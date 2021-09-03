В ЕР выступили за вовлечение арендаторов леса в обеспечение пожарной безопасности «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о госпитализации детей-инвалидов с родителями 3 сентября 2021, 12:06 Текст: Алина Назарова

Группа сенаторов и депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. В настоящее время бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей до четырех лет, сообщил один из авторов документа, первый замглавы Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, дети-инвалиды вынуждены с определенной периодичностью проходить курсовое лечение в стационарах, но не у всех родителей и близких таких детей есть средства, чтобы оплачивать свое пребывание в медучреждении или в гостинице, пока ребенок находится на лечении. «Очень часто складывается ситуация, когда ребенок-инвалид, которому и так тяжело и которому во время лечения особенно необходима поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей. Такое положение недопустимо», – отметил Турчак, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Он пояснил, что в законопроекте предлагается признать статус «ребенок-инвалид» достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребенка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний. «Это решение позволит оказать ощутимую моральную и материальную поддержку семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. Если несовершеннолетний имеет инвалидность, то не надо изобретать еще какие-то особые медицинские показатели. Родные и близкие ребенка-инвалида должны иметь возможность быть рядом с ним в больнице, ухаживать за ним, заботиться о нем и не платить за это», – считает Турчак. По его словам, в России в настоящее время насчитывается около 700 тыс. несовершеннолетних граждан, имеющих инвалидность. С учетом их родителей и близких, проблемы детей-инвалидов затрагивают миллионы людей. Действующим законодательством предусмотрено бесплатное пребывание одного из родителей (или законного представителя) в стационаре только с детьми-инвалидами, возраст которых не превышает четырех лет. В этих случаях законный представитель получает в медицинском учреждении бесплатное спальное место и питание. Если ребенок старше – то его родным и близким разрешается совместная бесплатная госпитализация лишь при наличии у ребенка особых медицинских показаний. Исчерпывающего перечня особых медицинских показаний нет, поэтому решение о предоставлении взрослым бесплатного места в госпитале фактически зависит от работников медицинских учреждений. Принимаются подобные решения достаточно редко. Как отметила уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, ей часто поступают обращения от родителей детей с ограниченными возможностями, которым отказывают в совместном бесплатном пребывании с ребенком в больнице. При этом по закону совместная госпитализация детей старше четырех лет с родителями производится по медицинским показаниям, напомнила она. «В условиях, когда четкие критерии таких показаний отсутствуют, больницы сами принимают решения, и в большинстве случаев отказывают – потому что родителям нужно предоставить место для сна, их нужно обеспечивать питанием. Однако семьи, воспитывающие детей-инвалидов, не всегда могут позволить себе платить за пребывание в стационаре, и в результате дети вынуждены находиться в палатах одни», – указала она. По ее словам, принятие законопроекта позволит защитить права детей с инвалидностью. Детский омбудсмен призвала сделать это в самые короткие сроки. Законопроект был разработан по итогам встречи, которую в начале августа Турчак провел с руководством Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов». Авторы рассчитывают, что документ будет принят в самое ближайшее время. Документ подготовили первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Сергей Неверов, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Львова-Белова, а также депутаты Госдумы от «Единой России».

Пенсионерам начали перечислять одобренные на съезде «Единой России» выплаты 2 сентября 2021, 10:00 Текст: Алина Назарова

Правительство в рамках реализации поручений президента Владимира Путина обеспечило решения съезда «Единой России»: пенсионерам начали перечислять единовременные выплаты, указали в пресс-службе партии. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат более 43 миллионов пенсионеров: неработающие и работающие, военные, пенсионеры по инвалидности, а также по потере кормильца. Первыми средства перечислят тем, кому начисления приходят на банковскую карту (более 30 млн человек). Еще 12,7 млн россиян получат деньги через «Почту России» с 3 сентября, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «В свое время принималось решение, что индексация пенсий и денежного довольствия военнослужащих должна исходить из определенного уровня инфляции. Инфляция оказалась больше – она стала 6,5%, а, как подчеркнул президент, на продуктовый набор для пенсионеров – еще выше. В качестве совершенно последовательной меры он предложил сделать эти единоразовые выплаты, в дальнейшем закрепив в законе, что ближайшие годы их довольствия и