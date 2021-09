В Общественной палате призвали дать жесткий ответ на транснациональное хамство YouTube Россия призвала ЮНЕСКО отреагировать на удаление немецких каналов RT В Госдуме заявили о двойных стандартах YouTube после блокировки каналов RT 29 сентября 2021, 14:50 Текст: Алина Назарова

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев указал на двойные стандарты в случае с блокировкой двух немецких каналом RT на видеохостинге YouTube. «Взаимодействие комиссии Госдумы с компанией Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, состоится в ближайшее время. Ранее нами уже была достигнута договоренность, что осенью мы «сверим часы» – представители IT-гиганта заверили депутатов, что все высказанные замечания в части нарушения российского законодательства будут устранены. Пока же на деле мы видим, что это не так», – заявил Пискарев, слова которого приводятся в Telegram комиссии. Так, он указал на неоднократные попытки вмешательства в выборы. «Материалы, прямо противоречащие закону, своевременно не блокировались, несмотря на неоднократные обращения компетентных органов. Вчера в нарушение всех правовых норм был удален без права восстановления YouTube-аккаунт RT в Германии. Новые правила хостинга относительно критики выборов также вызывают много вопросов: почему нельзя подвергать сомнению только результаты в США и Германии? А Россия, Белоруссия, все остальные страны? Или исключение делается только для «избранных»? Это двойные стандарты. Надеюсь, что компания даст ответы на все эти вопросы», – добавил Пискарев. «Если же никаких мер по устранению нарушений предпринято не будет, то необходимо подумать над изменением законодательства. Речь может пойти о жестких поправках об ответственности как компаний-нарушителей, так и менеджеров, отвечающих за их работу в России», – добавил он. Пискарев также напомнил, что при МИД России аккредитованы свыше 20 СМИ из ФРГ, и не все из них, работая в России, соблюдают нормы законодательства. «В частности, деятельность медиахолдинга Deutsche Welle в российском информационном пространстве неоднократно получала негативную оценку комиссии по итогам мониторинга их публикаций. По его словам, эти выводы были подтверждены независимыми экспертами и компетентными органами. «Немецкое СМИ находится в поле зрения комиссии Госдумы с 2019 года, и было замечено в нарушении российского законодательства, вмешательстве в наши внутренние дела. В частности, журналисты «Немецкой волны» активно тиражировали запущенный минувшим летом фейк о якобы лишении на выборах в России права голоса 9 миллионов человек. Наша позиция в части отношения к немецкой компании не изменилась», – заявил Пискарев. По его словам, у России есть все основания для принятия ответных мер. МИД России и регулирующие органы располагают необходимым для этого инструментарием, добавил он. Ранее председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин осудил новые правила YouTube о запрете критики результатов выборов в США и Германии, указав, что это дискриминирует другие государства. Во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов». Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения. Ведомство пригрозило Google штрафом в случае отказа разблокировать YouTube-каналы RT.

27 сентября 2021, 03:40

Текст: Антон Антонов

Гендиректор YouTube Сюзан Воджицки прокомментировала возможность покинуть российский рынок, как произошло с рынком Китая. «Что касается вопроса о правительстве, то мы, как всегда, сделаем все возможное, чтобы это урегулировать», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg TV. Воджицки заявила о желании «обеспечить работу и обслуживание аудитории в максимальном объеме», включая «моменты, когда есть вопросы с властями». «Если мы не сможем… но я надеюсь, что мы продолжим всегда разрешать то, что можем», – приводит РИА «Новости» слова Воджицки. При этом Воджицки не стала отвечать на вопрос о том, удалял ли YouTube видео по запросу российских властей. Воджицки сказала, что сервис «получает запросы от властей и изучает» их. Администрация ресурса «принимает решение, основываясь на целом ряде разных факторов». При работе с правительствами «существует много аспектов, которые принимают во внимание, будь это местные законы или происходящее на месте», сказала она. Напомним, компания Google, чьей «дочкой» является YouTube, с начала 2021 года была оштрафована на 32,5 млн рублей за неисполнение российского законодательства, но оплатила только 3,5 млн за нефильтрацию поисковой выдачи. В сентябре СМИ сообщили, что в офис Google в Москве в бизнес-центре «Балчуг Плаза» пришли судебные приставы. Однако в ходе визита приставам не удалось провести разговор с руководством представительства. В офисе находилась только секретарь, она позвонила адвокату. Тот заявил, что приставы пришли в офис ООО «Google», а претензии суда относятся к находящемуся в Америке Google LLC. В июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. Google предупредила о возможных рисках для России, связанных с требованием разблокировать YouTube-канал «Царьград» или выплатить неустойку. Компания заявила, что может перестать удалять из поисковой выдачи ссылки на заблокированные в России материалы. В Госдуме предложили заменить губернаторов на глав регионов 27 сентября 2021, 10:22

