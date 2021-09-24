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Российский посол заявил о понимании Лондоном необходимости «Северного потока – 2»
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Британские политики уже начали осознавать необходимость «Северного потока – 2» для Европы, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
«Лондон не занимал никакой официальной позиции в отношении «Северного потока – 2». Это не Варшава и не Германия. Но негативной позиции в отношении «Северного потока – 2» нет. Один из госминистров действительно сказал, что это хорошее дело для Европы, газ очень нужен», – цитирует его заявление в эфире канала «Россия-24» ТАСС.
По словам Келина, многие британские и европейские политики сегодня стали лучше осознавать необходимость газа.
«Сейчас стали лучше осознавать необходимость газа буквально в эти последние дни. Поскольку идет тренд сделать всю энергетику зеленой, эта тенденция очень сильно сказалась на добывающих компаниях. Феномен состоит в том, что добывающие компании уже несколько лет считают для себя стыдным инвестировать в добычу энергоресурсов - уголь, газ, нефть. Сейчас началось осознание, что это было ошибкой. Надо на самом деле работать над газопроводами, над тем, чтобы увеличивать поставки, тем более газа, потому что газ – это переходный элемент от угольной экономики к зеленой», – сказал глава дипмиссии.
Также посол опроверг информацию о том, что многие британские политики обвиняют Россию в росте цен на газ. «Это те политики, которые всерьез не разбираются в ситуации. Если читать серьезные комментарии, то там признается, что Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу, трубопроводным, и разбираются причины подорожания», – заявил Келин.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планируется начать в начале октября. При этом в Госдепартаменте США заявили, что по-прежнему считают «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко поблагодарил Конгресс США за принятие нормы об обязательных санкциях против ответственных за строительство, планирование и эксплуатацию «Северного потока – 2», призвав Соединенные Штаты «дожать» проект «Северный поток – 2». Ранее Витренко заявил, что американские санкции еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток – 2».
Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ
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Заявления о якобы влиянии России на цены на газ через строительство «Северного потока – 2» – это нонсенс, увязывать газопровод с ростом цен на голубое топливо бессмысленно, заявил источник в МИД России.
По его словам, Москва призывает Польшу «охладиться» в своих оценках влияния «Северного потока – 2» на мировые цены на газ. «Хочу напомнить, что «Северный поток – 2» начали строить тогда, когда цены на газ были совсем не на таком уровне, как сегодня», – сказал он РИА «Новости».
Источник добавил, что «Северный поток – 2» достраивался, когда цены, «например, в прошлом году, были чуть ли не отрицательные, нулевые или совсем мизерные».
«А сейчас, когда цены взлетели, появился «новый фактор», оказывается, движущий – «Северный поток – 2». Ну нонсенс, конечно. Когда цены на газ были низкими, то не было никаких фобий, что Россия взвинчивает цены», – сказал источник в МИД.
Напомним, стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке составляет более 850 долларов за тысячу кубометров. При этом в ходе торгов она достигала почти 920 долларов, а ранее – 970. Между тем в Европарламенте решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Эксперт оценил требование Госдепа к Газпрому увеличить украинский транзит
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«Зачем увеличивать прокачку газа через Украину, если большую часть денег Газпром отдаст сторонней компании? С точки зрения коммерции, это не логично», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Госдеп потребовал от России увеличить поставки газа через Украину на фоне высоких цен на топливо в Европе.
«Можно задать США встречный вопрос – почему они не направляют свой СПГ в Европу, чтобы удовлетворить ее повышенный спрос? Они ведь следуют логике коммерческой выгоды и стремятся продать свой СПГ дороже, направляя его на азиатские рынки, потому что там цены значительно выше. Почему же Газпром должен действовать вопреки здравому смыслу?», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Собеседник отметил, что Газпром выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. «Он отправляет 109 куб. метров голубого топлива в сутки через территорию Украины, ровно так, как прописано в контракте, – пояснил он. – Газпром ни разу не нарушил свои долгосрочные соглашения. А спотовый рынок газа (краткосрочные обязательства) – это достаточно рисковое предприятие. Если европейцам нужны дополнительные объемы газа, пусть подпишут новые контракты с Газпромом».
