|
|
Посол увязал действия джихадистов в Казахстане с уходом США из Афганистана
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал попытки Вашингтона поставить под сомнение легитимность антитеррористической операции и присутствие миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.
Антонов заявил в Facebook, что «Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию». По его словам, «тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй», используя «оружие против мирных граждан». Он указал, что «все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе».
Посол подчеркнул неприемлемость «практики умиротворения бандитов, которые нападают на сотрудников правоохранительных органов, медработников, пожарных». «О чем можно говорить с людьми, обезглавливающими полицейских?!» – заявил он, добавив, что «это прекрасно понимают» в Вашингтоне, но не желают «отказываться от двойных стандартов». Посол напомнил, что «при штурме Капитолия власти США не сомневались в необходимости наведения порядка, привлечения к ответственности зачинщиков погрома».
Антонов заявил: «Откуда полчища террористов появились в Казахстане? Кто их направлял и помогал им?». По его словам, произошла «новая попытка «цветной» революции с помощью головорезов и грабителей». Он выразил уверенность, что «корни терроризма будут вырваны из казахстанской земли».
Посол отметил, что «первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ демонстрируют его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка». Он заявил, что «сегодня всем демократическим силам в мире необходимо помогать правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию». Антонов указал, что «решения о направлении коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ» и по просьбе законных властей страны.
Напомним, МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны».
Киргизия направила ноту Казахстану
|
|
Власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму, заявил зампред кабмина Киргизии, председатель госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.
«Мы отправили ноту [в Казахстан] и всю информацию по данному делу», – передает ТАСС слова Ташиева.
«Он не является террористом. Просто-напросто те люди, которые проводят расследование, они или ошиблись, или хотели выслужиться. Я еще раз говорю, как глава спецслужб нашей страны, ответственно заявляю, он не мог быть привлечен, как террорист. Может быть, просто он оказался не в то время не в том месте», – передает РИА «Новости» слова председателя ГКНБ Киргизии.
В воскресенье ряд СМИ Казахстана опубликовали сюжет о допросе сотрудниками силовых структур задержанного, который признался, что является гражданином Киргизии и приехал в Алма-Ату за деньги участвовать в акциях протеста. В Киргизии задержанный является достаточно известным лицом. Это исполнитель джазовой музыки, пианист Викрам Рузахунов. Он часто гастролирует за границей, в том числе в Казахстане. Родственники и коллеги музыканта утверждают, что на видео из Казахстана именно он.
Напомним, ранее в воскресенье МВД Киргизии начало проверку информации о задержании в Казахстане киргизского музыканта.
Соловьев рассказал анекдот о миссии ОДКБ
|
|
Российский журналист, радио- и телеведущий рассказал анекдот по поводу завершения развертывания в Казахстане коллективных миротворческих сил ОДКБ.
«Три ИЛ-76 контингента ОДКБ приземлились по ошибке в Международном аэропорту Токио Ханэда. Уже подписан Мирный договор, обучение в школах переведено на русский язык, японцам предложена Новая Конституция. Шойгу принес извинения за Отречение императора. Перегнули палку – сказал он», – написал журналист в своем Telegram-канале.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее сообщалось, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
В Азербайджане призвали отстранить всех пророссийских чиновников
Все пророссийские чиновники должны быть отстранены от власти в Азербайджане, чтобы страна сумела обезопасить себя от внешнего влияния, считает председатель партии «Туран» Джахандар Байоглу.
По его мнению, необходимо взять под контроль и отстранить от руководства всех пророссийских чиновников, депутатов и руководителей общественных организаций. Председатель партии призвал главу государства распустить Милли Меджлис и начать новые социально-экономические реформы, сообщает Haqqin.az.
Байоглу выразил уверенность, что в Азербайджане могут повториться события, которые происходят в Казахстане, если руководство страны не пойдет на эти решительные шаги. По его мнению, пророссийские силы просочились в структуры МВД, СГБ и Минобороны.
Ранее в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.
Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.
Миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание на территории Казахстана
|
|
Коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач, сообщил командующий миротворцами ОДКБ в Республике Казахстан Андрей Сердюков.
«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан», – цитирует ТАСС Сердюкова.
По его словам, миротворческие силы ОДКБ будут выполнять задачи в Казахстане до полной стабилизации обстановки в стране.
«В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах», – сказал Сердюков.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека.
В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
В городе началась
антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
В Алма-Ате из-за обстрела погибла четырехлетняя девочка
|
|
В Алматинском морге выстроились в очереди родственников погибших в ходе беспорядков. В результате обстрела в казахстанской Алма-Ате 7 января погибла четырехлетняя девочка.
