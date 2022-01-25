Контролеры в метро Москвы помогли задержать находящихся в федеральном розыске

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25 января, вторник | Последнее обновление — 08:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия сообщила о переговорах по поставкам газа в Китай с Сахалина
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Почему Зеленский решил открыто противоречить американским руководителям? Это не свойственно майданным политикам, которые публично преклоняются перед Белым домом.
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В Берлине прекрасно понимают, что можно, конечно, долго спорить о том, является ли «Северный поток – 2» политическим проектом или нет, но при этом и сам газопровод, и вся энергетика в целом – это вопрос не ценностей и принципов, а прежде всего интересов, причем не только немецких.
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Вся история человечества говорит о том, что с Западом невозможно договариваться. Слово Запада не стоит бумаги, на которой оно записано. С Западом возможен только вооруженный паритет.
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Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Контролеры в метро Москвы помогли задержать находящихся в федеральном розыске
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В московском метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».
В ведомстве рассказали, что «в ходе проверок на станции «Котельники» контролеры ГКУ «Организатор перевозок» остановили пассажиров, которые зашли в метро без масок», а при составлении административных материалов выяснилось, что пара находится в федеральном розыске, передает РИА «Новости».
Задержанные оказались гражданами Белоруссии, которые разыскиваются по статьям «Кража» и «Вождение в нетрезвом виде».
Отмечается, что за нарушение санитарных требований Роспотребнадзора контролеры оформили административные материалы. Подозреваемые задержаны и доставлены в отделение полиции.
«Такие ситуации происходят нередко. Мы обеспечиваем безопасность в транспорте, ежедневно встречаем тысячи пассажиров. Конечно, мы не подозреваем, что человек находится в розыске. После оформления нами административного материала дальнейшей судьбой нарушителей занимаются правоохранительные органы», – пояснил старший инспектор-контролер Михаил Мошко.
Ранее обвиняемого в убийстве задержали с помощью системы распознавания лиц в метро Москвы.
Кадыров рассказал, как бы он поступил с Украиной
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал происходящее сейчас вокруг Украины, а также обвинения в адрес России, касающиеся якобы подготовки к нападению.
Глава российского региона подчеркнул, что США не хотят для Украины ничего хорошего, а информация о нападении – это очередной придуманный повод.
«Им, чтобы диктовать России свои условия, нужно государство, чтобы поставить там базы. Если на Украине есть люди, они должны противостоять этому. А если нет, то Россия должна принимать меры. Если бы я был вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок», – сказал Кадыров, видеозапись его прямого эфира в Instsgram публикует телеграм-канал «Пул N3».
Политик отметил, что российская сторона не должна молчать, когда «сумасшедшие и продажные люди» стоят во главе и угрожают безопасности.
«Если бы в Сирии не остановили, это перешло бы все к нам в Россию. Так же и с Украины все перейдет к нам, надо упреждающие меры принимать», – отметил он.
«Если бы я был на месте президента, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок», – говорит Кадыров. «Не шутите с нами! Россия была, есть и будет великой державой. Даже если весь мир будет против, я буду с президентом, я буду с Владимиром Владимировичем, потому что я ему трижды жизнью обязан», – заявил глава Чечни.
Напомним, Киев и страны Запада обвиняют Россию якобы в подготовке к нападению на Украину. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей из-за напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО. Подчеркивалось не раз, что Россия ни на кого не собирается нападать.
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Названы причины эвакуации дипломатов США и Британии из Киева
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«США и Британия используют миф о российской угрозе, чтобы консолидировать вокруг себя те страны Европы, кто тяготеют к англосаксонскому миру. При этом Германия, Франция и Италия ведут себя более спокойно», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее США и Британия начали частичную эвакуацию своих посольств в Киеве.
«Эвакуацию своих граждан с территории Украины начали ровно те две страны, которые поставляют оружие и активнее всех раскручивают тему российского «вторжения» в эту страну. Все это очень напоминает фильм «Плутовство» или «Хвост виляет собакой» за счет искусственности происходящего шоу», – отметил глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Эксперт обратил внимание на то, что такие страны ЕС, как Германия, Франция и Италия, ведут себя более спокойно, чем США и Британия. А глава евродипломатии Жозеп Боррель и вовсе отрицает необходимость эвакуации.
