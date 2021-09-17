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17 сентября, пятница | Последнее обновление — 03:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США открестились от намерения начинать холодную войну с Китаем
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По мнению ряда украинских экспертов, «силы специальных операций становятся очень важным фактором силового варианта решения вопроса деоккупации территории Украины от российских захватчиков».
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Можно говорить не только о готовящихся провокациях внутри самой страны, но и о том, что Евросоюз готовится уже со своей стороны закрыть «железный занавес», оставив Россию в полной изоляции, и лишить ее членства в международных организациях: например, в таких, как Парламентская ассамблея Совета Европы.
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Резонансное преступление выходцев из Таджикистана снова подняло вопрос о необходимости введения полноценного визового режима с нашими южными соседями. Режима, который не решит ни одну из проблем, которые возникают из-за мигрантов, но при этом еще и добавит новые.
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С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Синоптики рассказали о погоде в столице
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В пятницу синоптики пообещали москвичам холодную погоду.
По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет плюс 6. К обеду воздух в Москве прогреется до 9 градусов. Вечером столбики термометров в столице покажут 8 градусов тепла. Ветер прогнозируется северо-восточный, силой 1-2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.
Польша отказалась продлевать контракт с Газпромом на поставки газа
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Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не намерена продлевать контракт с Газпромом на поставки топлива.
Наимский выразил надежду, что трубопровод Baltic Pipe позволит поставлять необходимое количество газа для польской экономики без участия российских источников. По словам польского чиновника, Варшава надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября 2022 года, передает РИА «Новости».
«Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом», – заявил Наимский в эфире радиостанции Siódma9.pl.
Долгосрочный Ямальский контракт между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», польская компания PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до 2022 года.
В июне 2020 года «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши отобрать у России канал доставки газа в Европу.
В пиццерии в Москве дважды изнасиловали девочку
В одной из столичных пиццерий дважды изнасиловали 11-летнюю девочку, подозреваемого в преступлении задержали, сообщают СМИ.
О преступлении против ребенка сообщила мать девочки, правоохранительные органы установили личность подозреваемого, сообщает РЕН-ТВ.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его также проверяют на причастность к другим преступлениям.
Ранее в городе Искитим Новосибирской области задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми.
Захарова напомнила разъяренному решением Австралии Парижу о «Мистралях»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана на решение Австралии разорвать контракт по подлодкам, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль».
«Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» – написала Захарова в Telegram.
В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название «Владивосток», Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.
Глава «Альянса врачей» заявила о разочаровании в ФБК
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Глава так называемого «Альянса врачей*» (признан в России НКО-иноагентом) Анастасия Васильева заявила о разочаровании в руководителях Фонда борьбы с коррупцией* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) и попросила впредь не ассоциировать ее и альянс с ФБК*.
«Друзья, мне тяжело писать эти слова, но в связи с последними событиями, которые происходят со мной и моими единомышленниками, я хочу сказать о наболевшем. Наш «Альянс врачей*» появился в августе 2018 года. Я решила заняться профсоюзной деятельностью, чтобы облегчить жизнь моим коллегам врачам. Это всегда было и остается моей главной мотивацией. В период пандемии информационную помощь нам оказывал ФБК. Но только нужда в нас пропала – про нас забыли. Использовали и выкинули», – пожаловалась Васильев в Facebook.
Она добавила, что очень «очень разочарована» случившимся. «Менеджеры ФБК* сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для Волкова, Жданова, Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил. И когда их посадят – про них никто не вспомнит», – добавила Васильева.
«С этого дня прошу не ассоциировать меня и «Альянс врачей» с ФБК. Я, безусловно, не отступаюсь и профсоюз продолжит свою работу. Мы сами разберемся с нашими уголовными делами и справимся с давлением, которое на нас оказывается», – заключила она.
Отметим, что многие пользователи не поверили в искренность поста и предположили, что аккаунт Васильевой был взломан, либо сам пост написан под давлением. Между тем, пресс-секретарь Васильевой подтвердил Telegram-каналу Mash, что аккаунт не был взломан и пост написан лично главой альянса.
Напомним, Васильева была помещена под домашний арест по расследованию дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января незаконной акции в Москве. Позже ей смягчили меру пресечения на запрет определенных действий. С тех пор она обязана не уходить из дома с восьми вечера до восьми утра.
Европарламент утвердил доклад с рекомендацией не признавать итоги выборов в Госдуму до старта голосования
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Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, призвавшего власти Евросоюза к пересмотру отношений с Россией.
