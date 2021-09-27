Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, почему кадры отдыха Владимира Путина в тайге были опубликованы не сразу, а спустя несколько недель.

«Да, правильно, эти кадры были сделаны буквально сразу после Владивостока, после форума, после поездки президента на космодром в Благовещенск, собственно по пути обратно в Москву была совершена такая остановка на несколько дней. Действительно, шла избирательная кампания, потом трагедия такая случилась, поэтому это произошло сейчас», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли кадры отдыха Путина и Шойгу опубликованы спустя две недели, так как в это время погиб глава МЧС Евгений Зиничев и был разгар предвыборной кампании.

На замечание о том, что подобный отдых в горах – большая нагрузка на организм, пресс-секретарь президента добавил, что «многие россияне предпочитают такой отдых и не менее сложные маршруты».

Песков также отметил, что меню и кухня в таких поездках президента «очень простые каждый раз, никаких там изысков нет».

Как рассказал экс-глава республики Шолбан Кара-оол, побывавший в начале сентября вместе с главой государства в таежном походе, таежный экстремальный отдых Путина в Туве – испытание силы духа и выносливости, а не легкая прогулка.

«По-моему, никого уже не удивляет, что президент, как только выдается свободное время, вырывается отдохнуть именно в тайгу. Правда, я бы не назвал это отдыхом. Ведь таежные походы – это всегда испытание, даже для тех, кто родился и вырос в ней. Тайга требует от человека не просто силы, выносливости и терпения, знаний и навыков выживания... Так что тувинские прогулки Владимира Владимировича – это совсем не променад по Сокольникам. Но, видимо, в душе президент настоящий таежник и романтик», – сказал Кара-оол.

По его словам, во время визита президент заметил, что в Туве отдыхает уже больше десяти лет и за это время стал не гостем, а настоящим таежником.

Напомним, в воскресенье СМИ опубликовали кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября.