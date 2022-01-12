Путин призвал прокуратуру оправдывать доверие россиян

Прокуратура внесла большой вклад в укрепление правового и экономического единства страны, заявил президент Владимир Путин на заседании, посвященном 300-летию со дня образования органов прокуратуры. По его словам, важно оправдать доверие россиян.

Президент поздравил работников органов прокуратуры с профессиональным праздником и 300-летием создания в стране этой структуры.

По его словам, в своей работе прокуроры должны в первую очередь ориентироваться на запросы граждан. «В прошлом году число обращений граждан в органы прокуратуры составило около 5 млн, а это значит, что люди видят и ценят ваши усилия, и важно оправдать это доверие», - цитирует РИА «Новости» Путина.

Глава государства подчеркнул, что прежде всего нужно быстро и внимательно реагировать на любые ущемления социальных прав граждан, добиваться своевременной выплаты зарплат, социальных пособий, компенсаций, а также, чтобы люди получали качественную медицинскую помощь, в первую очередь, инвалиды, пенсионеры, дети-сирот, малоимущие и многодетные семьи.

Путин также адресовал самые добрые слова «всем, для кого служение закону и Отечеству стало делом жизни и судьбой, кто и в этот праздничный день ведет прием граждан, реагирует на нарушение правопорядка, участвует в судебных заседаниях, защищает интересы людей и всего нашего общества».

Президент напомнил, что в 1722 году в государственной системе России было создано без преувеличения важное, значимое звено, когда образованная Петром I прокуратура стала высшим надзорным органом страны.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет совещание с правительством, побеседует с Советом безопасности России, а также примет участие в мероприятии, приуроченном к 300-летию прокуратуры страны.