Текст: Алина Назарова

27 сентября 2021, 10:22

Текст: Антон Никитин

29 сентября 2021, 00:22

Текст: Елена Лексина

«Это транснациональное хамство, на которое Россия должна немедленно дать исчерпывающий и очень жесткий ответ», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Александр Малькевич. Ранее YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. «Это совершенно наглая и политически мотивированная цензура. Ситуация сродни позиции проигравшего в шахматы, когда он опрокидывает все фигуры с доски, но только в мировом масштабе», – отметил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич. По его словам, «западные пропагандистские ресурсы – а независимых медиа там уже не осталось – на фоне падающих рейтингов и повышения веса и авторитета RT ведут совершенно беспринципную борьбу с конкурентом». «Это абсолютно узаконенное транснациональное хамство, на которое Россия должна немедленно дать исчерпывающий и очень жесткий ответ. В противном случае нас будут и дальше выщелкивать из информационного пространства», – уверен эксперт. «Безусловно, этот шаг согласован с заокеанскими партнерами Берлина. Вероятно, на межведомственных совещаниях США принимают решение убирать всех, кто способен предлагать альтернативную точку зрения, – предположил Малькевич. – При этом накануне портал YouTube запретил критиковать итоги выборов всего в двух странах – США и Германии. Все это звенья одной цепи». Собеседник напомнил, что в самих США из информационного пространства уже давно убрали экс-президента США Дональда Трампа и кучу других популярных в интернете деятелей, «чтобы заглушить их голоса». «И потом эти же люди «со светлыми лицами» указывают нам, как разбираться со свободой слова в России. Это наглое вранье и полнейшая вакханалия», – подчеркнул общественник. По мнению эксперта, «YouTube запрещает критиковать выборы в США и Германии на основании своего внутреннего хамства». «Общественная палата России неоднократно требовала, в том числе и на международных площадках, чтобы представители «Большой цифры» сделали прозрачными правила модерации контента, – рассказал он. – Сегодня любой пользователь, включая юридических лиц, не знает, за что могут удалить контент». «Почему они не могут сделать прозрачными правила и объяснить людям, о чем нельзя писать, какие слова нельзя использовать и на основании чего удаляются каналы? – задается вопросом Малькевич. – Они не захотели сделать шаг навстречу. Теперь они, сидя в своих кабинетах, от балды решают, о чем нельзя рассказывать сегодня, а о чем – завтра. Все это транснациональное хамство и волюнтаризм. IT-гиганты поставили себя выше законов любых стран. Это нетерпимая ситуация. Так быть не должно. И Москва должна с этим разобраться». Есть два пути борьбы с дискриминацией российских СМИ. «Во-первых, Москва должна инициировать унификацию международного законодательства в интернете, потому что это угроза не только для России, но и для других стран, – уверен эксперт. – Завтра YouTube посчитает, что жители Бразилии не имеют права на их площадке делать то-то и то-то. А послезавтра достанется Индии и так далее. Поэтому эти страны должны выработать единое законодательство, которое «загонит в стойло» распоясавшихся «властителей дум». Во-вторых, в России сейчас работает закон о «приземлении» IT-гигантов. «Мы должны добиться, чтобы они до конца года открыли свои представительства в нашей стране, платили здесь налоги, выполняли и уважали наши законы, а самое главное – заплатили штрафы, которые на них уже наложены, – убежден Малькевич. – Сейчас они должны заплатить десятки миллионов рублей. Но они этого не делают и продолжают спокойно работать. С этим необходимо бороться. Только таким образом, мы сможем защитить свои СМИ и заставить уважать наше законодательство». Ранее во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также ужесточить наказание за цензуру российских СМИ Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. МИД обвинил YouTube и Германию в информационной агрессии против RT. В свою очередь Роскомнадзор потребовал в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге Youtube. Об этом сообщается в письме ведомства, адресованном корпорации Google. 27 сентября 2021, 17:55

Текст: Алина Назарова

29 сентября 2021, 12:20

Текст: Антон Никитин

28 сентября 2021, 05:32

Текст: Антон Никитин

28 сентября 2021, 22:37

Текст: Антон Никитин

28 сентября 2021, 22:09

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян обратилась к российским законодателям с предложением ужесточить наказание зарубежным IT-гигантам за цензуру российских СМИ. «Уважаемые законодатели! Не могли бы вы, пожалуйста, принять такое законодательство, чтобы Роскомнадзор не был вынужден смешить искандеры, грозя Google штрафом аж в 15 тыс. евро? Или хотя бы объясните, почему Франция может штрафовать Google на полмиллиарда тех же евро, а мы не можем. Никто из патриотического лагеря эту логику осмыслить не может, поверьте», – написала Симоньян в своем Telegram-канале. Во вторник главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. В МИД России обвинили YouTube в беспрецедентной информационной агрессии против RT, «совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны», пообещав обратиться к компетентным ведомствам с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер. Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения. Ведомство пригрозило Google штрафом в случае отказа разблокировать YouTube-каналы RT. Роскомнадзор пригрозил Google штрафом за отказ разблокировать YouTube-каналы RT 28 сентября 2021, 23:03

Текст: Антон Никитин

28 сентября 2021, 23:03

27 сентября 2021, 17:55

Текст: Антон Никитин

28 сентября 2021, 22:23

27 сентября 2021, 14:50

27 сентября 2021, 17:35

27 сентября 2021, 21:32