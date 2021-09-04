Россияне завоевали золото на Паралимпиаде в стрельбе из классического лука

Пушков рассказал о жульническом стиле украинской внешней политики

Как можно иметь дело с Украиной, которая одновременно придерживается и не придерживается Минских соглашений? Это не что иное как политическое жульничество, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на заявление Киева о том, что Украина сорвалась с «крючка» Минских соглашений, и одновременную жалобу на отказ России продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ, который якобы противоречит этим же соглашениям.

«Советник главы администрации Владимира Зеленского Алексей Арестович, говоря об итогах визита президента Украины в США и переговорах с Джо Байденом, назвал главным результатом срыв Киева с «крючка» Минских соглашений. Он назвал это прорывным успехом визита в целом. Из этого напрашивается вывод, что Киев отвергает Минские соглашения и отныне Украина не считает себя связанной обязательствами по ним. Во всяком случае, никто из киевского руководства – ни МИД, ни кто бы то ни было из офиса президента, ни сам Зеленский – не опроверг публичное заявление Арестовича», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор добавил, что заявление Арестовича «соответствует давней линии Киева на срыв Минских соглашений и их замену чем-то другим». «Но чем заменять – непонятно. Никакой другой политической основы для решения проблемы Донбасса нет и не будет. Но, тем не менее, Киев постоянно говорит о том, что Минские соглашения его не устраивают. И вот прозвучало заявление, что в Соединенных Штатах был де-факто апробирован отказ Украины от Минских соглашений», – подчеркнул Пушков.

Однако после заявления России об отсутствии оснований для продления мандата наблюдателей ОБСЕ на двух пропускных пунктах границы с Донбассом, напомнил собеседник, МИД Украины осудил решение Москвы, потому что это якобы нарушает пункт 4 Минских соглашений.

«Украина постоянно дает понять, что отказывается от Минских соглашений и каждый шаг к этому называет прорывным успехом. А когда Украине нужно сослаться на этот документ, она как ни в чем не бывало цитирует Минские соглашения. Эта двойная математика украинской внешней политики уже давно превратилась в характерную черту действий Киева на мировой арене. Это, вообще-то говоря, политическое жульничество. Если вы называете прорывным успехом уход от Минских соглашений, то тогда как можно ссылаться на эти самые соглашения?» – задается вопросом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

По мнению политика, такая двойная арифметика Киева «делает практически невозможным какие-либо конструктивные переговоры с Украиной». «Это почерк украинской внешней политики. В связи с этим я хотел бы вспомнить керченский инцидент осени 2018 года, когда Киев настаивал на том, что российские суда, задержавшие украинские корабли, якобы нарушили украинскую границу. Тогда разразился большой скандал и в НАТО на протяжении двух месяцев звучали призывы о новых санкциях против России. Но с тех пор никто в альянсе не поднимал эту тему. А заглохла она потому, что это была украинская провокация, а не нарушение с российской стороны», – напомнил Пушков.

И сейчас, по его словам, происходит дипломатическая провокация. «Советник в статусе официального представителя Зеленского раздает интервью и утверждает, что для Украины больше не существует Минских соглашений, а МИД Украины ссылается на Минские соглашения. Это не непоследовательность, а сознательная политика беспринципного маневрирования, характерного для украинской дипломатии и руководства страны в целом», – подытожил Алексей Пушков.

Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев снялся с «крючка» Минских соглашений, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации Зеленского и Байдена. «Перед визитом Зеленского в Вашингтон министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина «не слезет с крючка Минских договоров». Так вот, этого крючка больше не существует», – заявил Арестович.

В апреле Лавров в интервью «РИА Новости» заявил, что «мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду». По словам министра, команда украинского президента «извивается как может» в попытках пересмотра Минских соглашений.

На заявление Арестовича ответила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение», – подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет. Арестович, говорите еще – вас люблю ушами», – прокомментировала Захарова

На этой неделе стало известно об отсутствии в России оснований продлевать после 30 сентября мандат группы наблюдателей на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы. На Украине осудили такой отказ и назвали его «сознательным саботажем» «имплементации Минских договоренностей, в частности пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией». В украинском МИДе предположили, что такое решение России «может свидетельствовать о планах поставлять оружие на неподконтрольные Киеву территории Донбасса».

Как пояснили на Смоленской площади, Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию этой группы. За семь лет наблюдатели не зафиксировали ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники.

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