пенсии будут расти выше уровня инфляции», – пояснил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Для получения 10 тыс. рублей пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других мер социальной поддержки. Исаев также отметил, что из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки. Как подчеркнул ранее секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключаются также штабы общественной поддержки «Единой России» в субъектах России. Напомним, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам 24 августа. Обеспечить получение выплат глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России», где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии. Мать сбросила сына в Терек в Северной Осетии 2 сентября 2021, 01:57 Текст: Антон Антонов

Открыто уголовное дело против женщины, которая подозревается в том, что скинула девятилетнего сына в Терек, мальчик выжил, сообщило СУ СК по Северной Осетии. По данным следствия, 1 сентября 39-летняя женщина «после бытового конфликта в семье» забрала трех малолетних детей и «направилась к пойме реки». Там она скинула в реку ребенка. Увидев это, «11-летний сын попросил помощи у проезжавшего мимо мужчины». Мальчика удалось вытащить из реки живым. Женщина задержана, сообщается на сайте управления. Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство малолетнего). Будут изучены условия проживания детей и «дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних», сообщили в СК. Напомним, в Свердловской области мать выкинула новорожденного ребенка в канаву из-за недостатка денег. В Москве мужчина выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома. В Алтайском крае 33-летняя мать выкинула с седьмого этажа трехмесячную дочь. Эксперт: Решение президента позволит сделать технологический рывок в сфере защиты лесов от пожаров 31 августа 2021, 19:53 Текст: Наталья Макарова,

Рафаэль Фахрутдинов

Надо потратить выделенные президентом 24 миллиарда рублей не на количественное увеличение уже существующих мощностей, а на технологическое развитие самой системы защиты лесов от пожаров, – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. Так он прокомментировал итоги заседания комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы». Денег, которые ранее выделялись для предотвращения и тушения пожаров, оказалось недостаточно, – размер площади сгоревших в Якутии лесов это показал, считает первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. «Решение президента выделить дополнительные 24 миллиарда дает надежду на то, что мы сможем довести защиту лесов до надлежащего уровня. Но надо потратить дополнительные миллиарды не на количественное увеличение уже существующих мощностей, а на технологическое развитие самой системы. Заявленная Путиным сумма позволяет нам надеяться, что этот технологический скачок будет сделан», – уверен эксперт. Расулмухамедов также считает, что необходимы более глобальные инициативы, например – создать международные силы по борьбе с пожарами. «Мы могли бы тушить пожары за рубежом в том числе и на деньги Запада. У России в этом деле – самая высокая репутация в мире. Мы уже обратились в ООН с предложением создать Международный центр по борьбе с пожарами. Это становится важной частью климатической повестки, в которой Москва может выступить лидером с точки зрения техники, опыта и мониторинга», – пояснил Расулмухамедов. Во вторник состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы». Его участники обсудили меры по усилению защиты лесов от пожаров, о которых президент Владимир Путин объявил на съезде «Единой России». По словам президента, на эти меры будет выделено дополнительно 24 млрд рублей. Как сказал на заседании комиссии первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, Минприроды уже разработало новую методику распределения средств в области лесного хозяйства, которая поможет ликвидировать недофинансирование в этой сфере и быстрее реагировать на возникающие угрозы. По словам Валуева, очень важна роль профилактики пожаров. «Правильно потраченные деньги позволят правильно подготовиться к пожароопасному сезону, который мы должны ожидать в ближайшие годы», – подчеркнул депутат. Он добавил, что военные, сотрудники МЧС и пожарные совершили героический поступок, уменьшив в настоящее время до минимума площадь пожаров в Якутии. Депутат также напомнил, что в восстановительных работах на месте пожаров в Якутии принимают участие активисты единого волонтерского штаба – более 100 человек из 19 регионов помогают восстанавливать инфраструктуру сгоревших поселков и домов. В заседании приняла участие и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Омбудсмен призвала снизить бюрократические барьеры для волонтеров при их подключении к работам в зонах ЧС. При этом, помимо инструктажа и подготовки, которую они проходят, добровольцам требуется медицинское сопровождение, добавила Кузнецова. «Безусловно, первичные инструкции есть, но нужно проработать вопрос о сопровождении добровольцев медиками в рамках борьбы с ЧС. Это новые вызовы к подготовке человека», – отметила омбудсмен. Что касается новых подходов к распределению федеральных средств на борьбу с лесными пожарами, то при их