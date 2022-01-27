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Медведев сказал, кому выгодна конфронтация между Россией и США
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Необходимо сделать все для избежания войны и реальных столкновений между НАТО и Россией, единственной возможностью избежать войны являются переговоры, но есть много людей, которые зарабатывают и спекулируют на эскалации, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Войны никто не ищет. Нужно сделать все необходимое, чтобы избежать любых военных действий. А тем более по линии столкновения между Россией и, например, НАТО», – цитирует РИА «Новости» Медведева.
Он уточнил, что единственной возможностью избежать войны являются переговоры, но есть много людей, которые зарабатывают и спекулируют на эскалации.
«Главная и единственная возможность – это договариваться по гарантиям безопасности и применять другие политико-дипломатические средства, например, переговоры», – добавил он.
Он привел в пример тех, кому выгодна конфронтация: сенатора США, который не исключил возможность ограниченного ядерного столкновения с Россией.
«Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется», – отметил Медведев. Он выразил сожаление, что такие заявления делают люди, находящиеся у власти.
В советские времена, по словам Медведева, американские партнеры не делали таких заявлений, а Карибский кризис показал, что ядерный конфликт может стать концом человеческой цивилизации. «Тем не менее такие слова произносят. Как на это реагировать? Что это – маразм или же некая, так сказать, политическая спекуляция? В любом случае это очень опасно», – подчеркнул он.
Ранее Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Он заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».
Госдеп поставил вопрос об отъезде посла России из США
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.
«На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», – цитирует его РИА «Новости».
Антонов добавил, что из посольства на днях уехала очередная группа дипломатов.
«Наши товарищи были вынуждены уехать из США. В общей сложности за время моего нахождения здесь более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек. Это за четыре года. И самое страшное, что я не вижу, чтобы эта негативная тенденция изменила свою направленность», – сказал посол.
В декабре Антонов обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, заявив, что речь идет о фактическом выдворении. По его словам, именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
В то же время официальный представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России. «Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», – отметила она.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов. Ранее эксперты указали на неприемлемые действия Госдепа в отношении дипломатов России.
В Госдуме оценили ответ Запада на предложения России по безопасности
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Ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности надо признать однозначно отрицательным, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
«Ответ Запада надо признать однозначно отрицательным. Значит, скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения (самопровозглашенных) Донецкой и Луганской республик», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Кроме того, первый замглавы комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя предложение НАТО возобновить работу представительств, отметил, что российскому представительству в НАТО много лет не давали работать, сейчас возобновлять нечего.
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Лавров предупреждал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
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В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Сатановский: США превратились в политического бомжа
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«Слова Байдена – это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина.
«Заявления Байдена в очередной раз показывают, что американская политика окончательно запуталась сама в себе, став совершенно непредсказуемой. А американский президент перестал контролировать что бы то ни было в стране», – считает политолог Евгений Сатановский.
«Какие санкции лично против Путина могут быть введены? – задается вопросом эксперт. – Ему запретят владеть дворцами в Новой Англии? Насколько я понимаю, у него там нет недвижимости, и непонятно, кому она там вообще нужна. Путину больше не разрешат приезжать в США? Тоже странно. Ему запретят смотреть американские фильмы? Пользоваться айфоном? Не знаю, кого это интересует. И так далее».
«Это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения. Видимо, США перестали придерживаться норм приличия и окончательно превратились в политического бомжа. Что же теперь поделать?» – иронизирует Сатановский.
«И пусть президент России сам решит, будут ли такие санкции равнозначны объявлению войны. На мой взгляд, все, что происходит между нами и США, это война. Необъявленная война, направленная на уничтожение нашей страны. Сюда относится все, что связано с Украиной и Грузией. Разница лишь в том, что не мы ведем эту войну, а Соединенные Штаты против нас. И дело здесь не в санкциях против Путина», – отметил собеседник.
«Еще лет 20 назад в разговоре с экс-госсекретарем США Кондолизой Райс я вполне искренне заявил, что есть некие красные линии, пересечение которых Россия никогда не простит. Тогда я и подумать не мог, до чего все это дойдет. Сегодня о красных линиях говорят наш МИД и политики. Но на самом деле они давно пересечены. Войну между Россией и США можно не замечать, но это было бы глупо», – заключил Сатановский.
Во вторник президент США Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» России на Украину санкции могут ввести против президента России Владимира Путина.