За высказались 494 депутата, против – 103, еще 72 воздержались, передает ТАСС.
Многостраничный документ содержит рекомендацию для властей ЕС совместно с государствами-членами «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России ... и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ» на основе представленных в докладе принципов. В частности, автор доклада утверждает, что ЕС должен «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнерства», вести «выборочный диалог с Кремлем», «поддерживать демократическое общество».
В докладе в том числе говорится, что страны ЕС должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права». Решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для стран ЕС.
Между тем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо обновить партнерство с Россией, но пока это трудно представить.
Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.
Немецкие экологи потребовали пересмотреть решение по «Северному потоку – 2»
Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала очередной запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) с требованием оценить влияние «Северного потока – 2» на окружающую среду и пересмотреть предыдущее решение.
«DUH опротестовала решение (BSH) не проводить оценку разрешения на строительство и эксплуатацию», – говорится в заявлении экологов, передает ТАСС.
В последний раз экологи выдвигали такие требования к ведомству в июне, но успеха не добились. Это была не первая попытка немецких природоохранных организаций остановить реализацию проекта, но все протесты до сих пор отклонялись.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Процесс получения разрешения на газопровод «Северный поток – 2» от немецкого регулятора может занять около четырех месяцев.
Названа причина низкого урожая пшеницы в России
Урожайность пшеницы в этом году упала на 7,7%. Такая же ситуация наблюдается при уборке других зерновых культур. Падение урожайности связано с засушливым летом и сокращением посевных площадей на 1,2% по сравнению с прошлым годом, рассказала директор департамента информационно-аналитического обеспечения «Российского зернового союза» Елена Тюрина.
«По состоянию на 15 сентября у нас намолочено 99,4 млн тонн зерна, в том числе 70,8 млн тонн пшеницы. Если сравнивать это с прошлогодними показателями, то объем намолоченного зерна в текущем году на 13,4% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Тогда было намолочено 114,8 млн тонн зерна. По пшенице ситуация аналогичная. Пока собрано на 13,7% меньше, чем в прошлом году», – рассказала она «Ридусу».
Тюрина пояснила, что в этом году наблюдается снижение урожайности по всем зерновым.
«По состоянию на 15 сентября урожайность зерновых и зернобобовых культур в среднем меньше уровня прошлого года на 9,6%. Текущая урожайность составляет 26,5 центнера с гектара, в прошлом году – 29,3 центнера с гектара. Урожайность пшеницы меньше уровня прошлого года на 7,7%», – добавила эксперт.
Причиной низкой урожайности стало засушливое лето. «На юге достаточно хорошие погодные условия сложились. Урожайность по Ростову и Краснодару была на высоком уровне, но уборка в этих регионах закончена. По центру большие площади под зерновыми культурами, в том числе озимыми и яровыми, пострадали от засухи, которая была в летний период. В связи с этим сократилась урожайность в среднем по России», – указала Тюрина.
Достичь показателей прошлого года уже не получится, считает эксперт. «Если мы говорим по зерновым и зернобобовым, то уже убрано 80% посевных площадей. Если говорить по пшенице, то 85%, осталось только 15%. То, что выйдем на уровень прошлого года маловероятно. Сейчас уборка идет в Поволжье и Сибири. В Поволжье ситуация не очень хорошая. В Сибири, по информации, которая к нам поступает из регионов, урожайность на достаточно высоком уровне. Тем не менее, урожайность по стране меньше, чем в прошлом году», – сказала Тюрина.
По прогнозам экспертов «Российского зернового союза», в этом году будет собрано около 118–119 млн тонн зерна, что на 10% меньше прошлого года. Пшеницы – примерно на 8% меньше, чем в 2020 году.
Ранее Financial Times писала, что Россия за 20 лет проделала огромный путь, чтобы стать крупнейшим экспортером пшеницы.
Цена на газ в Европе продолжила падение
Стоимость газа в Европе в ходе торгов ускорила падение до порядка 735 долларов за 1 тыс. кубометров после рекордных показателей среды, свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена на октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах опустилась до отметки в 735,1 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС со ссылкой на данные биржи.
Общее падение за день составляет порядка 15%.
Ранее в четверг цена падала ниже 750 долларов за 1 тыс. кубометров.
За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров.
Кремль назвал род занятий заболевших в окружении Путина людей
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что десятки заболевших COVID в окружении главы государства Владимира Путина – это, главным образом, те, кто обеспечивает его работу и быт, включая безопасность.
