Легкоатлетка Паутова стала серебряным призером Паралимпиады в марафоне 5 сентября 2021, 04:56 Текст: Антон Никитин

Российская легкоатлетка Елена Паутова заняла второе место в марафоне на Паралимпийских играх в Токио. Паутова преодолела дистанцию за 3 часа 4 минуты 16 секунд, победу одержала японка Мисато Мичисита (3:00.50), третьей стала представительница ЮАР Лузанн Кутзее (3:11.13). Легкоатлетки выступали в категории Т12 (спортсмены с нарушением зрения), передает ТАСС. Паутовой 35 лет, она является двукратной паралимпийской чемпионкой (2004, 2012), также в ее активе три бронзовые награды Паралимпиад. На чемпионатах мира в ее активе три золотые, две серебряные и две бронзовые медали. В свободное время Паутова увлекается вышиванием, чтением и активным отдыхом. В общем медальном зачете Паралимпийских игр сборная России заняла четвертое место. В воскресенье женская сборная США стала победителем паралимпийского турнира по волейболу, для американских атлетов эта золотая медаль стала 36-й. В активе сборной России также 36 золотых наград, однако американцы обошли россиян и заняли в общем зачете третье место, так как выиграли больше серебряных медалей – 36 против 33 у российской команды. На Паралимпиаде осталось разыграть три комплекта наград в бадминтоне, а также по одному в стрельбе и баскетболе. Россияне в этих дисциплинах не претендуют на медали. В общей сложности российская команда завоевала 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Первое место в общем зачете заняли китайские спортсмены (95-60-51), второе – британцы (41-38-44), третье – американцы (36-36-31). Накануне сборная России по бочча обыграла команду Португалии и выиграла бронзовую медаль Паралимпийских игр. В тот же день россиянин Сергей Малышев завоевал «бронзу» Паралимпиады в смешанных соревнованиях по пулевой стрельбе с дистанции 50 метров. Кроме того, в пятницу российские атлеты Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко завоевали золото Паралимпиады в стрельбе из классического лука в соревнованиях смешанных команд.

