Певец Майданов и актер Певцов прошли в Госдуму Эксперт объяснил успех «Единой России» на выборах в Госдуму 20 сентября 2021, 14:10 Текст: Елена Лексина

«Единая Россия» добилась такого успеха на выборах за счет очень грамотной работы с населением и мобилизации своего электората», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло, комментируя предварительные итоги выборов в Госдуму. «На прошедших парламентских выборах «Единая Россия» подтвердила уверенное лидерство даже в условиях жесткой конкурентной борьбы», – считает профессор факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло. По его словам, ключевой показатель успеха партии – вероятное получение конституционного большинства. «Я думаю, что партия добилась такого успеха за счет грамотной работы с избирателями и мобилизации своего электората, – пояснил он. – «Единая Россия» подошла к выборам более подготовленной, чем ее соперники. Кроме того, в партии было проведено кадровое обновление: там появилось очень много новых кандидатов». В этой связи эксперт отметил вялую предвыборную кампанию ЛДПР. «В отличие от «Единой России», они вообще не напрягались, в результате чего получили соответствующие результаты. В этой кампании победил тот, кто эффективно сумел мобилизовать своих сторонников», – указал политолог. Также Манойло отметил довольно неожиданный результат партии «Новые люди». «Удивительно и хорошо то, что партия, которая только недавно появилась, смогла преодолеть 5% барьер. Теперь она, скорее всего, будет представлена в Госдуме. Мне кажется, что набрать такое количество голосов им помог запрос населения на обновление и в буквальном смысле появление новых людей в парламенте, – полагает он. – Кроме того, некоторые из представителей партии были узнаваемы – как, например, бывшая мэр Якутска Сардана Авксентьева. Собственно говоря, такие люди, как она, и сделали кампанию партии». По мнению политолога, скромные результаты либеральных партий объясняются небольшой электоральной поддержкой. «В частности, у партии «Яблоко» хоть и есть постоянный электорат, но он мизерный по своему объему. Кроме того, свои лозунги они строили на лозунгах других партий. Создавалось впечатление, что они не могут представить ничего своего. Только брюзжат, – объясняет собеседник. – А у «Партии Роста» были конкретные просчеты в мобилизационной работе. Они не сумели должным образом сорганизоваться». Эксперт также указал, что на выборах губернаторов ожидаемо победили врио глав регионов, назначенные президентом. «Это показывает, что на должности врио эти люди показали себя с лучшей стороны, чем и привлекли голоса избирателей», – считает Манойло. В то же время победа Михаила Дегтярева в Хабаровском крае эксперт счел удивительной. «Это неожиданный результат, что люди отдали свои голоса человеку из ЛДПР. Но опять-таки это говорит о том, что победу того или иного кандидата определяет доверие людей, а не партийная принадлежность», – резюмировал Манойло. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95,05 %. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они лидируют по 199 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» пока получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%. Пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.

Выяснилось, из каких стран шли атаки на российские выборы 20 сентября 2021, 00:30

Фото: Sina Schuldt/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Во время выборов в России на системы онлайн-голосования велись кибератаки с IP-адресов разных стран, при этом половина всех атак происходила из США, еще 25% – из Германии, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. «Мы знаем только место регистрации «айпишников». 50% «айпишников» – США, 25% – Германия, дальше – там разброс, в том числе Северная Корея есть, но совсем немного», – приводит РИА «Новости» ответ Шадаева на вопрос об источниках кибератак на системы онлайн-голосования России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт Центризбиркома в ходе голосования. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако они были отражены. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 25,69% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 44,49% голосов избирателей, КПРФ – 22,20%, ЛДПР – 8,46%, «Справедливая Россия» – 7,32%, «Новые люди» – 6,53%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. «Единая Россия» набрала 54,25% голосов по итогам онлайн-голосования в шести регионах 19 сентября 2021, 22:30

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набрала 54,25% голосов по итогам дистанционного электронного голосования в шести регионах, не считая результатов в Москве, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев. «Единая Россия» – 54,25%, КПРФ – 11,65%, «Справедливая Россия – За правду» – 8,25%, ЛДПР – 7,86%, «Новые люди» – 7,66%», – приводит слова Булаева ТАСС. Согласно решению Центризбиркома, дистанционно проголосовать смогли избиратели в Москве и еще в шести регионах России – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов. Явка на выборах в Госдуму в России к 18:00 по московскому времени воскресенья превысила 45%, следует из данных Центризбиркома. Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов 20 сентября 2021, 07:56

