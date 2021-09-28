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ТЦ «Атриум» в Москве предупредили о возможном закрытии за нарушение масочного режима
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Московский торговый центр «Атриум» может быть закрыт на 90 суток из-за нарушений мер борьбы с коронавирусом, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.
«В ходе проведения ежедневных рейдов Объединением было установлено, что в торговом центре «Атриум», расположенном по адресу: ЦАО, Земляной Вал, дом 33, большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, либо с масками, одетыми ненадлежащим образом – на подбородке. Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований», – приводит его слова РИА «Новости».
Юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей, если будут установлены факты причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее суд Москвы приостановил на неделю работу Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке в связи с нарушениями правил профилактики COVID-19, допущенных владельцем магазина компанией «Лубянка девелопмент».
Москва вошла в пятерку лучших городов мира
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Москва заняла четвертое место в рейтинге ста лучших городов мира The World's 100 Best Cities, сообщила пресс-служба мэра столицы.
«Рейтинг учитывает множество параметров. Международные эксперты оценивают не только возможности экономики или, скажем, культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город. Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес», – приводятся слова заммэра Натальи Сергуниной на официальном портале мэра и правительства столицы.
Рейтинг составляется на основе показателей туристической привлекательности, удобства для жизни, работы и бизнеса. На первом месте рейтинга расположился Лондон, следом за ним Париж, а третье место досталось Нью-Йорку.
При составлении списка учитывали показатели в 24 областях, сгруппированных в шесть категорий: место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение.
В категории «Продукт» Москву признали лидером благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей. Вторую строчку рейтинга город занял в категории «Место» за высокий уровень безопасности и доступность качественных парков. В категории «Досуг» российская столица получила пятое место, по уровню образования населения она вошла в топ-3 после Лондона и Санкт-Петербурга.
Напомним, Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань вошли в первую пятерку городов с самым высоким качеством жизни в 2020 году.
В России решили создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19
«Институт стволовых клеток человека» исследует возможность создания комбинированной вакцины против коронавирусной инфекции и гриппа, сообщил председатель совета директоров института Артур Исаев.
«Мы рассматриваем эту возможность, поскольку у нас есть уже данные по гриппозной вакцине на основе нашего носителя и по коронавирусной доклинические данные. Мы сейчас рассматриваем, какой объем клинических исследований нам нужно проводить по совмещению вакцин»,– пояснил он, передает ТАСС.
В начале апреля комбинированную вакцину, защищающую одновременно от коронавируса и гриппа, начали исследовать на животных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.
Власти Москвы заявили об усилении контроля за соблюдением масочного режима
В Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и местах общественного питания, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
«Работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась, она ведется с прошлого года. В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно»,– пояснил Немерюк, передает ТАСС.
Он добавил, что за нарушения мер профилактики новой коронавирусной инфекции предусмотрен штраф до 1 млн рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что, Роспотребнадзор не считает возможным отменить масочный режим даже на фоне хороших темпов вакцинации. Кроме того, первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что отменять масочный режим в России «сейчас точно не стоит».
Напомним, в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость коронавирусом в России этой осенью будет ниже, чем год назад.
Названы сроки производства вакцины от коронавируса «Бетувакс»
Производство новой российской вакцины против коронавирусной инфекции «Бетувакс» может начаться в первой половине 2022 года, сообщил председатель совета директоров «Института стволовых клеток человека» Артур Исаев.
«Я надеюсь, что именно в следующем году все начнется. Я рассчитываю, что в первой половине года», – пояснил он, передает ТАСС.
Кроме того, в пресс-службе фонда «Сколково» добавили, что клинические исследования вакцины «Бетувакс» для профилактики коронавирусной инфекции начнутся уже в начале октября 2021 года.
«Исследования будут проведены на 170 пациентах, на базе клинических центров в Санкт-Петербурге и Перми», – сказал представитель пресс-службы.
Вакцина была разработана резидентом «Сколково» – компанией «Бетувакс».
Ранее российский Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины против коронавируса «Бетувакс».
Вакцина «Бетувакс-Ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.
