Путин назвал ответственных за полноценное участие России в спортивных соревнованиях Путин оценил возможность посещения саммита АТЭС в 2024 году 3 сентября 2021, 14:58 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин заявил, что не может загадывать, удастся ли емE посетить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Брунее в ноябре 2024 года. «Посмотрим, до 2024 года дожить надо, видите, пандемии трясут нас с разных сторон. Надо работать, не думать о таких крупных международных событиях, которые должны произойти еще там», – сказал Путин, передает ТАСС. Модератор пленарного заседания на полях Восточного экономического форума Сергей Брилев уточнил, что саммит АТЭС в Брунее должен состояться уже после президентских выборов в России, запланированных на 2024 год. «Я понимаю, понимаю. Поэтому я и говорю – надо дожить до этого спокойно», – ответил президент. В марте 2024 года в России пройдут президентские выборы. Путин имеет право баллотироваться на новый срок, но еще не говорил о своем решении по этому вопросу.

Путин выразил уверенность в полном восстановлении отношений с Украиной 3 сентября 2021, 13:20

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, заявил президент Владимир Путин, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше». «Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», – сказал он, передает РИА «Новости». На вопрос, наступит ли день, когда на форум в России приедет президент Украины, Путин ответил, что очень на это рассчитывает. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спустя годы в отношениях Украины и России вновь будут позитивные тенденции. «Я думаю, что с годами все поменяется. ... Считаю, что мы все равно – соседи, и будет позитивный результат», – сказал он в ходе общения с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета в рамках визита в США. Президент отвечал на русском языке на вопрос русскоязычного слушателя, передает ТАСС. Зеленский также высказался по вопросу мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Он сообщил, что Киев «с удовольствием» хотел бы завершить вооруженный конфликт в этом регионе. «Сейчас и вчера мы опять читали сигналы из РФ: мол, Украина не хочет закончить войну. Удивительно, войну не мы начали, мы-то с удовольствием хотим (войну) закончить», – сказал глава государства. Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется на самом высоком уровне. При этом Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского. Миллер заявил о скором завершении строительства «Северного потока – 2» 3 сентября 2021, 09:28

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» осталось ждать совсем недолго, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме. «Совсем недолго», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда можно ожидать хороших новостей о завершении строительства. Ранее Миллер заявил, что поставки первого газа по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок могут начаться уже в этом отопительном сезоне. Тем временем президент России Владимир Путин, открывая в пятницу по видеосвязи логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров в районе Владивостока, отметил, что Газпром развивается очень успешно по разным направлениям. «Компания развивается очень успешно по самым разным направлениям. Дело не только в объемах добычи и продажи на внутренний рынок самого газа, на внешний рынок. (Газпром) демонстрирует рекордные по этим показателям важнейшим результаты», – сказал глава государства. В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Путин рассказал о не связанной со Скуратовым версии гибели митрополита Филиппа 3 сентября 2021, 12:34

Фото: Митрополит Филипп II и Малюта Скуратов, Николай Неврев

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин рассказал о второй версии гибели митрополита Филиппа, не связанной с Малютой Скуратовым, и рекомендовал получить благословение патриарха Кирилла на строительство церкви на якобы месте убийства священнослужителя. «Вторая версия простая, что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проезжал мимо. Что касается строительства церкви, да еще по такому поводу, я думаю, что уж точно совершенно нужно получить благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла», – передает РИА «Новости» ответ Путина на вопрос модератора пленарного заседания ВЭФ, какие еще есть версии гибели митрополита Филиппа. Ранее Путин выразил сомнение, что именно Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа, и отметил, что есть разные версии гибели митрополита в 16 веке. Путин описал реакцию на замечание школьника 3 сентября 2021, 12:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин сказал, что даже не обратил внимание на ситуацию со школьником, который поправил его во время разговора об истории. «Я даже не обратил на это внимание. Почему это меня должно задеть? Это меня может только порадовать: молодые ребята хорошо знают историю Отечества», – передает РИА «Новости» слова президента на ВЭФ. «И прекрасно, можно только порадоваться, что у нас ребята собрались в «Океане» такие грамотные, подготовленные. И, что важно, которые свободно тут же излагают свою позицию. Ну послушайте, вот это и должно нас настроить на то, что будущее России в надежных руках», – добавил он. 1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за его замечание. Ранее в Кремле не сочли наглостью слова поправившего Путина ребенка. Путин рассказал о беспрецедентном налоговом режиме для бизнеса на Курилах 3 сентября 2021, 09:46