Байден сказал, что «давно еще четко дал понять президенту Путину, что, если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции». «И я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», – приводит слова президента США ТАСС.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина.
Кроме того, заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил во вторник, что Соединенные Штаты и европейские союзники уже располагают «тщательно разработанным» пакетом санкций против России, которые «готовы» для введения на случай гипотетического вторжения на Украину.
Санкции, по его словам, «окажут значительное влияние на российскую экономику» и «смягчат последствия» для США. В ответ на вопрос о том, поддержит ли он отключение России от международной банковской системы SWIFT, Адейемо сказал, что «рассматриваются все варианты», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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В Совфеде уличили США в намерении спровоцировать перебои поставок газа в Европу
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«Если на Украине возобновится полномасштабная гражданская война, то одним из следствий этого будет проблема с поставками газа в Европу. Видимо, этот сценарий входит в планы США», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее США сообщили о подготовке к перебоям в поставках газа в Европу через Украину, а ЕС задумался о введении санкций против России в случае сбоев.
«Намеки американцев европейцам на перебои поставок российского газа в Европу через Украину – это история с душком. Думаю, США прилагают определенные усилия к тому, чтобы такая проблема возникла. Это им выгодно, поскольку в таком случае они смогут занять европейский рынок своим сжиженным газом», – считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Не исключено, что это один из элементов нынешней политики США, которые заняли позицию односторонней поддержки Украины, что никоим образом не способствует нормализации ситуации, а самое главное – еще больше провоцирует дальнейшую эскалацию вокруг Украины», – полагает сенатор.
Он также обратил внимание на то, что куда больше поставкам газа через Украину в Европу угрожает вооружение Киева Западом. «Американские поставки оружия на Украину провоцируют Киев на силовой сценарий решения конфликта в Донбассе. Если там возобновится гражданская война, которую мы наблюдали в 2014–2015 годах, то одним из следствий будет проблема с поставками газа в Европу. Это понятно по определению. И такой сценарий совершенно точно не входит в планы России. Но, увы, судя по всему, этот сценарий входит в планы и намерения американской стороны», – отметил Косачев.
Схожей точки зрения придерживается зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Одна из возможных задач Соединенных Штатов – через конфликт ограничить подачу нашего газа в Европу в интересах американских поставщиков. Для этого же Вашингтон блокировал «Северный поток – 2». А Евросоюзу надо думать не о новых санкциях против Москвы, а о немедленном запуске нового газопровода и сдерживании Киева в рамках Минских соглашений», – заключил сенатор.
В среду утром пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США обсуждают с союзниками возможные шаги на случай перебоев поставок газа в Европу из-за обострения ситуации на Украине. Она отказалась «вдаваться в подробности этого», отметив, что «перебои в поставках энергоносителей через Украину наиболее остро отразятся на рынках природного газа в Европе», передает ТАСС.
США «привлекают европейских союзников к координации планирования ответных мер, включая то, как использовать имеющиеся у них запасы энергоносителей». Кроме того, в Вашингтоне ищут «дополнительные объемы не российского природного газа из Северной Африки, Ближнего Востока, Азии, а также США». США «ведут переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру», оценивая «их возможности». По ее словам, США готовятся к «непредвиденным обстоятельствам, если по ряду причин произойдет сбой». При этом «любое сокращение российского экспорта природного газа в Европу окажет минимальное влияние на цены в США», сказала Псаки. Напомним, что Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа.
В этот же день издание Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против России в случае «ограничения поставок» газа.
По информации издания, ЕС может ввести меры против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт, передает РИА «Новости».
При этом постпредство России при ООН указало на американское оружие на Украине и флот США у берегов России. Вашингтон «говорит о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем», но «забывает уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории». При этом «Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства» просто «наводнили американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины. До этого Песков сообщал, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В понедельник сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.
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В Совфеде дали оценку ответу США на предложения России по безопасности
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Ответ Соединенных Штатов на предложения России по безопасности говорит о том, что Вашингтон идет на прямую конфронтацию с Москвой и готов к глобальному противостоянию, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Откровенно говоря, они идут на прямую конфронтацию», – приводит слова сенатора РИА «Новости». Как подчеркнул Джабаров, это ведет к глобальному противостоянию.
Комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс на фоне переговоров с Россией и «в надежде на деэскалацию» усиливает присутствие в регионах Балтийского и Черного моря, сенатор выразил мнение, что «Столтенберг абсолютно невменяем, он не понимает, что говорит». «Я думаю, его не надо серьезно воспринимать», – резюмировал Джабаров.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили получение письменного ответа от США. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответ и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ США, если от Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции будет донесена до общественности.
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Кроме того, в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В МИД подтвердили, что США передали письменный ответ по гарантиям безопасности
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Посол США Джон Салливан передал замглавы МИД России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, сообщили в дипведомстве.
«Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана по его просьбе. В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», – приводит сообщение МИД РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что Салливан привез в МИД ответ на предложения России по безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет публиковать ответ США по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
До этого официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что у Министерства иностранных дел нет информации о том, что США якобы попросили Россию не публиковать их ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Он заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Лавров также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.
Захарова сыронизировала над словами Блинкена об «агрессии России»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила в ответ на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессии России» на своих границах.
«Госсекретарь Блинкен обсудил с британской коллегой Лиз Трасс «агрессию России на ее границах». Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ», – она в своем Telegram-канале.
Нагнетание обстановки вокруг несуществующих планов «вторжения России на Украину» происходит по всему миру. Так, стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Также один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России.
В Австрии заявили, что трубопровод «Северный поток – 2» еще не запущен, для возможных санкций против России существуют иные рычаги. Глава МИД Австрии сообщил, что работает над обширным пакетом болезненных в экономическом и финансовом плане санкций.
Однако Германия и другие западноевропейские страны настаивают, что в случае ограничений для банков России на расчеты в долларах должны быть сделаны исключения для энергетического сектора, так как поставки в Европу могут оказаться под угрозой. Речь не идет о предотвращении мер против «Северного потока – 2».
Мэр Киева Виталий Кличко тем временем упрекнул Берлин, заявив, что среди украинцев преобладает «огромное разочарование» из-за того, что Германия не изменила своих принципов по торговле оружием и не отказалась от «Северного потока – 2». Читатели издания Der Spiegel, в свою очередь, выступили с резкой критикой в адрес Кличко из-за его заявления о политике ФРГ в украинском кризисе.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
До этого Песков заявил, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Лавров указал на «глубокие непозитивные изменения» на международной арене
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Глубокие и не совсем позитивные изменения происходят на международной арене, всю систему лихорадит, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.
Лавров отметил, что «о ситуации на международной арене и наших внешнеполитических задачах и инициативах неоднократно высказывался президент (России Владимир Путин), все принципиальные акценты он расставил», передает ТАСС.
«На международной арене происходят глубокие изменения, причем изменения не совсем позитивные, мягко говоря. Всю систему лихорадит», – констатировал министр.
Ранее политику Запада в отношении России назвали «самоубийством».
До этого в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности.
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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
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СМИ: Посол США привез в МИД ответ на предложения России по безопасности
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Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в МИД России, СМИ утверждают, что он привез письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности.
Как сообщает ТАСС, Салливан не стал комментировать цель своего приезда. Ранее телеканал CNN сообщил, что американская сторона намерена передать Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности уже в среду.
В свою очередь «Коммерсант» утверждает, что Салливан вечером привез в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности.
О том, что США передали России ответ на предложения в сфере безопасности, передает и агентство Bloomberg. «Письменный ответ США России уже был доставлен», – сообщила в Twitter корреспондент агентства Дженнифер Джейкобс, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет публиковать ответ США по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
До этого официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что у Министерства иностранных дел нет информации о том, что США якобы попросили Россию не публиковать их ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Он заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Лавров также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.
Блинкен объяснил рекомендации американцам покинуть Украину
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Рекомендации американским гражданам покинуть Украину не означают, что администрация Соединенных Штатов уверена в том, что Россия начнет предполагаемое «вторжение», заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте.
Блинкен напомнил, что Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам рассмотреть возможность незамедлительного выезда с Украины, предписал семьям сотрудников посольства Соединенных Штатов в Киеве покинуть страну, а также разрешил сделать это некоторым сотрудникам дипломатического представительства, передает ТАСС.
«Это решение было основано только на одном факторе – безопасности наших коллег и их семей. И учитывая продолжающееся массированное наращивание российских вооруженных сил на границах Украины, которое имеет множество признаков подготовки к вторжению, эти шаги были разумными», – выступил с утверждением госсекретарь. «Пока мы не знаем, будет ли Россия продолжать свою агрессию в отношении Украины. В любом случае мы обязаны разослать эти уведомления американцам», – добавил шеф американской дипломатии.