разработке необходимо учитывать фактические потребности регионов, а не их площадь, считает омбудсмен. Расулмухамедов согласился с доводом Кузнецовой о том, что нужно распределять деньги на борьбу с пожарами исходя не только из размера лесных массивов. «Масштабность пожаров в Якутии стала следствием нападения шелкопряда, резко ослабившего возможности леса сопротивляться огню. Действительно, при распределении средств нужно исходить из условий каждого региона, которые далеко не всегда коррелируют с площадью», – детализировал замглавы Всероссийского общества охраны природы. «Как один из руководителей крупнейшей волонтерской организации в стране, я согласен и с тем, что бюрократические препоны вызывают нарекания. Не нужно собирать много бумажек, чтобы добровольцы могли начать спасательную операцию. Нужно сокращать бюрократию при допуске волонтеров в зоны ЧС. Впрочем, это не должно приводить к обходу требований, предъявляемых к квалификации и опыту добровольцев. Нужно помнить, что неквалифицированный волонтер порой занимает место профессионала, способного оказать более эффективную помощь», – считает Расулмухамедов. Профессионалы с осторожностью относятся к большому количеству волонтеров в зоне пожаров или наводнений, если ситуация там становится неуправляемой, признался он. «В любой сложной ситуации все службы и волонтеры должны неукоснительно подчиняться единому центру управления, штабу, сформированному местными властями или МЧС. Иначе есть опасность, что придется спасать самих волонтеров», – объяснил руководитель общества охраны природы. Лавров и Турчак заявили о значимости для России завета Александра Невского 1 сентября 2021, 15:11 Министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак приняли участие в открыли памятника Александру Невскому на территории МГИМО. «Слова Александра Невского навсегда вошли в летопись, в нашу память – «Не в силе Бог, а в правде». И пока правда вместе с нами, наша страна непобедима», – цитирует Турчака сайт ЕР. «Мы в духе традиций Невского, впитав его уроки, готовы искать компромисс. Но для этого нужно сесть за стол и по-честному и равноправно договариваться. И этот завет князя всегда будет оставаться в основе нашей внешней политики», – добавил глава МИД Лавров. Турчак признался, что Александр Невский для него – это «личная страница в истории», как для уроженца Ленинграда, где покоятся мощи князя. «Вторая моя родина – Псковская земля, на которой Александр Невский принял одну из тяжелейших битв и победил в ней. Через полторы недели наш президент [Владимир Путин] будет открывать в этом месте монументальную композицию «Александр Невский с дружиной», – сказал секретарь генсовета Единой России. Лавров отметил, что князь Александр Невский был великим государственным деятелем, который думал прежде всего о государственности своей страны, о сохранении ее культурного и религиозного кода, сочетая при этом в себе качества полководца и дипломата. По мнению Лаврова, князь умел находить баланс интересов, которые устраивали его и партнеров. «Сегодня именно эта задача подчеркивается нами как неизбежный результат всех перипетий на международной арене. Нас пытаются с Запада раздражать, нервировать, выводить из равновесия, но в отличие от времен Невского, с юга и востока тылы прикрыты, но и они подвергаются новым испытаниям. Это не наш выбор – имею в виду противостояние, которое разворачивается на западном направлении. Нам партнеры говорят: мы готовы общаться и сотрудничать там, где нам выгодно и только, если вы измените свое поведение», – указал он. Памятник Александру Невскому установлен на территории храма при Московском государственном институте международных отношений. Право открытия было предоставлено кадетам, наиболее отличившимся в учебе. После освящения памятника Лавров и Турчак вместе с другими почетными гостями возложили к нему цветы. Напомним, по предложению президента Сергей Лавров вошел в первую пятерку списка «Единой России». В нее также включены министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. СМИ сообщили о похищении из школы в Нигерии более 100 учеников и учителей 1 сентября 2021, 19:59 Текст: Елена Мирошниченко

Более 100 учеников и десятки учителей были похищены из государственной средней школы в штате Замфара на севере Нигерии, сообщает газета Nigerian Tribune. По сообщению местного жителя, бандиты ворвались в школу около 11.00 утра по местному времени (13.00 мск) в среду и открыли стрельбу, передает РИА «Новости». «Как только они вошли в школу, они начали беспорядочно стрелять и на месте похитили более 100 учеников и десятки учителей», – сообщил свидетель. По его словам, точное число похищенных детей и учителей пока неизвестно. В Нигерии уже второй год наблюдается существенный рост числа нападений банд на мирных жителей. Преступники убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. Так, в мае из школы-интерната в Нигерии похитили около 200 учеников. После этого бандиты потребовали заплатить 110 млн найр (более 266 тыс. долларов) за похищенных из школы-интерната детей. В марте боевики напали на колледж в нигерийском штате Кадуна и похитили десятки учениц. В феврале боевики похитили около 300 учениц в нигерийском штате Замфара, однако девочек удалось освободить. Стало известно о десятках эвакуированных без родителей детей из Афганистана 31 августа 2021, 17:33 Текст: Алексей Дегтярев