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Текст: Алина Назарова

На Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, предприниматели будут освобождены от налогов на десять лет, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Глава государства добавил, что льготными условиями на Курилах смогут пользоваться в том числе японские инвесторы. «Нам нужно создавать здесь конкурентные условия для работы наших партнеров. А это значит, что действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными, как я только что сказал. Лучшими, не лучше, а лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе», – сказал он, передает ТАСС. По словам президента, это чрезвычайно сложная задача, но к этому надо стремиться. «Именно такой, по сути, беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, например, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. Причем на десять лет», – добавил глава государства. Путин выразил надежду, что преференциальный режим на Курилах даст весомый результат для запуска проектов в приоритетных сферах. «Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях, как туризм, морекультура и переработка», – сказал он, передает РИА «Новости». Летом Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил премьеру Михаилу Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что правительство планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону, близкую к офшору, и десять лет не проводить никаких проверок. Путин назвал ситуацию в Афганистане катастрофой 3 сентября 2021, 12:56

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Положение афганцев, работавших на коллективный Запад во главе с Вашингтоном, а также в целом обстановка в республике после вывода американских войск катастрофичны, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). «Действительно, это катастрофа. Это правда. Это не мои слова. Это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что американцы – люди очень прагматичные – истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллионов долларов, а результат какой? А если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа», – указал глава государства, передает ТАСС. Он подчеркнул, что насильственно насаждать демократию извне нельзя. «Если демократия нужна какому-то народу, народ придет к этому сам, не нужно этого делать насильственными способами», – добавил Путин. Глава государстваа также напомнил, что вывод советских войск из Афганистана осуществлялся организованно, а оставшийся после этого в стране режим сумел просуществовать еще несколько лет. «Советские войска тоже уходили из Афганистана, но уходили организованно. Все-таки режим, который остался после вывода советских войск, просуществовал несколько лет. Если бы Советский Союз на излете своего существования не перестал бы оказывать хотя бы экономическую помощь, еще неизвестно, как бы складывалась ситуация в самом Афганистане», – отметил Путин. «Может быть, противоборствующим силам удалась бы о чем-то договориться», – добавил он. Отвечая на вопрос, кто будет отвечать за порядок в мире, если США отказываются от функции «всемирного полицейского», президент указал, что «за порядок в мире должна отвечать Организация Объединенных Наций. И ее Совет Безопасности. В том числе в лице постоянных пяти членов (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания)». Ранее Путин заявил, что США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии. Он также добавил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. По его словам, если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям. США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России). Талибы также заявили, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. Минск озвучил главный вопрос на встрече лидеров России и Белоруссии 2 сентября 2021, 19:12 Текст: Вера Басилая