«Это означает, что миф о российской угрозе используется как инструмент для консолидации вокруг США и Британии той части Европы, которая тяготеет к англосаксонскому миру», – пояснил Золотарев. «Нагнетание обстановки в ближайшее время будет продолжаться. Но главное, чтобы какая-то третья сторона не устроила провокацию. Когда нарастает такое напряжение, как сейчас, к детонации может привести любая мелкая провокация», – заключил политолог.
Госдеп предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Британия приняла аналогичное решение и начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации.
При этом в МИД Украины остались недовольны таким решением. Украинский политолог Руслан Бортник в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал решение США и Британии примером того, как они в реальности оценивают ситуацию с безопасностью на Украине.
Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что эвакуация Вашингтоном части американских дипломатов может свидетельствовать о подготовке Западом военной провокации на Украине.
Позднее стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной» при выборе мер реагирования на обострение ситуации в Восточной Европе.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются. «Сразу вспомнился Кабул. Там американцы тоже забыли оповестить союзников о своих планах по эвакуации», – отреагировал в своем Telegram-канале на заявление Борреля российский тележурналист Владимир Соловьев.
В минувшую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
В тот же день появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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СМИ: В Берлине подрались дипломаты из Восточной Европы
Драка с участием дипломатов из Восточной Европы произошла вечером в воскресенье в одном из ресторанов Берлина, сообщает германское издание Bild.
«Они все пили вместе. Там также были дипломаты из Восточной Европы. На самом деле хорошие люди», – рассказал изданию управляющий заведения, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в ресторане отдыхала группа людей, на улице между ними началась ссора, которая переросла в драку, в результате которой в больницу были вынуждены обратиться двое мужчин и одна женщина, еще один человек получил ранение.
По данным издания, полиция ведет расследование, но факт участия дипломатов пока не подтвержден.
Ранее жена бельгийского посла в Южной Корее устроила драку с сотрудниками торгового центра в Сеуле после того, как ее заподозрили в краже.
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии ассамблеи
Участники зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия делегации России в организации на открытии зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.
Всего было подано два протеста от Литвы и Украины. За инициативу литовского парламентария Эмануэлиса Зингериса проголосовали 49 участников сессии, за инициативу украинского депутата Евгении Кравчук – 47, передает ТАСС.
При этом за инициативу должны были проголосовать не менее 30 депутатов как минимум из пяти разных национальных делегаций.
Напомним, во время прохождения сессии ПАСЕ в сентябре делегации из России запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V».
Врачи рассказали об уникальном симптоме «омикрона»
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Врачи считают, что во время еды проявляется еще «один удивительный признак» у зараженных штаммом коронавируса «омикрон».
Признаками инфицирования омикроном считаются кашель, головная боль и выраженная утомляемость. Но, как отмечают специалисты, есть еще один неожиданный симптом, который становится заметен именно во время приема пищи.
Речь идет о дискомфорте в горле, специалисты называют его одним из ключевых признаков этого варианта коронавируса, пишет Delfi со ссылкой на MedikForum.ru.
«Большинство людей с положительным результатом теста отзываются, что их горло сухое, саднит и болит, а также ощущается особенно неприятное состояние при глотании», – говорят специалисты.
Побочные эффекты в горле сохраняются на протяжении нескольких дней. Зараженным коронавирусом больно глотать, что мешает нормальному приему пищи.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
Кремль заявил о высокой угрозе военного наступления Украины на Донбасс
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Концентрация Киевом военных и техники на линии соприкосновения в Донбассе говорит о подготовке Украины к наступательным действиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Действительно, такая угроза сейчас есть», – цитирует ТАСС Пескова.
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По его словам, поставка западного оружия на Украину «лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции», а угроза военной провокации растет.
Также Песков отметил, что угроза провокаций со стороны украинских вооруженных сил в Донбассе сейчас выше, чем ранее.
Ранее управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».
Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в случае агрессии Киева Донецкая народная республика (ДНР) ответит и нанесет ВСУ невосполнимый ущерб.
