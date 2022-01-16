Немецкий политолог: Россию пытаются обвинить в провале европейской зеленой политики

Попытки Европы заставить Газпром играть по ее правилам могут привести к полной переориентации России на азиатские рынки, в итоге европейцы могут сесть в лужу, говорит германский политолог Александр Рар. Он объяснил, по каким причинам произошел дисбаланс цен на газовом европейском рынке.

«Обвинения в адрес Газпрома и России в манипулировании ценами на газ – это борьба за структуру будущего европейского рынка. Официальная позиция России и Владимира Путина заключается в том, что мы хотим длительных контрактов, чтобы инвестировать в добычу. Так было все последние десятилетия. России трудно добывать весь этот газ, поэтому она хочет гарантий того, что она найдет на него покупателя. Но теперь Евросоюз говорит, что хочет больше независимости от российского газа и всеми возможными методами пытается сделать РФ более зависимой от европейского рынка», – говорит германский политолог Александр Рар.

Однако меры по либерализации газового европейского рынка и созданию конкуренции не дают желаемых результатов. Альтернативные источники энергии, подчеркивает эксперт, пока не в состоянии конкурировать с газом и углем. Нынешний дисбаланс на рынке произошел из-за требований европейцев продавать газ на открытом – спотовом рынке. Европейцы считают, что если они продолжат закупать газ по долгосрочным контрактам, то это будет делать поставщика, то есть Россию, сильнее, чем потребительский рынок.

Кроме того, в ЕС ошибочно заявляли, что больше не нуждаются в больших объемах газа. «Россия с самого начала говорила, что ее не устраивает спотовый рынок. Бизнес строится по-другому. Европа не может менять его, ломать через колено и заставлять играть по своим правилам. Не только Россия, но и Норвегия не поставляет нужного количества газа. Сложилась ситуация, при которой Европа проигрывает со своим спотовым рынком», – напомнил собеседник.

По прогнозу политолога, бодание поставщиков и потребителей продолжится до тех пор, «пока Европа не будет вынуждена договариваться о долгосрочных контрактах, открыть «Северный поток – 2» и обеспечить полные поставки российского газа через «Северный поток – 1». «Только так будет достигнута энергетическая безопасность Европы. Такую реальность создала не Россия, а климат и экономика, которая не может перейти на зеленый лад. Ветряные генераторы и солнечные батареи не работают в полную мощь. Ветер не дул в прошлом году и не дует сейчас, поэтому ветряки тоже не двигались», – пояснил Рар.

Евросоюз стремится создать вокруг себя агрессивный защитный фон, чтобы давить на Россию и обвинять ее в провале европейской зеленой политики, полагает собеседник. «Это некрасиво и неправильно. Но политики точно не будут признавать провал зеленых сделок, потому что это будет раскачивать делигитимацию их собственной власти», – подчеркивает политолог.

Также нужно учитывать фактор роста потребления газа на других рынках, в том числе внутреннем – российском. Но Рар уверен, что политикой долгосрочных контрактов можно решить любые проблемы нехватки газа. «В Европе уповали на Америку и считали, что она всегда будет помогать большим количеством сжиженного газа. Но до этого она поставляла его на более интересный азиатский рынок, где платят больше денег», – добавил эксперт.

Россия тем временем берется за новые инфраструктурные проекты с Китаем, через который газ пойдет во Вьетнам, возможна дальнейшая прокладка труб в Индию. «Шаг за шагом весь мир отказываться от угля, нефти. Все переходят на газ, который в ближайшие 50 лет будет, как кажется многим экспертам, главным промежуточным энергоносителем, который потом когда-то может способствовать переходу всей мировой экономики на полностью зеленые рельсы. Но это произойдет не при нашей жизни, пока нужен газ», – убежден Рар.

По прогнозу эксперта, Россия начнет продавать большие объемы газа в Азию, потому что там нет политических конфликтов и платят деньги. «В Азии никто не обвиняет Россию в шантаже, что она использует газ как оружие. Там существует нормальный бизнес, так почему не продавать газ туда? Европейцы не понимают, что у российских компаний есть альтернативы. Россия начнет связывать свою энергобезопасность и энергетическую политику с теми клиентами, которые не создают в бизнесе на каждом шагу экзистенциональные проблемы для России» – ожидает политолог.

Кроме того, растет потребление в самой России, газификация идет полным ходом, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. «В предыдущие десятилетия в России топили в основном углем, сейчас страна отказывается от грязных технологий. Поэтому Россия сама будет нуждаться в газе. А Европа сама виновата. Она все время говорила, что переходит на альтернативные источники. Некоторые европейские политики вообще хотят запретить «Северный поток – 2», который может самым дешевым и быстрым образом снабжать Европу газом и обеспечивать ее безопасность. Но европейцы по политическим или по идеологическим причинам не хотят этого. Ну, сядут в лужу таким образом», – подытожил Александр Рар.

Европейские страны обвиняют Газпром в ограничении поставок газа в период пикового роста цен на энергоносители, полагая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в недавнем интервью, что сильная напряженность на европейском газовом рынке возникла из-за поведения России, а в дефиците газа в ПХГ Европы в большей степени виноват Газпром.

В то же время руководители Еврокомиссии признали, что европейский газовый кризис стал результатом совпадения ряда факторов, включая рост мировых цен на энергоносители, неблагоприятную погоду, снизившую на несколько месяцев выработку ветряной энергии в Европе, рост цен на созданные Еврокомиссией квоты на углеродные выбросы, закрытие большого числа углеродных генерирующих мощностей в Европе.

В российском МИДе не исключали, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» «может и до лета продлиться». Однако уже сейчас обе нитки заполнены газом, находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.