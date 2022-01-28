Лукашенко назвал задержание в Белоруссии 33 россиян провокацией США

Эксперт оценил ущерб от «газовых санкций» против России

«Западные санкции против газовой отрасли России могут заставить иностранный бизнес покинуть нашу страну и в конечном счете это ударит по всем, включая США», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков, комментируя разработку Британией и Евросоюзом рестрикций против проектов в России в сфере добычи голубого топлива.

«У нас есть иностранный бизнес, он участвует в крупных проектах. Ни ему, ни нам не хотелось бы, чтобы он уходил. Это было бы очень болезненно для всех», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Пока о сути возможных санкций известно немного, но, по мнению собеседника, главное – чтобы они не означали полный запрет на участие иностранцев в уже активных российских проектах. «Я напомню об инциденте с ExxonMobil – одной из крупнейших американских нефтяных компаний мира. В 2014 году, когда была объявлена волна санкций против нефтяной отрасли, подразумевалось, что предприниматели должны выйти из проекта, даже если его уже начали», – рассказал Юшков.

«На тот момент ExxonMobil бурила скважину в Карском море вместе с «Роснефтью», потом они открыли месторождение «Победа». Но американцы запретили своим и иностранным компаниям участвовать в шельфовых проектах в России. В результате ExxonMobil даже просила отсрочку на месяц, чтобы успеть закончить все работы и не допустить экологической катастрофы. В конце концов их заставили уйти», – пояснил эксперт.

Запрет на поставку технологий отечественным проектам не так страшен, как полный вывод зарубежных партнеров с российского газового рынка. Если Лондон и Брюссель при посредничестве Вашингтона действительно задумают наложить ограничения на уже работающие в России компании, вопрос – в каких масштабах, поинтересовался Юшков.

«Для понимания: полный запрет означает, например, уход от нас французской нефтегазовой компании Total. То есть ей нужно покинуть наш действующий проект «Ямал СПГ», в котором у нее 20% акций (у частного добытчика газа «Новатэка» – 50%). Кроме того, она оставит строящийся проект по добыче и сжижению газа «Арктик СПГ», где ее доля составляет 10%», – отметил эксперт.

«Также у Total есть небольшие проекты в России в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Еще у нее почти 20% акций в самом «Новатэке». И что теперь, уходить из «Новатэка»? Там огромные инвестиции, это будет серьезный удар для компании», – добавил он.

Юшков также напомнил, что зарубежные энергетические организации Shell, Total, BP, Equinor, ExxonMobil вместе с российскими коллегами участвовали в проектах по добыче трудноизвлекаемой нефти. У Shell и японских компаний есть проект на Дальнем Востоке – доли в «Сахалине-2».

ExxonMobil владеет крупнейшим пакетом акций в «Сахалине-1», что важно и для самой России. «Поэтому вопросов много. Санкции против газовой отрасли – в принципе новшество. Никогда еще ни США, ни Европа не вводили ограничения против Газпрома», – обратил внимание собеседник.

«На Западе могут придумать такие санкции, что иностранные компании просто не смогут расплатиться с Газпромом. И если западные партнеры скажут, что Газпром токсичен – они лишат Европу крупнейшего поставщика голубого топлива, а мы даже грузинам газ поставляли, несмотря на конфликт 2008 года», – сказал Юшков.

«Поэтому нас нельзя отсекать от газовых рынков. Это навредит не только России, но даже США. Ведь чем больше они строят СПГ-заводов, тем скорее дорожает газ. Компании начинают думать, куда им отправить топливо – на экспорт, где цены выше, или на внутренний рынок. При таком раскладе может установиться ценовой паритет – на внутреннем рынке будет такая же цена, как и на внешнем».

«А администрация Байдена, в отличие от Трампа, пытается учитывать интересы Европы. Только особенность в том, что санкции США в энергетической отрасли – экстерриториальны. Если они запретят своим компаниям участвовать в разработке месторождений газа, поставлять технологии и так далее, в реальности запрет коснется всего мира. Поэтому, если какая-нибудь европейская компания продолжит работать с зарубежным партнером, она подпадет под вторичные санкции США. Ее оштрафуют, занесут в санкционный список, заблокируют счета в Америке, недвижимость и расчет в долларах. Она станет токсичной», – заключил Юшков.

Ранее британская газета Financial Times сообщила , что Британия и ЕС разрабатывают блок санкций против России на случай якобы ее возможного «вторжения» на Украину. По данным издания, ограничения могут коснуться перспективных проектов РФ в газовой отрасли, будущих проектов с участием британских и европейских корпораций, которые сотрудничают с Москвой в разработке газовых месторождений.

Пакет рестрикций Лондон и Брюссель обсуждают при участии США. Стороны выражают готовность наложить санкции на передачу технологий компаниям из России, занятым в сфере добычи газа. FT допускает, что новые рестрикции будут иметь серьезные последствия для работающих в России иностранных нефтегазовых компаний, включая французскую Total и британские Shell и BP.

Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Возможность введения санкций против «Северного потока – 2» не исключила и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Введение санкций против «Северного потока – 2» допустила и глава МИД Германии Анналена Бербок.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой. Там также отметили, что некоторые страны Запада пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой.

В среду Госдеп пригрозил России падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого, он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

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