Подготовка 28 союзных программ и их реализация в рамках Союзного государства Белоруссии и России станет основным вопросом на предстоящей 9 сентября встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, заявил глава белорусского МИД Белоруссии Владимир Макей. «На предстоящей встрече, наверняка, главным вопросом будет вопрос, связанный с обсуждением 28 союзных программ, работа над которыми длится уже более трех лет. Они подготовлены. О них будет доложено в ближайшие дни президентам Беларуси и России. На этой встрече, предполагаю, будет принято соответствующее решение по дальнейшим шагам, связанным с реализацией этих 28 союзных программ», – передает ТАСС слова Макея. Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 9 сентября в Москве подпишут все дорожные карты интеграции. Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора. Путин открыл гелиевый хаб в Приморье 3 сентября 2021, 09:14 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров в районе Владивостока. В ходе церемонии Путин отметил, что Газпром развивается очень успешно по разным направлениям, ищет новые ниши на отечественном и мировом рынках, передает ТАСС. «Компания развивается очень успешно по самым разным направлениям. Дело не только в объемах добычи и продажи на внутренний рынок самого газа, на внешний рынок. (Газпром) демонстрирует рекордные по этим показателям важнейшим результаты», – сказал глава государства. Объем инвестиций в создание гелиевого хаба на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморье превышает 6 млрд рублей. Хаб необходим для транспортировки гелия с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), одного из инфраструктурных проектов Газпрома на Дальнем Востоке, который станет частью центра глубокой переработки газа в этом регионе. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу «Сила Сибири». Проектная мощность завода составит 42 млрд кубометров газа в год. ГПЗ будет включать в себя крупнейшее в мире производство гелия – до 60 млн кубометров ежегодно. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин «неоднократно был на Амурском газоперерабатывающем заводе», а на днях там была запущена вторая технологическая линия по производству гелия. Путин и Трутнев поспорили, кто был вдохновителем ВЭФ 3 сентября 2021, 09:04 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин и вице-премьер, полномочный представитель главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поспорили, кто был вдохновителем Восточного экономического форума. «У нас есть перечень выступающих, но мне бы хотелось, чтобы мы без особой забюрокраченности провели нашу сегодняшнюю встречу. Но, тем не менее, не могу не предоставить слово Юрию Петровичу Трутневу, который был вдохновителем и, можно сказать, в известной степени автором идеи проведения подобных форумов», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Трутнев в ответ поблагодарил президента и добавил: «Вдохновителем у нас были вы, а я только исполнителем». «Хорошо», – согласился президент России. Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Путин подтвердил отсутствие личного мобильного телефона 3 сентября 2021, 10:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что не пользуется мобильным телефоном. Журналист, модератор пленарного заседания ВЭФ Сергей Брилев в самом его начале обратился к главе государства: «Я сейчас приглядывался там, перед тем, как вы поднялись на сцену, и убедился, что вы не Ангела Меркель (канцлер Германии) – у вас точно мобильного при себе нет, поэтому во время мероприятия он не зазвонит», – передает РИА «Новости» слова Брилева. «Мне кажется, это не трудно было заметить», – пошутил президент. После чего журналист поинтересовался у главы государства, пользуется ли он мобильным телефоном вообще: «А у вас, кстати, есть мобильный, Владимир Владимирович?». «Нет», – ответил Путин. Напомним, 20 августа телефон Меркель зазвонил во время переговоров с Путиным в Москве. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что у Путина нет мобильного телефона. Как пояснил Песков, информацию Путин получает в разных вариантах: «папки с распечатками, дайджесты на бумаге, телевизионные дайджесты», кроме того, президент «может сам в компьютере посмотреть интернет». Путин отложил решение об отсрочке проверок бизнеса 3 сентября 2021, 07:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин согласился отложить на год решение вопроса, отсрочить ли на пять лет проверки бизнеса. «Пять лет – это конечно, большой срок... Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому действительно давайте через год вернемся к этому предложению», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе его общения с модераторами и спикерами ВЭФ. На встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ в пятницу глава государства отметил, что форум «прочно занял достойное место в международном календаре мероприятий подобного рода». «Это интересная площадка, полезная площадка и для наших партнеров, которые приезжают на это мероприятие во Владивосток, и для российского бизнеса, представителей различных уровней власти», – передает ТАСС слова Путина. Он пояснил, что ВЭФ «позволяет проанализировать то, что сделано в регионе, огромном регионе России – Дальневосточном – за предыдущее время и наметить совместно какие-то шаги по развитию региона». «Это важно для людей, здесь проживающих, для власти, для того, чтобы продемонстрировать, на что мы способны, а для бизнеса – для того, чтобы начать или продолжить интересные, перспективные проекты, которые для бизнеса приносят и удовлетворение, реализуют в хорошем смысле слова амбиции, приносят прибыль, что немаловажно», – подчеркнул президент. Он отметил, что на нынешней встрече хотел бы получить информацию о работе на ВЭФ. В четверг Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа заявил о необходимости ставить амбициозные цели и решать задачи с учетом стратегической отдаленной перспективы. Путин поручил проанализировать создание центра производства «зеленого» водорода и аммиака 3 сентября 2021, 11:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) поручил правительству проанализировать целесообразность создания на Дальнем Востоке центра производства «зеленого» водорода и аммиака и участия в нем зарубежных партнеров. «Я прошу правительство проанализировать все аспекты создания на Дальнем Востоке центра по производству «зеленого» водорода и аммиака, включая технико-экономическую целесообразность такого проекта и участия в нем зарубежных наших партнеров, прежде всего из Японии и Китая», – передает РИА «Новости» слова Путина. Ранее России предрекли мировое лидерство в производстве «зеленого» водорода. Путин призвал объединить усилия для развития переработки древесины 3 сентября 2021, 08:25 Текст: Алина Назарова

