Сход моста через железнодорожные пути обрушился в Москве Задержанного за изнасилование сыновей гражданина США арестовали в Москве 15 января 2022, 17:03 Текст: Вера Басилая

Савеловский суд Москвы арестовал гражданина США пенсионного возраста Дэвида Томаса Барнса по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних сыновей. «Постановлением Савеловского районного суда г. Москвы от 15 января 2022 года Барнсу Д. Т., обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ (2 эпизода), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 0 суток, то есть до 13 марта 2022 года», – приводит ТАСС комментарий пресс-службы суда. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали в Москве Барнса в рамках уголовного дела о его насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних сыновей. Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Куусинена. Заявление в полицию на 64-летнего мужчину написала его же супруга. По ее словам, муж неоднократно насиловал детей 2010 и 2014 года рождения, когда те бывали у него в гостях. Известно, что мужчина официальной регистрации в России не имеет. Техасец Дэвид Томас Барнс в конце 2020 года был лишен родительских прав постановлением Савеловского суда Москвы. Тогда же следователи начали в отношении американца проверку совершения им преступления против половой неприкосновенности малолетних детей.

В Москве задержали гражданина США по подозрению в изнасиловании сыновей 14 января 2022, 11:39 Текст: Александра Юдина

Гражданин Соединенных Штатов был задержан на юго-западе Москвы по подозрению в изнасиловании собственных детей. Заявление на вероятного педофила написала супруга. Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Куусинена. Заявление в полицию на 64-летнего мужчину написала его же супруга. По ее словам, муж неоднократно насиловал детей 2010 и 2014 года рождения, когда те бывали у него в гостях. Сейчас он задержан правоохранителями. Известно, что мужчина официальной регистрации в России не имеет, передает Пятый канал. В начале января в Костроме пятилетняя девочка вышла на улицу перед кинотеатром, где работала уборщицей ее мать, чтобы «посмотреть на елку». Там ее схватили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее двое подозреваемых были задержаны. СМИ сообщили, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу. Они завели ребенка «в общежитие, где сначала изнасиловали, а затем зарезали». На теле девочки «судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений». Законопроект «Единой России» об ужесточении наказания для педофилов был принят в первом чтении. Согласно тексту закона, предлагается поднять возраст потерпевших с 14 до 18 лет. Спикер палаты Вячеслав Володин в связи с убийством пятилетней девочки в Костроме пообещал, что депутаты постараются принять закон уже в январе. При падении лифта в «Президент-отеле» в Москве погибли люди 13 января 2022, 21:05

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Двое рабочих погибли в результате падения лифта в «Президент-отеле» на Большой Якиманке в Москве, сообщили в экстренных службах столицы. «По предварительным данным, проводился ремонт лифта, погибли двое рабочих», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника агентства. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. Уточняется, что трагедия произошла из-за того, что лифт сорвался. «В результате падения лифта погибли двое рабочих, которые занимались заменой лифта, один находился внутри кабины, второй сверху. Сам лифт был предназначен для персонала», – добавил собеседник ТАСС. В московском ГУ МЧС подтвердили падение лифта и гибель рабочих. Гостиница, расположенная в центре столицы, находится в ведении управделами президента РФ и имеет статус пятизвездочного отеля. В МГУ пожаловались на беспрецедентное давление семьи Тепляковых 15 января 2022, 06:54

