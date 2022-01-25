Профессор МГУ назвал главный секрет способностей студентки Тепляковой

Способности девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой основаны на методе работы с памятью и вниманием, разработанном ее отцом, заявил заслуженный профессор МГУ, завкафедрой психологии личности психологического факультета Александр Асмолов.

«Есть закон неравномерного развития высших психических функций: памяти, внимания, мышления и так далее. Когда в контексте неравномерного развития высших психических функций начинается дрессура одной функции и ее мускулизация, у других функций происходит дисфункция. За подготовкой Алисы Тепляковой стоят мнемотехнические примы – натаскивание памяти, которые сконструировал Евгений Тепляков», – заявил профессор News.ru.

По словам Асмолова, ситуация с Тепляковой является «трагедией потерянного детства», а поступление девятилетней девочки на факультет психологии – «абсолютно неадекватным».

«Я мог бы что-то обсуждать, если бы Алиса Теплякова пришла в консерваторию как блестящий музыкант, как Кисин (Евгений Кисин – российский, британский и израильский пианист-виртуоз. В 10 лет исполнил с оркестром 20-й концерт Моцарта, в 11 лет дал первый сольный концерт – прим. ВЗГЛЯД), это было бы другое. Девочку лишили детства, – пояснил он.

Асмолов рассказал, что член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) месяц назад обратился к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с просьбой обратить внимание на «эксперимент» над девочкой и та «восприняла трагедию Алисы Тепляковой как собственную».

По словам ученого, он неоднократно призывал отца Алисы Тепляковой забрать документы дочери из вуза.

Напомним, отец маленькой студентки первого курса МГУ устроил в университете скандал: после того, как девочка дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны и напал на заведующего кафедрой. В университет вызвали полицию.

Тепляков заявил, что написал на сотрудников вуза заявление за то, что педагоги якобы удерживали его дочь во время экзамена, а также сообщил о намерении обратиться в суд.

После инцидента на психологическом факультете рассказали газете ВЗГЛЯД, что за весь период обучения ни один из преподавателей не заметил у Алисы Тепляковой выдающихся успехов при освоении дисциплин из учебного плана.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что это «нонсенс, абсурд, абсолютно неадекватный отец». Член Совета при президенте России по правам человека, адвокат Шота Горгадзе удивился, что органы опеки и попечительства не обратили внимание на то, что делает отец с ребенком, и назвал поступление девочки на психфак МГУ в девятилетнем возрасте изощренным издевательством.

Член Совета по правам человека при президенте России Александр Асмолов заявил о необходимости приостановить обучение Тепляковой в МГУ, поскольку это может повлечь за собой нарушения психического развития ребенка. Евгений Тепляков раскритиковал это предложение.