Банк России приостановил покупку иностранной валюты
Банк России с 24 января (с 15.00 по мск) приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за механизма бюджетного правила.
Это решение принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
Решение о возобновлении покупки будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовом рынке. Регулятор заявил, что ЦБ следит за ситуацией на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.
Это объявление было сделано на фоне обвала курса рубля к доллару и евро на «Московской бирже» днем 24 января.
Так, доллар дорожал на 1,9575 рубля к уровням закрытия торгов в пятницу. Курс доллара превысил 79 рублей впервые с 3 ноября 2020 года. Курс евро превысил 89 рублей за евро впервые с 20 июля 2021 года.
Захарова назвала «самый смешной фейк» о Лаврове
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала ролик, в котором были собраны фотографии министра иностранных дел России Сергея Лаврова с улыбкой. Таким образом в МИДе ответили на публикацию Le Figaro, в которой утверждается, что Лавров никогда не улыбается на людях.
«Такого смешного фейка о нас западные СМИ еще не выдавали. Это невозможно придумать. Но у «Фигаро» получилось», – сопроводила виде подписью Захарова, ролик она опубликовала в своем телеграм-канале.
В видео были показаны фотографии Лаврова с разных мероприятий, на всех снимках дипломат запечатлен с улыбкой.
Ранее издание Le Figaro опубликовало статью о Лаврове, в которой говорится, что «его изможденное лицо, на котором никогда не появляется даже подобия улыбки – этот образ кажется перенесенным в наше время прямо из портретной галереи времен холодной войны. Это такой воскресший на время брежневизм, как существо, сбежавшее из «Парка Юрского периода».
Напомним, Захарова также сочла посмешищем попытку журналиста CNN смонтировать интервью с Александром Лукашенко, чтобы выставить президента Белоруссии в невыгодном свете.
Украинских резервистов вооружили столетними пулеметами
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Бойцы территориальной обороны в Киеве обучаются применению довоенных пулеметов Дегтярева образца 1927 года, сообщил депутат Рады Максим Бужанский.
ДП (Дегтярев пехотный) представляет собой один из первых образцов стрелкового оружия, созданных во времена СССР. Сейчас с таким вооружением учатся обращаться киевские резервисты, передает РИА «Новости».
«Вот в этом месте стало интересно, что это за школа пулеметчиков-реконструкторов и под какой боеприпас это чудо техники. В смысле, боеприпас тоже 1927 года, или есть новее, времен Финской войны (1939–1940 годов)?» – отметил депутат.
Ранее министр обороны страны Алексей Резников сообщил, что вторая партия американского оружия общим весом более 80 тонн доставлена на Украину.
В прошлую среду замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сообщил, что Британия поставила Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет в условиях якобы существующей «серьезной вероятности российского вторжения». При этом министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что поставляемые Украине системы «не являются стратегическим оружием» и поэтому «не представляют угрозы для России».
В Санкт-Петербурге госпитализации детей с коронавирусом уже исчисляются сотнями
Число госпитализаций детей с коронавирусом резко увеличилось в Санкт-Петербурге с начала января, сообщили в городском комитете по здравоохранению.
«Если с 3 по 9 января всего было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января – 126, то с 17 по 23 января – уже 246 детей», – передает сообщение ведомства «Фонтанка».
В ближайшее время детская больница им. Филатова вся будет перепрофилирована под прием детей с COVID-19 и подозрением на него. Также власти изучают вопрос об увеличении коек в Педиатрическом университете.
Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 5970.
Соловьев сравнил отъезд дипломатов США из Киева с бегством из Кабула
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев отметил, что отъезд дипломатов США из Киева напоминает ему эвакуацию американцев из Кабула.
«Сразу вспомнился Кабул. Там американцы тоже забыли оповестить союзников о своих планах по эвакуации», – написал Соловьев у себя в Telegram.
Так Соловьев прокомментировал новость газеты ВЗГЛЯД о том, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины. При этом европейские дипломаты уезжать не собираются, заявил главный евродипломат ЕС Жозеп Боррель.
Ранее стало известно, что Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США покинуть Украину.
Пригожин: YouTube лишил группу «Земляне» того, что они сами создали
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«Вот живешь в квартире, а тебя просто так из нее выкинули – блокировка аккаунта так и выглядит», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя блокировку аккаунтов «Русское радио» и группы «Земляне» на YouTube.