С другой стороны, по словам Юшкова, Газпром действительно мог бы увеличить объемы дополнительных поставок в Европу. «Однако в таком случае его маржа значительно снизится. Кроме того, согласно текущему пятилетнему контракту о транзите газа через Украину, при исполнении сверконтрактных обязательств тариф на транзит существенно повышается. Поэтому возникает вопрос – зачем увеличивать прокачку газа через Украину, если большую часть денег Газпром отдаст сторонней компании – украинской ГТС, а остальные объемы у него подешевеют? С точки зрения коммерции это не логично», – уверен собеседник.
«Да, Газпром заинтересован в том, чтобы как можно быстрее заработал «Северный поток – 2», через который он смог бы одновременно брать дополнительные заявки на прокачку газа и при этом получать прибыль, – объясняет Юшков. – Но в этом плане мяч находится на стороне европейцев: если они хотят дополнительных объемов газа, пусть скорее выдают разрешение на ввод в эксплуатацию газопровода».
По мнению эксперта, «американцы наряду с евродепутатами от Польши и прибалтийских стран стараются лишний раз обвинить Россию в целенаправленном использовании энергии в качестве оружия, поскольку в таком случае Германия сможет ввести санкции против «Северного потока – 2». «Хотя в реальности Газпром придерживается исключительно коммерческой стратегии», – уточнил он.
Юшков уверен, что Вашингтону не удастся заставить Газпром увеличить поставки газа через Украину. «У них нет таких механизмов, потому что Газпром выполняет все свои контрактные обязательства и не обязан брать на себя дополнительные объемы, – считает он. – Кроме того, Газпром не стал брать дополнительные объемы прокачки на сентябрь и октябрь. Это четкий сигнал того, что Газпром ждет ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
При этом, по словам Юшкова, «все прекрасно понимают, что именно американские поставщики СПГ стали одними из тех, кто спровоцировал рост цен на газ в Европе». «Это они отправили все свои грузы на азиатские рынки, а не в Европу. И сейчас они активно сваливают вину за повышение цен на газ на Россию, хотя это и не так», – резюмировал он.
Ранее представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.
«В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину», – сказал Хохштейн.
Американский чиновник назвал «вызывающим беспокойство» отказ Газпрома забронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. При этом представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов обвинил Москву в желании ускорить запуск «Северного потока – 2».
В МИД сочли нонсенсом заявления о влиянии «Северного потока – 2» на цены на газ. В то же время посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что местные СМИ публикуют «перепечатки из публикаций зарубежной печати с домыслами, что якобы Россия причастна к манипуляциям вокруг цены на газ». Однако на официальном уровне в Амстердаме никто не обвиняет Россию в манипуляциях ценой на газ.
В свою очередь американский публицист Том Роган заявил, что рекордный рост цен на газ в Европе спровоцировала Москва. Журналист назвал это «прощальным подарком» президента России Владимира Путина для канцлера Германии Ангелы Меркель, передает «Лента.ру» со ссылкой на Washington Examiner.
Напомним, 20 сентября Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину. Аналитик Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Газпром может показать Европе зубы в связи с ситуацией на рынке газа.
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Кандидат в канцлеры ФРГ обвинила Россию в «газовом шантаже»
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Российские власти стремятся путем «политического давления» получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2», заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок на фоне ситуации с ростом цен на газ.
Бербок заявила в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что Россия «очень неохотно поставляет природный газ в Европу», и «одна из причин этого очевидна» – она якобы заключается в том, что Россия «хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для «Северного потока – 2» и ввести трубопровод в эксплуатацию», передает РИА «Новости».
По ее мнению, «пострадавшими будут клиенты в Германии, для которых цены на газ вырастут или которым в крайнем случае придется даже сидеть в холоде».
Она указала, что правительство Германии выступало за «Северный поток – 2», несмотря на «все сомнения, предупреждения и опасения», в результате ФРГ «находится в ситуации шантажа, о котором было много предупреждений».
«Сигнал (Москве от Берлина) должен заключаться в том, что Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам», – добавила Бербок.
Отметим, что она не раз высказывалась против реализации проекта «Северный поток – 2» и неоднократно пыталась провести в Бундестаге ФРГ проект об остановке строительства газопровода.
