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Глава МИД Сергей Лавров, комментируя возможное признание самопровозглашенных республик Донбасса, указал на необходимость заставить Киев выполнять Минские соглашения.
«Вопрос о признании должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии на то, чтобы заставить Запад заставить Киев выполнять минские договоренности. Тогда все будет в порядке, как и предусмотрено этим документом, кстати, одобренным Советом Безопасности ООН», – сказал Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».
Кроме того, министр иностранных дел предложил предоставлять льготы соотечественникам, которые хотят вернуться на родину.
«Соотечественники, которые хотят вернуться на родину... Здесь такая прелюдия: я, например, считаю, что в наших интересах… интересах всех стран СНГ, чтобы все граждане новых независимых государств оставались там, где они родились, где они прижились. Конечно, это требует устранения любых форм проявления дискриминации, и в идеале я бы предпочел, чтобы русские жили спокойно и процветали в Казахстане и во всех других республиках бывшего Советского Союза. Ну а тем, кто хочет переехать – конечно, им нужно предоставлять максимальные льготные условия для этого», – сказал он.
По его словам, в 2021 году количество региональных программ по переселению уже превысило 80. «Это наряду с федеральной программой. В том числе в регионах Дальнего Востока и Забайкалья, которые мы рассматриваем в качестве приоритетных для направления желающих переселиться в РФ», – отметил глава ведомства.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Напомним, депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину, в котором призывают признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Песков заявил, что в Кремле не комментируют это предложение, пока проект документа не рассмотрит Госдума.
В декабре прошлого года Песков заявлял, что признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно.
Ранее Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Опрос: Немцы поверили в угрозу «вторжения» России на Украину
Больше половины жителей Германии считают, что Россия может начать военные действия против Украины, следует из опроса, проведенного социологическим институтом YouGov.
По данным опроса, 51% респондентов считают такой сценарий вероятным, об обратном заявили лишь 33% опрошенных, еще 15% не ответили на этот вопрос, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.
В том, что «российская военная агрессия» против Украины повлечет за собой последствия и для Германии уверены 67% респондентов, однако лишь 28% опасаются ее влияния лично для себя.
При этом ранее в МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
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Столтенберг заявил о невозможности задействовать войска НАТО на Украине
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Пятая статья вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не может быть введена в действие при нападении на страну-партнера, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Далее он уточнил, что сейчас у НАТО нет никаких планов по размещению боевых групп НАТО на Украине. При этом отмечается, что есть разногласия между союзниками по блоку, какую конкретную помощь оказать сейчас Киеву.
«Что касается того, какую помощь оказывать Украине, которая не является членом альянса, а весьма ценным партнером... Есть некоторые разногласия между членами альянса. Я не пытаюсь это скрыть», – передает слова Столтенберга РИА «Новости».
При этом Столтенберг подчеркнул, что в вопросе защиты непосредственно членов альянса «никаких разногласий нет, и это обязательство будет выполняться на сто процентов».
«Нужно четко различать готовность НАТО защищать свою территорию и оказание помощи Украине путем поставок и подготовки военных, по которым в альянсе есть определенные разногласия», – сказал генсек НАТО.
Пятая статья гласит, что если одно государство – член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства – члены будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Еврокомиссия назвала число зависящих от российского газа стран ЕС
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От газа, поставляемого из России, в различной степени зависят около 20 стран ЕС, сообщил чиновник Еврокомиссии высокого ранга.
По словам чиновника, государства зависят от российского газа «по-разному», сильнее всего – юго-восточные страны. Он отметил, что ЕС может ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, а потому «готовится и к возможным контрсанкциям». «По нашим ощущением рынок энергетики – это то, на что нужно обратить пристальное внимание», – сказали в ЕК. Еврокомиссия оценивает сценарии перебоев в поставках российского газа и «продолжит контакты с партнерами и поставщиками Европы по дополнительным действиям, чтобы обеспечить различные маршруты поставок», передает РИА «Новости».
Напомним, США пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. Россия поставляет в Европу порядка 200 млрд кубометров газа, через Украину по контракту Газпром обязан прокачивать 40 млрд кубометров в год, причем вряд ли США смогут найти «лишний» газ для европейцев на замену российского.
Киев пожаловался на задержание Россией украинских рыбаков в Крыму
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Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия задержала двух украинских рыбаков в Крыму, у которых вышло из строя судно.
Как заявила Денисова, рыбаки Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли на рыболовном судне «Волга» из Геническа (Херсонская область Украины) в Черное море и «домой не вернулись». По предварительным данным, двигатель судна сломался, «Волгу» вынесло к Щелкино (Ленинский район российской Республики Крым). Их «задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона».
Украинская полиция открыла уголовное дело по статье «насильственное исчезновение». Денисова заявила, что «задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права». Она обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой, призвав «принять меры по освобождению незаконно задержанных граждан Украины», передает РИА «Новости».