«У Айдоса Мельдыхана погибла четырехлетняя дочь Коркемай, когда ехала в машине с его родным братом вечером 6 января. По его словам, они ездили за продуктами и проезжали мимо площади. В авто были еще двое детей его брата. Они ранены, а ученица 9-го класса в реанимации. Коркемай пуля попала в голову, сказал отец. Он отметил, что детей в больницу отвез брат на подстреленной машине», – сообщается в Telegram-канале Orda.kz.
Ранее сообщалось, что один ребенок погиб от огнестрельного ранения, еще один пострадал в ходе беспорядков в Алма-Ате. Известно, что 5 января родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в связи с многочисленными жертвами во время недавних событий, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
В Киеве в небо подняли флаг Казахстана
|
|
В центре Киева подняли большой флаг Казахстана в знак солидарности с населением страны.
«В небо над центром Киева подняли флаг Казахстана – в знак поддержки народа этой страны и для привлечения внимания к происходящим там событиям», – сообщило агентство «Укринформ» в своем Telegram-канале.
Также опубликованы фото, на которых видно, что флаг был поднят при помощи дронов.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.
Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.
В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека
|
|
В Казахстанской Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли, погибли 103 человека. Всего во время беспорядков зафиксировано 160 жертв.
«В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека. Больше всего жертв зафиксировано в Алма-Ате – 103», – сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
В Алматинском морге выстроились в очереди родственников погибших в ходе беспорядков. В результате обстрела в казахстанской Алма-Ате 7 января погибла четырехлетняя девочка. Она ехала в машине с его родным братом вечером 6 января. Они ездили за продуктами и проезжали мимо площади.
Другой ребенок погиб от огнестрельного ранения, еще один пострадал в ходе беспорядков в Алма-Ате. Известно, что 5 января родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в связи с многочисленными жертвами во время недавних событий.
После беспорядков в Казахстане в полицию доставили почти 6 тыс. человек
Более 5 тыс. человек задержаны, возбуждено 125 уголовных дел из-за беспорядков в Казахстане, сообщает пресс-служба президента страны.
«В настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тыс. человек, среди них есть значительное количество иностранцев. Было отмечено, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. 9 января контртеррористическая операция перешла к новому этапу, казахстанские военные были размещены на всех блокпостах, чтобы предотвратить бегство боевиков из Алма-Аты. Тем временем минздрав Казахстана опроверг сообщение о захвате военной биолаборатории под Алма-Атой.
В Казахстане задержали более 5 тыс. участников беспорядков
|
|
Правоохранительные органы Казахстана задержали более 5 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
В МВД рассказали, что «задержано 5135 человек», начато 125 досудебных расследований по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж. «При охране общественного порядка и защите конституционного строя страны погибли от рук преступников 16 и получили ранения более 1,3 тыс. сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов», – сообщило ведомство.
И. о. министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что в ходе беспорядков «были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища, у них были отобраны спецсредства и форменное обмундирование». Как рассказал Тургумбаев, «вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто граждан. Они совершали погромы торгово-развлекательных центров, финансовых учреждении, вскрытие банкоматов», передает ТАСС со ссылкой на «Хабар 24».
Участники беспорядков повредили и уничтожили свыше 400 машин (из них 346 – полицейских), разграбили свыше 100 крупных объектов торговли и банков. При этом «преступники переодевались в форму сотрудников полиции и военнослужащих и совершали противоправные действия».
Правоохранительные органы Казахстана задержали порядка 300 человек, которые пытались перейти государственную границу на автотранспорте и пешком.
Кроме того, ТАСС сообщает, что в воскресенье снова возобновлен доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана с субботы. В настоящее время на улицах столицы, как и ранее, сохранятся спокойная обстановка, курсирует общественный транспорт.
«Около 800 преступников захватили международный аэропорт. В результате были отменены вылет 60 рейсов и прилет 56, что вызвало транспортный коллапс, и большие проблемы для граждан, которые не смогли вылететь из города Алматы либо вернуться», – приводит РИА «Новости» текст сообщения МВД.
Тургумбаев сообщил, что «на сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована», силами правопорядка «освобождены все ранее захваченные здания акиматов», восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.
Напомним, у радикалов, задержанных в Жамбылской области Казахстана, были обнаружены автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и крупная сумма денег. Спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли сотрудники силовых ведомств.