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%, «Новые люди» – 5,55%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 70,07% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,59%, «Коммунисты России» – 1,35%, партия «Яблоко» – 1,08%, РЭП «Зеленые» – 0,84%, партия «Родина» – 0,73%, «РПСС» – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия роста» – 0,39%, «Гражданская платформа» – 0,14%. Кроме того, по данным ЦИК после обработки 70,12% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 196 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 14 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в семи. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия роста» и «Гражданская платформа». Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. СБУ заподозрили в создании фальшивого видео о выборах в России 19 сентября 2021, 19:51

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В Сети появился видеоролик, на котором мужчина через портал «Госуслуги» голосует якобы от имени жителей Луганской народной республики. В видеоролике присутствуют элементы монтажа и иные признаки фальшивки. Эксперты полагают, что фейковое видео могла разместить Служба безопасности Украины (СБУ). В YouTube появился провокационый ролик, посвященный процедуре электронного голосования в России. На видео показаны списки людей, за которых злоумышленник якобы проголосовал на выборах. Но ролик содержит целый ряд признаков фальсификаций. Например, адреса электронных почт созданы специально для данного фейкового видео. В аккаунтах и почтах пользователей содержатся только приветственные (стартовые) сообщения якобы с портала «Госуслуги». В таблице видно, что у большинства пользователей отсутствуют данные о пароле для «Госуслуг». Столбец практически пуст. Вход на портал тоже не демонстрируется. Все пароли, представленные на видеозаписи, однотипны и созданы по единому алгоритму: 2 буквы от инициалов, 2 цифры год рождения, 2 буквы от инициалов, 4 цифры дата рождения. Автор фейк-видео проходит процедуру авторизации в аккаунтах «Госуслуг» через форму восстановления пароля, что само по себе является сомнительной процедурой. Создать и запустить фейковое видео могла Служба безопасности Украины, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. «Впрочем, даже если это и не СБУ, то явно какие-то украинские люди или ведомство, потому что выборы в ЛНР интересны, прежде всего, Киеву», - полагает эксперт. В целом стилистика фальшивки имеет почерк украинского происхождения. Аналитик также не исключает появление в ближайшие дни новых поддельных видео от тех же авторов, но касающихся уже российских регионов. «Подобные фейки готовит и российская оппозиция, которая таким образом подыгрывает своим западным партнерам», - подчеркнул политолог. Эксперт объяснил слабый результат оппозиции феноменом Дональда Трампа 20 сентября 2021, 00:47 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Большой ошибкой оппозиции было ее сопротивление приходу прогресса – многие оппозиционеры агитировали своих сторонников не участвовать в электронном голосовании», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя предварительные данные ЦИКа о результатах выборов в Госдуму. «Многие наши оппозиционеры немножко напомнили Дональда Трампа, который тоже проиграл выборы, – и он также призывал своих избирателей не участвовать ни в каких формах голосования, кроме очного. Но мы понимаем, что продолжается пандемия. То есть с одной стороны играет роль фактор медицинской безопасности. С другой, удобство дистанционного голосования: можно проголосовать дома, в два клика. Не надо ходить ни на какие избирательные участки. Это два главных преимущества», – пояснил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в ходе марафона «Ночь выборов». «Оппозиционные партии своей агитацией против электронного голосования сколько-то процентов потеряли: не всякий человек в воскресенье пойдет голосовать. Но они же не просто против электронного голосования, – они же и против трехдневного голосования агитировали, тем самым они собственными руками сузили для своих избирателей возможность поддержать свою партию. Это была тактическая ошибка», – считает Кузнецов. Ранее стало известно о том, что «Единая Россия» лидирует в 189 одномандатных округах после обработки более 30% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. КПРФ лидирует в 15 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в 6. В одном округе лидируют партия «Родина», «Гражданская платформа» и ЛДПР. После обработки 30,25% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,86%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,4%, «Новые люди» – 6,35%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Турчак: «Единая Россия» получает 315 мандатов в Госдуме 20 сентября 2021, 09:52

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» по состоянию на 8.00 понедельника получает 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «Безусловно, голосования еще подсчитываются, но по состоянию на 8 утра по спискам ЕР набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», – сказал Турчак, передает РИА «Новости». Конституционное большинство формируется при получении более 300 мандатов. По его словам, «голосование проходило в конкурентной борьбе, честной, по итогам которой «Единая Россия» удержала чистую и убедительную победу». Турчак подчеркнул, что это была одна из самых прозрачных избирательных кампаний. Турчак также заявил, что «Единая Россия» обновит состав своей фракции в Госдуме более чем наполовину. «Единая Россия» – это единственная партия, для которой обновление – не пустой лозунг. Мы выдвинули на выборах тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей. ... В итоге, по нашим оценкам, состав фракции «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва обновится более чем на половину», – сказал он. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 80% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,42% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,82%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,37% и «Новые люди» – 5,37%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 60% протоколов 20 сентября 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 47,16% голосов избирателей, КПРФ – 20,89%, ЛДПР – 7,90%, «Справедливая Россия» – 7,54%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 60,06% протоколов с избирательных участков. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 47,16% голосов избирателей, КПРФ – 20,89%, ЛДПР – 7,90%, «Справедливая Россия» – 7,54%, «Новые люди» – 5,77%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 60,06% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,67%, «Коммунисты России» – 1,36%, Партия «Яблоко» – 1,07%, РЭП «Зеленые» – 0,87%, Партия «Родина» – 0,73%, «РПСС» – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия Роста» – 0,37%, «Гражданская платформа» – 0,14%. Кроме того, по данным ЦИК после обработки 60,20% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 194 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 15 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в восьми. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа». Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. «Новые люди» вошли в тройку лидеров в Петербурге по результатам экзитполов 19 сентября 2021, 22:58 Текст: Антон Никитин