Из Афганистана за границу эвакуировали не менее 69 афганских детей без родителей, сообщают СМИ со ссылкой на представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в стране Эрве Людовика де Лиса. Представитель фонда сообщил, что дети находятся в разных странах, там прилагаются усилия для обеспечения их безопасности и воссоединения с родителями, передает ТАСС. Он также отметил, что точное число эвакуированных афганских детей сложно определить. Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Позже стали известны имена нового правительства страны. В Москве автомобилист сбил на переходе ребенка на самокате 1 сентября 2021, 19:28 Текст: Елена Мирошниченко

Автомобилист сбил в Москве ребенка, переезжавшего на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщил столичный дептранс. «На Салтыковской улице в районе дома 37 автомобиль совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе. ГИБДД установлено, что ребенок переезжал на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Его госпитализировали в медучреждение», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный дептранс. Также дептранс призвал родителей в связи с началом учебного года напомнить детям о правилах: велосипеды и самокаты необходимо везти рядом с собой при переходе дороги. Ранее сообщалось, что в Москве таксист сбил малолетнюю девочку и скрылся с места аварии. Проценко предложил развивать санавиацию в связке с телемедициной 31 августа 2021, 16:54 Текст: Елена Мирошниченко

Необходимо развивать санавиацию, а также усиливать и совершенствовать правовую базу телемедицины, считает главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Помочь в разработке программы может региональный опыт, считает он. Речь идет, в частности, об опыте Ханты-Мансийского автономного округа по эвакуации пациентов с использованием вертолетов и опыте мобильных решений, которые позволяют приблизить специализированную медпомощь в отдаленные территории, сказал Денис Проценко в ходе общения с журналистами во время поездки в Югру, сообщается на сайте «Единой России». «То, что мы видим в отдаленных регионах – это своевременная и совершенно необходимая мера. Мы сегодняшнее утро начали с изучения этого опыта, изучения оснащения, логистических решений. Сама по себе санавиация, даже хорошо укомплектованная, отдельно существовать не может. Это, в первую очередь, взаимодействие медучреждений, которые запрашивают эвакуацию, это сложная цепочка, которая здесь (в Югре) реализована», – отметил Проценко. Он также добавил, что параллельно с развитием санавиации необходимо усиливать и совершенствовать правовую базу телемедицины. «Взаимодействие между двумя докторами, в центре которого пациент, которого надо эвакуировать – это комплексная проблема, которую нужно решать. Есть много других проблем – широкополосный интернет, обеспечение спутниковой связью, это то, что требует совершенствования в тот момент, когда будет реализовываться программа постройки и совершенствования новой вертолетной базы, малой авиации. Это вопрос непростой, и примеры его решения, которые мы увидели в Югре – достойны тиражирования», – сказал Проценко. Он также привел в пример уникальную наработку региона в оказании первичной медпомощи – плавучая поликлиника «Николай Пирогов». «Что я называю квалифицированной помощью – не просто приехал врач на теплоходе с саквояжем и фонендоскопом. Это современный медицинский комплекс, где есть стоматолог, ультразвук, узкие специалисты. Сейчас губернатор вышел с практической инициативой, что нужен второй корабль. Я бы хотел эту инициативу поддержать. Но не просто чтобы второй корабль появился в Югре – у нас достаточно много больших рек, а это единственный в мире речной медицинский корабль, который нужно внутренне экспортировать в другие регионы», – заключил главврач больницы в Коммунарке. Напомним, на съезде «Единой России» 24 августа президент России Владимир Путин заявил, что завершено формирование программы обновления российского авиапарка. На нее будет направлено 340 млрд рублей. Они, в том числе, поступят из Фонда национального благосостояния. И помогут решить проблему организации медпомощи в отдаленных территориях, отметил президент. Он поручил «Единой России» учесть вопрос финансирования программы при формировании бюджета. Борисов отметил роль «Единой России» в оснащении школ и больниц транспортом 1 сентября 2021, 15:39 Депутаты «Единой России» помогли сформировать запросы в регионах на обновление парков школьных автобусов и карет скорой помощи, чтобы передать их на исполнение в профильные ведомства, сообщил зампред правительства Юрий Борисов. Модернизация и обновление автопарка скорой помощи и школьных автобусов – это проблема, которая стала особо актуальной в период пандемии, сказал вице-премьер Юрий Борисов на обсуждения вопроса обеспечения регионов автотранспортом для перевозки детей и пациентов в штабе общественной поддержки «Единой России», сообщается на сайте партии. «Здоровье и безопасность наших граждан, подрастающего поколения – краеугольное