Согласно соцопросу Politbarometer от 10 сентября, Бербок хотели бы видеть канцлером только 16% немцев. Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября.
Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов.
До этого глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Кандидат в канцлеры ФРГ потребовал «геополитических гарантий» по Украине
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Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Армин Лашет заявил о необходимости ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» Украине.
Отвечая на вопрос о том, нужно ли принимать проект в эксплуатацию, Лашет ответил: «Да». При этом, по его словам, необходимы «геополитические гарантии», что трубопровод не обернется проблемами для Украины, передает ТАСС.
«Если Россия поставит это под вопрос, то проект будет сразу остановлен», – сказал кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС и ХСС во время теледебатов в эфире телеканала ARD.
Ранее в четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».
Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Напомним, 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера.
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Польская PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2»
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Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2», сообщила компания.
«Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации «Северного потока – 2», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий связал строительство «Северного потока – 2» с ростом мировых цен на газ. Он отметил, что Польша выступает против этого проекта, так как его реализация не соответствует интересам страны.
Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится возможных санкций, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток – 2».
Джонсон и Байден договорились об отношении к России
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Британский премьер-министр Борис Джонсон и американский президент Джо Байден договорились, что в основе подхода к России и Китаю должны лежать общие ценности Великобритании и США, сообщил представитель Джонсона.
Как сообщает Даунинг-стрит, Джонсон и Байден «обсудили ряд международных тем», в том числе речь шла о России и Китае. Британский премьер и глава американского государства «договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей».
В Лондоне заявили, что Джонсон с нетерпением ждет «Саммита за демократию», который состоится в видеоформате 9–10 декабря и «поможет осуществить международные действия». Планируется обсудить защиту от авторитаризма, борьбу с коррупцией, вопросы прав человека, передает ТАСС.
Кроме того, стороны заявили, что «партнерство AUKUS, объявленное на прошлой неделе, ясно воплощает общие ценности Великобритании и Америки и их подход к миру». По мнению Джонсона и Байдена, AUKUS будет играть важную роль «в продвижении мира и стабильности», используя «компетенцию британцев, американцев и австралийцев для разрешения будущих вызовов».
В июне Байден и Джонсон подписали новую Атлантическую хартию. Британия и США заявили, что «намерены защищать» демократию, которая должна быть способна «противостоять самым важным вызовам нашего времени». Стороны собираются «продвигать транспарентность, поддерживать верховенство права, помогать гражданскому обществу и независимым СМИ», а также «бороться с несправедливостью и неравенством и защищать достоинство и права человека»
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Эксперт оценил риски участия Польши в сертификации «Северного потока – 2»
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«Польша заходит в этот процесс, чтобы попытаться найти несоответствия в документах Газпрома и сорвать запуск газопровода», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2».
«Полагаю, что у Германии просто не было выбора, и ей пришлось допустить Польшу к сертификации», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Согласно европейскому законодательству, страна, которая хочет участвовать в процессе сертификации газопровода, должна собрать определенный перечень документов. Если они соответствуют требованиям, то страну обязаны допустить к этому процессу. Здесь не действует принцип «хочу – не хочу», – добавил он.
При этом «главный вопрос в том, насколько серьезные проблемы поляки создадут для сертификации «Северного потока – 2». «Все прекрасно понимают, зачем польская компания лезет в этот процесс. Ее цель – сорвать запуск газопровода, – пояснил эксперт. – Сертификация призвана выявить соответствие газопровода и компании-оператора всем требованиям и нормам Евросоюза. А польская компания попытается найти несоответствия и подсветить их, чтобы заблокировать ввод газопровода в эксплуатацию».
Кроме того, поляки постараются затянуть процесс сертификации, «задавая Газпрому вопросы и требуя дополнительных документов и разъяснений по ним». Тем самым, добавляет Юшков, они продемонстрируют США свою лояльность в обмен на какие-то «плюшки» в двусторонних отношениях.
«Хотя с экономической точки зрения для Варшавы это невыгодно, – констатировал эксперт. – Польша даже в контракте с Газпромом имеет привязку к стоимости газа на спотовых рынках. А чем дольше простаивает «Северный поток – 2», тем дольше сохраняется высокая цена на газ – 800-900 долларов за тысячу кубометров. Так что поляки сами от этого страдают».
