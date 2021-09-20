Обезвредившего стрелка из Перми сотрудника ДПС решено наградить

Сотрудника ДПС, который обезвредил открывшего стрельбу в пермском университете, планируют наградить, сообщили в краевом ГУМВД.

«Сотрудника ДПС, обезвредившего нападавшего в вузе, планируется наградить», – передает сообщение РИА «Новости».

Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, что у нападавшего, кроме ружья, был при себе нож. Когда началась стрельба, экипаж ДПС первым прибыл на место происшествия. Напарник Калинина занялся эвакуацией людей.

«Я забежал в здание на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается. Крикнул ему: «Бросай!», после чего он направил оружие на меня и произвел выстрел. После этого я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, подбежав к нему, я зафиксировал его движения, убрав ружье, патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать медицинскую помощь», – рассказал Калинин.

Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.