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Факультет психологии МГУ находится под беспрецедентным давлением со стороны семьи девятилетней студентки Алисы Тепляковой, сообщила пресс-служба психфака МГУ. «Со стороны семьи Тепляковых продолжаются публикации, содержащие в себе не соответствующую действительности информацию, порочащую честь и достоинство Московского университета, его сотрудников и студентов. Фактически продолжаются попытки оказания давления на сотрудников и экзаменаторов. Подобного рода беспрецедентное информационное давление, а также факты необходимости обращения за медицинской помощью после общения с Е.В. Тепляковым вызывают обоснованные опасения у сотрудников и экзаменаторов», – приводит сообщение пресс-службы МГУ РИА «Новости». На факультете отметили, что конфиденциальность персональных данных не позволяет вузу представить в публичном пространстве полную объективную картину происходящего. «К нашему большому сожалению и разочарованию, нашим уважительным отношением к персональным данным несовершеннолетних студентов фактически злоупотребляют старшие члены семьи Тепляковых. Представляемая ими в публичном пространстве картина крайне далека от действительности происходящего в стенах Московского университета. В результате большая часть их публикаций либо не соответствует действительности, либо грубо искажает ее», – говорится в сообщении. На факультете напомнили о негативных факторах для развития детей в семье Тепляковых и посетовали на большую дополнительную нагрузку для сотрудников факультета, которым приходится ежедневно в течение полугода готовить ответы «на многочисленные, часто повторяющиеся по содержанию и смыслу заявления, обращения и жалобы семьи Тепляковых». Факультет призвал семью Тепляковых соблюдать нормы устава вуза. «Мы неоднократно призывали их уважать и соблюдать нормы Устава, локальных нормативных актов Московского университета. Так, Типовым договором на оказание МГУ имени М.В. Ломоносова образовательных услуг в сфере высшего образования для граждан Российской Федерации предусмотрено, что заказчик обязуется проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Московского университета, что, к сожалению, публично проявлялось и проявляется далеко не всегда со стороны взрослых членов семьи Тепляковых», – сообщает пресс-служба факультета психологии. В ВУЗе выразили надежду на «разумный взвешенный подход со стороны семьи Тепляковых в части реалистичности и адекватности желания продолжать получать профессию психолога в девятилетнем возрасте, обучаясь в домашнем формате по «авторским» программам в гиперускоренном режиме без сдачи каких-либо экзаменов и зачетов с ожиданием получить при этом диплом Московского университета». Ранее в пресс-службе МГУ сообщили, что девятилетняя студентка Алиса Теплякова сдала только один экзамен из четырех, после чего перестала выходить на связь. Отец Алисы Тепляковой резко отреагировал на заявление МГУ о пропуске дочерью сессии. В Минтруде назвали причину снижения рождаемости в России 13 января 2022, 15:12 Текст: Вера Басилая

Возраст материнства в России за последние 10 лет увеличился с 27 до 29 лет, из-за этого, в том числе, снижается число рождений, заявил на Гайдаровском форуме министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. «Мы видим, что за последние 10 лет средний возраст наших мам увеличился с 27 лет почти до 29 лет. И это во многом снижает еще количество рождений», – цитирует ТАСС Котякова. По его словам, такая же ситуация наблюдается и в западных странах. Гайдаровский форум – ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Ранее сообщалось, что правительство России разрабатывает дорожную карту по запуску целостной системы поддержки семей с детьми, которая предполагает, в том числе, дополнительную помощь малообеспеченным россиянам. Напомним, 14 октября президент Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском женском форуме пообещал, что власти продолжат совершенствовать систему поддержки семей с детьми. 19 октября Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 28,3 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет, а также документ о выделении 5,9 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих трех и более детей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько рост благосостояния семей позволит повысить рождаемость в России и как это отразится на геополитике. Москвичей предупредили о появлении в небе алмазной пыли 12 января 2022, 21:18 Текст: Кристина Цыцура

В небе над столицей 13 января может появиться алмазная пыль, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам Тишковца, ночью в Москве ударят самые сильные с начала года морозы. Из-за повышения атмосферного давления облака немного поредеют и усилится радиационное выхолаживание приземного воздуха. Все это приведет к 20-ти градусному морозу в Москве, в Подмосковье: на юге минус 15-20, на севере минус 20-25, местами до минус 28. «В условиях аномального холода и высокой влажности начнется интенсивное вымораживание водяного пара и под утро в воздухе могут парить мельчайшие ледяные кристаллы, именуемые в метеорологии ледяными иглами или алмазной пылью, иногда – осадками ясного неба», – цитирует его РИА «Новости». Кристаллы льда, отражая свет, будут сверкать и напоминать бриллианты, что может привести к появлению таких оптических явлений, как ложная луна, солнце, световые столбы. «В европейской мифологии их еще называют «око погоды», «солнечный волк», «петушиный глаз» и так далее. В любом случае, все эти явления и связанный с ними ореол вокруг источников света предзнаменуют плохую погоду», – добавил синоптик. В РПЦ призвали запретить концерты солиста группы Rammstein 14 января 2022, 22:13

