Зеленского раскритиковали за появление в кроссовках у мемориала 9/11

Появление президента Украины Владимира Зеленского в кроссовках на мероприятии в честь памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке является неуважением, заявил бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

Орджоникидзе заявил, что «это неуместно, потому что, знаете, на каждый случай существует определенный протокол, и он касается больше всего и в первую очередь глав государств, правительств и министров иностранных дел», протокол исходит не из того, «что просто так принято и все, он исходит из уважения к тому мероприятию, которое проводится», передает РИА «Новости».

«В данном случае речь идет об уважении к погибшим, к людям, пострадавшим в теракте. Это все равно что президент какого-то государства пришел бы к нашему монументу Вечного огня у Кремлевской стены в трусах», – добавил он.

По словам бывшего дипломата, такое поведение демонстрирует «неуважение, наплевательское отношение, а главное – непонимание важности момента».

«Ведь политики не просто для себя одеваются, а в знак памяти невинно погибшим людям. Это очень важно, понимать такие вещи, тем более очень важно понимать главе государства», – подчеркнул он.

Орджоникидзе предположил, что неудачи четы Зеленских в соблюдении протокола связаны с «остаточным актерским мышлением»: «Если так модно, то и я буду так одеваться, может быть, на меня обратят внимание как на президента, модно одетого».

Орджоникидзе добавил, что ни президент России Владимир Путин, ни глава США Джозеф Байден, ни французский лидер Эммануэль Макрон никогда так себя не повели бы.

«Это же совершенно понятно: все в жизни надо делать к месту, и президентам тоже надо делать все уместно. А если это неуместно, нарушает протокол, это смехотворно и обидно. Так нельзя вести себя, тем более в таких случаях», – резюмировал бывший дипломат.

Накануне Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Генассамблея ООН 14 сентября открыла 76-ю сессию.

Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 по 27 сентября. В конце месяца традиционно проводится так называемый сегмент «высоких встреч» с участием глав государств и правительств стран – членов ООН.

Напомним, церемония памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке началась на месте башен Всемирного торгового центра, первыми прозвучали слова на русском языке, которые произнесла сестра погибшего.