В Раде предрекли энергетическую катастрофу на Украине 4 сентября 2021, 06:32

Фото: Alona_nikolaievych/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Украину через несколько месяцев ожидает энергетическая катастрофа, заявил экс-министр по вопросам ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Наш». «На бирже на Украине сегодняшняя цена на газ – 20 гривен (54 рубля) за кубометр. У нас с вами (населения), пока что, семь-восемь гривен (около 20 рублей). Нам «Нафтогаз» держит (цену), все равно дорого, но держит. Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю. Это не заложено в их бюджетах», – приводит слова Кучеренко РИА «Новости». По мнению парламентария, две трети от потребностей в газе Украина, как бы власти этого не хотели, будет вынуждена покупать по рыночной стоимости. При этом экс-министр по вопросам ЖКХ отметил, что ему непонятна идея президента Украины Владимира Зеленского о проведении регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина-Германия-США без участия России по вопросам сохранения украинского транзита после запуска «Северного потока – 2». «Я только точно знаю, какая реальная энергетическая катастрофа будет буквально в два-три месяца», – подчеркнул Кучеренко. Накануне глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – контракты с европейскими компаниями. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил об абсурдной позиции Украины по транзиту газа в Европу.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Как можно иметь дело с Украиной, которая одновременно придерживается и не придерживается Минских соглашений? Это не что иное как политическое жульничество, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на заявление Киева о том, что Украина сорвалась с «крючка» Минских соглашений, и одновременную жалобу на отказ России продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ, который якобы противоречит этим же соглашениям. «Советник главы администрации Владимира Зеленского Алексей Арестович, говоря об итогах визита президента Украины в США и переговорах с Джо Байденом, назвал главным результатом срыв Киева с «крючка» Минских соглашений. Он назвал это прорывным успехом визита в целом. Из этого напрашивается вывод, что Киев отвергает Минские соглашения и отныне Украина не считает себя связанной обязательствами по ним. Во всяком случае, никто из киевского руководства – ни МИД, ни кто бы то ни было из офиса президента, ни сам Зеленский – не опроверг публичное заявление Арестовича», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Сенатор добавил, что заявление Арестовича «соответствует давней линии Киева на срыв Минских соглашений и их замену чем-то другим». «Но чем заменять – непонятно. Никакой другой политической основы для решения проблемы Донбасса нет и не будет. Но, тем не менее, Киев постоянно говорит о том, что Минские соглашения его не устраивают. И вот прозвучало заявление, что в Соединенных Штатах был де-факто апробирован отказ Украины от Минских соглашений», – подчеркнул Пушков. Однако после заявления России об отсутствии оснований для продления мандата наблюдателей ОБСЕ на двух пропускных пунктах границы с Донбассом, напомнил собеседник, МИД Украины осудил решение Москвы, потому что это якобы нарушает пункт 4 Минских соглашений. «Украина постоянно дает понять, что отказывается от Минских соглашений и каждый шаг к этому называет прорывным успехом. А когда Украине нужно сослаться на этот документ, она как ни в чем не бывало цитирует Минские соглашения. Эта двойная математика украинской внешней политики уже давно превратилась в характерную черту действий Киева на мировой арене. Это, вообще-то говоря, политическое жульничество. Если вы называете прорывным успехом уход от Минских соглашений, то тогда как можно ссылаться на эти самые соглашения?» – задается вопросом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. По мнению политика, такая двойная арифметика Киева «делает практически невозможным какие-либо конструктивные переговоры с Украиной». «Это почерк украинской внешней политики. В связи с этим я хотел бы вспомнить керченский инцидент осени 2018 года, когда Киев настаивал на том, что российские суда, задержавшие украинские корабли, якобы нарушили украинскую границу. Тогда разразился большой скандал и в НАТО на протяжении двух месяцев звучали призывы о новых санкциях против России. Но с тех пор никто в альянсе не поднимал эту тему. А заглохла она потому, что это была украинская провокация, а не нарушение с российской стороны», – напомнил Пушков. И сейчас, по его словам, происходит дипломатическая провокация. «Советник в статусе официального представителя Зеленского раздает интервью и утверждает, что для Украины больше не существует Минских соглашений, а МИД Украины ссылается на Минские соглашения. Это не непоследовательность, а сознательная политика беспринципного маневрирования, характерного для украинской дипломатии и руководства страны в целом», – подытожил Алексей Пушков. Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев снялся с «крючка» Минских соглашений, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации Зеленского и Байдена. «Перед визитом Зеленского в Вашингтон министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина «не слезет с крючка Минских договоров». Так вот, этого крючка больше не существует», – заявил Арестович. В апреле Лавров в интервью «РИА Новости» заявил, что «мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду». По словам министра, команда украинского президента «извивается как может» в попытках пересмотра Минских соглашений. На заявление Арестовича ответила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение», – подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет. Арестович, говорите еще – вас люблю ушами», – прокомментировала Захарова На этой неделе стало известно об отсутствии в России оснований продлевать после 30 сентября мандат группы наблюдателей на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы. На Украине осудили такой отказ и назвали его «сознательным саботажем» «имплементации Минских договоренностей, в частности пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией». В украинском МИДе предположили, что такое решение России «может свидетельствовать о планах поставлять оружие на неподконтрольные Киеву территории Донбасса». Как пояснили на Смоленской площади, Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию этой группы. За семь лет наблюдатели не зафиксировали ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники.

Мать убитого за изнасилование детей самарца рассказала о

Убитый в Самарской области подозреваемый в изнасиловании детей был другом отца одной из изнасилованных девочек, рассказала мать погибшего. «Почему до этого дошло? Скорее всего, пьяный был. Что там было – не знаю. Почему он так с детьми поступил... Уму непостижимо. Никогда такой склонности не было», – сказала женщина RT. Она добавила, что раньше ее сын приглядывал за детьми знакомых, их родители спокойно оставляли его с детьми. Напомним, погибшего подозревают в педофилии – следствие полагает, что в 2016-2021 годах он совершал действия сексуального характера против двух девочек, которым было шесть и восемь лет на момент преступления. Тело мужчины нашли в начале сентября с ножевым ранением, в его убийстве подозревают отца одной из девочек. Число погибших при стрельбе в воздух в Афганистане выросло до 17 4 сентября 2021, 09:56