Фото: Christian Thiel/

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Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ призвала запретить запланированные в России концерты солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна из-за пропаганды абортов и ненависти к детям. «Патриаршая комиссия поддерживает родительскую общественность, выступающую против серии концертов Линдеманна под названием «Я ненавижу детей», и считает недопустимой пропаганду детоненавистничества и абортов, содержащуюся в текстах этого рок-исполнителя», – приводит РИА «Новости» слова председателя комиссии священника Федора Лукьянова. Напомним, 1 января председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить доводы общественников, высказывающихся против концерта немецкого артиста Тилля Линдеманна, известного своим участием в рок-группе Rammstein, в Новосибирской области. В конце 2021 года в интернете появилась информация, что новосибирские общественники, которым стало известно о готовящемся концерте Линдеманна, обратились к депутатам Госдумы с просьбой «инициировать заслон различным антикультурным явлениям». По данным СК, активисты в своем обращении высказывают солидарность с мнением Бастрыкина, который в одном из своих интервью заявил о «гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты», и с тем, что ей необходимо дать отпор. Москвичка украсила елку предсмертными записками и покончила с собой 14 января 2022, 21:01 Текст: Вера Басилая

В Москве женщина украсила новогоднюю елку предсмертными записками, после чего свела счеты с жизнью, специалисты выясняют мотивы ее поступка. Трагедия произошла на Болотниковской улице в Москве, женщину обнаружили мертвой под окнами дома, в котором она жила, передает РенТВ. На елке нашли записки, на которых было написано, что никого в случившемся винить не стоит, что она сама виновата, а также еще около 18 записок. Труп москвички отправили на экспертизу. Специалистам предстоит установить мотив женщины. Ранее стало известно, что умерший на Новый год сторож все праздники пролежал на складе в Москве. Власти Москвы начали готовиться к двухдневному снегопаду 13 января 2022, 18:35 Текст: Алексей Дегтярев

В столице ожидается сильный снегопад, городские службы перевели в режим повышенной готовности, снегопад продлится до вечера пятницы, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. «Согласно данным синоптиков, снегопад продлится до 21.00 мск пятницы, его [снежного покрова] прирост может составить до 10 см, местами ожидается метель с порывами ветра до 15-18 метров в секунду», – сообщил Бирюков ТАСС. Он добавил, что из-за такого прогноза власти города решили перевести все службы на режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам поручили подготовить резервные генераторы. Ближе к вечеру техника должна приступить к сплошному механизированному подметанию дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Такие работы будут повторять по мере выпадения осадков. «Особое внимание уделяем очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы. В уборке снега планируется задействовать необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, средств малой механизации. Для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей», – заключил Бирюков. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что колебания атмосферного давления в столице в ближайшие сутки вызовут самые негативные последствия не только у метеозависимых, но и у здоровых людей. Умерший на Новый год сторож все праздники пролежал на складе в Москве 14 января 2022, 14:59 Текст: Вера Басилая

Сторож одной из оптовых фирм в Москве скончался в Новый год и все праздники пролежал один на складе, его обнаружил управляющий предприятия спустя десять дней. «В полицию поступило сообщение от управляющего складом об обнаружении им тела рабочего, 64-летнего Сергея К. со следами гнилостных изменений. 30 декабря Сергей заступил на смену охранять склад на новогодних праздниках. Установлено, что мужчина скончался на следующий день, 31 декабря. Тело мужчины 10 дней пролежало на складе, пока его не обнаружил вышедший на работу управляющий. На телефон погибшему никто не звонил, заявлений о пропаже мужчины также в полицию не поступало», – пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что мужчина приехал в Москву из Воркуты и работал вахтовым методом, проживая прямо на складе, где у него была оборудована небольшая комнатка. Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено, вероятнее всего, смерть наступила из-за проблем со здоровьем. Ранее пропавшего в новогоднюю ночь пермяка нашли в шахте строящегося ТЦ. После убийства девочки в Костроме завели новое дело 13 января 2022, 09:17 Текст: Наталья Ануфриева

