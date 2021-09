Ученые выделили новый диагноз после острых форм COVID-19 Свыше 1 млн человек проголосовали в Москве онлайн Собянин: В борьбе с COVID-19 принимали участие более 50 тысяч медицинских работников Москвы 17 сентября 2021, 18:00 Текст: Вера Басилая

В борьбе с коронавирусом участвовали больше 50 тыс. медицинских работников столицы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии памятника «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19» в парке Клинического городка университета им. И.М. Сеченова. «Хотел высказать слова благодарности тем, кто выступил с инициативой создания этого замечательного памятника, который символизирует борьбу с ковидом, борьбу с пандемией, подвиг наших медицинских работников. Москва – перекресток всех дорог, крупнейший мегаполис Европы, конечно, она приняла на себя главный удар эпидемии. <…> Конечно, этот памятник будет жить десятилетия, века, но главный памятник, который поставили себе наши врачи, медицинские работники – 1,5 млн уже вылеченных пациентов, в Москве десятки тысяч спасенных жизней и, пожалуй, это главная память», – приводятся слова Собянина на сайте мэрии города. Мэр заявил, что многие месяцы система города работает в мобилизационном режиме. «Главная благодарность москвичей за то, что они чувствуют, что в самые сложные минуты врачи никогда не оставляют их без помощи, внимания. <…> Я уверен, мы победим и пандемию, и любые другие трудности», – добавил он, поблагодарив москвичей за инициативу установить памятник врачам. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поблагодарил за вклад в борьбу с пандемией не только медицинских работников, но и волонтеров, создателей ковидных стационаров, производителей медицинской продукции. Сегодня решением задач, связанных с лечением больных коронавирусом, занимаются около 280 тыс. медицинских работников, уточнила Голикова. «Этот памятник победителям останется в веках. Мы с вами будем уходить, а он, воплощенный в камне, бронзе, будет оставаться здесь и напоминать всем об этой борьбе и пандемии», – сказала вице-премьер. Памятник представляет собой монументальную стелу, увенчанную крестом, лицевая часть которого сформирована буквами с надписью: «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19». На стеле под крестом размещена скульптурная композиция – фигуры медиков, за спинами которых находится Земля. Медики спасают мир, побеждая вирус. Автор монумента – Салават Щербаков, академик Российской академии художеств, народный художник России. В борьбе с COVID-19 участвовали больше 50 тыс. медицинских работников столицы. За полтора года они вылечили 1,47 млн пациентов с коронавирусом. Первый компонент вакцины от него получили уже 5 млн жителей Москвы.

Трамп заявил об «упрямых и умных русских» 17 сентября 2021, 19:51

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Экс-президент США Дональд Трамп на шоу у ведущего Грега Гатфелда заявил, что русские очень упрямые, но в то же время очень умные, и их сложно переубедить. Гатфелд спросил вакцинированного от коронавируса бывшего главу Белого дома, что бы тот смог сказать супруге ведущего, чтобы убедить ее привиться. Шоу проходило на Fox News. Watch the latest video at foxnews.com «Ну, во-первых, я бы спросил ее, почему она этого не делает? Какие-то религиозные мировоззрения?» – сказал Трамп. «Скептицизм. Нет, она очень скептична», – ответил ведущий. Гость передачи предположил, что жена Гатфелда русская, и тот подтвердил его догадку. «Невозможно спорить с русскими!» – воскликнул ведущий. «Очень умная, очень упрямая, я думаю, что знаю вашу супругу немного. Она замечательная, позвольте ей делать то, что она делает», – посоветовал Трамп. Ведущий согласился с характеристикой, которой политик наделил его супругу. Трамп же признался, что после вакцинации чувствует себя превосходно. Напомним, Трамп в конце 2020 года переболел COVID-19. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о состоянии больного коронавирусом режиссера Звягинцева 16 сентября 2021, 19:02

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Режиссер «Левиафана» Андрей Звягинцев проходит лечение в Германии от коронавируса, его легкие поражены на 92%, врачи собираются вывести его из медикаментозного сна, сообщил близкий к его семье источник. По данным СМИ, двукратный номинант на «Оскар» Андрей Звягинцев месяц лежит в одной из клиник Германии, где лечится от коронавируса. Врачам пришлось его подключить к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом и ввести в искусственную кому, поскольку легкие режиссера были поражены на 92%, состояние оценивалось как крайне тяжелое, передает ФАН. Источник, близкий к семье Звягинцева, объяснил, что скоро его планируют выводить из медикаментозного сна. Сообщается, что режиссер, прежде чем отправиться в Германию, проходил лечение в центре ФМБА, а также в клинике Давыдовского. Андрей Звягинцев – российский кинорежиссер и сценарист. Обладатель главного приза Венецианского фестиваля и лауреат Каннского кинофестиваля. Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь». В декабре 2019 года семейная драма Звягинцева «Елена» стала единственной картиной из России в списке 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века, составленном американским журналом Rolling Stone. Стало известно о преимуществе «Спутник V» против штамма «дельта» 16 сентября 2021, 20:37