Кроме того, «они закупают часть российского газа путем виртуального реверса из Германии по биржевым ценам, что довольно дорого». «Выходит, что Варшава ведет абсурдную деятельность. Но политически все логично: Польша выступает как главный союзник США в Европе, а поскольку Вашингтон против этого газопровода, то Варшава действует как американский инструмент давления на него», – указывает собеседник.
«Успешность деятельности польской компании будет зависеть от немецкого регулятора, а также полноты и соответствия требованиям документов, которые подал Газпром, – считает эксперт. – Если с документами все в порядке, то поляки вряд ли смогут как-то повлиять на процесс сертификации».
Юшков также не исключает, что «украинская компания «Нафтогаз» захочет приобщиться к процессу сертификации «Северного потока – 2». «Возможно, скоро мы увидим, что подрывной деятельностью в рамках сертификации газопровода будет заниматься не только Польша, но и Украина. Однако у украинской компании меньше опыта взаимодействия с евробюрократией, так что они могут напортачить с документами, из-за чего их не допустят к этому процессу», – заключил он.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2».
«Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации «Северного потока – 2», – приводит сообщение компании ТАСС.
Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий связал строительство «Северного потока – 2» с ростом мировых цен на газ. Он отметил, что Польша выступает против этого проекта, так как его реализация не соответствует интересам страны.
Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится возможных санкций, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
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PGNiG не предоставили право вето при сертификации «Северного потока – 2»
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Польская нефтегазовая компания PGNiG, которую в Германии привлекли к процессу сертификации «Северного потока – 2», сможет привести свои аргументы в ходе процедуры, но права вето на решения у нее не будет, заявил представитель немецкого регулятора – Федерального сетевого агентства.
«Привлеченные (к процессу) стороны не имеют права вето», – сказал представитель ведомства Фите Вульф, передает ТАСС.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Захарова заявила о лицемерии Лондона и Парижа
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Официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула Великобританию и Францию в лицемерном отношении к сирийским беженцам, использовании темы мигрантов для продвижения своих геополитических интересов и информационной кампании против Дамаска.
«Ни совести, ни памяти... На французском берегу Ла-Манша скопилось большое количество нелегальных мигрантов, которые стремятся переплыть последний рубеж перед их конечным пунктом назначения – Англией. Да вот только жители острова этому не очень рады», – написала Захарова в Telegram.
Она напомнила, что на днях глава МВД Британии Прити Пател пообещала, что поможет Франции урегулировать вопрос с мигрантами, в том числе финансово, при условии, что французские пограничники повысят эффективность своей работы. «Если же этого не произойдет, то британские правоохранители просто начнут разворачивать суда назад во Францию вопреки, кстати говоря, любой гуманитарной практике», – отметила Захарова.
В этой связи она привела трагическую историю сирийского мальчика Айлана Курди. «Трехлетний малыш стал в 2015 году жертвой миграционной катастрофы, развернувшейся на европейском континенте из-за преступных действий коллективного Запада в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Его тело было выброшено на берег на следующее утро, а фотографии обошли все передовицы мира. Он стал символом страданий тысяч и тысяч беженцев из разрушенной при поддержке Запада страны», – написала Захарова.
Она добавила, что британские политики, в том числе занимавший в то время пост премьер-министра Дэвид Кэмерон и нынешний премьер, а тогда мэр Лондона Борис Джонсон, заявляли о необходимости «принимать людей, спасающихся от преследований, и тех, кто явно боится за свою жизнь», а также «оценить, что можно сделать в Сирии для решения причины проблем».
В похожем духе высказывались тогда и в Париже, напомнила Захарова. «Когда судьба несчастного ребенка стала известна всему миру, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус подписал совместное воззвание с целью добиться «необходимости справедливого распределения мигрантов на европейских территориях», – добавила она.