В Костроме после убийства девочки следователи возбудили новое дело – о халатности полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин. Бастрыкин сообщил, что «возбуждено еще одно уголовное дело – по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции № 2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным», передает РИА «Новости». Он также отметил, что за минувший год следователи в России возбудили свыше 22 тыс. уголовных дел о преступлениях против детей – на 16,9% больше, чем годом ранее. В суды направлено 11 тысяч таких дел. Увеличение количества дел о преступлениях в отношении детей отмечено в Магаданской, Саратовской, Сахалинской областях. При этом меньше преступлений стало в республиках Адыгея, Башкортостан, Карелия, Татарстан, Архангельской области и Ненецком автономном округе. «При расследовании таких преступлений для нас важно не только восстановить справедливость, но и помочь пострадавшим преодолеть трагедию. И такой опыт уже имеется. Многим детям, получившим травмы в результате преступлений, удалось помочь при содействии НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Нас поддерживают и всероссийские детские центры, расположенные в Краснодарском крае и Крыму, куда также при нашем содействии дети ездят восстанавливаться», – добавил председатель СК. По его словам, существующие практики получения помощи необходимо и дальше развивать на государственном уровне, потому что технически не всегда это можно выполнить. Поэтому важно, чтобы помощь была доступной для всех пострадавших, и они могли получить ее оперативно. «Должен быть разработан единый механизм оказания такой помощи», – добавил Бастрыкин. Он подчеркнул, что «наше отношение к детям не ограничивается формальными рамками, мы стараемся помогать пострадавшим и в дальнейшем, способствовать тому, чтобы их жизнь складывалась благополучно». Ранее подозреваемым в убийстве ребенка в Костроме предъявили обвинение. Напомним, в Костроме пятилетняя девочка вышла на улицу перед кинотеатром, где работала уборщицей ее мать, чтобы «посмотреть на елку». Там ее схватили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее двое подозреваемых были задержаны. СМИ сообщили, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу. Они завели ребенка «в общежитие, где сначала изнасиловали, а затем зарезали». На теле девочки «судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений». Необычное природное явление заметили в Москве 13 января 2022, 13:26 Текст: Наталья Ануфриева

Жители российской столицы заметили в небе необычное для региона природное явление – гало. Фотографии гало, сделанные москвичами, появились в Сети. Это оптическое явление, характеризуемое возникновением вторичного свечения вокруг источника света. Иногда, в морозную погоду, возможно появление гало, образуемое кристаллами льда, взвешенными в атмосфере близко к земной поверхности. Ранее москвичей предупредили о появлении в небе алмазной пыли. Сообщалось, что в ночь на четверг в Москве ударят самые сильные с начала года морозы. По факту гибели рабочих при падении лифта в Москве возбудили дело 13 января 2022, 21:37 Текст: Кристина Цыцура

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Москве из-за гибели рабочих при падении лифта в «Президент-отеле», сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. «По данному факту в ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Ивановой. По предварительным данным, погибли два человека. Точное число пострадавших уточняется. По данным источника агентства, кабину лифта до сих пор не могут вскрыть. Как передает ТАСС, предварительно причиной трагедии могло стать нарушение техники безопасности. «В качестве предварительной причины падения лифта рассматривается нарушение техники безопасности», – сказал собеседник агентства. Гибель рабочих при падении лифта позже подтвердила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова. «В гостинице проводились регламентные работы по обслуживанию лифтового хозяйства, во время которых произошло ЧП», – сказала Крылова. Она добавила, что «погибли двое рабочих подрядной организации, которая по договору занимается обслуживанием лифтов». Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Ранее сообщалось, что в результате падения лифта в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке погибли двое рабочих, занимавшихся ремонтом. Лифт якобы сорвался. Гостиница, расположенная в центре столицы, находится в ведении управделами президента РФ. Собянин спрогнозировал прирост в 7 тыс. случаев коронавируса в Москве за сутки 14 января 2022, 16:54 Текст: Алексей Дегтярев

