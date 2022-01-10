Песков рассказал о планах Путина на первую рабочую неделю года

Президент Владимир Путин проведет совещание с правительством, побеседует с Советом безопасности России, а также примет участие в мероприятии, приуроченном к 300-летию прокуратуры страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Рабочие мероприятия. Мы на неделе и Совбез ждем, много разных рабочих встреч. Будет и совещание с членами правительства», – цитирует ТАСС Пескова.

В графике Путина на этой неделе также значится мероприятие, приуроченное к 300-летию прокуратуры России. По словам Пескова, международные телефонные разговоры на ближайшее время у президента пока не намечены. «Но там уровень контактов и взаимодействия очень и очень оперативный, очень высокий. Поэтому очень быстро они согласовываются и появляются в графиках», – отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков подтвердил участие Путина в саммите ОДКБ по Казахстану.

Президент России Владимир Путин, выступая на этой встрече, отметил мужество главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, консолидировавшего общество для отпора террористам.