В разгар новогодних праздников видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты радиостанции «Русское радио» и группы «Земляне» из-за того, что якобы были нарушены нормы сообщества: неизвестная фирма разместила в своем аккаунте аудиовизуальные материалы правообладателя раньше, чем они появились на официальных каналах. После этого «Русское радио» предоставило подтверждающие права документы, но администрация YouTube их проигнорировала.
«Уже надоели эти всевозможные блокировки без причины. У меня Instagram заблокирован, мы уже три месяца не можем его восстановить. И все это без объяснения причин. И вот уже три месяца мы лишены права в принципе заниматься развитием аккаунта, деятельностью. То есть для таких компаний, мы, пользователи, даже не имеем права голоса. Нас просто лишают того, что мы сами же создали», – говорит Пригожин.
Он подчеркивает, что понял бы, если причины блокировки были бы содержательными и по ним было бы ясно, что владелец аккаунта конкретно нарушил, но в большинстве случаев этого не происходит. На контент могут пожаловаться просто несколько хейтеров, без причины, и компания без разбора блокирует канал.
«Это попросту нарушение прав пользователей. Это неправильно, так нельзя делать. Вот живешь в квартире, а тебя просто так из нее выкинули – блокировка аккаунта так и выглядит. Хотелось бы, чтобы, прежде чем снимать или убирать какой-либо контент или в принципе блокировать пользователя, было какое-то предупреждение. Но снимать, а потом предупреждать – неправильно, человек даже не знает, что исправить. Должна быть обратная связь до блокировки», – считает собеседник.
В пресс-службе YouTube в России сообщили, что спор об авторских правах стандартный, к временной блокировке приводит несколько жалоб (страйков) от третьих лиц. Однако если подавшая жалобу сторона не инициирует судебный процесс в течение десяти рабочих дней, то каналы радиостанции «Русское радио» и группы «Земляне» будут восстановлены, передает ТАСС.
Украинский эксперт объяснил решение США эвакуировать семьи дипломатов из Киева
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«Сотрудники посольств на Украине давно сидят на чемоданах. Так что намерение США об отъезде американцев может повлечь за собой аналогичные решения других западных стран», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Ранее Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США и американским гражданам покинуть Украину. Позже схожее решение приняла Британия.
«США обеспокоены высокими рисками эскалации ситуации вокруг Украины. Это касается не только возможного «вторжения» России на Украину, но и риска внутренней дестабилизации в стране, в частности, провокаций и обострения обстановки», – считает руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.
По мнению эксперта, призывы Госдепа к эвакуации семей дипломатов и второстепенного персонала американского посольства в Киеве – это очень серьезный сигнал другим дипломатическим учреждениям западных стран на Украине. «Многие работники посольств давно сидят на чемоданах. Так что, скорее всего, намерение США вывезти американцев с Украины повлечет за собой аналогичные решения других западных стран. Это, конечно, добавит в информационное поле паники и спровоцирует новую волну внимания к Украине», – пояснил политолог.
«Но в случае обострения ситуации иностранцам не удастся покинуть Киев в короткие сроки, потому что он находится достаточно далеко от западных границ. Так что в любом случае будет временной лаг. Поэтому американцы торопятся. Так они в целом оценивают ситуацию с безопасностью и стабильностью на Украине», – заключил собеседник.
В понедельник высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что Соединенные Штаты в случае эскалации напряженности на Украине не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты исходят из того, что Россия «может начать военные действия в любой момент», передает ТАСС.
Представитель Госдепартамента в очередной раз выступил с утверждением о том, что Россия «может создать ложный предлог для вторжения на Украину», а также «тем или иным способом свергнуть и сменить правительство» в Киеве. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что не знают наверняка, каковы «намерения президента России Владимира Путина» в отношении Украины. «Мы не знаем, принял ли он решение о вторжении. Но он нарастил военную мощь вдоль границы с Украиной с тем, чтобы располагать такой возможностью», – утверждают в Госдепартаменте США.
В этот же день Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации. При этом в МИД Украины остались недовольны таким решением.
