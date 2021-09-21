Лавров указал на необходимость выполнения Киевом «Минска-2»

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с главами дипмиссий стран Евросоюза и руководителем представительства ЕС в России указал на необходимость выполнения Киевом минского Комплекса мер.

«При обсуждении ситуации на Украине с российской стороны была вновь подчеркнута настоятельная необходимость выполнения Киевом минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского конфликта, соблюдения украинскими властями своей конституции, а также полного выполнения международных обязательств, касающихся обеспечения прав русскоязычных жителей страны», – сообщается на сайте МИД.

Ранее замруководителя администрации президента Дмитрий Козак заявил, что объективной необходимости в модернизации «нормандского формата», в том числе во включении в формат США, нет.

Тем временем замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Украина намеренно генерирует новые идеи по Донбассу, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия по выполнению «Минска-2», при этом Германия и Франция в этом подыгрывают.