Мать девушки с ДЦП из Благовещенска объяснила купание дочери в проруби

Мать 18-летней девушки с диагнозом «детский церебральный паралич» (ДЦП) Натальи Бушило из Благовещенска объяснила, что ее дочь сама хотела окунуться в ледяную прорубь на Крещение и делает это уже в третий раз.

Женщина рассказала, что «это уже третье купание, в прошлом году не удалось окунуться из-за COVID-19, Наташа сама хотела, это ее желание», передает РИА «Новости».

«Конечно, понимаем, что, окунувшись в прорубь, Наташа не вылечится от ДЦП, конечно, она не выйдет из воды девицей красной, здоровой», – добавила она.

Мать девушки добавила, что они с дочерью всегда подолгу гуляют, Наташа занимается в спортзале, в 2019 году Наташа в тандеме с инструктором совершила прыжок с парашютом.

«Наташа пошла в школу в 11 лет, сейчас она в восьмом классе коррекционной школы. Я предложила ей вести страницу в Instagram, чтобы такие люди, как Наташа и их родители, вдохновлялись. Дочь предлагает мне, какую музыку подложить под ролики в соцсети, сама все выбирает. Она не может говорить и передает свои эмоции через песни. Мы катались на мотоциклах, квадроциклах, она ходила в бассейн, весной снова возобновим там занятия. Наташа любит активный образ жизни. В планах – жить», – добавила мать.

Ранее в соцсетях появилось видео из Благовещенска, на котором девочку с ДЦП погружают в крещенскую прорубь. Комментируя его, председатель комиссии по семье Благовещенской епархии священник храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости Святослав Шевченко написал в Instagram: «Пожалуйста, прислушивайтесь к рекомендациям врачей. Не нужно лезть в ледяную прорубь неподготовленным людям. Тем более, не нужно толкать туда детей, да еще и больных».

Кроме того, в РПЦ призвали по возможности отказаться от крещенских купаний.