Песков рассказал о самочувствии Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости о самочувствии Владимира Путина, который работает в режиме самоизоляции.
«Все нормально», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как себя чувствует президент, не простыл ли он в осенний сезон, передает РИА «Новости».
Ранее Песков заявил, что самоизоляция из-за коронавируса в окружении президента Владимира Путина внесла некоторые условные ограничения, однако образ жизни главы государства не изменился.
В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Стало известно об участившихся проявлениях необычного симптома COVID
При коронавирусе стали чаще встречаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.
Омарова заявила, что «по результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусной инфекцией (...) общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита», передает РИА «Новости».
Она уточнила, что у каждого десятого больного других проявлений болезни может вообще не быть.
Кроме того, по ее словам, во вторую волну эпидемии желудочно-кишечные проявления COVID-19 стали встречаться намного чаще. Прежде всего, это происходит в связи с мутациями вируса.
Поражению органов пищеварения при COVID-19 способствуют повышенная проницаемость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта из-за системного воспаления и расстройства микроциркуляции.
В данный момент рассматривается гипотеза о том, что желудочно-кишечный тракт наравне с органами дыхания может служить «входными воротами» коронавируса.
«Соляная кислота уничтожает попадающие с пищей бактерии и вирусы и препятствует их дальнейшему проникновению. Нормальная кислотность желудка составляет рН 0,8-1,5. Для сравнения можно привести рН лимона, которая равна 5,0. Это значит, что содержимое нашего желудка намного кислее сока лимона. В течение суток в здоровом желудке вырабатывается 2,5 литра концентрированной соляной кислоты. Кислотность желудка может только снижаться при развитии воспалительных процессов в желудке или стрессовых ситуациях», – заключила Омарова.
Ранее были названы повышающие риск смерти от COVID-19 факторы.
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Минздрав разрешил клинические исследования вакцины от COVID-19 «Бетувакс»
Российский Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины против коронавируса «Бетувакс», следует из реестра разрешений на клинические исследования.
«Бетувакс-КоВ-2» (Рекомбинантная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2). Оценка безопасности, переносимости и иммуногенности «Бетувакс-КоВ-2» у взрослых здоровых добровольцев», – говорится в реестре, передает РИА «Новости».
Вакцина «Бетувакс-Ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.
На прошлой неделе в Минздрав поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М», документы будут направлены на экспертизу.
В России проходит активная прививочная кампания. Жителям страны доступны препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Для ревакцинации рекомендован «Спутник Лайт».
Глава пресс-службы Госдепартамента США заразился коронавирусом
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил о получении положительного результата теста на вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19).
«После того, как сегодня утром у меня впервые проявились симптомы [вызываемого коронавирусом заболевания], я получил положительный результат теста на COVID-19», – написал Прайс в своем Twitter.
Он отметил, что плохо себя чувствует, но «благодарен за защиту от признаков тяжелой [формы заболевания], которую обеспечила безопасная и эффективная вакцина».
Прайс сообщил, что будет находиться на карантине в течение следующих десяти дней.
Ранее в понедельник президенту США Джо Байдену в прямом эфире ввели третью (бустерную) прививку от коронавируса. Первую дозу вакцины главе американской администрации ввели 21 декабря 2020 года. Прививка также была сделана первой леди. В январе Байдену ввели вторую дозу вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса.
Напомним, 16 сентября выяснилось, что специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США не уверены в необходимости проведения ревакцинации в Соединенных Штатах.
В тот же день стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения Соединенных Штатов. 6 сентября главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении COVID-19. Днем ранее он заявил о способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.
Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Блинкен сдал тест на COVID после заражения главы пресс-службы Госдепа
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в понедельник сдал тест на коронавирус после выявления COVID-19 у руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, сообщила заместитель Прайса Джалина Портер.
Как заверила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер, «результаты теста госсекретаря Блинкена сегодня утром оказались отрицательными», передает ТАСС.
