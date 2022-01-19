В СНБО Украины заявили о 127 тыс. российских военных у границы

Погребинский: Запад не позволил Зеленскому посадить Порошенко даже под домашний арест

Зеленский не смог посадить Порошенко даже под домашний арест, потому что президент Украины сдался под нажимом американцев. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя решение суда отпустить экс-президента Украины под «личное обязательство» являться на допросы по первому зову.

«Решение Печерского суда Киева – это победа Порошенко в бою, но еще не в войне. Теперь все зависит от того, как будет вести себя дальше президент Владимир Зеленский», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Президент Украины еще может отыграться, полагает эксперт, но пока неясно, готов ли на это сам Зеленский – в этом есть большие сомнения. В частности, против Порошенко можно использовать обвинение в разворовывании оборонного бюджета – уже собран весь объем доказательств, достаточных, чтобы осудить экс-президента «за коррупцию во время войны». «По-моему, Зеленский сдался под давлением американцев, а они полностью держат его на крючке с его офшорами, коррупцией и тому подобным», – пояснил эксперт.

Зеленский мог бы отыграться, предъявив обвинения и по другим делам, в которых Порошенко защититься будет практически нечем. «Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс призвала все политические силы Украины объединиться – «когда враг уже на пороге». Для английского посольства Зеленский и Порошенко – свои люди. С ее точки зрения, им не надо ссориться в такое время. Зеленскому ясно дали понять, что Запад не заинтересован в осуждении Порошенко», – предположил собеседник.

Погребинский добавил, что в деле Порошенко виден невооруженным глазом двойной подход, потому что по похожим, но менее веским обвинениям в госизмене был ранее посажен под домашний арест лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Однако Медведчуку неоднократно продлевали сроки ареста, хотя «должны были отпустить через шесть месяцев».

«По идее, ответственность Порошенко на порядок больше, чем ответственность Медведчука. Порошенко следствие считает главным организатором покупки угля в ДНР-ЛНР, но при этом он фактически освобождается пока от ответственности с формулировкой «под личные обязательства». Это просто смешно. О чем тут говорить? Жалкая и ничтожная власть. Стопроцентное внешнее управление даже по тем делам, которые хотел довести до конца лично президент Зеленский. Он не может посадить человека даже под домашний арест», – подытожил Погребинский.

В среду Печерский суд Киева решил не брать под стражу экс-президента Украины Петра Порошенко и отпустил его под личное обязательство по первому требованию являться в суд или на допрос. Таким образом, суд избрал политику самую мягкую из возможных мер пресечения. Его лишь обяжут сдать загранпаспорт.

Порошенко подозревают в государственной измене за организацию схем покупки угля из неподконтрольных Киеву районов Донецкой области. В понедельник, когда Порошенко вернулся на родину после месячного отсутствия, прокуратура потребовала ареста бывшего главы государства, правда, с возможностью выйти под залог в размере примерно миллиарда гривен (2,6 млрд рублей).

Порошенко настаивает, что его, как лидера оппозиции, преследуют по политическим мотивам. Комментируя вердикт суда, политик заявил, что никто «пока не празднует победу», потому что «безумный сценарий» Зеленского еще не окончен.