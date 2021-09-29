Эксперт объяснил некорректность термина о «четвертой волне» коронавируса

Рост числа заболевших коронавирусом, начавшийся в России с июня, является вторым за всю пандемию, термин о «четвертой волне» неверен, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В этом году в начале июня начался рост, который продолжается. Классика жанра для волны – это ноль, подъем и ноль, а через ноль мы не прошли, как, собственно, ни одна страна в мире, <...> это вытеснение одного доминирующего генотипа другим. Вот сейчас, по сути, вторая волна, «уханьский» штамм выдавлен полностью и доминирует индийский «дельта», – заявил Горелов в эфире «Говорит Москва», передает ТАСС.

По его словам, изначальное представление о сезонном характере коронавируса не нашло подтверждений. Ход развития пандемии не соответствует сценариям сезонных болезней.

«Казалось, что это будет сезонная инфекция со значительным летним снижением и ростом в холодное время года. Но, к сожалению, все пошло не так. <...> Ситуация, когда летом наблюдается 18-19 тысяч новых случаев ежедневно, это достаточно серьезная, напряженная ситуация», – подчеркнул эксперт.

Эпидемиологический процесс непрерывен, хотя и имеет колебания в виде фаз роста, стабилизации и снижения заболеваемости.

Напомним, в среду суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 22430 случаев, скончались за сутки 857 пациентов.

В Кремле назвали рост заболеваемости COVID-19 в России серьезным поводом для очередной мобилизации, но мер на федеральном уровне пока не планируется.