Летом украинское рыболовецкое судно ОД-2592 сообщало, что терпит бедствие. На помощь был направлен российский ракетный катер «Ивановец». Росморречфлот заявил, что жизни людей, находящихся на борту украинского судна, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы. Однако позже Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящим бедствие рыбакам.
В 2020 году украинское судно было задержано в западной части Азовского моря у берегов Крыма в субботу после того, как капитан не выполнил требование об остановке и попытался скрыться. На допросе он признал незаконную рыбную ловлю и подчеркнул, что не имеет претензий к пограничникам. Позднее задержанные за браконьерство украинские моряки были освобождены.
Президент Хорватии сравнил премьера с «украинским агентом»
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Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что глава правительства страны Андрей Пленкович, сравнивший его с «российским чиновником», сам ведет себя как «украинский агент».
Миланович заявил, что действует как хорватский президент. Кроме того, он заявил: «Слава богу, что есть они (Украина), потому что тогда мы не худшие». Он отверг заявления о том, что является пророссийским политиком, отметив, что «на прошлой неделе был проамериканским», когда «призывал правительство принять подарок» от США «в виде 80 с чем-то Bradley». «Видите, как это меняется от недели к неделе», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на HINA.
Миланович также заявил, что украинцы «не получили ничего от ЕС, а им обещали миллиарды миллиардов». При этом он отметил, что не хочет «кого-то обидеть». «Я – не враг Украины и не какой-то друг России», – заверил он, обвинив при этом Киев в прославлении участников массовых убийств поляков и евреев. Миланович заявил: «Степан Бандера, протесты на майдане, которые имели явные элементы государственного переворота и свержения законно избранного правительства. С сердечной помощью ЕС <…> и Вашингтона».
Напомним, Миланович заявил, что в случае начала военного конфликта на Украине его страна уберет всех своих военных из региона. При этом политику США и Джо Байдена он назвал «опасной», а Украину – коррумпированной страной, которой нет места в НАТО. Пленкович заверил, что правительство страны не имеет отношения к этим заявлениям.
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Эксперт: Раскручивание темы «российской угрозы» вредит лично Зеленскому
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«Тема военной угрозы со стороны России стала элементом глобальной игры США и вредит Украине. Снижает шансы Владимира Зеленского на переизбрание», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. Так он объяснил разногласия Зеленского во время телефонного разговора с Джо Байденом по поводу «российской агрессии».
«Тема российской военной угрозы не украинская. Она уже и так привела к оттоку инвестиций на Украину и к выводу капитала из страны, к повышенной нервозности простых украинцев. Понятное дело, что задача любой власти – успокоить иностранных инвесторов и граждан, убедить их в том, что ничего не происходит. Тем более если действительно ничего не происходит», – говорит глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
Тема возможной «российской агрессии» против Украины стала для США элементом глобальной игры, подчеркнул эксперт. «Понятно, что это один из козырей в противостоянии с Россией, Китаем и прочими государствами-гегемонами, – отметил Бондаренко. – Проблемы украинцев не особо волнуют США, и президента Джо Байдена в особенности. Соединенные Штаты продолжают вести свою собственную игру, в которой Украина является лишь одной из карт. Поэтому отсюда и разница в позициях Вашингтона и Киева», – пояснил собеседник.
«Было бы намного хуже, если бы Владимир Зеленский продолжал дальше подпевать американцам и говорить: «Да, действительно, враг близок как никогда, послезавтра всех будут бомбить, мы все умрем» и тому подобное», – заметил киевский политолог. По его оценке, тема «угрозы войны» уменьшает шансы Зеленского переизбраться на второй президентский срок в 2024 году.
«Вот если бы Зеленский начал бы эту тему, а после оказалось бы, что угроза слишком раздута и преувеличена, то это негативнее сказалось бы на его карьере», – уверен эксперт.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
В пятницу CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил – состоявшийся ранее телефонный разговор Байдена и Зеленского «прошел не очень хорошо». Главная причина – в разногласиях американского и украинского президентов по поводу уровня угрозы якобы готовящегося нападения России на Украину.
По словам источника, Байден убеждал украинского коллегу, что российская атака практически неизбежна. Более того, президент США уточнил, что «вторжение» начнется в феврале, когда земля замерзнет. Зеленский, впрочем, подтвердил свою ранее озвученную позицию, что угроза со стороны России есть, но она не такая однозначна. Нет уверенности в том, что нападение вообще произойдет, передал слова президента Украины источник CNN.
Официально офис Зеленского заявил, что украинский президент поблагодарил США и лично Байдена «за крепкую и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», а также «за лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии» и за помощь в виде поставок летальных вооружений. Отметим, что в официальном релизе не было сказано ни слова относительно «февральского вторжения».
Напомним, что во вторник Зеленский и глава минобороны Украины Андрей Резников одновременно заявили о том, что из-за возможной эскалации в Донбассе паниковать не следует. «Ситуация на востоке – все под контролем», – заверил президент. Ранее, в понедельник секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что не видит оснований утверждать об опасности полномасштабного вторжения.
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