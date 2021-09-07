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Талибы отказались поддерживать дипотношения с Израилем
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Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) планирует поддерживать дипломатические отношения со всеми странами, кроме Израиля, заявил представитель талибов Сухейль Шахин.
«Что касается Израиля, мы не хотим иметь дипломатических отношений с ним. Мы намерены выстраивать отношения с другими странами, Израиль не входит в их число», – заявил Шахин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что движение приветствует отношения со всеми региональными государствами, странами, соседствующими с Афганистаном.
Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Британский спецназ сбежал из Афганистана в нарядах «набожных женщин»
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Британские спецназовцы из Специальной авиадесантной службы (SAS) переоделись в женские наряды, чтобы беспрепятственно бежать из Афганистана.
По данным издания Daily Star, таким образом военные смогли обмануть представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) и добраться до столичного аэропорта, хотя их неоднократно останавливали для проверки.
Отмечается, что британское Минобороны не смогло эвакуировать около 20 бойцов элитного британского спецназа с юга Афганистана. Военным пришлось добираться до Кабула самостоятельно, поэтому они и прибегли к маскировке. Британские спецназовцы пережили несколько кризисных моментов на пути к аэропорту, но талибы так и не потребовали от них снять паранджу.
«Военнослужащие бросили большую часть своего оборудования, кроме оружия и боеприпасов, и прикрылись паранджой. Затем они оплатили пять такси и поехали в Кабул», – рассказал источник издания.
Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американские ведомства проводят дополнительные проверки безопасности в отношении около 200 эвакуированных афганцев. Власти США опасаются, что по меньшей мере 100 эвакуированных афганцев могут быть связаны с радикалами и представлять террористическую угрозу для Соединенных Штатов.
На прошлой неделе США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили о полной независимости Афганистана. В пятницу запрещенное в России радикальное движение «Талибан» назвало Китай основным партнером Афганистана.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Украина заявила о готовности принять тысячи афганских беженцев
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Украина может принять на своей территории до пяти тысяч беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
«Пять тысяч мы точно выдержим за собственный бюджет. Надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет. Наоборот, мы их будет использовать как переводчиков и так далее», – цитирует Арестовича портал Корреспондент.net со ссылкой на Ukrlife.
Ранее сообщалось, что все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан и сообщили об этом, были эвакуированы.
Напомним, из Кабула самолетами Ил-62 и Ил-76 эвакуировали более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана). Также сообщалось, что планировалось эвакуировать граждан Украины, но Киев заявил, что у него «отсутствует информация» о воспользовавшихся российскими рейсами украинцах.
Талибы начали изучать афганские порносайты для выявления местных проституток
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Боевики движения Талибан (запрещено в России) начали изучать порносайты, чтобы вычислить афганских проституток. Лица найденных жриц любви распечатывают и подписывают. Особую ярость исламистов вызывают девушки, которые занимаются сексом с европейцами.
Как сообщает The Sun Online со ссылкой на собственные источники, в распоряжении боевиков уже находятся данные нескольких сотен афганских секс-работниц. Всем им грозит смертная казнь.
«Поскольку на видео, которые публиковали афганские бордели, есть явные указатели их местоположения, этим женщинам сейчас грозит серьезная опасность быть похищенными или убитыми самыми ужасными способами, которые только можно вообразить», - приводит газета слова своего источника.
Издание отмечает, что во время прихода к власти в 90-е года талибы жестоко казнили женщин за внебрачный секс. Например, их забивали камнями, а перед этим насиловали. При этом, по данным правозащитных организаций, многие девушки занимаются проституцией из-за нищеты, чтобы прокормить семью - как правило это младшие братья и сестры, оставшиеся без родителей.
Ранее газета «ВЗГЛЯД» сообщала, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) разогнало протестную акцию женщин в Кабуле недалеко от президентского дворца. Для этого боевики применили слезоточивый газ и избили одну из активисток.
Акция протеста началась после того, как талибы объявили о раздельном обучении юношей и девушек. При этом афганским женщинам официальные представители движения рекомендовали оставаться дома, чтобы не столкнуться с боевиками «Талибана», которые не умеют обращаться с женщинами.
«Талибан» объявил о взятии Афганистана под контроль 15 августа 2021 года. Через две недели после этого, 31 августа, США и другие страны, участвующие в военной операции НАТО в этой стране, завершили эвакуацию своих граждан и персонала. При этом в Афганистане были оставлено оружие и сотни единиц военной техники, включая вертолеты.
Эксперт: После победы в Панджшере талибы столкнутся с партизанским движением
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В случае взятия талибами Панджшера под полный контроль участники сопротивления не сложат оружие, а уйдут в партизаны. Если талибы не смогут улучшить ситуацию в стране, то сопротивление начнет набирать силу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Омар Нессар. Так он отреагировал на утверждения «Талибана» о взятии четырех районов в последней мятежной провинции страны.