По мнению Захаровой, страны, которые теперь отказываются принимать мигрантов, «нещадно использовали» изображение мальчика для продвижения своих геополитических интересов, сделав из трагедии «политический мем и оружие информационной войны против Дамаска». «Сейчас у французов иная повестка. Через несколько лет после трагедии Айлана Курди министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин пишет в «Твиттере», реагируя на нынешние противоречия с Лондоном: «Франция не приемлет ни нарушений морского права, ни финансового шантажа». Только прав мигрантов в этом уравнении нет, едва ли хоть кто-то из сердобольных членов правительств обеих стран о них помнит», – сказала Захарова.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает действия западных стран в Ливии и не собирается делить с ними бремя ответственности за спровоцированные миграционные кризисы.
В Совфеде объяснили, зачем Лондон реанимировал историю об отравлении Скрипалей
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«После провала попыток повлиять на исход российских выборов, в США и Великобритании решили опорочить нашу страну иначе, использовав для этого старый материал», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее английская полиция заочно предъявила обвинение третьему россиянину по делу 2018 года о покушении на Скрипалей.
«Это объясняется тем, что в мае Госдеп США вновь поставил цель – опорочить Россию. На тот момент планировалось привязать это к парламентским выборам, но выборы прошли успешно. Волна по вмешательству захлебнулась», – сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Тем не менее, полагает сенатор, указание осталось в силе. «Поэтому теперь русофобские силы на Западе пытаются опорочить нашу страну, используя старый материал. Обратите внимание: в этот же самый день Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) попытался «оживить» другую старую историю – отравление Александра Литвиненко», – пояснил сенатор.
«В докладе Европарламента, который был подготовлен по делу об отравлении в Солсбери, вся доказательная база строилась на ссылках, которые непонятно на что ведут. Если задуматься, то зачем в принципе России могло понадобиться убивать бывших агентов? Это же полный маразм, – убежден собеседник. – Единственное, на что это похоже: сюжеты голливудских фильмов, где про Россию сочиняют множество выдумок».
По словам Климова, правящие круги США и Великобритании даже премьеры фильмов могут иногда подстраивать к событиям, связанным с действиями своих спецслужб, чтобы усилить психологический эффект в обществе. «Вспомните художественный фильм «Красный воробей» – про российских разведчиков. Он вышел на экраны незадолго до того, как британцы разыграли комедию с отравлением собственного агента Сергея Скрипаля», – заключил сенатор.
Во вторник британская полиция заочно предъявила обвинения третьему россиянину по делу о попытке убийства Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери. Новым подозреваемым стал «сотрудник ГРУ» Сергей Федотов, настоящее имя которого, по версии следствия, Денис Сергеев. Вместе с ним по делу проходят Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), которых Лондон также называет агентами ГРУ.
В пресс-релизе Скотленд-ярда говорится, что у сотрудников контртеррористического отдела полиции есть «достаточно доказательств» вины Сергеева. Ему предъявлены обвинения по четырем пунктам: заговор с целью убийства, покушение на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, а также ношение и использование химического оружия. Уже выдан ордер на его арест, сообщает ТАСС.
Правительство Британии считает, что подозреваемые россияне должны быть переданы королевству, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Напомним, Скрипали были отравлены неизвестным веществом 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к произошедшему причастна российская разведка. Москва все обвинения отрицает, а упомянутых лиц называет гражданскими.
Ранее посольство России в Лондоне заявляло, что спустя два года после отравления Скрипалей общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.
Также во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Россию «ответственной» за смерть бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, заявив, что власти страны не провели эффективного внутреннего расследования его убийства. ЕСПЧ присудил 100 тыс. евро его вдове Марине Литвиненко в качестве компенсации морального вреда, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал голословными выводы ЕСПЧ по делу о гибели Литвиненко.
В свою очередь депутат Госдумы Андрей Луговой назвал вердикт «максимально идиотским и подрывающим репутацию» Страсбургского суда. «Дело Скрипалей как под копирку списано с дела Литвиненко. Это очередной повод дискредитировать нашу страну в глазах мирового сообщества и ничего более», – сказал газете ВЗГЛЯД Луговой.
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Венгрия отметила значение «Северного потока – 2» для снабжения ЕС газом
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Газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Российско-венгерское сотрудничество в энергетике вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии, и я полагаю, что новые газопроводы, которые были построены, а именно «Северный поток – 2» и «Южный поток» – это вклад в долгосрочную безопасность и стабильность газовых поставок для всего Евросоюза», – заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии в интервью ТАСС.