Песков подтвердил участие Путина в саммите ОДКБ по Казахстану
|
|
Президент Владимир Путин планирует принять участие в видеоконференции лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 10 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да. Готовимся в понедельник», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, подтверждает ли Кремль участие Путина в онлайн-саммите 10 января.
В пресс-службе премьер-министра Армении, действующего председателя ОДКБ Никола Пашиняна подтвердили, что онлайн-конференция глав стран – участниц ОДКБ для обсуждения ситуации в Казахстане предварительно запланирована на 10 января.
«Онлайн-конференция глав стран ОДКБ предварительно запланирована в понедельник», – отметили в пресс-службе.
Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.
Напомним, в субботу Пашинян в телефонном разговоре с Путиным сообщил, что Армения как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности организации.
Дипломат предупредил о последствиях для желающих «укусить Россию и ее друзей»
Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин предостерег недругов России от попыток навредить ей и ее союзникам, поскольку в противном случае они останутся «без зубов».
«Нашим недругам не стоит искушать судьбу. Россия сейчас - не Россия девяностых. Те, кто попробует нас и наших друзей укусить, останутся без зубов», – отметил дипломат в интервью ТАСС.
«Не может не вызывать гордость оперативность и эффективность, с которой ОДКБ приступила к решению практических задач по восстановлению конституционного порядка в Казахстане, поставленных политическим руководством республики. Между обращением президента [Казахстана Касым-Жомарта] Токаева к ОДКБ и приземлением первых бортов миротворцев в Нур-Султане и Алматы прошли считанные часы», – добавил он.
По словам Бородавкина, организованная и заранее спланированная вылазка боевиков в Казахстане была направлена на обрушение внутриполитической устойчивости в республике.
«На наших глазах в дружественной, даже братской нам стране развернулась настоящая трагедия. Осуществлена организованная, заранее хорошо спланированная вылазка боевиков, нацеленная, судя по всему, на обрушение внутриполитической устойчивости в Казахстане и долгосрочную дестабилизацию на южных рубежах нашей страны», – указал он.
При этом глава российского диппредставительства обратил внимание, что «замыслам заговорщиков не суждено было сбыться». «Это урок для тех, кто посмеет посягнуть на свободу и безопасность друзей России, кто попробует переступить «красные линии» российских внешнеполитических интересов и интересов наших союзников», – отметил он. Посол напомнил, что в результате «бандитских действий террористов» погибли невинные люди. «Пользуясь случаем, выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким жертв террора и желаю скорейшего выздоровления казахстанцам, получившим ранения», – добавил он.
Бородавкин отметил также, комментируя призывы Запада к диалогу с теми, кого там называют «протестующими», а также слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который назвал такие советы глупостью, что ведение переговоров с убийцами и террористами невозможно ни в каком виде.
«Абсолютно солидарен с Касым-Жомартом Кемелевичем. Это совершеннейшая глупость. С убийцами и террористами не может быть никаких переговоров. Президент России Владимир Владимирович Путин в свое время весьма образно сформулировал необходимость их преследования и ликвидации, где бы они ни скрывались», – сказал он.
По словам посла, недруги Казахстана воспользовались ошибкой с повышением цен на топливо на территории страны и реализовали заговор.
Он подчеркнул, что деструктивным силам еще в 2019 году не удалось «взорвать ситуацию» в республике при передаче властных полномочий от первого президента Нурсултана Назарбаева, поскольку они «просто не успели». «Им заранее дали, что называется, по рукам, когда они готовили массовые выступления после парламентских выборов в январе 2021 года», – добавил дипломат.
«И вот недруги Казахстана воспользовались ошибкой с повышением цен на газовое моторное топливо и реализовали заговор, развязав бандитско-террористическую агрессию. То, что во всем этом участвовали враждебные республике силы извне, не вызывает сомнений», - отметил посол.
Бородавкин отметил, что заговорщики не смогли «опрокинуть» Казахстан благодаря решительным действиям президента страны Касым-Жомарта Токаева.
«В первую очередь, полагаю, ключевую роль сыграли решительные действия президента Казахстана Токаева, который, не мешкая, взял на себя всю полноту ответственности за происходящее в стране», – сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. Он также отметил действия казахстанских силовиков и роль ОДКБ в борьбе с попытками дестабилизировать ситуацию в Казахстане.
«На поддержку властей, а также неприятие лозунгов и методов террористов было мобилизовано казахстанское общественное мнение. Эффективно, хотя и с некоторым запозданием, отпор заговорщикам и террористам начали давать силовики. Наконец, вовремя пришла помощь по линии ОДКБ», –сказал Бородавкин. По его словам, ОДКБ проявила исключительную сплоченность и оперативность, реагируя на ситуацию в Казахстане.