По словам Портер, глава госсекретарь США регулярно проходит тесты на COVID-19. Она также сообщила, что отправившийся вместе с Блинкеном на прошлой неделе на Генассамблею ООН Прайс «не поддерживал контакты с иностранными делегациями с четверга». «Это почти 100 часов до того, как он начал испытывать какие-либо симптомы», – отметила Портер, указав, что руководитель пресс-службы, по мнению специалистов, мог заразить кого-то не ранее субботы. «В то время он не был рядом с госсекретарем. Его не было рядом с другими сотрудниками Госдепартамента высокого ранга и иностранными чиновниками», – подчеркнула дипломат.
«Я могу подтвердить, что тест Прайса на COVID-19 оказался положительным. Он почувствовал симптомы только сегодня (в понедельник) утром, до этого у него не было никаких симптомов», – отметила Портер. Она рассказала, что специалисты Госдепартамента США подтвердили диагноз. По словам Портер, сотрудники пресс-службы американского внешнеполитического ведомства «будут следовать всем соответствующим требованиям и будут находиться на карантине в течение следующих десяти дней».
Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс сообщил, что заразился коронавирусом. В понедельник президенту США Джо Байдену ввели третью (бустерную) прививку от коронавируса. Первую дозу вакцины главе американской администрации ввели 21 декабря 2020 года. Прививка также была сделана первой леди. В январе Байдену ввели вторую дозу вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса.
Напомним, 16 сентября стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.
В начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Посольство России в США отреагировало на слухи о запрете на въезд для привитых «Спутником»
Российское посольство в США оценило сообщения о том, что американские власти могут отказать во въезде в страну вакцинированным российским препаратом «Спутник V».
«Посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых «Спутником V» не принималось. Утечки в СМИ мы не комментируем», – приводит комментарий посольства РБК.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти США с ноября могут отказать во въезде иностранцам, привитым российским препаратом. По данным издания, граждане других стран, желающие попасть в Соединенные Штаты, должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает РИА «Новости».
«Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. К настоящему моменту «Спутник V» еще не получил одобрение ВОЗ.
На Украине предостерегли врачей от продажи COVID-сертификатов
Министерство здравоохранения Украины инициировало изменения в Уголовно-процессуальный кодекс для повышения ответственности за подделку документов о вакцинации медработниками, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.
«Я бы хотел обратиться к каждому врачу, который этим занимается, и предостеречь его от таких действий. Потому что, во-первых, внесение любой информации в электронную систему здравоохранения можно отследить. То есть мы можем посмотреть, какой врач внес ту или иную запись. И, поверьте, когда пациент находится на кровати палаты интенсивной терапии или реанимации, он расскажет, вакцинирован он или у него куплен сертификат и кто ему это сделал. Поэтому такая информация рано или поздно станет известной по крайней мере медицинским работникам, правоохранительным органам и так далее», – сказал Кузин в интервью «РБК-Украина».
По его словам, минздрав сейчас получает сообщения о потенциальных ресурсах, где можно купить такой сертификат, вместе с правоохранителями и представителями министерства цифровой трансформации прорабатываются сайты, Telegram-каналы, Facebook-группы.
«Минздрав сейчас также инициировал правительственные изменения в Уголовный процессуальный кодекс с целью повышения ответственности за подделку документов о вакцинации, сертификатов, которые продаются именно врачами, или за введение ложных данных в электронную систему здравоохранения. По сути, это когда человек обращается, говорит, что не хочет делать прививки, доза вакцины выливается при нем, но делается запись, что человек получил прививку. Это уже будет предметом расследования правоохранительных и силовых структур», – сказал Кузин.
Кроме того, Кузин отметил, что минздрав Украины ожидает пик заболеваемости коронавирусом в стране в ноябре. По его словам, почти по всем прогнозам пиковые нагрузки могут быть раньше. Он призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, чтобы оттянуть пиковые нагрузки.
«Сейчас минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости», – сказал Кузин.
Также он добавил, что на Украине сейчас почти все случаи коронавируса – это штамм «дельта».
Ранее на Украине вступили в силу новые карантинные нормы, в частности, после выхода из зеленой зоны вакцинированные украинцы смогут избежать ограничений.
Кузин сообщал, что Украине не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет.