направление нашего государства», – подчеркнул вице-премьер. По итогам работы депутатов «Единой России» и региональных властей была сформирована объективная потребность в транспортных средствах на местах, отметил Борисов. «В этом году будет поставлено 1,6 тыс. автомобилей скорой помощи – комфортабельных, современных, с высокотехнологическим медицинским оборудованием, которое помимо оперативной помощи еще позволяет проводить вакцинацию населения. И 4,1 тыс. школьных автобусов различных марок. Участвовать в реализации этого проекта будут три автомобильных завода: ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ», – заключил зампред правительства. Напомним, инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и «скорых» в регионы вошли в послание президента Владимира Путина по предложению депутатов «Единой России». Ранее они обратились к главе государства с просьбой организовать программу масштабного обновления парка «скорых». В послании Путин подчеркнул, что государство в ближайшие три года дополнительно направит еще пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города. Более 1,6 тыс. из них поступят уже в этом году. Инициатива по обновлению парка машин скорой помощи включена в народную программу «Единой России». В послании глава государства поддержал предложение парламентариев «Единой России» и отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тыс. школьных автобусов. Тема нашла отражение в народной программе партии – в разделе «Современное образование и передовая наука». Путин в рамках марафона общества «Знание» поздравил учащихся с новым учебным годом 1 сентября 2021, 10:27

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» поздравил учащихся с новым учебным годом. Общение президента со школьниками проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». «Я хочу поздравить вас, всех школьников, всех студентов, всех преподавателей и учителей с замечательным праздником – с новым годом, с новым учебным годом. Ведь один из любимых праздников в стране – это Рождество и Новый год. Но и 1 сентября – это тоже же Новый год, только новый учебный год. И прежде всего хочу поздравить малышей, первоклашек, которые впервые пойдут в школу, и их родителей», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент отметил, что если для старших школьников все идет более или менее по накатанной и происходят встречи с друзьями, со сверстниками, идет продолжение того процесса обучения, к которому со второго-третьего класса уже более или менее привыкают, то для первоклашек – это новая страница в жизни. «Начало их судьбы с точки зрения получения знания и выбора своего места в жизни, выбора пути, по которому они пойдут потом в жизни. Это очень важный период в жизни малышей», – сказал президент. Вместе с этим он обратился ко всем школьникам страны с просьбой поддерживать первоклашек. «Хочу попросить всех остальных школьников страны с особой теплотой встретить малышей в школах», – добавил Путин. В ходе общения со школьниками он также выразил мнение, что в информационном пространстве присутствует очень много «мусора», который подается как истина в последней инстанции. «Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: интернет, Рунет – там чего только нет, туда залезешь, там можно вроде бы узнать все – от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Но есть проблема. И проблема заключается в качестве этой информации. Очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции», – сказал глава государства, передает ТАСС. Он убежден, что такой информации «верить нельзя, потому что это не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых». В «Единой России» сообщили об усилении мер по охране лесов от пожаров 31 августа 2021, 13:58 В России усилят меры по охране лесов от пожаров, на лесохранные мероприятия выделят 24 млрд рублей, в этом поможет программа, о запуске которой президент Владимир Путин объявил на съезде «Единой России». Новую методику распределения средств в области лесного хозяйства уже разработало Минприроды, она поможет ликвидировать недофинансирование в этой сфере и быстрее реагировать на возникающие угрозы, приводятся слова первого зампреда комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николая Валуева на сайте ЕР. «В лице ведомства мы получили надежного союзника. Все прекрасно понимают, что мы стоим на пороге следующего сезона. Нас ждет серьезная работа – закрыть все потребности регионов», – сказал он. По его словам, очень важна роль профилактики пожаров. «Мы не раз отмечали необходимость увеличения штата лесоохраны и количества лесопатрульной техники. Правильно потраченные деньги позволят правильно подготовиться к пожароопасному сезону, который мы должны ожидать в ближайшие годы. Нужно справляться с такими ситуациями с минимальными потерями. Военные, сотрудники МЧС и пожарные совершили героический поступок, уменьшив в настоящее время до минимума площадь пожаров в Якутии», – подчеркнул Валуев. Он также напомнил, что в восстановительных работах после пожаров в Якутии принимают участие активисты единого волонтерского штаба – более 100 человек из 19 регионов помогают восстанавливать инфраструктуру сгоревших поселков и домов. В свою очередь уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, которая входит в первую пятерку списка «Единой России», отметила, что необходимо снизить бюрократические барьеры для волонтеров при их подключении к работам в зонах ЧС. Это позволит быстрее начинать оказывать помощь людям. Она добавила, что помимо инструктажа и подготовки, которую они проходят, добровольцам требуется медицинское сопровождение. «Безусловно первичные инструкции есть, но нужно проработать вопрос о сопровождении добровольцев медиками в рамках борьбы с ЧС. Это новые вызовы к подготовке человека», – сказала омбудсмен. Что касается новых подходов к распределению федеральных средств на борьбу с лесными пожарами, то при их разработке необходимо учитывать фактические потребности регионов, а не их площадь, считает детский омбудсмен. В свою очередь, глава Минприроды Александр Козлов отметил, что разногласия по стоимости тушения лесных пожаров сильно зависят от целого ряда факторов. «Я считаю, что нашим коллегам из Минфина не надо опасаться, а финансировать эти работы. Мы себе ставим задачу – в течение четвертого квартала и в течение следующего года посмотреть детально каждый регион по вопросу их пятилетней «горимости», – сказал Козлов. Напомним, на съезде «Единой России» Владимир Путин объявил о выделении 24 млрд рублей, чтобы нарастить возможности регионов в защите лесов и борьбе с пожарами. Это будет означать стопроцентное выполнение обязательств федерации перед регионами и фактически двукратное увеличение финансирования, подчеркнул президент. Общество «Знание» заключило соглашение с Альянсом по защите детей в цифровой среде 1 сентября 2021, 16:28 Текст: Елена Мирошниченко

Российское общество «Знание» заключило соглашение о сотрудничестве с Альянсом по защите детей в цифровой среде, это позволит организовать обмен идеями и лучшими практиками по защите детей в онлайн-среде в рамках механизма экспертных консультаций, рассказали в пресс-службе общества. «Мы планируем активно сотрудничать с Альянсом в вопросах создания и продвижения просветительского контента, который поможет детям развить цифровые навыки и чувствовать себя в безопасности в виртуальном пространстве. Будем вместе работать и над реализацией совместных просветительских проектов, которые нацелены на поддержку талантливых детей, увлеченных миром цифровых технологий», – сказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Уточняется, что основная цель объединения – построение дружелюбного и безопасного для детей интернет-пространства. Соглашение альянса с российским обществом «Знание» позволит установить постоянный диалог и организовать обмен идеями и лучшими практиками по защите детей в онлайн-среде в рамках механизма экспертных консультаций. Так, компании-основатели взяли на себя добровольные обязательства по защите детей в сети, популяризации ответственного поведения в интернете и созидательного использования цифровых технологий. Согласно сообщению, альянс намерен привлечь к информационно-просветительской работе и обсуждению вопросов защиты детства в онлайн-среде представителей широкой общественности: молодежных и волонтерских организаций, госорганов, научных кругов, профессиональных объединений. О создании Альянса по защите детей в цифровой среде ранее объявили девять крупнейших российских цифровых компаний – «ВымпелКом», холдинг «Газпром-медиа», Лаборатория Касперского, «МегаФон», МТС, Mail.ru Group, «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс». В «Единой России» предложили программы подготовки кадров в медицине 2 сентября 2021, 16:45 В систему российского здравоохранения нужно включить программу удержания врачей в удаленных регионах, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе консилиума на площадке «Единой России». Одно из решений кадровой проблемы предложил ректор Тихоокеанского медуниверситета Валентин Шуматов – разрешить студентам медвузов работать фельдшерами на скорой помощи, при условии прохождения аттестации, сообщается на сайте ЕР. «Студентов, которые у нас учатся, мы по желанию аттестуем и даем право работать в качестве среднего медицинского персонала, в частности, медсестрой. Но студент не может работать в скорой помощи, потому что должности медсестры там нет. Предлагаю рассмотреть вместе с министерством возможность после четвертого курса аттестовывать студента и давать право работать в качестве фельдшера «скорой», – сказал он. Завкафедрой неврологии и медицинской генетики, проректор по лечебной работе Пермского государственного медицинского университета имени академика Вагнера, доктор медицинских наук, профессор Юлия Каракулова считает, что необходимо повышать контроль над цифрами приема в медвузы, так как за последние 25 лет количество поступивших студентов в вузы снизилось практически в два раза. Кроме того, нужно проанализировать, какие меры соцподдержки оказываются врачам и средним медработникам на уровне муниципалитетов. «Меры пока недостаточны, их нужно развивать», – указала она. Снизить отток кадров из менее обеспеченных регионов позволит единая тарифная сетка для медицинских сотрудников, считает директор АНО по реализации проектов в сфере развития добровольчества и благотворительности «Мы вместе» Юлия Саранова. Она отметила, что врачи из Тверской области уезжают в соседнюю Московскую из-за разницы в зарплатах – в результате в регионе образовался дефицит кадров, особенно остро стоит вопрос на сельских территориях. Юлия Саранова предложила расширить программу «Земский доктор». «У нас получается, что по этой программе ребята не могут вернуться в то село, откуда они родом. Помимо этого, в программу не могут войти те медики, которые не из села. Учитывая, что не все поселения отличаются по инфраструктуре от сел, то хотелось бы, чтоб в программе появились городские поселения», – сказала она. Для решения проблемы медицинских кадров на селе она предложила рассмотреть возможность снижения проходных баллов по ЕГЭ для целевого регионального набора, чтобы удержать студентов в регионах. «И предлагаю рассмотреть возможность для ребят первого и шестого курса медвузов участвовать в программах по работе в ковидном госпитале», – добавила она. Ректор Российского национального медицинского исследовательского университета имени Пирогова Сергей Лукьянов, в свою очередь, указал на необходимость соответствия программы подготовки кадров современным реалиям. «Считаю важным наличие лабораторий, научных центров в каждом учебном заведении. Также должно быть серьезное взаимодействие с теми, кто разрабатывает препараты», – сказал он. Подводя итоги обсуждения, заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова отметила, что в рамках совместной деятельности с депутатами «Единой России» ведомство всегда готово к консультативной, методической и любой другой поддержке. «Наши консилиумы – это не просто обмен мнениями. Вся информация и предложения собираются, анализируются и аккумулируются в народную программу партии. К тому же, у нас всегда присутствуют представители исполнительной власти. Вместе это дает результат», – подчеркнул Проценко. Напомним, проект «Консилиум с Денисом Проценко» на площадке «Единой России» – это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения. Участники дискуссий обсуждают проблемы в медицинской сфере и предлагают пути решения вопросов. По предложению президента Владимира Путина на XX съезде «Единой России» Денис Проценко был включен в первую пятерку списка партии. Лавров: Эффективная внешняя политика должна опираться на технологический потенциал 2 сентября 2021, 13:30 Текст: Алина Назарова

Российские производители укрепляют свои позиции на внешнем рынке, расширение спектра инновационной промышленной продукции является одной из основных задач для государства, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с представителями промышленности в Екатеринбурге. «Наши производители все-таки укрепляют свои позиции не только на внутреннем, но и на внешнем рынке», – отметил глава МИД, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Лавров подчеркнул, что российские власти нацелены на дальнейшую работу по созданию благоприятных условий для расширения участия российских компаний в глобальных технологических и производственных цепочках. «Мы будем отстаивать наши интересы в ВТО. У нас есть уверенность, что мы на правильном пути во внешней политике и в развитии отечественного промышленного потенциала. При всех шероховатостях, которые есть в любом процессе, союз государства и бизнеса в интересах нашей Родины весьма перспективен», – сказал министр. По его словам, в этом контексте санкции с одной стороны мешают экономике, а с другой заставляют мобилизоваться и изыскивать внутренние резервы. Он добавил, что подчинение экономики политике – неправильный подход. «Мы стали более самостоятельными в обеспечении себя рядом стратегических товаров, повысили свою способность делать важнейшие вещи самостоятельно. Наше положение в мире должно подкрепляться рядом ключевых факторов – прежде всего, это высокое качество человеческого потенциала, способность обеспечить технологическое лидерство, эффективность государственного управления, в том числе обеспечение перевода экономики на новую технологическую базу», – уверен Лавров. По его словам, в мире идет четвертая промышленная революция, и этот процесс ускоряется, поэтому задача выхода на передовые технологические позиции весьма актуальна. «Наша святая обязанность, как сотрудников МИД, максимально поддерживать те компании, которые нацелены на решение таких задач. Государство будет продолжать поддержку таких процессов выхода нашего бизнеса на передовые технологические позиции», – указал министр. Лавров напомнил, что в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин акцентировал внимание на тезисе о ключевом значении науки в современном мире. «До 2024 года 1 трлн 630 млрд рублей направлены на создание современных цифровых и интеллектуальных технологий. Это и создание новых материалов с программируемыми свойствами, и развитие климатосберегающей энергетики, персонализированной профилактической медицины, которая будет высокого качества», – добавил министр. Он привел пример борьбы с пандемией, когда многие благополучные страны попали в зависимое положение от тех стран, которые смогли произвести вакцину, обладая многолетней проверенной научной и медицинской базой. «Я считаю, что наш инновационный сектор выдержал испытание коронавирусной