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm, сообщила газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы. «Согласно исследованию, реализованному в Кордове, вакцина «Спутник V» наиболее эффективна против варианта «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm», – отмечает издание со ссылкой на ученых, передает РИА «Новости». По данным исследования, самые высокие титры антител против «индийского штамма» получили те, кто был привит «Спутником V» и до этого перенес коронавирус. «Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)», – отметила газета. Исследование базировалось на изучении 309 образцов из плазмы людей, вылечившихся от коронавируса, и тех, кто получил две дозы вакцин AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V». Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против дельта-штамма варьируется от 83% до 94%, а вакцин Pfizer и Moderna – от 40% до 52%. Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку аккаунта Мосгоризбиркома 17 сентября 2021, 14:58

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор направил Twitter письмо, в котором потребовал объяснить причины блокировки аккаунта Мосгоризбиркома, добавив, что такие действия расцениваются, как вмешательство в выборы. «Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства компании Twitter Inc. с требованием в максимально короткие сроки пояснить причины введения ограничений в отношении аккаунта Московской городской избирательной комиссии», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В частности, в письме отмечается, что действия администрации Twitter расцениваются как иностранное вмешательство в проходящую в России избирательную кампанию по выборам депутатов законодательных органов государственной власти. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что официальный аккаунт Московской городской избирательной комиссии в Twitter якобы заблокирован. В Мосгоризбиркоме РИА «Новости» сообщили, что в Twitter заблокирован старый, недействующий аккаунт, актуальный работает. Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Ученые выделили новый диагноз после острых форм COVID-19 17 сентября 2021, 15:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники МГУ с коллегами определили новый фенотип постковидного синдрома – синдром постковидной тахикардии, и начали разрабатывать подход, который позволит сохранить здоровье и качество жизни пациентам с этим диагнозом, сообщила пресс–служба вуза со ссылкой на статью в The American Journal of Medicine. «Помимо предложения международной группы ученых выделить синдром постковидной тахикардии как новое самостоятельное состояние после острого COVID–19 (новой коронавирусной инфекции), исследователи подробно описали вопросы эпидемиологии, предполагаемые механизмы, возможные варианты лечения и будущие направления клинических и фундаментальных исследований этого нового клинического синдрома», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. До недавнего времени исследования в области COVID–19, в основном, были сосредоточены на эпидемиологии, факторах риска тяжелого течения заболевания и определении оптимальных стратегий ведения пациентов. Однако появляется все больше свидетельств того, что COVID–19 может вызывать серьезные расстройства сердечно–сосудистой системы, которые продолжаются на протяжении более трех месяцев после заболевания. Это новое состояние классифицируется как постковидный синдром, но его клинические характеристики и стратегия лечения остаются неизвестными. Пациенты с постковидным синдромом имеют широкий спектр симптомов, включая усталость, боль в груди, снижение физической выносливости, когнитивные нарушения, одышку, длительную лихорадку, головную боль, потерю обоняния и вкуса, нарушения сна. В числе наиболее частых жалоб пациентов, перенесших COVID–19, учащенное сердцебиение и перебои в работе сердца. «По данным крупных международных исследований, постковидным синдромом страдают около 60% переболевших COVID–19, у многих из них усталость, мышечная слабость и тахикардия продолжается в течение 6 месяцев или даже года после выздоровления. Принимая во внимание сотни миллионов зарегистрированных случаев заболевания, помощь пациентам с постковидным синдромом и, в частности, постковидной тахикардией, станет важнейшей задачей здравоохранения во всем мире», – сказал замдиректора по научной работе Медицинского научно–образовательного центра (МНОЦ) МГУ Симон Мацкеплишвили. По словам Мацкеплишвили, в настоящее время завершается разработка протокола наблюдательного исследования, направленного на определение частоты постковидной тахикардии, а также нового подхода к его лечению. В отличие от существующих протоколов реабилитации, после перенесенного заболевания, как пояснил ученый, разрабатываемая схема лечения будет включать препараты нескольких фармакологических групп, направленные на восстановление нарушений деятельности сердечно–сосудистой и нервной систем. «Контроль состояния пациентов будет осуществляться, в том числе телемедицинской системой удаленного мониторинга жизненно важных параметров, также разработанной сотрудниками МНОЦ МГУ. Подобный подход сохранит здоровье и обеспечит нормальное качество жизни многим пациентам с постковидным синдромом», – добавил Мацкеплишвили. В МГУ напомнили, что с апреля по июнь 2020 года Медицинский научно–образовательный центр МГУ был перепрофилирован в COVID–госпиталь. Учеными и медиками МНОЦ был разработан уникальный протокол лечения COVID–19, позволивший добиться выживаемости более 99% из 424 пациентов с тяжелой формой заболевания. Ранее психиатр назвал негативные последствия COVID-19. Москвичей предупредили о сильнейшем за 73 года ливне 19 сентября 2021, 14:46

