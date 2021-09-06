Россия и Белоруссия обсудили углубление интеграции в Союзном государстве

Эксперт объяснил идею Шойгу построить «Кедровый тракт»

«Кедровый тракт» станет одной из веток «Шелкового пути», которая пройдет исключительно по территории России и не будет подвержена нестабильности из стран Средней Азии на фоне событий в Афганистане, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу призвал построить «Кедровый тракт» между Европой и Китаем.

«Основная идея Шойгу касается создания в России, а именно в Сибири, нескольких крупных городов численностью до миллиона человек. Это крупные образования, но они будут строиться не на голом месте, а на основе названных министром районов», – указал политолог Марат Баширов.

«Дело в том, – подчеркивает собеседник, – что министр видит смысл в необходимости глубокой переработки сырья. Можно произвести и продать тонну алюминия, и это принесет определенное количество денег, но из этой же тонны можно сделать самолет, а он стоит в тысячи раз дороже. Эта идея экономически понятна и выгодна».

Кроме того, создание «Кедрового тракта», о котором говорил Шойгу, необходимо для развития транспортной доступности по всей территории Сибири. «Также подобный проект резонирует с идеей развития Арктики. В этих заявлениях Шойгу видно, что они с Путиным – одна команда, они говорят об одном и том же», – считает собеседник.

Также, по мнению Баширова, «Кедровый тракт» станет одной из веток китайского нового «Шелкового пути», которая пройдет исключительно по территории России. Это позитивно скажется на безопасности транзитного маршрута, который не будет подвержен нестабильности из стран Центральной Азии на фоне событий в Афганистане.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов. В своем интервью РБК он рассказал о том, что «речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны». По его словам, научно-промышленные и экономические центры должны будут стать «новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье».

В частности, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника». Как заявил министр, в этом районе могут не только добывать, но и осуществлять «глубокую переработку меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью».

В том же районе можно создать «Алюминиевую долину», полностью ориентированную на производство продукции высоких переделов по переработке алюминия, в Южной Сибири – организовать добычу с более высоким переделом коксующегося угля, у Канска – наладить углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья. Кроме того, кластер «Лес и строительные материалы» может быть создан у Лесосибирска.

Глава Минобороны, комментируя вопросы финансирования, заявил, что обсуждается не единичная трата средств, а запуск программы развития и роста. Необходимо организовать стабильный налоговый режим, инфраструктуру. Кроме того, Шойгу считает, что возможен перенос штаб-квартир работающих в Сибири крупнейших российских компаний.

Также Шойгу рассказал, какими мерами можно привлечь людей в новые города в Сибири и запустить эффект агломераций. По словам министра, можно создать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, организовать «сибирскую» ипотеку, увеличить размер материнского капитала, а также предпринять другие меры для эффекта агломераций – при этом эффекте за концентрацией на территории новых людей туда же приходит и бизнес для оказания им услуг, что приводит к новому притоку людей и дальнейшему расширению бизнеса. Такая система наблюдается в Москве и других крупнейших городах России.

Кроме того, министр обороны заявил о необходимости построить безопасный маршрут между Европой и Китаем – «Кедровый тракт». Отмечая его необходимость, министр указал на недавнюю блокировку Суэцкого канала, деятельность пиратов и ситуацию в Афганистане. Для самой России «Кедровый тракт» важен и как «возможность интеграции в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом».

Шойгу отметил, что в Сибири «транспорт и логистика» являются «крайне важным вопросом», причем «как для людей, так и для товарных потоков. В частности, для жителей «огромное значение имеет развитие локальной, региональной и малой авиации». Он указал на необходимость «довести пассажирское авиасообщение до такого уровня, чтобы для жителя Кодинска или Богучан, например, было обычным делом слетать по делам в Красноярск и обратно» за день.

Министр также призвал развивать железнодорожный транспортный коридор, модернизировать Транссибирскую магистраль, «перевести полностью на электротягу или на сжиженный природный газ, как альтернативу электрификации БАМа, построить необходимые вторые и третьи главные пути, мосты, тоннели». Он указал, что «Сибирь издавна была частью Великого шелкового пути».