Лавров обвинил США в стремлении к одностороннему преимуществу

Соединенные Штаты и Запад планируют обеспечить себе односторонние преимущества, их не заботят интересы других стран, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Ведомые Соединенными Штатами западники пытаются противостоять объективному ходу истории, стремятся обеспечить себе односторонние преимущества, не очень считаясь с интересами других, а на самом деле, совсем не считаясь. Причем не считаясь с законными интересами всех остальных стран», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

США и их союзники пытаются навязать мировому сообществу свое видение устройства мира, и при этом они называют это «необходимостью становления и уважения порядка, основанного на правилах».

«В рамках этой концепции Запад присваивает себе право разрабатывать правила в самых разных областях, полностью игнорируя принцип подлинной универсальной многосторонности, который воплощен в Организации Объединенных Наций, и подрывая тем самым международное право и ООНоцентричную архитектуру международных отношений», – сказал министр.

Также США и их европейские союзники подталкивают украинскую сторону к провокациям в адрес России.

«Достаточно посмотреть на проведение все более провокационных военных маневров вблизи наших границ, на втягивание в НАТОвскую орбиту киевского режима, поставки ему летального оружия и его подталкивание к осуществлению прямых провокаций против РФ», – указал глава ведомства.

Лавров добавил, что российская сторона рассчитывает получить ответ от США и НАТО по предложениям о безопасности уже на этой неделе.

«21 января по просьбе американских коллег у меня состоялись переговоры на эту тему с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он заверил, и мы надеемся, что эти заверения будут реализованы, передать нам уже на этой неделе письменные, постатейные ответы с разъяснением позиции США по нашим конкретным требованиям», – сказал министр.

По словам Лаврова, Москва не даст «замотать» проекты по безопасности в бесконечной дискуссии.

«Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжить свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, примет необходимые ответные меры», – указал он.

Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил, что США не планируют размещать на Украине свои войска или силы НАТО. При этом он не исключил введения санкций против президента России Владимира Путина в случае «вторжения» России на Украину. В Кремле планы «вторжения» не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.

Ранее в Кремле выражали обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.