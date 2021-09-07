Киев рассказал об обещании Байдена не оставлять Украину наедине с Россией Украина собралась развивать «Ассоциированное трио» с Молдавией и Грузией 7 сентября 2021, 04:58 Текст: Антон Антонов

Украина планирует усиливать сотрудничество с Молдавией и Грузией, так как все три страны хотят вступить в ЕС и НАТО, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников. По словам Резникова, «идет развитие «Ассоциированного трио» на уровне президентов, премьер-министров, правительства». Резников сказал, что Украина, Молдавия и Грузия «серьезно рассматриваются как партнеры в европейском сообществе и потенциально в будущем как члены» НАТО, передает ТАСС со ссылкой на ICTV. Резников отметил, что с 1 сентября украинская сторона «остановила движение автомобилей с приднестровскими номерами», так как Приднестровье – «непризнанная республика». Как подчеркнул вице-премьер Украины, признаются «только нейтральные номера или те, которые принадлежат» Молдавии – так Киев демонстрирует «уважение к суверенитету и территориальной целостности» Молдавии. Напомним, бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба, комментируя введенную Украиной автомобильную блокаду, заявил, что «Своими действиями Киев ущемляет права украинцев, живущих в Приднестровье». По его слвоам «запрет на въезд на Украину машин с номерами ПМР введен не для ради поддержки Молдавии, а лишь для демонстрации непримиримости к России». Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинским СМИ заявила, что Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз. По ее словам, ни Украина, ни Молдавия, ни Грузия не готовы к членству в ЕС, во всех трех есть «проблемы с системой правосудия».

Украина сообщила о сокращении прокачки Газпромом 6 сентября 2021, 22:22

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Антон Антонов

Хотя цены на газ в Европе бьют рекорды, Газпром не забронировал на сентябрь дополнительные мощности, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на фоне новостей о скором завершении строительства «Северного потока – 2». Макогон сообщил, что Газпром не забронировал «мощности в 15 млн кубометров газа в сутки», несмотря на «максимальную цену на газ в ЕС и недостаточные запасы газа в европейских ПХГ». В результате ожидается сокращение транзита газа в ЕС через Украину с 124 млн до 109 млн кубометров в сутки, передает РИА «Новости». Глава оператора ГТС сообщил, что его компания постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 млн кубометров в сутки. Газпром интереса к увеличении поставок не выразил. По мнению Макогона, российская сторона «грубо намекает», что увеличение поставок возможно только по «Северному потоку-2». Напомним, компания-оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG уложила в Балтийском море последнюю трубу второй нитки газопровода. Следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании. После этого будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года. Бывший глава австрийской OMV Райнер Зеле также сообщил, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено в ближайшее время, поставки газа по нему начнутся в этом году. Тем временем цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник преодолела отметку в 650 долларов за 1 тыс. кубометров. В Газпроме заявили, что объективных причин для снижения цен нет. Пушков объяснил Зеленскому, как добиться встречи с Путиным 6 сентября 2021, 16:05

Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Текст: Елена Лексина

«Прежде чем обвинять Москву в том, что она якобы находит отговорки, Киев должен определиться, на какие темы он хочет говорить на встрече двух лидеров», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи» президентов России и Украины. «Дело в том, что встреча глав государств должна иметь некое содержание. Перед ее проведением всегда обозначаются примерные параметры: в чем смысл встречи и какие вопросы будут обсуждаться. Это нормальная дипломатическая практика», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность ко встрече со своим украинским коллегой для обсуждения вопросов двусторонних отношений. «Есть целый ряд вопросов между Россией и Украиной, которые заслуживают пристального внимания и могут быть предметом встречи лидеров. Это касается и пересечения границ гражданами обеих стран, и транспортного сообщения, а также политических и дипломатических вопросов», – пояснил Пушков. При этом «украинская сторона настаивает на рассмотрении тех вопросов, которые, с нашей точки зрения, обсуждать бессмысленно». «Например, вопрос о принадлежности Крыма, – указал сенатор. – Москва неоднократно подчеркивала, что этот вопрос закрыт. Поэтому, прежде чем обвинять российскую сторону в том, что она якобы находит отговорки, украинская сторона должна определиться, какие темы она хочет обсудить, и согласовать их с Москвой». «Дело не в неких «отговорках России», а в кардинальных различиях в представлениях сторон о встрече. Если подходы к этой встрече принципиально разнятся, то их надо сблизить. Если сблизить невозможно, тогда, видимо, время для проведения этой встречи еще не пришло. А Кулеба и команда Зеленского в обычной для них манере пытаются использовать дипломатический вопрос в пропагандистских целях», – констатировал Пушков. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова ко встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Министр заверил, что украинская сторона «не прячется от этой встречи и готова к ней». При этом, по словам Кулебы, у Киева «создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Интер». В свою очередь в Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Об этом заявил информированный источник в Москве. «К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, а также контактов по дипломатическим каналам, которые всегда оставались открытыми», – сказал источник РИА «Новости». «Однако киевские политики предпочитают мегафонные методы работы дипломатическим», – добавил источник. Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь. Песков сказал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Киеве снесли памятник в честь дружбы с Москвой 6 сентября 2021, 10:15