На выборах в Госдуму в Петербурге по результатам экзитполов лидирует «Единая Россия», которую поддержали 38,44% граждан из 14,7 тыс. опрошенных. За КПРФ проголосовали 10,38%, замыкает тройку партия «Новые люди» с 9,8%, сообщила социолог Санкт-Петербургского аналитического центра Анастасия Панфилова. «Сегодня моими коллегами с 08.00 до 20.00 были проведены опросы населения, участвовавшего в голосовании. Всего было опрошено 14674 человека. Результаты экзитпола следующие по Госдуме. КПРФ – 10,38%, <…> «Новые люди» – 9,8%, «Единая Россия» – 38,44%», – приводит слова Панфиловой ТАСС. Четвертую строчку занимает партия «Справедливая Россия – За правду» с 7,86%. Далее – ЛДПР с 7,71%, Российская партия свободы и справедливости (РПСС) с 5,6%. Остальные партии набрали менее 4%. Из почти 15 тыс. опрошенных 1,32% указали, что испортили бюллетени, отказались отвечать 9,78%. Специалисты опросили граждан и о выборах в законодательное собрание города. 38,17% набрала партия «Единая Россия», 11,22% – «Новые люди», 11,06% – КПРФ. За ними следует ЛДПР с 8,37%, далее – «Справедливая Россия – За правду» с 7,23% и РПСС с 5,21%. За партию «Яблоко» проголосовало 4,01% опрошенных, за Партию роста – 3,19%. Бюллетень испортили почти 1% опрошенных, отказались отвечать 10,56%. С 17 по 19 сентября в Санкт-Петербурге проходили выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов заксобрания города седьмого созыва. Также петербуржцы выбирали депутатов муниципальных советов Автово и Ланское. Избирательные участки закрылись в 20.00 мск. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Принявшая участие в электронном голосовании выиграла автомобиль 19 сентября 2021, 20:38

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Репетитор по русскому языку и литературе Ирина, проживающая в Москве, выиграла автомобиль, приняв участие в электронном голосовании. «Я находилась в Подмосковье, у себя на даче. Сидела, совершенно спокойно работала за ноутбуком. Закрыла ноутбук, пошла на улицу выпить кофе. В этот момент мне приходит смс-ка на тему того, что «ваш уникальный код что-то выиграл», – приводит ее слова «Фонтанка». Она сообщила, что пока не знает, какую именно машину выиграла. «Я пока не понимаю, это будет налоговое обложение 13 процентов или 35 – выясним чуть позже, но в любом случае это интересный квест, который придется быстренько решать», – рассказала она. Напомним, среди голосующих на сентябрьских выборах разыграют 100 машин и 20 квартир. Всего в рамках акции будет разыграно свыше 250 тыс. призов, среди которых 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. баллов (один балл равен одному рублю). Эти баллы можно обменять на товары, представленные партнерами программы. Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 50% протоколов 20 сентября 2021, 04:36 Текст: Антон Никитин

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 46,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,40%, ЛДПР – 8,07%, «Справедливая Россия» – 7,62%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 50,02% протоколов с избирательных участков. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 46,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,40%, ЛДПР – 8,07%, «Справедливая Россия» – 7,62%, «Новые люди» – 5,97%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 50,02% протоколов с избирательных участков. «Партия пенсионеров» набирает 2,73%, «Коммунисты России» – 1,38%, Партия «Яблоко» – 1,03%, РЭП «Зеленые» – 0,90%, Партия «Родина» – 0,72%, «РПСС» – 0,72%, «Зеленая альтернатива» – 0,57%, «Партия Роста» – 0,36%, «Гражданская платформа» – 0,14%. Кроме того, по данным ЦИК после обработки 50,11% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» лидирует в 193 из 225 одномандатных округов, КПРФ лидирует в 16 округах, «Справедливая Россия – За правду» – в восьми. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа». Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Разоблачен обман «избитого» наблюдателя на выборах в Москве 19 сентября 2021, 14:34 Текст: Евгения Шестак