Фото: REUTERS/Mohammad Ismail

Текст: Алексей Дегтярев

Минимум 17 человек погибли в Кабуле при стрельбе боевиков «Талибана» (запрещенное в России движение, признано террористическим) в воздух, сообщил источник в больнице скорой помощи. На данный момент число погибших – 17, при этом пострадал 41 человек, сообщил собеседник РИА «Новости». Талибы на фоне опасений жителей сообщили, что по распоряжению заместителя лидера талибов Мохаммада Якуба у стреляющих в воздух боевиков будут отбирать оружие, а виновных привлекут к ответственности. В пятницу вечером представитель талибов Билал Карими заявил, что движение установило контроль над афганской провинцией Панджшер, таким образом, оно теперь контролирует всю страну. Позже в этот же день талибы начали отмечать это событие со стрельбой в воздух, также празднования заметили и в других афганских городах. После этого стало известно о четырех погибших в результате стрельбы в воздух. Захарова: Схемы финансирования проектов Навального через иностранные посольства – не фейк 4 сентября 2021, 16:39

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам Навального, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram. «Ничего себе. Почитала информацию о том, что в числе тех, кто спонсировал проекты Навального, — десятки сотрудников иностранных посольств в России. Решила уточнить, вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк, и всё подтвердилось», – написала Захарова. «Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам, - продолжает она. - Угадайте, через какие посольства шло большего всего подобных донатов? Правильно, через дипмиссии США и ФРГ. В подобной веселой “little carousel“ (маленькой карусельке) также участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО». «Специально зарубежные правительства придумали такую форму перевода денег под Навального или это удивительное совпадение чувств нанимателей и нанятых — со всем этим пусть разбираются наши гражданские активисты и журналисты», - говорит Захарова в своем сообщении. Официальный представитель МИД РФ заявляет, что ее в этой информации интересует другое: «Представляете, в какой истерике зашёлся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету». Она напомнила, что десятки российских дипломатов после выборов в США в 2016 году массово выслали, обвинив во вмешательстве в американские выборы без единого доказательства. «Страшно подумать, что бы было, если бы нашли хотя бы доллар в пользу одной из политических партий от, например, атташе по культуре, представителя Россотрудничества или корреспондента федерального СМИ в США. Но мы знаем: #ЭтоДругое», - резюмировала Захарова. Ранее в Госдуме призвали изучить данные о финансировании экстремистов в России иностранными посольствами. В опубликованных материалах идет речь о том, что финансовую поддержку проектам Алексея Навального могли оказывать россияне, работавшие в посольствах иностранных государств, в первую очередь в диппредставительствах Германии и США. Украинская саблистка объяснила отсутствие медалей в Токио отсутствием секса на Играх 4 сентября 2021, 08:05 Текст: Алексей Дегтярев

Саблистка сборной Украины Ольга Харлан в шутку сказала, что не смогла завоевать медаль на летних Играх в Японии из-за отсутствия секса перед важными поединками. Харлан рассказала в интервью YouTube-каналу «Отдушивдушу», был ли у нее на Олимпиаде секс, она пояснила, что ездила на соревнования вместе со своим парнем, итальянским саблистом Луиджи Самеле, передает «Страна.ua». «У меня там парень был. Мы же должны были зачекиниться. Кровати там нормально все выдерживали, не переживайте. Я понимаю, к чему ведете – все ок», – рассказала девушка. Она добавила, что не помнит, когда именно был секс, но затем отметила, что он все же был после соревнований. «Когда он был? Не перед соревнованиями... После. У меня перед соревнованиями не было, у парня не было. Поэтому у меня нет медали», – сказала в шутку Харлан. Стоит отметить, что молодой человек девушки Луиджи Самеле завоевал в Токио два серебра. Мясников развеял популярный миф о витаминах 4 сентября 2021, 15:57