Государству и бизнесу следует объединить усилия для развития переработки древесины и экспорта продукции, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки, заявил президент Владимир Путин на встрече с модераторами сессий на Восточном экономическом форуме. «Государство пытается реализовать эту стратегию (перехода к экспорту товаров с глубокой степенью переработки древесины) уже в течение многих лет. И в течение многих лет все возвращаемся и возвращаемся к центру поля опять. Чтобы эта ситуация была сдвинута с мертвой точки, нужно решить очень много вопросов», – сказал Путин, передает РИА «Новости». По его словам, речь должна идти о реальной и существенной поддержке тех, кто хочет заниматься переработкой. «Все-таки у тех, кто собирается строить серьёзные предприятия по переработке, проблем очень много, и это требует постоянного внимания со стороны правительства, региональных властей», – добавил президент. Что касается конкуренции, то, по словам Путина, Россию со своим товаром никто не ждет, если речь идет не о сырье. Но, как заявил Путин, нужно заниматься переработкой и создавать рабочие места. «Если мы сами ведем себя достойно, последовательно и в этой конкретной сфере думаем о будущем, защищаем надежно свои интересы … давайте будем объединять усилия государства и бизнеса для того, чтобы решить эти задачи», – сказал Путин. Ранее Путин согласился отложить на год решение вопроса, отсрочить ли на пять лет проверки бизнеса. Путин пообещал поддержку в решении проблем экспорта свинины 3 сентября 2021, 08:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин уверен, что России нужно бороться за увеличение экспорта свинины. Глава государства пообещал, что власти продолжат эту работу. «Что касается свинины, то мы постоянно этим занимаемся», – передает ТАСС слова Путина на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума, говоря об экспорте продукции отечественного животноводства. Он констатировал наличие проблем при выходе на рынки других стран. «Надо эти проблемы преодолевать, даже если это не реальные проблемы, а просто используются как предлог для того, чтобы закрывать нашу продукцию», – указал президент. «Я и лично этим занимаюсь постоянно на встречах даже самого высокого уровня, мы все время об этом говорим и будем делать это дальше», – пообещал Путин. Ранее в пятницу Путин отложил решение об отсрочке проверок бизнеса. Путин пообещал продолжить поддержку судостроения в России 3 сентября 2021, 09:20 Текст: Алина Назарова

Государство продолжит оказывать поддержку судостроения в России, несмотря на прямую и скрытую конкуренцию в этой сфере, заявил президент Владимир Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ). «Продвигать наши интересы в сфере судостроения достаточно сложно, потому что конкуренция там очень большая и поддержка со стороны государства судостроительной отрасли, в том числе в странах региона, где мы находимся, прямая и скрытая (конкуренция) тоже очень большая. Но делать это нужно. Мы и делаем это», – сказал президент, передает ТАСС. Обращаясь к председателю совета директоров «Группы ЕСН» Григорию Березкину, который рассказал о предстоящем подписании соглашения с японскими компаниями Marubeni и Mitsui, Путин заметил, что если эти проекты «будут находиться в струе этих наших общих усилий – это только может порадовать». В июле гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов говорил, что доля российского кораблестроения на мировом рынке судостроительных работ остается небольшой, отрасль отстает от зарубежных конкурентов по уровню цифровизации.