Фото: Київська міська рада/ Facebook

Текст: Евгения Шестак

Коммунальное предприятие столицы Украины демонтировало памятный знак дружбе Киева и Москвы, установленный в 2001 году, сообщила депутат Киевского горсовета Алина Михайлова. «Памятник дружбе с Москвой демонтирован <...>. Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района выполнило решение Киевсовета от 8 июля 2021 года», – написала Михайлова в Facebook. По ее словам, в настоящее время памятный знак находится на хранении в районной государственной администрации и в будущем станет экспонатом «музея тоталитаризма». Монумент был установлен в августе 2001 года в сквере по ул. Маршала Якубовскго. Его неоднократно пытались разрушить, долгое время он был исписан краской. Ранее депутаты от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» восстановили памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы вблизи Харькова. В тот же день восстановленный памятный знак был снесен вандалами. Украина заявила о готовности принять тысячи афганских беженцев 6 сентября 2021, 20:08

Фото: AP/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Украина может принять на своей территории до пяти тысяч беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. «Пять тысяч мы точно выдержим за собственный бюджет. Надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет. Наоборот, мы их будет использовать как переводчиков и так далее», – цитирует Арестовича портал Корреспондент.net со ссылкой на Ukrlife. Ранее сообщалось, что все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан и сообщили об этом, были эвакуированы. Напомним, из Кабула самолетами Ил-62 и Ил-76 эвакуировали более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана). Также сообщалось, что планировалось эвакуировать граждан Украины, но Киев заявил, что у него «отсутствует информация» о воспользовавшихся российскими рейсами украинцах. Москва: Киев избегает прямых контактов по вопросу встречи Путина и Зеленского 6 сентября 2021, 11:29

Фото: IAN LANGSDON/POOL/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений, заявил информированный источник в Москве. «К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, а также контактов по дипломатическим каналам, которые всегда оставались открытыми», – сказал источник РИА «Новости». По его словам, «если Кулеба действительно настроен на возобновление отношений, он знает, что нужно делать, какие практические шаги предпринять через посольство России в Киеве или посольство Украины в Москве». Источник уточнил, что «однако киевские политики предпочитают мегафонные методы работы дипломатическим». На прошлой неделе глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше». В ВСУ рассказали, что станет «победой» Украины над Россией 6 сентября 2021, 21:05

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Мирошниченко

Вступление Украины в ЕС и НАТО станет победой Киева над Москвой, заявил главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный. «За свой европейский цивилизационный выбор и общую безопасность мы платим очень высокую цену. Лучшие мужчины и женщины нашей страны отдали жизнь и здоровье в борьбе с российским агрессором, погибли и получили ранения тысячи мирных жителей, миллионы потеряли свои дома и возможность вернуться домой. Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или, по крайней мере, значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства», – говорится в сообщении Главнокомандующего ВС Украины в Facebook. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность НАТО за поддержку и присутствие в Черноморском регионе, при этом он считает, что в нынешних условиях этого недостаточно. В офисе Зеленского обвинили военных в потере Крыма 6 сентября 2021, 19:21 Текст: Елена Мирошниченко

Бездействие украинских военных стало причиной потери Крыма в 2014 году, считает советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. В интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV Арестович заявил, что Украина должна была мобилизовать армию, чтобы «не допустить перехода полуострова под контроль России». Но этого не произошло, так как среди солдат наблюдался «тотальный моральный обвал», передает РИА «Новости». Ранее бывший замначальника Генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко заявил о том, что Россия якобы может захватить украинский остров Змеиный, который находится в Черном море, в 35 километрах восточнее дельты Дуная, где проходит граница Украины и Румынии. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Лавров назвал дискриминацию русского языка на Украине бедствием 6 сентября 2021, 15:28 Текст: Алина Назарова

Дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия, это особенно видно на фоне ситуации с языками стран Евросоюза, для которых было сделано исключение, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, примерами дискриминации русского языка являются страны Прибалтики и Украина, где «объявлена открытая война против русского языка, русскоязычного образования» в нарушение многочисленных международных конвенций. «А в случае с Украиной – прямое и грубое нарушение конституции Украины, в которой прямо записаны гарантии русского языка и в целом гарантии русского, русскоязычного и других национальных меньшинств», – заявил Лавров. Министр отметил, что русский язык на Украине оказался «вдвойне дискриминируемым» на фоне языков стран ЕС, для которых было сделано исключение. «Когда мы предложили европейским странам, чьи граждане имеют соотечественников на Украине – венгры, румыны, поляки – предложили им повоспитывать украинское руководство, они так достаточно стыдливо кивали головой, но потом каждый занимался своими проблемами, вот это очень печально. Под давлением ЕС Украина сделала исключение для языков стран Евросоюза, то есть русский оказался вдвойне дискриминируемым», – сказал он. Лавров указал, что «силовые методы» борьбы с такими ситуациями невозможны, но Москва призывает к ответственности соответствующие страны, передает РИА «Новости». «Дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия, я считаю. Потому что когда несколько лет назад был принят закон об образовании, закон об украинском языке как государственном языке, там прямо было записано, что начиная с сентября 2020 года можно будет преподавать языки национальных меньшинств только в начальной школе, потом все должно переходить на украинский», – добавил министр. Ранее Лавров говорил, что попытки стран Евросоюза «келейно договориться с Киевом о выводе языков ЕС из-под рестрикций, оставив под запретом только русский язык», приводят к «двойной дискриминации русскоязычных граждан Украины по отношению к украинскому языку и языкам стран ЕС». Советнику главы офиса Зеленского посоветовали поехать на работу в «Талибан» 6 сентября 2021, 21:58

Фото: Alexey Arestovych/YouTube

Текст: Елена Мирошниченко

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков посоветовал советнику главы офиса президента Владимира Зеленского Алексею Арестовичу поехать на работу в «Талибан» (движение запрещено в России), если тот считает афганцев более опытными и образованными, чем средний украинец. «Обещаю, что в последний раз комментирую господина Арестовича. (Арестович) Может тогда поехать спикером чего-то в «Талибан», если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен», – заявил Разумков в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости». Напомним, Арестович заявил, что Украина может принять на своей территории до 5 тыс. беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков. По его сллвам, «надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец». Глава МИД Украины призвал США способствовать усилению давления на Россию 6 сентября 2021, 18:27 Текст: Дарья Григоренко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов конгресса США оказать содействие в усилении давления на Россию для «прекращения репрессий и освобождения всех незаконно удерживаемых лиц», сообщили пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства. «Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с делегацией конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом, которая находится в Украине с рабочим визитом… Дмитрий Кулеба рассказал делегации конгресса США о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и очередной волне незаконных обысков и задержаний на полуострове», – говорится в сообщении на сайте МИД Украины. В пресс-службе также отметили, что Дмитрий Кулеба призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль «с целью прекращения репрессий и немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц». По данным внешнеполитического ведомства, Грэм заверил Кулебу в готовности конгресса США и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросе восстановления ее территориальной целостности и укреплении обороноспособности. Уточняется, что отдельно стороны обсудили угрозы от реализации проекта «Северный поток – 2» и вопросы безопасности в Азово-Черноморском регионе. «Россия представляет угрозу не только для нашего государства, но и для безопасности всего евроатлантического сообщества. Агрессивные действия России в Черном и Азовском морях требуют решительного ответа международного сообщества», – цитирует слова Кулебы МИД. Ранее сообщалось, что Вашингтон и Киев сделали совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Кроме того, глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода. Саакашвили объявил о возвращении в Грузию к выборам 2 октября 6 сентября 2021, 18:56

