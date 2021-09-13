Россиян предупредили о дефиците пресной воды к 2035 году

Уже к 2035 году европейская часть России может столкнуться с дефицитом пресной воды. В зоне риска окажутся Крым, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Курганская и Оренбургская области, заявил гидролог, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Как указывает ученый, в целом по стране пресной воды достаточно – по ее валовым запасам Россия на втором месте после Бразилии. Из рек, озер и подземных источников забирают всего около 1,5% запасов воды в год, и почти всю ее возвращают обратно, отметил Данилов-Данильян в интервью «Парламентской газете».

В то же время он напомнил, что вода распределена неравномерно. Европейской части России достается только 20% воды, тогда как за Уралом сосредоточено 80% запасов. При этом 80% населения и хозяйства сосредоточены, наоборот, в европейской части. Кроме того, водность рек меняется: Северная Двина и Печора становятся все более полноводными, а Дон мелеет начиная с 1990-х годов.

На этом фоне, по словам Данилова-Данильяна, европейскую часть России к 2035 году неминуемо ждет катастрофическое положение с водой, если не внедрять инновации и не защищать реки от загрязнения. В зоне риска в первую очередь Крым, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Курганская и Оренбургская области – где уже сейчас есть дефицит воды.

Усугубить положение может и глобальное потепление, считает ученый: при повышении температуры с поверхности океана будет испаряться все больше воды, но она будет дольше задерживаться в теплой атмосфере, а дожди будут становиться более обильными, но редкими, приводя то к засухам, то к наводнениям, что уже можно видеть в Крыму.

Однако прежде всего на истощение запасов воды влияет человек, который неразумно ее использует, убежден эксперт. Некоторые источники исчезают, потому что их слишком активно эксплуатируют, а из тех 1,5% воды, которую люди забирают, около трети возвращают обратно загрязненной. Каждый год в российские водоемы сбрасывают почти 15 кубокилометров неочищенной воды.

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, сбросы предприятий, стоки ливневой, промышленной и коммунальной канализации почти не очищают в пяти регионах страны – в Крыму, Дагестане, Севастополе, Кабардино-Балкарии и Приморском крае. Еще в 13 субъектах очищают менее одного процента стоков, а в 20 субъектах – 10%, процитировали Радионову РИА «Новости». Таким образом водный кризис вовсе не означает, что все реки и озера пересохнут, его суть в том, что вода в них станет такой грязной, что ее нельзя будет использовать, а на ее очистку придется тратить столько же денег, сколько нужно для опреснения морской воды, пояснил Данилов-Данильян.

Тем временем озвучиваются все новые идеи о том, как решить проблему водоснабжения Крыма: в частности, речь идет о системах опреснения воды. Нечто подобное создавалось и в СССР, и действует сегодня в Израиле. Однако Израиль обнаружил и большие проблемы, присущие этому методу.