«Главным образом, это те, кто принимает участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности, естественно, в этом принимает участие достаточно большое количество людей. Действительно, кто-то был инфицирован. И поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, то произошло инфицирование значительного количества людей», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о заболевших коронавирусом в окружении президента.
Он добавил, что необходимые тестирования президента проводятся, он работает в обычном режиме: несмотря на заболеваемость, людей, которые обеспечивают работу главы государства, хватает.
Ранее, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, Путин объяснил свое решение несколько дней соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.
Франция сочла ударом в спину решение Австралии разорвать контракт по подлодкам
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Решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие с этой страной, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
«Это действительно удар в спину. Мы установили с Австралией доверительные отношения. Это доверие подорвано. И сегодня я в гневе, с большим чувством горечи в связи с разрывом этого контракта. Так не поступают союзники», – цитирует РИА «Новости» Ле Дриана.
По его словам, это соглашение обсуждалось в течение двух лет – с 2014 по 2016 год. Глава МИД Франции подчеркнул, что ожидает пояснений со стороны Австралии, а также США. Также министр заявил, что обеспокоен поведением США в этой ситуации.
«Это односторонее, грубое, непрогнозируемое решение очень похоже на то, что делал господин (экс-президент США Дональд) Трамп», – добавил он.
В свою очередь глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на фоне заявления о создании партнерства AUUKUS сообщил, что Соединенное Королевство не намерено каким-либо образом провоцировать враждебность с Францией.
«Австралия приняла это решение... Мы не намерены делать что-либо, чтобы вызывать враждебную реакцию со стороны Франции, Франция является одним из наших ближайших союзников в военной сфере в Европе», – сказал Уоллес в эфире телеканала Sky News.
Ранее австралийский телеканал ABC сообщал, что Австралия решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 млрд австралийских долларов (около 66 млрд долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией. Как отмечала компания, она предлагала Австралии «обычную подводную лодку исключительного качества». В 2017 году австралийское правительство объявило о выборе французской Naval Group (DCNS) для реализации крупнейшего в Австралии оборонного проекта по разработке и строительству обычных подводных лодок. Австралия объявила в четверг, что выходит из соглашения по подлодкам с Naval Group. Свое решение власти страны объяснили ускорением изменений в региональной безопасности.
МИД Франции назвал «прискорбным» решение Австралии о строительстве атомных подлодок в рамках оборонного альянса AUUKUS (Австралия – Великобритания – США). В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUUKUS в сфере обороны и безопасности.
В администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».
Напомним, в четверг премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия намерена строить атомные подводные лодки, но не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал. По его словам, первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году.
Решение о запрете въезда комика Мирзализаде в Россию приостановлено
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Распоряжение МВД, по которому присутствие комика Идрака Мирзализаде в России нежелательно, приостановлено по решению Замоскворецкого суда Москвы, сообщил адвокат артиста Сергей Бадамшин.
Юморист может оставаться в России, пока рассматривается его иск о признании решения МВД незаконным, пояснил Бадамшин РИА «Новости».
Пресс-секретарь суда Валентина Норбах подтвердила эти данные.
В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию.
В конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ.
Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение.
Телеведущий Владимир Соловьев призывал не переживать за судьбу комика, в комментарии газете ВЗГЛЯД он предполагал, что на Украине или на Западе артисту предложат новые контракты.
Литву обеспокоил рыбный промысел России в Балтийском море
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Делегация Литвы в Совете Евросоюза призвала Еврокомиссию возобновить диалог с российскими властями по вопросу управления запасами Балтийского моря, говорится в комментарии литовской стороны по поводу установления Советом ЕС ограничений по вылову рыбы на 2022 год в акватории Балтики.
Литовские политики считают, что Россия устанавливает высокие квоты допустимого улова рыбы. «Российская сторона осуществляет целенаправленный промысел балтийской трески и в одностороннем порядке устанавливает значительно превышающие научные рекомендации и свою историческую долю квоты общего допустимого улова сельди и кильки», – говорится в документе, передает RT.
При этом в комментарии подчеркивается, что все страны Евросоюза прилагают большие усилия для сохранения и устойчивого использования ресурсов Балтийского моря.
Как пояснил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, Россия соблюдает все связанные с выловом рыбы договоренности с европейскими коллегами. Существующие международные комиссии, в том числе в Балтийском море, работают эффективно и определяют объемы промысла.