инфекцией достойно. «Спутник V» по всем показателям стал второй по узнаваемости вакциной в мире, 70 государств его зарегистрировали. Поэтому попытки затормозить его признание в ЕС не имеют ничего общего с интересами и здоровья населения, и скорейшего возобновления контактов», – заключил Лавров. Напомним, по предложению президента Сергей Лавров вошел в первую пятерку списка «Единой России». В «Единой России» подготовили пакет мер по развитию информационных технологий 2 сентября 2021, 17:19 Партия «Единая Россия» и правительство совместно с представителями IT-сферы разработали программу развития информационных технологий, в нее входят десятки мер, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Программа развития информационных технологий сформирована совместно с экспертами и представителями IT-сферы. Предложенный пакет включает десятки различных мер, отметил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак во время совместного совещания партии и правительства РФ по обсуждению программы поддержки IT-отрасли. «Среди них стимулирование использования отечественного ПО, снижение административной нагрузки на IT-компании, продвижение на зарубежных рынках отечественных IT-продуктов, формирование института IT-омбудсмена и многие другие», – цитирует Турчака сайт ЕР. Глава генсовета подчеркнул, что программа охватывает широкий перечень сфер: образование, здравоохранение, подготовку специалистов, информационной безопасности и другие. Конкретные мероприятия по цифровизации этих сфер уже зафиксированы в народной программе «Единой России», отметил Турчак. «Наша задача воплотить принцип «государство для человека». В программу поддержки ИТ-сферы вошли мероприятия по обеспечению всех учителей и врачей скорой помощи российскими планшетами на базе отечественной операционной системы. Мы также предложили расширить потенциал использования телемедицинских технологий. Планируется создать специальный Фонд поддержки разработки игровых проектов, в том числе компьютерных игр, популяризующих русскую культуру и историю», – подчеркнул он. Второй пакет мер поддержки IT-отрасли, разработанный депутатами «Единой России» – это фактически сформированный план деятельности, как минимум, на ближайшие два года. Он позволит отечественным представителям этой сферы развиваться опережающими темпами, уверен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Для нас это драйвер цифровой трансформации всей экономики страны. Все инициативы, которые мы обсуждали, отвечают запросам граждан», – сказал он. Совместная работа депутатов «Единой России» и правительства уже позволила добиться того, что вести IT-бизнес стало выгоднее из России, заметил Чернышенко. А меры, введенные ранее депутатами от партии – введение налоговых льгот в размере 3% и снижение страховых взносов – помогли IT-компаниям направить десятки миллиардов рублей на развитие. Особое внимание участники совещания уделили цифровизации образования. Как подчеркнула сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, при активном внедрении IT-технологий в образовательную сферу нельзя допустить замещения традиционного учебного процесса «цифрой». Она должна быть лишь дополнительным инструментом. А для обучения школьников нужно использовать исключительно качественные отечественное ПО. «Я уверена, эти решения еще и в разы дешевле [зарубежных]. Надо стимулировать, чтобы они приходили в школы. И необходимо проводить программы повышения цифровой квалификации педагогов по методикам использования дистанционного обучения. Как только в школе появляется лаборатория или IT-комплекс – надо совмещать это с программами повышения квалификации», – подчеркнула она. Помимо этого, требуется установить единые подходы к интернет-тарифам для школ в регионах, считает замсекретаря Генсовета «Единой России», председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Инициативу поддержали в профильном министерстве. Что касается развития IT-технологий в медицине, то они повысят доступность услуг для пациентов, качество оказания помощи и прозрачность системы здравоохранения. Для этого нужно создать единую информационную систему в здравоохранении, подчеркнул главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. «Различные боты, телемедицина – это уже реальность. Визиты в регионы демонстрируют, что эти реалии зачастую локализованы и не трансформируются в единую информационную систему. Значит, они не очень ориентированы на пациента, который может поехать за помощью в федеральный центр и вынужден везти с собой бумажные формы», – сказал он. В заключение Дмитрий Чернышенко отметил, что представит пакет мер поддержки IT-отрасли, разработанный депутатами «Единой России», Михаилу Мишустину. Напомним, поручение о разработке соответствующих мер поддержки IT-отрасли дал президент Владимир Путин. В 2020 году партия обеспечила принятие федерального закона, который снизил налог на прибыль для IT-компаний с 20% до 3%. Начиная с этого года, для них также снижены платежи в государственные внебюджетные фонды, Пенсионный фонд, соцстрах и бюджет обязательного медицинского страхования. Эти меры позволяют высвободить десятки миллиардов рублей, которые IT-компании могут направлять на развитие.