Ранее в среду посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о выезде с Украины «сейчас» из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. В понедельник Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
Кроме того, Госдепартамент США рекомендовал американцам воздерживаться от поездок в Россию в связи с тем якобы существующей напряженностью на границе с Украиной.
В прошлую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Столтенберг: НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву стран на вступление в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил о передаче письменного ответа России на ее предложения по гарантиям безопасности.
«Сегодня НАТО передало письменный ответ России на предложения по безопасности. Мы сделали это параллельно с США», – цитирует его ТАСС.
Также он заявил, что НАТО предлагает России восстановить миссии в Москве и Брюсселе. Помимо этого, Москве предложено вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Генсек уточнил, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс.
Он заявил, что при необходимости за несколько дней будет развернут передовой отряд из пяти тысяч человек во главе с Францией в Черноморском регионе.
В декабре 2021 года МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
В МИДе пообещали не публиковать ответ США по гарантиям безопасности
Россия не будет публиковать ответ США по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.
«Американцы уже сейчас говорят: «Не надо только никому этот ответ показывать». Если у них будет такое отношение ко всему происходящему, наверное, мы не можем опубликовать американский документ. Но суть их реакции, содержание их реакции на наши документы, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована. Я уверен, что это сможем сделать», – передает слова Лаврова ТАСС.
По словам министра, Москва надеется, что США и НАТО сдержат обещание и предоставят письменный ответ по гарантиям безопасности.
«Ответ ожидаем на этой неделе. Есть основания полагать, что на этот раз нас не подведут и слово свое сдержат», – сказал Лавров.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что у Министерства иностранных дел нет информации о том, что США якобы попросили Россию не публиковать их ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Он заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Лавров также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.
Блинкен: Наши ответы РФ скоординированы с Украиной, союзниками и партнерами
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Американская сторона передала России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте.
Он рассказал, что Россия ранее передала в письменном виде США свои предложения. «На прошлой неделе я сказал министру иностранных дел (России Сергею) Лаврову, что Соединенные Штаты сделают то же самое. Сегодня посол (США в Москве Джон) Салливан в Москве передал письменный ответ (российской стороне)», – цитирует его ТАСС.
Он также рассказал, что США не будут публиковать ответы на предложения России по безопасности и ждут того же от Москвы.
«Мы не публикуем этот документ, поскольку считаем, что дипломатия имеет наилучшие шансы на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров. Мы надеемся и ожидаем, что Россия будет придерживаться такой же точки зрения и серьезно отнесется к нашему предложению», – рассказал Блинкен.
Кроме того, США надеются, что предназначенные для отправки в Европу силы не придется задействовать. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон считает, что дальнейшее развитие событий вокруг Украины будет зависеть от России.
Блинкен заявил, что ответ США на предложения России в сфере безопасности отражает озвученные позиции и предложения по областям, где Москва и Вашингтон могут найти точки соприкосновения. По его словам, США и Россия могут сотрудничать по ударным ракетным системам, прозрачности учений, контролю над вооружениями.
По его словам, переданные России ответы США на предложения по безопасности были подготовлены в тесной координации с Украиной и американскими союзниками в Европе.
«Наши ответы были полностью скоординированы с Украиной и нашими европейскими союзниками и партнерами, с которыми мы непрерывно консультируемся на протяжении нескольких недель», – сказал он.
Блинкен рассказал, что администрация США передала американскому Конгрессу направленные Вашингтоном Москве письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.
Ранее в МИД России подтвердили, что США передали письменный ответ по гарантиям безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет публиковать ответ США по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
До этого официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что у Министерства иностранных дел нет информации о том, что США якобы попросили Россию не публиковать их ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Он заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Лавров также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.
Лавров обвинил США в стремлении к одностороннему преимуществу
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Соединенные Штаты и Запад планируют обеспечить себе односторонние преимущества, их не заботят интересы других стран, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Ведомые Соединенными Штатами западники пытаются противостоять объективному ходу истории, стремятся обеспечить себе односторонние преимущества, не очень считаясь с интересами других, а на самом деле, совсем не считаясь. Причем не считаясь с законными интересами всех остальных стран», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
США и их союзники пытаются навязать мировому сообществу свое видение устройства мира, и при этом они называют это «необходимостью становления и уважения порядка, основанного на правилах».
