Завершилась первая фаза партнерской программы Росатома по спасению носорогов

Подошел к концу первый этап партнерской программы Росатома Rhisotope, направленной на сохранение носорогов Южной Африки (ЮАР) с помощью радиационных технологий. Специалисты вводят радиоизотопы в рог животного, чтобы снизить на них спрос и повысить вероятность обнаружения контрабанды.

В рамках первой фазы проекта было доказано, что стабильные изотопы, введенные в рога, не мигрируют в тела животных. Для этого два главных героя проекта Rhisotope – носороги Игорь и Денвер, были под присмотром специалистов на протяжении четырех месяцев. Животных поместили в отдельный лагерь, где за ними внимательно наблюдали. Высококвалифицированные рейнджеры ежедневно собирали и анализировали отходы животных и брали пробы крови. Образцы были протестированы и показали, что движения радиоизотопа из рогов животных не произошло, говорится в сообщении Росатома, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«С научной точки зрения успех первой фазы демонстрирует, что радиоизотопы, которые попадут в рог с помощью специальной техники, разработанной для проекта, останутся в роге и не попадут в тело животного», – уточнили в ведомстве.

В исследовательской инициативе принимают участие Россия, Южная Африка, Австралия и США. Росатом стал ключевым партнером уникальной программы. Теперь команда готова перейти ко второму этапу, посвященному моделированию радиологических доз, которые не только сделают рог заметным для существующих радиационных мониторов во всем мире, но в то же время не причинят никакого вреда животному.

«Научное сотрудничество должно выходить за рамки границ, часовых поясов и континентов, если мы хотим спасти наш общий дом и решить экологические проблемы. Мы очень рады, что этот проект войдет в список успешных инициатив между Южной Африкой и Россией», – сказал посол России в Южной Африке Илья Рогачев.

После завершения программы исследования проект будет распространен на всю Африку и другие континенты. Природоохранные организации смогут бесплатно пройти обучение. Проект также может быть использован для спасения других исчезающих видов.

«Проект Rhisotope достиг первой важной вехи в возможности продемонстрировать регулирующему органу, университетскому комитету по этике животных и заинтересованным сторонам, связанным с благополучием носорогов, что он полностью безопасен для животных», – заявил профессор, директор Отделения радиации и физики здоровья Университета Витс и основатель проекта Джеймс Ларкин.

В свою очередь генеральный директор Росатома в Центральной и Южной Африке Райан Колльер выразил уверенность, что ядерная наука сыграет фундаментальную роль в защите носорогов и планеты в целом. «Мы невероятно гордимся тем, что играем ключевую роль в этой удивительной инициативе, которая поможет спасти этих невероятных животных от неминуемого исчезновения», – сказал он.

Проект Rhisotope (rhino (англ.) – носорог, isotope (англ.) – изотоп) – это инициатива Университета WITS, ведущих мировых ядерщиков, исследователей, владельцев южноафриканских носорогов и лучших ветеринаров в мире по значительному сокращению браконьерства на носорогов. Цель проекта – создать надежные и эффективные средства для значительного снижения количества браконьеров и убийств носорогов ради их рогов. Помещая радиоактивный материал в рог носорога, специалисты делают невозможным вывоз этого рога через аэропорты и создают эффективное средство сокращения спроса и защиты носорогов.