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В понедельник в Москве может выпасть треть нормы осадков, такого ливня не было в столице последние 73 года, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В Москве в осадкомеры может попасть до 16-21 миллиметра дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более», – написал синоптик в своем Instagram. Тишковец отметил, что сопоставимые ливни фиксировались после 1948 года только в 1952 и 1959 годах, но они были меньшей интенсивности – 13 миллиметров. Он также предупредил москвичей о «балтийском» синдроме, когда погода может казаться холоднее, чем на самом деле. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в центре Европейской России до конца следующей рабочей недели продержится холодная и дождливая погода, которая испортится уже в понедельник. Правительство Эстонии освободило привитых российскими вакцинами от ПЦР-тестирования 16 сентября 2021, 21:14 Текст: Елена Мирошниченко

В департаменте здоровья правительства Эстонии сообщили, что привитые вакцинами третьих стран, в том числе в России, при въезде в Эстонию не должны сдавать тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию. «Согласно постановлению правительства Эстонии, здоровый человек, въезжающий в Эстонию из стран с ограничениями на выезд, может быть освобожден от тестирования и изоляции в течение одного года после завершения вакцинации, если он полностью вакцинирован и после вакцинации достиг полной иммунной защиты. Эстония признает все вакцины, получившие разрешение на продажу или признанные в стране происхождения», – заявил ТАСС директор по связям с общественностью департамента здоровья Имре Каас. Также зарубежные сертификаты о вакцинации, в том числе российские, могут использоваться в Эстонии для посещения общественных мест без соблюдения коронавирусных ограничений. «Полностью вакцинированные люди с действительным сертификатом о прививках в течение года после вакцинации также могут принимать участие во всех мероприятиях в Эстонии, где применяется проверка сертификата о вакцинации. Однако прививка, сделанная в России, не дает права на получение сертификата о вакцинации Европейского союза», – добавил Каас. Ранее стало известно, что одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя. В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». В России выявили 20,3 тыс. случаев коронавируса за сутки 18 сентября 2021, 11:55

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 20329 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20329 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2746, Санкт-Петербурге – 1791, Московской области – 915. Всего в стране выявили 7 254 754 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 485 264 человек, из них 16 247 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксирован 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 197 425 человек. Накануне, 17 сентября, в России выявили 19 905 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 311. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве у водителя отобрали Porsche за неуплату парковочных штрафов 17 сентября 2021, 14:59 Текст: Алексей Дегтярев

В столице арестован Porsche Cayenne, чей хозяин накопил порядка 700 тыс. рублей штрафов за неоплату парковки и уклонение от исполнения административного наказания, сообщил департамент транспорта города. «У владельца Porsche Cayenne теперь нет выбора: он мог бы потратить 687 тыс. рублей на личные нужды, но теперь ему придется выплатить все долги, которые он накопил. Все они – за неоплату парковки и уклонение от исполнения административного наказания. «Московский паркинг» вместе с судебными приставами арестовали машину. Вернуть ее можно только после погашения долга», – сообщается в Telegram-канале департамента. Водителям машин с тремя и более штрафами могут приостановить парковочное разрешение и запретить выезд за границу, указали в департаменте. На имущество таких автомобилистов также могут наложить арест. В октябре 2020 года в Москве арестовали Porsche Cayenne, хозяин которого не выплатил штрафы за парковку на 500 тыс. рублей. В Москве на Патриарших прудах ввели «медленную зону» для самокатов 16 сентября 2021, 20:02

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы по просьбе жителей обустроил медленную зону для электросамокатов на Патриарших прудах, также пересмотрено движение и размещение парковок в этом районе. «Это наше совместно решение с муниципальными депутатами и операторами кикшеринга. Операторы проката электросамокатов всегда поддерживают нас и с пониманием относятся к изменениям, и мы благодарны им за совместную работу. Медленные зоны вводятся в тех местах, где большое количество пешеходов, чтобы поездки были безопасными. Всего в Москве уже больше 100 медленных зон», – заявил дептранс в Telegram. Также было решено в целом пересмотреть движение и парковку электросамокатов в районе, так как на Патриарших прудах большое количество кафе и их посетителей, а тротуары узкие. Кроме того, будет работать бригада скаутов, которые будут вывозить самокаты, если их скапливается слишком много. На некоторых велопарковках будет запрещена парковка электросамокатов. Ранее министерство транспорта представило финальную редакцию поправок к правилам дорожного движения (ПДД), которые ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах до 25 км в час. До этого мэр Москвы Сергей Собянин озвучил свое отношение к использованию в городе электросамокатов и связанным с ними проблемам. Так же мэрия Москвы также разработала новые правила езды на электросамокатах. Свыше 1 млн человек проголосовали в Москве онлайн 17 сентября 2021, 18:08