«В рамках этой концепции Запад присваивает себе право разрабатывать правила в самых разных областях, полностью игнорируя принцип подлинной универсальной многосторонности, который воплощен в Организации Объединенных Наций, и подрывая тем самым международное право и ООНоцентричную архитектуру международных отношений», – сказал министр.
Также США и их европейские союзники подталкивают украинскую сторону к провокациям в адрес России.
«Достаточно посмотреть на проведение все более провокационных военных маневров вблизи наших границ, на втягивание в НАТОвскую орбиту киевского режима, поставки ему летального оружия и его подталкивание к осуществлению прямых провокаций против РФ», – указал глава ведомства.
Лавров добавил, что российская сторона рассчитывает получить ответ от США и НАТО по предложениям о безопасности уже на этой неделе.
«21 января по просьбе американских коллег у меня состоялись переговоры на эту тему с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он заверил, и мы надеемся, что эти заверения будут реализованы, передать нам уже на этой неделе письменные, постатейные ответы с разъяснением позиции США по нашим конкретным требованиям», – сказал министр.
По словам Лаврова, Москва не даст «замотать» проекты по безопасности в бесконечной дискуссии.
«Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжить свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, примет необходимые ответные меры», – указал он.
Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил, что США не планируют размещать на Украине свои войска или силы НАТО. При этом он не исключил введения санкций против президента России Владимира Путина в случае «вторжения» России на Украину. В Кремле планы «вторжения» не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Ранее в Кремле выражали обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Китае сочли утопией антироссийские планы США
Планы Соединенных Штатов ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке при помощи СПГ являются «утопией», пишет в статье для «Хуаньцю шибао» научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань.
По мнению автора, администрация Джо Байдена обсуждает с Катаром и другими ближневосточными странами увеличение поставок сжиженного природного газа в Европу, чтобы «устранить зависимость» континента от российского «голубого топлива», передает РИА «Новости».
При этом уточняется, что это не первый случай, когда Вашингтон начинает «стратегический захват союзников», способствуя разделению европейской и российской энергетики. Например, во время холодной войны Штаты препятствовали энергетическому сотрудничеству между европейскими странами и СССР. «На этот раз США надеются «малыми мерами» помешать энергетическому сотрудничеству ЕС и России, «выступив мостом» между своими союзниками. Однако, учитывая объективные условия газовой отрасли, Америке будет весьма трудно контролировать Россию с помощью газа», – считает Ифань.
По его словам, транспортировка газа должна опираться на соответствующую инфраструктуру, при этом межрегиональная транспортировка обладает высокой стоимостью и сопряжена с многочисленными техническими проблемами. При этом из-за проблемы стоимости сжатия СПГ трудно достичь того же уровня цен и поставок, как у трубопроводного газа, поэтому он может играть только дополнительную роль, добавляет автор.
Растущий спрос в Восточной Азии подтолкнул регион к тому, чтобы стать основной силой глобального потребления СПГ, он также включает в себя больше «азиатских наценок на природный газ», чем у европейских и американских потребителей, отметил научный сотрудник. Ифань рассуждает, что европейские страны также значительно увеличили импорт СПГ, однако по сравнению с российским трубопроводным газом он по-прежнему нерентабелен.
Таким образом, переход рынка природного газа Катара «из Азии в Европу» означает, что европейские страны должны предоставить Катару более выгодные ценовые условия, чем Азия. «Поэтому использование СПГ для ослабления или даже смещения позиций Газпрома на европейском энергетическом рынке, а также для достижения долгосрочной цели – сдерживание Москвы и попытка разобщить Россию и Европу – не что иное, как утопия», – подчеркнул Ифань.
По его словам, действия США представляют собой политическое вмешательство в рыночные дела в угоду своим геополитическим целям, что серьезно влияет на будущие ожидания производителей в энергетической сфере. «Это не только бесполезно для решения проблемы ограниченного предложения на мировом рынке энергоресурсов, но и, напротив, добавит еще больше неопределенности в рынок и потенциал поставок», – резюмировал автор.
Ранее во французской разведке раскритиковали поведение США по отношению к России. Доктор политических наук Эрик Денесе заявил, что Соединенные Штаты гибнут сами и тянут другие страны Запада к неотвратимой гибели, при этом «самоубийственной» является и их антироссийская политика.