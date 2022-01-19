ВОЗ предупредила о возможности появления новых штаммов коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что считает вероятным появление новых вариантов коронавируса в условиях наблюдающегося быстрого распространения штамма «омикрон» в мире.

«Эта пандемия пока нигде не завершилась, и в условиях невероятного глобального распространения «омикрона» существует вероятность появления новых вариантов. Вот почему отслеживание и оценка [ситуации] исключительно важны», – приводит слова главы Всемирной организации здравоохранения ТАСС.

По мнению главы ВОЗ, если не изменить нынешнюю модель распределения вакцин от коронавируса в мире, то человечество может вступить «во вторую и еще более разрушительную фазу вакцинного неравенства». «Нам нужно обеспечить, чтобы мы делились существующими вакцинами на равноправной основе», – сказал Гебрейесус. По его словам, в условиях распространения омикрона-штамма прививки «важны более чем когда либо». Хотя «вакцины, возможно, менее эффективны в предотвращении заражения и распространения «омикрона», чем это было в отношении предыдущих вариантов, они все еще исключительно хорошо предотвращают серьезное заболевание и смерть», – констатировал гендиректор.

В свою очередь главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила об отсутствии научного подтверждения того, что здоровые взрослые и здоровые дети нуждаются в бустерных прививках от коронавируса.

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Согласно опубликованным ВОЗ во вторник данным, в организацию с начала пандемии поступили сведения о 328,5 млн инфицированных и 5,5 млн умерших. За последние сутки зарегистрировано более 1,5 млн случаев заражения и 5255 летальных исходов.

Напомним, в начале января на юге Франции выявили новый штамм коронавируса с 46 мутациями. В России обнаруженный во Франции новый штамм не выявлялся. Между тем ко вторнику в России случаи заражения «омикроном» зарегистрированы уже в 42 регионах.

В конце ноября 2021 года стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.

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