«Литва имеет незначительные собственные воды, и у них, конечно, большие проблемы с рыболовством, которые они всячески пытаются переложить на российскую сторону», – прокомментировал он заявление литовской делегации.
Савельев также напомнил, что в 2015 году Россельхознадзор ввел ограничения на поставку в Россию рыбной продукции из стран Балтии из-за ряда нарушений.
В прошлом году в Евросоюзе решили сократить промысел нескольких видов рыб в Балтийском море. Латышским рыбакам, которые занимались добычей попавшей под запрет восточной балтийской трески, разрешили уничтожить промысловые суда в обмен на компенсацию. Оставшиеся без работы рыбаки были вынуждены покинуть Латвию и переехать в Россию.
В США призвали не шутить с российской армией
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Вооруженные силы России благодаря модернизации представляют новую опасность для Вашингтона и Североатлантического альянса, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Крис Осборн.
По его словам, численность армии в сочетании с новыми технологиями стала «более зловещей угрозой», чем во времена противостояния с СССР, передает РИА «Новости».
Хотя сегодня Москва располагает меньшими по размеру силами, чем в период холодной войны, модернизация вооружения вызывает серьезную озабоченность у Запада. В частности, речь идет о гиперзвуковых ракетах, тактическом ядерном оружии, а также истребителях Су-57, танках Т-14 «Армата» и зенитных ракетных комплексах С-400.
Также Осборн напомнил, что Россия не только создает новое оружие, но еще активно обслуживает и улучшает старое. В качестве примера он привел танк Т-72, который с момента создания в 70-х годах прошлого века неоднократно совершенствовали.
Кроме того, как уточнил журналист, помимо множества самолетов, танков и артиллерийских установок, Москва располагает Военно-морским флотом численностью порядка 600 кораблей, включая один авианосец, 15 эсминцев и 63 подводные лодки. Мощь ВМФ, в частности, в Черном море, важна для России с точки зрения экономики и геополитики, поскольку это обеспечивает ей доступ к Средиземному морю, подытожил автор.
Ранее в США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Между тем, замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить.
Савченко раскрыла роль США в утверждении военной стратегии Украины
Бывшая депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила уверенность, что стратегия военной безопасности Украины утверждалась Вашингтоном.
По словам Савченко, «военная стратегия [Украины] утверждалась посольством США [в Киеве]», передает РИА «Новости».
«Иначе у нас президент [Украины Владимир] Зеленский ничего не подписывает, пока не согласуют с Западом», – заявила бывший депутат Рады в эфире телеканала «Украина 24».
При этом она выразила опасение, что такая стратегия может втянуть Украину в войну с ядерными державами.
В марте президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности, в которой Россия названа военным противником Украины.
Напомним также, в минувшую субботу в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.
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В США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО
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Россия в обозримой перспективе останется главной военной угрозой НАТО, заявила на слушаниях в Конгрессе Джулиэнн Смит, которую выдвинули на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе.
«Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия», – приводит слова Смит на слушаниях в Конгрессе РИА «Новости».
С 2014 года, когда разразился кризис на Украине, Североатлантический альянс, по ее словам, многого добился в плане укрепления возможностей противостоять Москве, при этом Смит считает, что многое еще предстоит сделать.
«Российская агрессия продолжается, мы должны призвать Россию к ответу за все ее действия, предпринимаемые с использованием всего ее инструментария, – идет ли речь о конвенциональных возможностях, вторжениях в воздушное пространство НАТО, акциях устрашения или кибератаках», – сказала кандидат на пост постпреда США при НАТО.
Она также пообещала в случае своего утверждения работать с американскими союзниками и партнерами над нейтрализацией нежелательных для США последствий ввода в эксплуатацию российского экспортного газопровода «Северный поток – 2». Кандидат на дипломатическую должность назвала его «плохой сделкой» и «геополитическим проектом», который подрывает энергетическую безопасность Европы и в первую очередь Украины.
Кроме того, Смит добавила, что продолжит ставить «непростые вопросы» перед Турцией и убеждать ее в недопустимости покупки в России систем ПВО С-400.
Напомним, во вторник замглавы комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен предсказал разрушение мира в случае войны с Россией. Он также заявил, что для поддержания стабильности в отношении России важно «более сильное НАТО».
В июле бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер заявила, что вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней. В мае бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис не исключил войну между Россией и США в случае вступления Украины в Североатлантический альянс.
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