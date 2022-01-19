Эксперт оценил страхи Киева о сговоре России и США против Украины

«Киев действительно торгуется за свои интересы на внешнеполитической арене, исходя из возможного закулисного сговора США и России», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского пожаловались на «двуличие Байдена» из-за предполагаемого «договорняка» с Владимиром Путиным.

«В офисе Зеленского уверены, что Россия и США играют роли злого и доброго полицейского, чтобы заставить Киев пойти на уступки, прежде всего, по Минским соглашениям», – сказал руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.

По его словам, этим настроениям и мыслям о двойной игре США, царящим в команде Зеленского, вряд ли будет придано официальное звучание. Вместе с тем, Украина сегодня торгуется на международной арене, исходя именно из позиции, озвученной со ссылкой на «источник в украинских дипломатических кругах».

Собеседник также признался, что разделяет это мнение. «Россия и США могут провести разрядку кризиса в двусторонних отношениях за счет Украины», – добавил он. «Украинские власти не верят в реальность военного конфликта с Россией, но говорят: пусть Москва и Вашингтон в создавшейся ситуации предложат Киеву что-нибудь весомое», – пояснил политолог.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах, что, в офисе президента Украины Владимира Зеленского заподозрили США и Россию в сговоре против Киева.

Как указывается в материале, целью является попытка заставить государство под предлогом деэскалации конфликта выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки России во внутренней политике.

«Крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России – это часть «договорняка» Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем», – заявил источник.

Он отметил, что Зеленский не хочет выполнять эти требования, а экономическое положение страны позволяло ему не зависеть от позиций Запада, пока не стало известно о возможном военном конфликте.

Распространение этой информации привело к массовому выводу иностранных инвестиций из страны, из-за чего финансовое положение Киева быстро ухудшается. «У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации», – заключил собеседник издания.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент. Глава МИД России Сергей Лавров призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнять Минские соглашения.

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