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Число проголосовавших онлайн в Москве прошло отметку 1 млн человек, заявил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. «В Москве проголосовали более миллиона человек. <...> Всего в Москве в этом году 2,014 млн онлайн-избирателей», – цитирует Венедиктова ТАСС. Голосование на выборах в Госдуму и других выборах в единый день голосования в России проходит в 2021 году с 17 по 19 сентября. Возможность электронного голосования есть у избирателей семи регионов России: Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Массовое заражение детей малоизвестным вирусом выявлено в четырех странах 19 сентября 2021, 07:56 Текст: Антон Антонов

В США, Швейцарии, Великобритании и Японии зафиксировано массовое заражение малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом, сообщают СМИ. Швейцарские медики заявили, что новая эпидемия стала полной неожиданностью. В США рассказали, что случаи заражения выявили еще весной. Многие пациенты попали в отделения интенсивной терапии. Вирус вызывает заболевание дыхательных путей. Ученые считают, что из-за карантинных мер, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, дети не выработали иммунитет против нового вируса, передает РЕН ТВ со ссылкой на Би-би-си. Напомним, ученые заявили о еженедельной мутации коронавируса. В конце августа россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила. В сентябре ученые нашли причину новой вспышки лихорадки Эбола. Названо условие неуязвимости перед COVID-19 19 сентября 2021, 15:35 Текст: Дарья Григоренко

Люди, которые болеют простудой, не могут заразиться коронавирусом, сообщил член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков. «Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ», – сказал ученый, передает «Ura.ru». Он объяснил, что болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом, так как в организме вырабатывается интерферон. «Интерферон – противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения», – уточнил Чумаков. В то же время он подчеркнул, что после выздоровления есть риск заболеть COVID-19. Так как организм будет ослаблен первой инфекцией, коронавирус может протекать тяжелее. В свою очередь заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, но обычно один вирус оказывается сильнее другого. «Какая из них (инфекций. – прим. ВЗГЛЯД) будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции, и в какой последовательности они попадут в организм», – пояснил он. По его словам, детально этот вопрос не изучали, так как без намеренного инфицирования добровольцев это очень дорого и трудно. Ранее сообщалось, что для взрослого человека нормальным считается болеть ОРЗ и ОРВИ два-три раза в год, у детей другая норма: они могут болеть и до пяти раз, особенно при посещении детсадов и школ. Мэр украинского города назвал шуткой свое обещание выдать 100 тыс. гривен забеременевшим после прививки 17 сентября 2021, 18:37 Текст: Алексей Дегтярев

Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что пошутил насчет выдачи 100 тыс. гривен (3,7 тыс. долларов) первой забеременевшей после вакцинации от коронавируса. «Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 тыс. гривен (3,7 тыс. долларов). У меня более 100 сегодня заявок от женщин, которые после вакцинации просто в Viber и Facebook присылают, когда они первый раз вакцинировались, второй и когда забеременели», – цитирует главу города РИА «Новости». Напомним, в начале сентября Марцинкив заявлял, что первая забеременевшая в Ивано-Франковске женщина после вакцинации получит 100 тыс. гривен. Минздрав анонсировал исследования совместимости вакцин от COVID с вакцинами против гриппа 16 сентября 2021, 18:41 Текст: Алексей Дегтярев

В России планируется провести исследования о совместимости вакцин против гриппа с вакцинами от коронавирусной инфекции, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев. «Для того, чтобы совместить одновременно вакцинации против коронавируса и гриппа, <…> необходимо еще раз проверить вакцины на безопасность и эффективность, но только уже в рамках их одновременного введения», – передает его слова ТАСС. В четверг прошло заседание экспертов по иммунопрофилактике и было принято решение провести соответствующие исследования. «Поэтому эти исследования будут в кратчайшее время проведены и уже тогда будет принято окончательное решение относительно возможности использования их одновременно. Но пока они не проведены, мы оставляем тот промежуток, который был зафиксирован, – это один месяц», – заключил замминистра. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщал ранее, что между прививками от коронавируса и гриппа должен пройти месяц, совмещать можно прививки от гриппа и пневмококка.