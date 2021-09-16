Несколько ракет упали в Кабуле

Глава «Альянса врачей» заявила о разочаровании в ФБК

Глава так называемого «Альянса врачей*» (признан в России НКО-иноагентом) Анастасия Васильева заявила о разочаровании в руководителях Фонда борьбы с коррупцией* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) и попросила впредь не ассоциировать ее и альянс с ФБК*.

«Друзья, мне тяжело писать эти слова, но в связи с последними событиями, которые происходят со мной и моими единомышленниками, я хочу сказать о наболевшем. Наш «Альянс врачей*» появился в августе 2018 года. Я решила заняться профсоюзной деятельностью, чтобы облегчить жизнь моим коллегам врачам. Это всегда было и остается моей главной мотивацией. В период пандемии информационную помощь нам оказывал ФБК. Но только нужда в нас пропала – про нас забыли. Использовали и выкинули», – пожаловалась Васильев в Facebook.

Она добавила, что очень «очень разочарована» случившимся. «Менеджеры ФБК* сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для Волкова, Жданова, Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил. И когда их посадят – про них никто не вспомнит», – добавила Васильева.

«С этого дня прошу не ассоциировать меня и «Альянс врачей» с ФБК. Я, безусловно, не отступаюсь и профсоюз продолжит свою работу. Мы сами разберемся с нашими уголовными делами и справимся с давлением, которое на нас оказывается», – заключила она.

Отметим, что многие пользователи не поверили в искренность поста и предположили, что аккаунт Васильевой был взломан, либо сам пост написан под давлением. Между тем, пресс-секретарь Васильевой подтвердил Telegram-каналу Mash, что аккаунт не был взломан и пост написан лично главой альянса.

Напомним, Васильева была помещена под домашний арест по расследованию дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января незаконной акции в Москве. Позже ей смягчили меру пресечения на запрет определенных действий. С тех пор она обязана не уходить из дома с восьми вечера до восьми утра.