«Если в наступлении талибов (члены радикального движения «Талибан», запрещенного в РФ) на Панджшер действительно произошел перелом, то большая часть ополченцев уйдет в партизаны. Так было во времена, когда Панджшер брали советские войска. Они входили в горы, но всякий раз попадали в западню и тогда было решено, что вообще не стоит держаться за этот район», – говорит директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН Омар Нессар.
Эксперт уверен, что сопротивление продолжит создавать головную боль талибам, потому что социально-экономическая ситуация в стране не улучшается. «Ухудшение гуманитарной ситуации приведет к недовольству населения, что так или иначе заставит талибов прибегнуть к жестким мерам, которые могут расширить зону сопротивления», – предупреждает Нессар.
Многое будет зависеть от позиции внешних игроков. «Без поддержки извне, даже исключительно политической, ополчению будет гораздо тяжелей воевать с «Талибаном». Пока внешние игроки заняли скорее проталибскую позицию. Видимо, за пределами Афганистана считают, что у ополченцев нет шансов на перелом ситуации, поэтому не хотят портить отношения с талибами, которые, возможно, начнут полностью управлять страной», – пояснил собеседник.
Остающийся неподконтрольным Панджшер не позволил талибам объявить в намеченные сроки состав новой администрации Афганистана. Но в конечном итоге очаг сопротивления «не помешает талибам идти своим путем, объявить состав правительства и начать налаживать социально-экономическую обстановку, потому что ухудшение ситуации может стать большей проблемой, чем Панджшер, который не имеет доступа к границам и фактически оказался в окружении». «Талибы давали немало обещаний другим странам, которые так или иначе поддержали их. Нам известна только часть из этих обещаний, например, о разрыве отношений с радикальными группировками, что особенно важно для России и стран Центральной Азии», – напомнил эксперт.
В субботу представитель талибов Билал Карими заявил о взятии стратегически важного района провинции Панджшер Хиндж, а также района Аннаба. «Осталось только главное здание района Абшар», – заявил Карими. Таким образом, если верить талибам, они контролируют четыре района провинции: Шутал, Аннаба, Парьян и Хиндж.
Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от Кабула. Наступление началось в конце августа вслед за падением проамериканского режима в Кабуле и полного вывода войск США из страны спустя 20 лет после начала Вашингтоном антитеррористической операции в ответ на нападение «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года.
Директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН подчеркивает, что точных данных о ситуации в обесточенном Панджшере, с которым оборвана всякая связь, нет. Единственным источником новостей оттуда выступают сами талибы. «Пока нет достаточных сведений о взятии четырех районов. Независимые источники в Кабуле не подтверждают эту информацию. Поэтому верить талибам на 100 процентов я бы не стал», – пояснил эксперт.
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Япония анонсировала встречу глав МИД G7 с участием России и Китая
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Министры иностранных дел государств «семерки» (G7) планируют на следующей неделе провести встречу для обсуждения ситуации в Афганистане, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в эфире воскресной аналитической программы на японском телеканале NHK.
«Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи (G7) на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других [стран]», – приводит ТАСС слова главы МИД Японии. По версии Мотэги, консультации могут пройти уже 8 сентября.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и Китай сделать все возможное для противодействия террористическим группировкам на территории Афганистана.
В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане. После этого запрещенное в России радикальное движение «Талибан» объявило о полной независимости Афганистана, назвав Китай основным партнером республики. После вывода войск из Афганистана президент США Джо Байден призвал сосредоточиться на вызовах со стороны России и Китая.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Зеленский заявил об «аплодисментах мира» разведке Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников военной разведки с профессиональным праздником, заявив, что после операции в Афганистане украинской военной разведке «аплодирует весь мир».
«Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!» – написал Зеленский в Twitter.
День военной разведки отмечают на Украине 7 сентября. Ранее власти страны организовали шесть эвакуационных рейсов из Кабула, которые вывезли более 650 человек.
В августе Киев оказался в центре очередного скандала. Сперва местные СМИ сообщили о захвате украинского самолета в Кабуле, а затем выяснилось, что «захваченный» самолет в обмен на деньги и драгоценности якобы вывез неких богачей в Иран. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что на самом деле могло произойти с бортом ВС Украины, кто мог стоять за подобной операцией и как она скажется на репутации страны.
Советнику главы офиса Зеленского посоветовали поехать на работу в «Талибан»
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков посоветовал советнику главы офиса президента Владимира Зеленского Алексею Арестовичу поехать на работу в «Талибан» (движение запрещено в России), если тот считает афганцев более опытными и образованными, чем средний украинец.
