Госдеп США обвинили в приписывании заслуг по эвакуации американцев из Афганистана

Госдепартамент США ставит себе в заслугу эвакуацию американцев из Афганистана, хотя, по мнению организаторов вывоза граждан, эта версия событий не соответствует действительности, сообщает издание Fox News со ссылкой на источники.

Так, по данным телеканала, женщине по имени Мариам и ее троим детям помогла на средства частных доноров команда ветеранов войны во главе с Кори Миллсом, передает РИА «Новости».

«Они искажают факты в попытке приписать себе стопроцентную заслугу, когда они не отследили эту семью... когда мать, которая находилась в сильном стрессе... неоднократно обращалась в государственный департамент и не получила помощи», – заявил Миллс.

Ранее агентство France-Presse со ссылкой на американского чиновника сообщило, что первые американцы покинули Афганистан после вывода войск США. По его словам, четверо американских граждан выехали из Афганистана сухопутным путем и были встречены американскими дипломатами.

Президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты вывезли из Афганистана порядка 90% американцев – якобы более 100 тыс. человек, которые изъявили желание покинуть республику. При этом, по его мнению, эвакуация прошла «чрезвычайно успешно». Однако позже спецслужбы США выявили «подозрительных» афганцев среди эвакуированных.