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В Москве начали тестировать камеры для наказания нарушающих тишину ночью
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начал тестирование камер с шумомерами: одна из них установлена в центре Москвы в районе Чистых прудов в рамках предстоящей борьбы с шумными автомобилями и мотоциклами.
«Штрафное постановление будет включать панорамную фотографию с траекторией проезда машины (или мотоцикла), а также информацию об уровне произведенного транспортным средством шума в пяти-семи точках по ходу движения», – рассказал «Коммерсанту» начальник управления дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов. Также к материалам будет приложен видеоролик.
Камера нового типа оборудована четырьмя направленными в сторону проезжей части микрофонами на Х-образном креплении, прибор будет записывать звук, снимать фото и видео.
Замглавы департамента транспорта Москвы Андрей Корнеев рассказал, что камеры будут устанавливать в местах, где больше всего жалоб от населения на шум от транспорта.
Чтобы было разрешено применять такие установки, камеры должны пройти сертификацию в Росстандарте, а также необходимо будет также утвердить методику измерения шума.
Комиссия Мосгордумы по законодательству в понедельник поддержала проект постановления о внесении поправок в КоАП России, КоАП Москвы и столичный закон «О соблюдении покоя граждан и тишины».
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин предложил штрафовать за нарушение тишины в Москве с помощью камер с шумомерами. Собянин хочет внести в Мосгордуму законопроект, предполагающий повышение штрафа для нарушающих по ночам ти
Биолог заявила о сокращении продолжительности жизни из-за коронавируса
Основной сценарий развития событий с коронавирусом – это сокращение продолжительности жизни людей на десять лет, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
Баранова заявила, что «основной сценарий сейчас такой»: вакцина «как-то действует, вирус тоже как-то мутирует», и «все ждут», передает РИА «Новости».
«Человечество потихоньку смиряется с мыслью, что средняя продолжительность жизни падает лет на десять. Пока люди молодые и у них есть иммунитет, они справляются с коронавирусом или с множественными иммунизациями. К старости все больше и больше у нас болезней, и коронавирус – одна из них, а потому в среднем продолжительность жизни уменьшается... У нас появился новый природный враг, который нас постепенно грызет», – сказала она.
Биолог отметила, что вариант натурального ослабления вируса также остается, но за два года пандемии вирус, если и ослабел, то совсем незаметно.
«В любой популяции есть естественный отбор. И у человека тоже. Те генотипы, которые не подходят для борьбы с коронавирусом, по численности сокращаются, а те, кто более успешно справляются с опасностью, выживают. Через два-три поколения люди в среднем будут лучше справляться с коронавирусом, даже и без лекарств. Может измениться и структура терзающих человечество вирусов, может, гриппа, наконец, станет меньше», – добавила Баранова.
По ее словам, нельзя сбрасывать со счетов и возможное сверхоткрытие, которое даст такой прорыв в медицине, который сейчас невозможно представить.
«Например, можно будет перемещать сознание из одного тела в другое, в том числе искусственно выстроенное. Тогда никто не будет переживать из-за болезней, а просто надо будет вовремя нажать кнопку «другое тело» или «обновить», – сказала биолог.
Ранее Баранова заявила, что «каждый эпизод коронавирусной болезни! Сокращает продолжительность жизни человека на 1,5-2 года.
В России выявили 21,6 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 21 559 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 559 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2541, Санкт-Петербурге – 1530, Московской области – 1450.
Всего в стране выявили 7 464 708 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 635 485 человек, из них 17 368 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 852 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 205 531 человек.
Накануне, 27 сентября, в России выявили 22 236 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 677.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии коронавирусом заразился каждый двадцатый россиянин
Доля россиян, заразившихся коронавирусом с начала пандемии, превысила 5% населения страны, следует из подсчетов на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией и оценок Росстата.
По информации штаба, в общей сложности в стране заразились 7464708 человек, что немного превышает 5% всех ее жителей, передает ТАСС. Таким образом, болел в прошлом или болеет сейчас каждый двадцатый россиянин.
Ранее во вторник оперштаб сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 21559 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,4 млн случаев заболевания.
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