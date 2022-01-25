Началось строительство новых кластеров научно-технологической долины МГУ

Ректор МГУ Виктор Садовничий запустил начало строительства кластеров «Инжиниринг» и «Нанотех» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», где разместятся успешные стартапы, средние технологические компании и научно-исследовательские подразделения корпораций.

На новой территории МГУ появится инновационная экосистема мирового уровня для реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных научных и научно-технологических проектах. В ИНТЦ «Воробьевы горы» разместятся успешные стартапы, средние технологические компании и научно-исследовательские подразделения корпораций.

«Строится целый город – фактически это еще один кампус университета. Здания в нем будут наполнены проектами, которые молодые принесут в долину. Подано около 200 заявок от компаний, отобрано около 300 проектов. Есть уверенность, что уже в 2022 году мы введем в эксплуатацию первые два корпуса. С соблюдением графика идут работы и на остальных участках. Но еще важнее соблюдения сроков строительства будущее долины: она должна быть эффективным интерфейсом между наукой Московского университета и самыми передовыми технологиями. Это серьезный вызов для МГУ и огромная перспектива для страны в целом», – приводятся слова Садовничего в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Нанотех» – кластер нанотехнологий и новых материалов с отдельным сервисом «чистых» комнат, центром коллективного пользования, аналитическим, ростовым и нано-литографическим оборудованием. Цель его развития – обеспечить приоритет МГУ и РФ в совершенствовании перспективных технологий создания элементной базы и материалов нового поколения. Они станут основой для микро-и наноэлектроники, фотоники, квантовых технологий, сенсорики, нефтепереработки, электрохимической и альтернативной энергетики, здравоохранения, обеспечения улучшенных характеристик конструкционных материалов, а также подготовки специалистов мирового уровня в рамках этих направлений. На сегодня уже заключено 26 соглашений с якорными компаниями-участниками кластера.

«Инжиниринг» – кластер робототехники, технологий специального назначения и машинного инжиниринга, технологий энергосбережения и эффективного хранения энергии, с центром прототипирования. Здесь будут работать проекты в областях робототехники, беспилотных летательных аппаратов, электроники, аддитивных технологий, энергетики, связи, интернета вещей и сенсорики. В кластере также появится Центр коллективного пользования «Спецтехнологии и инжиниринг» и Центр прототипирования со станками с ЧПУ, парком 3D-принтеров, отделом электроники и автоматизации. С индустриальными партнерами уже подписано 34 соглашения по проектам в этих и других областях.

На заседании попечительского совета МГУ его председатель, президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу построить и запустить объект не позднее 2025 года. Строительство новых корпусов поддерживает высокие темпы реализации планов по возведению этого флагманского для России объекта.

В прошлом году ректор МГУ и мэр Москвы объявили о начале стройки инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», запустив возведение первого кластера с символическим названием «Ломоносов». Строительство кластеров «Междисциплинарный» и «Образовательный» («Управленческий») начато в июле прошлого года. С учетом того, что центр будет состоять из девяти кластеров, таким образом, в практическую стадию уже перешло создание более половины объектов.