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Натуральные витамины оказывают более положительный эффект на здоровье, чем их синтетические аналоги, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. По словам врача, ранее специалисты считали, что нельзя определить сколько надо съест продуктов для восполнения дефицита витаминов, поэтому отдавали предпочтение «синтетике». Однако выяснилось, что не натуральные витамины по-другому всасываются организмом и «не оставляют там следа», отметил Мясников. «Зато, когда вы едите овощи, фрукты, мясо или курицу, организм отвечает вам «Да, я вижу, вот витамины», – пояснил врач, передает РИА «Новости». Он заключил, что витамины из продуктов «попадают прямо в цель», тогда как их синтетические версии «бьют, как из пулемета». Ранее врач-диетолог, заместитель директора по лечебной работе в одной из столичных клиник Дарья Русакова объяснила, почему получение необходимой нормы витаминов только из еды может привести к ожирению. Ученые предупредили о резком старении внутренних органов после COVID 4 сентября 2021, 07:57 Текст: Антон Никитин

Органы переболевших коронавирусной инфекцией могут «стареть» на десятилетия, предупредили ученые, сообщила The New York Times. В исследовании приняли участие 89 тыс. человек, выживших после заражения COVID-19, а также 1,6 млн людей, которые не подверглись воздействию SARS-CoV-2, передает РИА «Новости». По словам специалистов, у 30-40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около 1% в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону для этого органа, либо к хроническому заболеванию. «Новое исследование показало, что у 4757 выживших после коронавируса произошла 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. <…> Это эквивалентно старению органа на 30 лет», – сказал один из авторов труда доктор Зияд Аль-Али. Ученые уточнили, что наблюдения проводились по анонимным медицинским записям Управления здравоохранения ветеранов США, поэтому пациенты были преимущественно белыми мужчинами с медианным возрастом 68 лет. Врачи не знают точно, почему именно почки сильно страдают из-за COVID-19. Они предположили, что этот орган может быть особенно чувствительным к различным воспалительным процессам в организме либо к активизации иммунной системы. Кроме того, функцию почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови, подытожили они. Ранее врач-нефролог посоветовала россиянам после перенесения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) проверить почки. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Талибы начали изучать афганские порносайты для выявления местных проституток 4 сентября 2021, 17:58

Фото: EPA/ТАСС

Текст: Иван Петров

Боевики движения Талибан (запрещено в России) начали изучать порносайты, чтобы вычислить афганских проституток. Лица найденных жриц любви распечатывают и подписывают. Особую ярость исламистов вызывают девушки, которые занимаются сексом с европейцами. Как сообщает The Sun Online со ссылкой на собственные источники, в распоряжении боевиков уже находятся данные нескольких сотен афганских секс-работниц. Всем им грозит смертная казнь. «Поскольку на видео, которые публиковали афганские бордели, есть явные указатели их местоположения, этим женщинам сейчас грозит серьезная опасность быть похищенными или убитыми самыми ужасными способами, которые только можно вообразить», - приводит газета слова своего источника. Издание отмечает, что во время прихода к власти в 90-е года талибы жестоко казнили женщин за внебрачный секс. Например, их забивали камнями, а перед этим насиловали. При этом, по данным правозащитных организаций, многие девушки занимаются проституцией из-за нищеты, чтобы прокормить семью - как правило это младшие братья и сестры, оставшиеся без родителей. Ранее газета «ВЗГЛЯД» сообщала, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) разогнало протестную акцию женщин в Кабуле недалеко от президентского дворца. Для этого боевики применили слезоточивый газ и избили одну из активисток. Акция протеста началась после того, как талибы объявили о раздельном обучении юношей и девушек. При этом афганским женщинам официальные представители движения рекомендовали оставаться дома, чтобы не столкнуться с боевиками «Талибана», которые не умеют обращаться с женщинами. «Талибан» объявил о взятии Афганистана под контроль 15 августа 2021 года. Через две недели после этого, 31 августа, США и другие страны, участвующие в военной операции НАТО в этой стране, завершили эвакуацию своих граждан и персонала. При этом в Афганистане были оставлено оружие и сотни единиц военной техники, включая вертолеты. Украина хочет от США денег за участие в лунной программе НАСА 4 сентября 2021, 18:12