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о возвращении из Киева, где он занимает пост главы украинского исполкома реформ, в Тбилиси к местным выборам 2 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Это исторические выборы, это референдум по недоверию Бидзине Иванишвили (основатель правящей «Грузинской мечты»)», – сказал он. По его словам, возвращение обусловлено «патриотическим долгом по спасению Грузии». Экс-президент также, в частности, призвал ответить «рукоприкладством», если его оппоненты «прибегнут к насилию». Саакашвили сказал, что никто в мире не признает вынесенные против него грузинским судом приговоры. Он заявил, что «не боится ареста», так как его «освободит грузинский народ». Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что «очень желает» возвращения из Киева Саакашвили, которому приготовил «красивую коллекцию галстуков» на время пребывания в тюрьме. «Хорошо развлечемся. Отправим в тюрьму к красивой коллекции галстуков. В отремонтированную тюрьму», – сказал глава кабмина. «Улыбку вызывают саакашвилевские сумасшедшие провокации. Он не приезжает потому, что он трусливый заяц», – также добавил Ираклий Гарибашвили. ВСУ решили провести учения со стрельбой на границе с Крымом 6 сентября 2021, 13:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины проведут военные учения со стрельбой в Херсонской области, которая граничит с Крымом, сообщила пресс-служба областной администрации. «С 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава к испытательному полигону Ягорлык, который находится в Скадовском районе (Херсонская область). Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой. Просим жителей Херсонской области сохранять спокойствие и быть осмотрительными», – передает РИА «Новости» сообщение администрации. Ранее Украина провела тренировку ЗРК «Бук» на границе с Крымом. Лавров высказался о проведении встречи в нормандском формате 6 сентября 2021, 14:58 Текст: Евгения Шестак

Москве не нужна «встреча ради встречи» в нормандском формате; предложения Украины включить в переговоры Британию и Польшу оскорбляют Германию и Францию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Встреча ради встречи нам не нужна. Нам нужна встреча, которая как минимум подтвердит выполнение последнего на данный момент саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже почти два года назад, в декабре 2019 года. Все, что там записано, Украина отказывается выполнять», – цитирует РИА «Новости» министра. По его словам, Берлин и Париж «молча отводят глаза и ничего не могут сказать в ответ», когда ответственные лица с украинской стороны заявляют, что минские договоренности мертвы. «И когда та же Украина устами своих руководителей, членов правительства заявляет, что нужно США, Великобританию и Польшу взять в посредники – это же прямое оскорбление и Берлина, и Парижа, и тем не менее они продолжают нас увещевать: нет, давайте встретимся», – добавил дипломат. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина якобы «снялась с крючка» Минских соглашений. В ДНР объяснили отсутствие обсуждения Минских соглашений на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. В среду Лавров заявил, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается «словесной эквилибристикой». Стало известно о состоянии Кравчука после операции на сердце 6 сентября 2021, 12:43

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Возглавлявший делегацию Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук после операции на сердце находится в реанимации клиники в Мюнхене Munich university clinic, сообщили СМИ. По информации украинского издания «Страна», в данный момент первый президент Украины Леонид Кравчук находится в реанимации клиники в Мюнхене. Туда его переправили после сложной операции, которую он перенес на Украине. Отмечается, что с Кравчуком находится его внук. По данным источника, экс-президенту стало немного лучше, он узнает своего внука, но говорить не может. «Он частично пришел в сознание, ему делают разные анализы и исследования, чтобы понять, как он попал в состояние комы, и главное – какие шансы на полное восстановление», – пишет издание. Напомним, 87-летний Кравчук в конце июня перенес операцию на сердце. Сообщалось, что он, возможно, до конца года не будет участвовать в переговорах по Донбассу. Украинский художник и телеведущий Сергей Поярков сообщил, что после операции на сердце Кравчук поехал в Германию. Девушка ранила из арбалета двух учителей на Украине 6 сентября 2021, 14:38 Текст: Елена Мирошниченко

Девушка ранила из арбалета двух учителей на территории школы в Полтаве, она была задержана, сообщила пресс-служба областного управления национальной полиции Украины. «На территорию школы №11 города Полтавы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские установили личность правонарушительницы. Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения. Сейчас она дает показания следователям», – говорится в сообщении на сайте полиции. Пресс-служба сообщила, что девушка была задержана, выясняются обстоятельства произошедшего. Полиция возбудила уголовное дело по статье «покушение на умышленное убийство», статья предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.