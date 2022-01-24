Глава СНБО: Оснований говорить об угрозе вторжения России на Украину нет

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что власти страны внимательно следят за передвижением российских войск вдоль границы, он подчеркнул, что не видит оснований утверждать об опасности полномасштабного вторжения.

«В 2008 году президент Путин на встрече с президентом США сделал заявление, что такой страны, как наша страна, не существует, это искусственное образование, и к большому сожалению, не получил жесткого ответа на то время от президента США, что это не соответствует действительности, что это независимая страна, которая имеет свой суверенитет, а они являются гарантами этой неприкосновенности», – отметил секретарь СНБО в интервью BBC Украина, передает агентство «УНIАН».

Данилов далее перечислил конфликт в Грузии, произошедший в 2008 году, после чего Германия и Франция отказали Украине в ПДЧ относительно членства в НАТО и события 2014 года, когда Крым вошел с состав Российской Федерации.

Отвечая на вопрос, являются ли угрозы вторжения России в Украину такими же, как и год назад, Данилов сказал, что они не отличаются. Угроза якобы существует с 2008 года, а сейчас в Украине живет большое количество граждан, которые не знают СССР, Красную площадь и Ленина, сказал он.

«Мы живем в другом мире, и это очень беспокоит Россию. У них очень мало времени осталось, чтобы решать этот вопрос. И мы это также осознаем, что биологические часы Путина, биологические часы РФ – они тикают», – заключил секретарь Совбеза.

Говоря о нынешней ситуации, Данилов отметил, что угрозы немедленного нападения России нет.

«Еще раз скажу, что мы не видим каких-либо оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину. Это невозможно даже физически. Есть ли передвижения российских войск на их территории? Да, есть, и для нас это не новость. Может быть, это новость для наших иностранных партнеров», – передает его слова ТАСС.

Напомним, Киев и США обвиняют Россию в подготовке к нападению на Украину, которая должна состояться в январе-феврале. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Подчеркивалось, что Россия ни на кого не собирается нападать.