Фото: Marc Rasmus/imagebroker.com/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Депутат Рады Алексей Гончаренко раскрыл детали «плана по трансформации Украины», представленный Владимиром Зеленским бизнесменам в Вашингтоне. Там обозначено участие Киева в космической программе США. Как отметил политик в Telegram-канале, среди планов по трансформации Украины обозначено и участие Киева в космической программе НАСА по исследованию Луны «Артемида». По мнению Гончаренко, речь идет об участии Киева в проектах по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс. Затем Гончаренко опубликовал список проектов, на которые Киеву понадобились американские инвестиции. По его словам, помимо участия в космических программах, президент Украины запланировал создать в стране дата-центры компаний Amazon, Google и Microsoft, построить киевскую окружную дорогу и основать крупный фонд для IT-проектов. В офисе Зеленского эти сообщения не комментировали. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский презентовал в Вашингтоне проект трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов. Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США. Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, который во вторник прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Белый дом сообщил, что совместной пресс-конференции по итогам встречи в расписании американского лидера нет. Эксперт: После победы в Панджшере талибы столкнутся с партизанским движением 4 сентября 2021, 17:25

Фото: REUTERS

Текст: Андрей Резчиков

В случае взятия талибами Панджшера под полный контроль участники сопротивления не сложат оружие, а уйдут в партизаны. Если талибы не смогут улучшить ситуацию в стране, то сопротивление начнет набирать силу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Омар Нессар. Так он отреагировал на утверждения «Талибана» о взятии четырех районов в последней мятежной провинции страны. «Если в наступлении талибов (члены радикального движения «Талибан», запрещенного в РФ) на Панджшер действительно произошел перелом, то большая часть ополченцев уйдет в партизаны. Так было во времена, когда Панджшер брали советские войска. Они входили в горы, но всякий раз попадали в западню и тогда было решено, что вообще не стоит держаться за этот район», – говорит директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН Омар Нессар. Эксперт уверен, что сопротивление продолжит создавать головную боль талибам, потому что социально-экономическая ситуация в стране не улучшается. «Ухудшение гуманитарной ситуации приведет к недовольству населения, что так или иначе заставит талибов прибегнуть к жестким мерам, которые могут расширить зону сопротивления», – предупреждает Нессар. Многое будет зависеть от позиции внешних игроков. «Без поддержки извне, даже исключительно политической, ополчению будет гораздо тяжелей воевать с «Талибаном». Пока внешние игроки заняли скорее проталибскую позицию. Видимо, за пределами Афганистана считают, что у ополченцев нет шансов на перелом ситуации, поэтому не хотят портить отношения с талибами, которые, возможно, начнут полностью управлять страной», – пояснил собеседник. Остающийся неподконтрольным Панджшер не позволил талибам объявить в намеченные сроки состав новой администрации Афганистана. Но в конечном итоге очаг сопротивления «не помешает талибам идти своим путем, объявить состав правительства и начать налаживать социально-экономическую обстановку, потому что ухудшение ситуации может стать большей проблемой, чем Панджшер, который не имеет доступа к границам и фактически оказался в окружении». «Талибы давали немало обещаний другим странам, которые так или иначе поддержали их. Нам известна только часть из этих обещаний, например, о разрыве отношений с радикальными группировками, что особенно важно для России и стран Центральной Азии», – напомнил эксперт. В субботу представитель талибов Билал Карими заявил о взятии стратегически важного района провинции Панджшер Хиндж, а также района Аннаба. «Осталось только главное здание района Абшар», – заявил Карими. Таким образом, если верить талибам, они контролируют четыре района провинции: Шутал, Аннаба, Парьян и Хиндж. Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от Кабула. Наступление началось в конце августа вслед за падением проамериканского режима в Кабуле и полного вывода войск США из страны спустя 20 лет после начала Вашингтоном антитеррористической операции в ответ на нападение «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года. Директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН подчеркивает, что точных данных о ситуации в обесточенном Панджшере, с которым оборвана всякая связь, нет. Единственным источником новостей оттуда выступают сами талибы. «Пока нет достаточных сведений о взятии четырех районов. Независимые источники в Кабуле не подтверждают эту информацию. Поэтому верить талибам на 100 процентов я бы не стал», – пояснил эксперт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ЦОДД назвали причину падения бетономешалки с эстакады в Москве 4 сентября 2021, 18:40