«Рад сообщить, что в понедельник [председатель правления Газпрома] Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией», – сказал Сийярто.
Глава венгерского МИД добавил, что новое соглашение вступит в силу 1 октября и будет рассчитано на 15 лет. Согласно условиям контракта, Венгрия ежегодно будет покупать 4,5 млрд куб. м газа, который будет доставляться через Австрию и Сербию.
«Наше сотрудничество с Россией в сфере энергетической безопасности очень справедливое и успешное, Россия вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии», – отметил Сийярто.
В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Напомним, стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке составляет более 850 долларов за тысячу кубометров. При этом в ходе торгов она достигала почти 920 долларов, а ранее – 970. Между тем в Европарламенте решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. В МИД подчеркнули, что увязывать газопровод с ростом цен на газ бессмысленно.
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В Нафтогазе оценили шансы на скорый запуск «Северного потока – 2»
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После получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2» шансы на скорый запуск газопровода невысокие, заявил глава украинского Нафтогаза Юрий Витренко.
«После вчерашнего решения немецкого регулятора допустить наших польских коллег … в процесс рассмотрения заявки оператора «Северного потока – 2» на сертификацию, вообще с тем, как мы совместно боремся против него, шансы на то, что этот газопровод заработает в коммерческом режиме в ближайшее время не такие уж и высокие», – написал Витренко в Facebook.
По его словам, также шансы на сертификацию газопровода снижает решение конгресса США о санкциях к «Северному потоку – 2».
В то же время Витренко считает, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток –2» газовый кризис в ЕС может не разрешиться. «Для тех, кто верит..., что с запуском «Северного потока – 2» в Европе будет больше газа, и соответственно, низкие цены. Газпром после запуска «Северного потока – 2» может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут», – написал Витренко.
По его словам, по текущему контракту на транзит с Украиной Газпром должен платить за прокачку 40 миллиардов кубометров газа. При этом он может просто платить деньги за транзит, но фактической прокачки газа может не быть.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
Луговой назвал главную цель новых британских обвинений в адрес России по делу Скрипалей
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«Дело Скрипалей как под копирку списано с дела Литвиненко. Это очередной повод дискредитировать нашу страну в глазах мирового сообщества и ничего более», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. Так он прокомментировал выдвинутое британской полицией обвинение третьему россиянину по делу Скрипалей.
«Напряженный выдался день у британского правосудия: Скотленд-Ярд предъявил обвинения уже третьему российскому гражданину по делу об отравлении Сергея Скрипаля в 2018 году», – отметил депутат Госдумы Андрей Луговой.
Но, по его словам, британцы забывают собственную классику. «Нельзя теоретизировать, прежде чем появятся факты. Неизбежно начинаешь подстраивать факты под свою теорию», – процитировал Луговой известного литературного персонажа Шерлока Холмса, созданного английским писателем Артуром Конаном Дойлом.
«Где факты, доказательства, любая документально подтвержденная информация? – задается вопросами депутат. – Любое обвинение должно строиться на конкретных фактах, а не на домыслах и рассуждениях. Российское правосудие не получило ответа на свои запросы, а также возможность встретиться и получить показания самого Сергея Скрипаля». «Дело Скрипаля, как и дело Литвиненко, активно расследуется только в сообщениях СМИ», - добавил он.
«Я всегда утверждал и буду утверждать, что дело Скрипалей как под копирку списано с дела Литвиненко, – уверен Луговой. – Это очередной повод дискредитировать нашу страну в глазах мирового сообщества и ничего более. Важнее другое. Всегда за подобными обвинениями следует очередной виток экономических и политических санкций, что, скорее всего, и последует в ближайшее время».
При этом депутат отметил, что не связывает эту ситуацию со скандалом Лондона и Вашингтона с Парижем. «На мой взгляд, этот шквал обвинений адресован Москве. Подтверждением тому служит тот факт, что советника посольства России в Лондоне сегодня вызвали в МИД Британии», – заключил собеседник.
Ранее британская полиция заочно предъявила обвинения третьему россиянину по делу о попытке убийства Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери. Новым подозреваемым стал «сотрудник ГРУ» Сергей Федотов, настоящее имя которого, по данным следствия, Денис Сергеев. Вместе с ним по делу проходят Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), которых Лондон также называет агентами ГРУ.
