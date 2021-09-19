Голосование завершилось во всех регионах Сибири

Во всех регионах Сибирского федерального округа завершилось голосование на выборах федерального и регионального уровней.

В 16.00 мск избирательные участки закрылись в Красноярском и Алтайском краях, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, республиках Тува, Хакасия и Алтай. Омская область из-за разницы часовых поясов завершила голосование в 17.00 мск, передает РИА «Новости».

В Красноярском крае выбирают депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания края четвертого созыва. По данным краевого избиркома на 18.00 (14.00 мск) проголосовали 780 007 человек, что равняется 37,62%.

Явка на голосовании в Госдуму в Туве, по данным избиркома республики, на 18.00 составила 77,44%, на голосовании по выборам главы республики 77,16%. Тува, кроме депутатов Госдумы, выбирает главу республики.

Также, помимо досрочных выборов главы республики, в Туве прошли дополнительные выборы депутатов городских округов, муниципальных районов и сельских поселений.

Кроме красноярцев, помимо депутатов Государственной Думы выбирают депутатов региональных парламентов жители Алтайского края, Омской и Томской областей.

В Алтайском крае средняя явка избирателей по состоянию на 15.00 часов составила 34,49%, проголосовало 615 259 человек. По данным на 18.00 (14.00 мск) явка в Новосибирской области составила 34,46%, проголосовало всего 744 953 избирателя.

По данным облизбиркома Томской области, на 18.00 местного времени явка на выборах в законодательную думу Томской области с учетом двух предыдущих дней составила 37,24%, на выборах в Госдуму России по округу 181 – 37,84%, по округу 182 – 38,14%. В Омской области по данным на 18.00 местного времени (15.00 мск) явка составила 39, 42%.

В Хакасии на 18.00 явка составила 34,82%. По данным областного избиркома, явка на выборы в Госдуму в Кузбассе на 11.00 мск составила 66,46%.

Ранее сообщалось, что в самых восточных регионах страны – на Камчатке и Чукотке завершилось трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы и региональных парламентов в 20.00 по местному времени (11.00 мск).