«Обещаю, что в последний раз комментирую господина Арестовича. (Арестович) Может тогда поехать спикером чего-то в «Талибан», если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен», – заявил Разумков в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Напомним, Арестович заявил, что Украина может принять на своей территории до 5 тыс. беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков. По его сллвам, «надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец».
В МИД оценили намерения США отомстить за гибель американцев в Кабуле
США, заявляя о намерении отомстить за гибель американцев при взрыве у аэропорта Кабула, собираются мстить за собственные провалы в Афганистане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио России».
«Мы уже слышим заявления из Вашингтона о том, что они будут мстить за то, что было устроено в Кабуле вокруг аэропорта, в аэропорту, когда погибли граждане США, там погибли и граждане Афганистана... Нужно напомнить, что США находились там именно с миссией возмездия, 20 лет они эту миссию именно возмездия осуществляли. Получается, теперь они будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Напомним, возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*»(запрещено в России).
Столтенберг позвал Россию на борьбу с террористами в Афганистане
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Россия и Китай вместе с другими членами международного сообщества должны делать все возможное для противодействия террористическим группировкам на территории Афганистана, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Sunday Telegraph.
«Я всецело согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно прилагать усилия для того, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группировки могут свободно действовать, организуя, планируя и финансируя нападения в наших странах», – приводит слова генсека НАТО ТАСС.
Столтенберг также отметил, что НАТО извлечет уроки из событий в Афганистане, где после вывода основной части западного воинского контингента власть быстро захватило радикальное движение «Талибан» (запрещено в России). По его словам, альянс «открыто и трезво рассмотрит неудачи и ошибки», допущенные за 20 лет иностранного военного присутствия в стране.
Генсек также указал на просчеты прозападного политического руководства Афганистана, позволившие талибам быстро нарастить успехи. По его словам, у властей страны не было четких планов противостояния «Талибану», коррупция привела к бедственному положению военных, не получавших ни зарплат, ни снаряжения и боеприпасов, а бегство президента Ашрафа Гани из страны окончательно подорвало боевой дух афганских солдат. При этом Столтенберг добавил, что «разумно было бы ожидать, что они смогут дольше противостоять талибам», с учетом того, сколько ресурсов было вложено в обеспечение безопасности Афганистана и подготовку местной армии.
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«Мы все знаем об особых и имеющих долгую историю отношениях Пакистана с «Талибаном», о том, что руководство «Талибана» осуществляло деятельность в Пакистане, – добавил Столтенберг, отвечая на вопрос о роли Исламабада в событиях последних месяцев и недель. – Они находились там много лет, а поэтому тот факт, что «Талибан» мог действовать с территории Пакистана, и все с этим связанное, конечно, является частью общей картины».
Напомним, в среду президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что после вывода войск из Афганистана США должны сосредоточиться на вызовах со стороны Китая и России.
В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили о полной независимости Афганистана. В пятницу запрещенное в России радикальное движение «Талибан» назвало Китай основным партнером Афганистана.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
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Талибы заявили о заинтересованности в хороших отношениях с Россией
Движение «Талибан» (запрещено в России) заинтересовано в налаживании отношений с Россией, Ираном и Пакистаном, заявил глава Высшего совета спасения Афганистана, бывший полевой командир «Талибана» Мохаммад Акбар Ага.
«Мы должны выстраивать широкие отношения с Москвой, поскольку это в интересах и талибов, и России, Иран и Пакистан – также страны, с которыми нужно налаживать отношения. Мы нужны им, и они нужны нам», – приводит его слова ТАСС.
Мохаммад Акбар Ага рассказал, что «Талибан» не против появления посольства США в Кабуле, но пока Вашингтон этого боится.
«Мне кажется, что «Талибан» не будет против появления посольства США в Афганистане. Но США боятся нынешней ситуации в стране и некоторое время посольства, скорее всего, не будет»,к – сказал он.
Ранее, движение «Талибан» выразило желание наладить крепкие отношения с Германией на официальном уровне.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Кроме того, 4 сентября талибы начали наступление на центральный город Панджшера Базарак, но оно замедлилось из-за заминированной дороги. До этого в субботу талибы объявили о взятии стратегически важного района Панджшера Хиндж. Также они сообщили о взятии контроля над районами Шутал, Аннаба и Парьян.
Наступление талибов в Панджшере замедлилось из-за заминированной дороги
Боевики «Талибана» (движение запрещено в России) замедлили наступление в Панджшере из-за мин на дороге к столице провинции Базарак, сообщает телеканал Al-Jazeera.
«Разминирование и наступательные действия проводятся одновременно», – приводит телеканал слова источника, передает РИА «Новости». Отмечается, что из-за наземных мин боевики также не могут попасть в резиденцию губернатора Панджшера.
Ранее сообщалось, что талибы начали наступление на центральный город Панджшера Базарак. До этого в субботу талибы объявили о взятии стратегически важного района Панджшера Хиндж. Также они сообщили о взятии контроля над районами Шутал, Аннаба и Парьян.
В пятницу вечером представитель «Талибана» (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.
Ранее стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана Амруллы Салеха в Таджикистан. Сам Салех опроверг эти сообщения, он заявил, что по-прежнему находится в Панджшере.
Талибы отказались от переговоров с лидером сил сопротивления в Панджшере
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Движение «Талибан» (запрещено в России) не собирается вести переговоры с лидером сопротивления в афганском Панджшере Ахмадом Масудом, заявил официальный представитель политофиса талибов Мухаммед Наим.
Наим заявил, что тем для переговоров с Масудом «не осталось после того, как он отверг предложение о мире», выдвинутое талибами. Наим подчеркнул, что талибы «близки к установлению контроля над центром провинции после захвата семи районов», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Аль-Джазира».
Источник в рядах «Фронта национального сопротивления Афганистана» сообщил, что «в боях с талибами погиб пресс-секретарь панджшерского сопротивления Фахим Дашти».
Напомним, Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если «Талибан» (движение запрещено в России) покинет провинцию. В пятницу вечером представитель талибов Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует провинцию Панджшер. В субботу они начали наступление на центральный город Панджшера Базарак.
Сборная Израиля по художественной гимнастике отказалась участвовать в ЧМ в Японии
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Сборная Израиля по художественной гимнастике в полном составе снялась с чемпионата мира, который пройдет в японском Китакюсю 27-31 октября, сообщает Международная федерация гимнастики (FIG).
Сборная Израиля вычеркнута из списка стран-участниц турнира, изменения произведены 6 сентября, передает РИА «Новости».
На прошлой неделе олимпийская чемпионка по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам также решила не участвовать в чемпионате мира в Японии по профессиональным соображениям. Тренер сборной Израиля Элла Самофалова в интервью израильским СМИ заявила, что решение не ехать на чемпионат мира не связано с последствиями скандала с судейством на Олимпийских играх.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова, комментируя решение Ашрам, заявила, что Дине Авериной не надо брать реванш у израильтянки за поражение в турнире в Токио, потому что почти для всего мира олимпийской чемпионкой является именно россиянка.
«Меня это вообще не интересовало, – ответила Винер-Усманова на вопрос ТАСС об участии Ашрам в чемпионате мира. – О каком реванше вы говорите? Для меня и почти для всего мира выиграла Дина Аверина».
«Линой Ашрам ни в чем не виновата, но в ее адрес было столько неважных сообщений, что она даже была вынуждена выключить Instagram. А наши международные деятели, видимо, каким-то образом повлияли на то, чтобы ни ее упражнения, ни упражнения Дины Авериной теперь невозможно посмотреть в интернете», – отметила она.
Напомним, в этом году Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета. Эксперты назвали позором судейство турнира в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
Талибы заявили о полном контроле над провинцией Панджшер
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Представитель движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов.
«Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен... Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов)», – передает РИА «Новости» слова Муджахида.
Он добавил, что некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, другие бежали. Талибы заверили жителей Панджшера, что не будут их притеснять.
Напомним, лидер сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если талибы покинут провинцию. Официальный представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что «Талибан» (запрещено в России) не собирается вести переговоры с Масудом.
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Трамп обошел Байдена по популярности среди избирателей в США
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Экс-президент США республиканец Дональд Трамп мог бы одержать победу над действующим главой американской администрации демократом Джо Байденом в случае проведения новых выборов, свидетельствуют итоги опроса общественного мнения, проведенного Колледжем Эмерсон – частным университетом в Бостоне.
Согласно результатам опроса, в случае проведения новых президентских выборов в США Трамп опередил бы Байдена на один процентный пункт – 47% против 46%. Отдать голоса за действующего главу Белого дома выразили готовность 60% опрошенных сторонников Демократической партии, 39% предпочли бы в 2024 году увидеть в президентском кресле кого-нибудь другого. Тем временем Трамп может заручиться поддержкой 67% республиканцев, передает ТАСС.
На вопрос о выводе войск из Афганистана 68% респондентов ответили, что США проиграли эту войну. Опрос проводился с 30 августа по 1 сентября. В нем приняли участие около 1,2 тыс. зарегистрированных избирателей.
Ранее Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
Напомним, 11 июля Трамп сообщил, что уже принял решение о том, будет ли он участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. В феврале большинство избирателей-республиканцев заявляли о готовности поддержать Трампа на выборах президента США.
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