В пресс-релизе Скотленд-Ярда говорится, что у сотрудников контртеррористического отдела полиции есть «достаточно доказательств» вины Сергеева. Ему предъявлены обвинения по четырем пунктам: заговор с целью убийства, покушение на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, а также ношение и использование химического оружия. Уже выдан ордер на его арест, сообщает ТАСС. Позже британская полиция рассказала подробности о третьем подозреваемом в деле Скрипалей.
Напомним, что Скрипали были отравлены неизвестным веществом 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к произошедшему причастна российская разведка. Москва все обвинения отрицает, а упомянутых лиц называет гражданскими.
В прошлом году посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.
В то же время Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Россию «ответственной» за смерть Литвиненко, заявив, что в Москве не провели эффективного внутреннего расследования его убийства, и присудил 100 тыс. евро его вдове Марине Литвиненко в качестве компенсации морального вреда, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал голословными выводы ЕСПЧ по делу о смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В МИД России заявили, что решение ЕСПЧ вызывает немало вопросов. В свою очередь, депутат Луговой назвал заявление Страсбургского суда «максимально идиотским и подрывающим репутацию европейского суда».
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Лондон потребовал от Москвы выдать подозреваемых по делу Скрипалей
Правительство Британии считает, что россияне, которые являются подозреваемыми по делу Скрипалей, должны быть переданы Москвой властям королевства, заявил в интервью телеканалу Sky News глава британского правительства Борис Джонсон.
«Как вы знаете, нам удалось идентифицировать еще одного подозреваемого по делу, касающемуся отравлений в Солсбери. Этого человека зовут Денис Сергеев. Хочу сказать по этому поводу лишь то, что, по нашему мнению, все подозреваемые должны быть выданы [Великобритании] и предстать перед правосудием», – приводит его слова ТАСС.
Джонсон также заявил о стремлении Лондона к тому, чтобы «правосудие свершилось, не ослабло» и в Москве «должны осознать» это.
Ранее британская полиция заочно предъявила обвинения третьему россиянину по делу о попытке убийства Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери: новым подозреваемым стал «сотрудник ГРУ» Сергей Федотов, настоящее имя которого, по данным следствия, Денис Сергеев. Вместе с ним по делу проходят Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), которых Лондон также называет агентами ГРУ.
О причастности к отравлению Скрипалей третьего предполагаемого сотрудника ГРУ Сергеева еще в 2019 году писали британские СМИ. The Telegraph утверждала, что он не уехал из Великобритании. Также в 2019 году Болгария назвала Сергеева в числе причастных к отравлению бизнесмена Емельяна Гебрева. Само отравление произошло в апреле 2015 года.
Скрипали были отравлены неизвестным веществом 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к произошедшему причастна российская разведка. Москва все обвинения отрицает, а упомянутых лиц называет гражданскими.
В прошлом году посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.
Глава СВР назвал ложью новые британские обвинения по делу Скрипалей
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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал очередной ложью заявление Скотленд-Ярда о якобы причастности третьего россиянина к покушению на убийство Сергея и Юлии Скрипалей.
«На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую», – сказал он, передает РИА «Новости».
По словам Нарышкина, такие заявления являются попыткой отвлечь внимание от позорного бегства НАТО из Афганистана.
«В свете последних афганских событий это, наверное, еще и попытка отвлечь общественность от позора бегства из Афганистана – прежде всего войск Соединенных Штатов Америки и их союзников в лице, в том числе, Великобритании, отвлечь общественность от того факта, что в настоящее время блок НАТО просто уже не в силах поддерживать безопасность в том или ином регионе мира», – добавил Нарышкин.
Ранее британская полиция заочно предъявила обвинения третьему россиянину по делу о попытке убийства Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери: новым подозреваемым стал «сотрудник ГРУ» Сергей Федотов, настоящее имя которого, по данным следствия, Денис Сергеев. Вместе с ним по делу проходят Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), которых Лондон также называет агентами ГРУ.
Скрипали были отравлены неизвестным веществом 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к произошедшему причастна российская разведка. Москва все обвинения отрицает, а упомянутых лиц называет гражданскими.
В прошлом году посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.