Число выявленных заболевших коронавирусом за сутки в российской столице может дойти до 7 тыс. человек, заявил мэр города Сергей Собянин. «По данным лабораторий мы видим, что, к сожалению, «омикрон» начинает доминировать среди заболевших коронавирусом, это серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости. Что, собственно, и демонстрируют даже последние вот дни – вчера и сегодня. Завтра мы увидим официальные данные, рост выявляемости будет где-то порядка 6-7 тысяч человек, заболевших ковидом», – цитирует Собянина РИА «Новости». Он добавил, что рост может с высокой вероятностью продолжится на следующей неделе. При этом число тяжелых случаев не растет, также не увеличивается число госпитализаций. «Тем не менее, все равно необходимо быть осторожными, беречься. Особенно это касается людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями, которые должны оградить себя от излишних контактов, выполнять те требования, которые предписаны Роспотребнадзором: ношение масок и соблюдение санитарного режима», – подвел итог градоначальник. Ранее глава города сообщал, что правительство Москвы отмечает значительное число заразившихся штаммом «омикрон», ситуация с коронавирусом может стать более серьезной, чем в предыдущие волны. Собянин заявил об осложнении ситуации с «омикроном» в Москве 14 января 2022, 18:18 Текст: Алексей Дегтярев

Свыше половины заболевших коронавируной инфекцией в российской столице заражены штаммом «омикрон», заявил глава города Сергей Собянин. «Ситуация с каждым днем осложняется в связи с тем, что «омикрон» начинает доминировать в доле заболевших. Последние исследования давали 41%, но на сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших – это заболевшие «омикроном», – заявил градоначальник в эфире «России 1», передает РИА «Новости». Он добавил, что динамика распространения этого штамма возрастает. Также мэр Москвы в пятницу заявил, что число выявленных заболевших коронавирусом за сутки в городе может дойти до 7 тыс. человек. Психолог оценила предложение РПЦ ввести уроки целомудрия 13 января 2022, 01:45 Текст: Антон Антонов

В России есть потребность в предложенных в РПЦ уроках целомудрия, но следует определить, в каком формате они будут проходить, заявила профессор кафедры возрастной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Наталья Авдеева. С предложением проводить уроки на тему целомудрия и семейных ценностей выступила глава направления профилактики абортов Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, директор «Дома для мамы» православной службы «Милосердие» Мария Студеникина, передает РИА «Новости». Авдеева отметила, что «отношение к введению таких уроков очень неоднозначное», следует «подготовить общественное мнение». «Возможно, устроить на дискуссионной площадке, в том же самом интернете собрать мнения, в каких формах проведение таких уроков было бы приемлемым», – сказала она. Психолог считает, что «потребность, безусловно, в этом есть, но в век цифровой цивилизации это должно быть сделано какими-то другими способами». По ее словам, «общение для подростков имеет решающее значение», так что следовало бы «обсудить мнение каких-то важных персон из TikTok, при условии, что это будет интересное мнение». Она считает, что это повысило бы «уровень доверия среди подростков». Авдеева выступила против того, чтобы подавать такую информацию в виде заученных истин, лозунгов, требований или устрашений, нужны историй из жизни, интервью у подростков, обсуждения. Она призвала «формировать у подростков ценности семьи, брака, детей». «Что может быть связано с проблемой целомудрия – это готовность стать родителями в будущем», – сказала она, добавив, что у подростков «очень неадекватное представление о семье, родительстве». Подчеркивается, что подростки «не готовы к нему» и «при отсутствии какого-то здравого полового воспитания могут сделать как раз очень много ошибок». Авдеева сказала, что «тема очень деликатная», а «родители очень часто противятся половому воспитанию детей и подростков». При этом «нет у нас общепринятых программ, принятых министерством просвещения, по половому воспитанию». Как заявила психолог, дети стремятся к новым впечатлениям, хотят быть взрослыми, на пубертат наступает раньше, чем психологическая и социальная зрелость. В 2019 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил необходимость и важность телевизионных программ о семье и супружеской верности. Он заявил, что «посмотрел некоторые программы» на телеканале «Спас», в которых «тема целомудрия была представлена достаточно убедительно».