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Причина ДТП с бетономешалкой на Ленинградском проспекте Москвы – неумение водителя работать на специализированных машинах и превышение допустимого для такого грузовика скоростного режима в повороте, заявил начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы Александр Евсин. Падение грузовика произошло в районе пересечения Ленинградского проспекта с ТТКв Москве. Из-за аварии пришлось остановить движение по основному ходу Ленинградского проспекта в сторону центра. В Госавтоинспекции уточнили, что с разворотной эстакады упала машина «КАМАЗ-миксер». Водитель двигался в сторону области и не справился с управлением. «Водитель «КАМАЗа» в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение с предварительным диагнозом перелом позвоночника, многочисленные переломы костей», – передает сообщение «Комсомольская правда». По словам начальника ситуационного Центра ЦОДД Москвы Александра Евсина, водитель бетономешалки не превышал общий скоростной режим, грузовик перевернулся через отбойник из-за высокого центра тяжести. «Водитель превышал установленный общий скоростной режим? Нет, скорость у него была допустимая. Для обычной машины. Но, как показало дальнейшее развитие событий, не для загруженной бетономешалки! КамАЗ пошел в дугу на поворот, далее возникла центробежная сила. Ускорение небольшое, зато масса огромная, возникшая сила не дала нормально вписаться в поворот, его буквально потащило на внешнюю сторону по направлению действия вектора центробежной силы, а переворот через отбойник произошел из-за бокового столкновения и высокого центра тяжести. Причиной ДТП я бы назвал – неумение водителя работать на таких специализированных машинах, превышение допустимого для такой машины скоростного режима в повороте, непонимание такого рода опасности – налицо полное непонимание принципов управления тяжелой машиной с высоким центром тяжести, да еще тяжелым текучим грузом», – написал Евсин в Facebook. Главком ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площади 4 сентября 2021, 22:59

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади. «Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже», – передает РИА «Новости» ответ Залужного на соответствующий вопрос в эфире «Пятого канала». Главнокомандующий Вооруженных сил Украины также утвердительно ответил на вопрос о том, хотел бы он ехать под музыку и с украинским флагом, передает ТАСС. Залужный стал главнокомандующим Вооруженных сил Украины в конце июля. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией. Отметим, в пятницу президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. В конце июня Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российские военные победили в танковом биатлоне на АрМИ-2021 4 сентября 2021, 18:53

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Российские военнослужащие одержали победу в конкурсе «Танковый биатлон» на Армейских международных играх (АрМИ-2021), финальный этап экипажи прошли быстрее всех, сообщило Минобороны России. «Команда России одержала победу в конкурсе «Танковый биатлон» АрМИ, который проводился на подмосковном полигоне «Алабино», – говорится в сообщении военного ведомства, передает РИА «Новости». В финальном этапе «Эстафета» российские танковые экипажи прошли трассу быстрее всех команд – за 1 час 36 минут 49 секунд, вторыми пришли с отставанием более, чем на 10 минут китайские танкисты. Сборная Казахстана стала третьей, Азербайджана – четвертой. Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимают участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. Подозреваемого в похищении девушки в Нижнем Новгороде арестовали 4 сентября 2021, 12:54

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Обвиняемого в похищении девушки в Нижегородской области отправили под арест, сообщил Следственный комитет России. Подозреваемому предъявили обвинение по статье «Похищение человека», суд удовлетворил ходатайство о его заключении под стражу, сообщается на сайте ведомства. Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы. Согласно данным следствия, 24-летняя девушка встретилась с мужчиной, с которым познакомилась ранее на сайте знакомств. Она уехала с ним на машине, после чего связь с ней прервалась. Девушку обнаружили в подвале одного из гаражей в Приокском районе Нижнего Новгорода. По словам потерпевшей, похититель девять дней держал ее в заточении и насиловал.