История с избиением наблюдателя от одной из партий на избирательном участке № 2771 в Москве оказалась фейком. Накануне наблюдатель от одной из оппозиционных партий заявил о совершенном на него нападении. В Instagram он разместил свою фотографию с якобы кровью на лице. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саша (@bad_balance89) Однако в распоряжении Telegram-канала «Опер пишет» оказалось видео, на котором мужчина рисует себе «кровавый» след под носом. «Таким образом, это не более чем провокация и обман», – говорится в сообщении. Ранее первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты (ОП) России по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич заявил, что известные блогеры публикуют в Telegram-каналах фейковые видео о вбросах на выборах. Напомним, поток ложных сообщений о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, а всего за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков. Кроме того, наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму. Экзитпол: «Единая Россия» набирает 45,2% голосов по списку в Госдуму 19 сентября 2021, 21:05

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Партия Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, свидетельствуют данные экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР. Согласно данным опроса, «Единая Россия» набирает 45,2%, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов, передает ТАСС. Явка на выборах в Госдуму в России к 18:00 по московскому времени воскресенья превысила 45%, следует из данных Центризбиркома. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Политолог объяснил успех «Единой России» поддержкой со стороны Путина 20 сентября 2021, 01:07 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Президент страны в ходе нынешней избирательной кампании создал мощную связку с «Единой Россией», что и сыграло в пользу партии», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя успех единороссов на выборах в Госдуму. «Мы видели, что президент постоянно поддерживал «Единую Россию», несколько раз собирал у себя лидеров партии, выслушивал их предложения, оценивал народную программу ЕР. Также Путин выступал на обоих съездах ЕР», – напомнил профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев в ходе марафона «Ночи выборов». При этом, подчеркнул эксперт, ЕР не стоит рассматривать как аналог президента, поскольку рейтинг Путина, уровень поддержки среди россиян у него гораздо выше. «Однако, в данном случае, у большей части электората возникла прочная ассоциация главы государства с «Единой Россией», – сказал Матвейчев. Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поблагодарил отдавших голоса за «Единую Россию» избирателей, региональные штабы партии, волонтеров, кандидатов и губернаторов, которые возглавили списки партии на выборах. «Позвольте поздравить мне всех вас с чистой и честной победой... От себя лично и Центрального избирательного штаба благодарю всех избирателей, кто пришел на участки, дистанционно, кто отдал голоса за «Единую Россию», – сказал Турчак, слова которого приводятся на сайте партии. Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. После обработки 30,25% протоколов с избирательных участков, «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,86%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,4%, «Новые люди» – 6,35%. Также «Единая Россия» лидирует в 189 одномандатных округах, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 30,22% протоколов с избирательных участков. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. На выборах в Госдуму подсчитали 80% протоколов 20 сентября 2021, 09:30

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 80,1% итоговых протоколов набирает 49,42% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных на табло в информационном центре Центризбиркома. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ (19,82%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия – За правду» (7,37%) и «Новые люди» (5,37%). Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму, передает ТАСС. Кроме того, ЕР также лидирует на выборах в Госдуму и Мособлдуму по итогам обработки около 80% протоколов участковых избирательных комиссий. «Мы где-то обработали практически 80% протоколов, которые поступают с участков. Ждем зарубежные участки, они тоже приходят чуть позже, с опозданием, потому что по спецсвязи поступают», – рассказал РИА «Новости» председатель Мособлизбиркома Илья Березкин По его словам, по предварительным данным, лидирует «Единая Россия», следующая за ней – КПРФ. Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов. Партия «Единая Россия» набирала на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%. Депардье проголосовал на выборах в Госдуму во Франции 19 сентября 2021, 17:46 Текст: Елена Мирошниченко

Актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в посольстве России в Париже. «Во Франции я не голосовал. А Россию и Владимира Путина я обожаю. Я считаю, что здесь (на выборах в Госдуму) есть демократия, так как в голосовании участвуют очень много кандидатов», – приводит его слова РИА «Новости». Депардье также рассказал журналистам, что французские интеллектуалы, которые говорят, что в России нет демократии, должны сначала посетить страну. «Я много путешествовал по России и видел большую любовь людей к Путину, я не встречал много людей, которые бы говорили об обратном», – добавил актер.



Избирательные участки во Франции – Париже, Страсбурге, Марселе, Вильфранше-сюр-Мер, а также в Монако – открылись в воскресенье в 08.00. На участке, организованном в посольстве России в Париже, после 10.00 начали образовываться очереди из желающих проголосовать. В 2013 году Жерар Депардье получил гражданство России, а годом ранее он уехал из Франции в Бельгию, поскольку его обвинили в неуплате налогов. Позже выяснилось, что Депардье числится должником по базе УФССП.