«В контексте развертывания контингента миротворческих сил хотел бы особенно отметить, что лидеры государств – членов ОДКБ и наша Организация в целом продемонстрировали исключительную сплоченность», – подчеркнул российский дипломат.
По словам Бородавкина, обще героическое прошлое России и Казахстана имеет проекцию и на общее будущее, проверенный историей союз – не пустые слова.
«Осенью 1941 года три казахстанские дивизии, включая легендарную Панфиловскую, внесли неоценимый вклад в победу в битве за Москву. Долг, как говорится, платежом красен: через 80 лет Вооруженные Силы Российской Федерации помогли спасти Алматы от бандитско-террористической агрессии. Это еще одно подтверждение того, что проверенный историей и спаянный братской кровью союз между Россией и Казахстаном – не пустые слова, – подчеркнул дипломат. – Наше героическое прошлое имеет проекцию на современность и в наше общее будущее».
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. После беспорядков в Казахстане в полицию доставили почти 6 тыс. человек. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.
Военных разместили на блокпостах для предотвращения бегства боевиков из Алма-Аты
Контртеррористическая операция перешла к новому этапу, казахстанские военные размещены на всех блокпостах, чтобы предотвратить бегство боевиков из Алма-Аты, сообщил канал «Хабар 24».
Как сообщил телеканал, по приказу верховного главнокомандующего контртеррористическая операция перешла к следующему этапу. Военные подразделения размещены на всех блокпостах, чтобы предотвратить бегство боевиков из Алма-Аты. Досматривают автомобили, проверяют документы. Всех подозреваемых задерживают и доставляют в штаб, передает РИА «Новости». Как следует из сюжета телеканала, боевики зачастую одеты в украденную военную форму, чтобы не подстрелить своих, курсанты надевают белые повязки.
Правоохранительные органы взяли под полный контроль все въезды и выезды из города, вокруг Алма-Аты продолжают действовать 13 блокпостов, добавляется в сообщении канала.
Как сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, дороги республиканского значения в Казахстане открыты.
«На 9 января 2022 года все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено. Работы по зимнему содержанию ведутся в штатном режиме», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане.
7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию.
В Казахстане объяснили смену председателя Совбеза
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву, заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.
В СМИ и социальных сетях распространяется большое количество лживых слухов и провокационных записей относительно первого президента. В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства, – передает РИА «Новости» текст заявления Укибая.
По словам пресс-секретаря, Назарбаев находится в Нур-Султане и оказывает поддержку Токаеву.
Однако ситуация складывалась весьма сложно, и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны, - сказал Укибай.
Он отметил, что Назарбаев и Токаев всегда были по одну сторону баррикад, защищая свой народ, страну и будущее нации. «И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти», – сказал пресс-секретарь Назарбаева.
Напомним, в субботу Укибай рассказал, что Назарбаев находится в столице республики и поддерживает прямую связь с главой государства Касым-Жомартом Токаевым.
Во время беспорядков в Казахстане погибли двое военнослужащих
Двое военнослужащих в Казахстане погибли и 163 получили ранения в ходе мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения, сообщили в Минобороны страны.
«Всего, по сведениям на 9 января 2022 года, в ходе мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения, в вооруженных силах Казахстана погибли двое военнослужащих, ранено 163 человека», - передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
При этом уточняется, что в ряде регионов Казахстана экстремисты предпринимали попытки нападения на воинские части. Однако боевикам не удалось прорваться на военные объекты.
На данный момент во всех населенных пунктах казахстанские военнослужащие совместно с сотрудниками полиции и Национальной гвардии несут службу на блокпостах, осуществляя пропускной контроль.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
Белый дом заявил об отсутствии связи беспорядков в Казахстане с США
Ситуация в Казахстане «никаким значимым образом» не связана с США, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
На вопрос о том, считают ли США, что ситуация в Казахстане отвлекает Россию от ситуации вокруг Украины, представитель американской администрации посоветовал обратиться к «Кремлю и правительству России», а не к США, передает ТАСС.
«Происходящее в Казахстане никаким значимым образом с нами не связано», – заверил он, выразив обеспокоенность возможным применением «насилия против мирных демонстрантов», а также вопросами безопасности «американского персонала в Казахстане». США, по его словам, строят «соответствующие планы». Как заявил представитель Белого дома, «помимо этого» у властей США «нет развернутых комментариев по поводу данной ситуации».
Напомним, как заявил посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев, если внешнее вмешательство в дела Казахстана и происходит, то на идеологическом, а не на государственном уровне.