Ранее Госдепартамент США предписал
семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит
работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются. «Сразу вспомнился Кабул. Там американцы тоже забыли оповестить союзников о своих планах по эвакуации», – отреагировал в своем Telegram-канале на заявление Борреля российский тележурналист Владимир Соловьев.
В минувшую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
В тот же день появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Пушков: НАТО движется к повторению Карибского кризиса
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«В НАТО неадекватно оценивают ситуацию. Вероятно, поэтому вместо договоренностей с Россией по гарантиям безопасности там решили пойти на эскалацию обстановки», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее НАТО объявило об усилении в Восточной Европе, а в Пентагоне намерены перебросить в регион сухопутные силы, авиацию и флот США из-за напряженности вокруг Украины.
«Вместо того, чтобы предоставить России гарантии безопасности и заключить с ней договоренности, позволяющие усилить европейскую безопасность и стабильность, страны НАТО решили пойти на запугивание и наращивание своего военного присутствия в пограничных с Россией государствах, при этом вооружая Украину», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Это сознательная линия Североатлантического альянса. Причем еще несколько дней назад Джо Байден говорил, что усиление НАТО в Восточной Европе и Прибалтике произойдет только в случае еще большего обострения ситуации вокруг Украины. Но, судя по всему, слова президента США в данном случае мало что значат, поскольку западный альянс приступил к наращиванию своих сил даже при сохраняющемся статус-кво, – объяснил сенатор. – Ведь ничего качественно нового вокруг Украины не произошло. Никаких враждебных действий по отношению к ней Россия не предприняла».
«И тем не менее, НАТО переходит к эскалации обстановки, не дожидаясь даже какого-то формального предлога, – указал собеседник. – Это наводит на мысль, что в альянсе именно ради этого все последние недели и нагнетали обстановку. Вероятно, там до сих пор воспринимают требования и предупреждения России как риторические».
«Это показывает, что в НАТО неадекватно оценивают ситуацию. И сейчас мы движемся к острому военно-политическому кризису, напоминающему Карибский кризис 1962 года. И ответственность за это несут страны НАТО», – заключил Пушков.
В понедельник стало известно, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге «на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее». Указывается, что Дания пошлет фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву; Испания отправит корабли в Болгарию; Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию; Нидерланды пошлют два истребителя F-35 в Болгарию.
Ранее источники The New York Times в американской администрации сообщили, что президент США Джо Байден рассматривает предложения Пентагона по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Восточной Европы.
Как сообщает издание, представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам. В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства США предложили направить в страны Восточной Европы от тысячи до пяти тысяч военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. По словам источников, решение о размещении войск может быть принято в течение недели, передает ТАСС.
Накануне во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике. В тот же день генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратил внимание, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.
В Кремле заявили, что угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс очень высокая.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс не может предоставить гарантии нерасширения, однако пока в повестке нет вопроса о принятии в НАТО стран Восточной Европы.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активность альянса превысила таковую на момент окончания холодной войны. «Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия», – признался генсек.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что «переброска военных и техники НАТО в Восточную Европу – это жест поддержки со стороны США, создающий обострение и без того сложной ситуации».
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Поляки подали протест на результат матча чемпионата Европы по гандболу против россиян
Федерация гандбола Польши (ZPRP) подала в Европейскую гандбольную федерацию (EHF) официальный протест на результат матча чемпионата Европы против сборной России (29:29), сообщает Sportowefakty.wp.pl.
Окончательный счет был установлен на последней секунде встречи после дальнего броска Марка Сергея Косоротова. По мнению поляков, французский арбитр не заметил пробежку у игрока сборной России. Косоротов якобы сделал минимум четыре шага перед решающим броском, тогда как разрешено только три, передает РИА «Новости».
«Подтверждаю, что мы написали письмо в EHF, обозначив несогласие с решением судей, и ждем реакцию», – цитирует источник главного тренера польской сборной Патрика Ромбеля.
Реакция EHF на протест должна последовать позднее в понедельник. Сборные России и Польши по итогам матча потеряли шансы на выход в полуфинал чемпионата Европы. В заключительном матче группы сборная России 25 января встретится с командой Германии.
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