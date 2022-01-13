Нефть подешевела в рамках коррекции

НАТО выразило готовность восстановить работу дипмиссий в Москве и Брюсселе

НАТО заинтересовано в восстановлении работы своей миссии в Москве, а также российского дипломатического присутствия в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО (СРН) в Брюсселе.

«Союзники по НАТО готовы снова встретиться с [представителями] России, чтобы провести более обстоятельные переговоры, чтобы представить определенные предложения и попытаться достигнуть конструктивных результатов. Что касается взаимодействия, то союзники по НАТО заинтересованы в поиске возможностей развития гражданских и военных каналов коммуникации, а также в возможности восстановления работы наших миссий в Москве и Брюсселе», – передает ТАСС его слова.

Столтенберг также добавил, что Россия и НАТО решили провести серию встреч, чтобы договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе. «Мы готовы назначить серию встреч по разным темам, включая по ограничениям на ракетные вооружения в Европе. Российская сторона дала понять, что не готова сегодня назначать встречу, но я приветствую, что есть готовность к диалогу», – сообщил он.

По словам генерального секретаря альянса, члены НАТО не будут жалеть усилий для поиска политических путей для движения вперед. «Союзники НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия для поиска политических путей для движения вперед. Я также приветствую двусторонние консультации между США и Россией, равно как и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Все это – возможности для конструктивного взаимодействия во имя интересов безопасности Европы, которые не должны быть упущены», – заметил он.

Столтенберг также добавил, что представители Москвы и Североатлантического альянса подтвердили намерение продолжать диалог, обсудить варианты проведения новых встреч, но конкретный график пока не согласовали. «Наш диалог труден, но от этого он еще более необходим. Союзники по НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия, чтобы найти политический путь вперед… Мы предложили обсудить график проведения новых встреч, чтобы обсудить ракеты, ядерный потенциал и другие важные темы. Россия на этот график не согласилась, но и не отказалась. Она попросила дать ей время и обещала ответить на наше предложение», – сказал он.

При этом Столтенберг заявил, что Россия дала понять, что пока не готова назначить график встреч с НАТО по безопасности. «Я предложил, и союзники поддержали серию встреч по ряду вопросов... Россия не смогла согласиться с этими предложениями. Они их и не отвергли. Российская сторона дала понять, что ей нужно немного времени, чтобы дать НАТО ответ», – заявил Столтенберг.

Переговоры в Брюсселе продлились около четырех часов. На встрече отметили, что Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии России» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Напомним, заседание Совета Россия – НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.

В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.