Израильский метод спасения Крыма от засухи требует осторожности

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27 августа, пятница  |  Последнее обновление — 18:54  |  vz.ru
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За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

Зачем Россия получила помощь от МВФ REUTERS/Yuri Gripas
Россия получила от МВФ почти 18 млрд долларов. Это помощь нашей экономике в условиях пандемии. Проблема в том, что это, по сути, виртуальные деньги, которые перевести в реальные доллары и евро не так-то просто. Почему западный валютный фонд так щедр к России, и главное – зачем нам вообще понадобились эти деньги? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
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Теракт в Кабуле нанес серьезный урон репутации Байдена

Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку, считают конгрессмены-республиканцы Stefani Reynolds/CNP/Global Look Press
В Кабуле произошло то, что экс-президент США Трамп назвал «самой позорной вещью, которая происходила с Америкой». За считанные дни до ухода сил западной коалиции из Афганистана ИГ совершило один из самых кровавых терактов последнего времени – погибло более ста человек, из них 13 военных США. Байден обещает нанести удар возмездия. Чем смогут ответить исламистам на пинок в спину бегущие из Афганистана американцы? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Освоение Кавказа русскими происходило не одно столетие. По большому счету, в какой-то момент это стало русской миссией. Но только за 10-е годы XXI века количество русского населения Северного Кавказа сократилось с 25,6% до 19% и продолжает сокращаться. Подробности...

«Стук-стук-стук» как норма сообщества

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
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Однополярный мир закончился в Афганистане

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Спустя 20 лет генералам нового мирового порядка остаются жалкие ошметки американской мечты. Бегство из Афганистана грозит вернуть США в статус-кво той региональной державы, в котором она благополучно пребывала почти всю свою недолгую историю. Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

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За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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    Израильский метод спасения Крыма от засухи требует осторожности

    Проблему водоснабжения Крыма можно решить разными путями    27 августа 2021, 18:00
    Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
    Текст: Александр Березин

    Озвучиваются все новые идеи о том, как решить проблему водоснабжения Крыма: в частности, речь идет о системах опреснения воды. Нечто подобное создавалось и в СССР, и действует сегодня в Израиле. Однако Израиль обнаружил и большие проблемы, присущие этому методу. Между тем некоторые резервы водоснабжения полуострова пока еще не используются.

    Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») рассказала на «Армии-2021», что работает над газотурбинной техникой для опреснения воды в Крыму. Заместитель гендиректора корпорации Михаил Ремизов не уточнил конкретный облик такой установки. Отмечается, что она сможет при необходимости опреснять воду, а при отсутствии необходимости в воде – давать электроэнергию.

    Технически речь может идти только об одном варианте – опреснении морской воды за счет ее нагрева от газовой турбины. Это чем-то похоже на советский атомный реактор для опреснения в городе Шевченко на берегу Каспия (реактор на быстрых нейтронах БН-350). Он лучше своей гибкостью: АЭС тратит на опреснение одно и то же количество энергии круглый год, а газовая турбина сможет делать это только при острой нужде в воде.

    Такое решение будет давать воду дешевле полудоллара за кубометр – этому поможет тот факт, что черноморская вода содержит в два раза меньше солей, чем средиземноморская. А именно из последней в Израиле получают пресную воду по 47 центов за кубометр.

    И тем не менее у этого подхода есть серьезные проблемы. Израиль начал применять его десятки лет назад, поэтому обнаружил эти проблемы первым.

    Во-первых, как показывают научные работы, в местах сброса отходов опреснения воды существенно снижается количество морских организмов. Это неизбежно: любое опреснение морской воды, кроме собственно воды пресной, дает и «рассол», где концентрация солей в разы выше, чем в остальном море.

    Во-вторых и даже в-главных, по мере роста доли опресненной морской воды в израильском гидробюджете выяснилось то, что экипажи подводных лодок знали десятки лет тому назад: дистиллированная вода при длительном потреблении вредна для здоровья. В ней нет растворенных магния, кальция и йода, которые есть в обычной питьевой воде из рек или скважин.

    Уже в 2017 году крупное научное исследование показало, что 85% израильских беременных и 62% школьников демонстрируют уровни йода ниже рекомендованных ВОЗ. В среднем израильские дети показывают концентрацию йода в тканях на 10% ниже, чем считает нужным ВОЗ. Это потенциально очень опасно: дефицит йода ведет к разбалансированию тиреоидных гормонов, которые управляют развитием организма начиная со стадии плода. При их дефиците могут возникнуть проблемы с умственным развитием ребенка.

    Кроме того, вода с низким содержанием магния и кальция ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

    Проблему можно решить, разбавляя каждый литр опресненной воды двумя литрами обычной: это снизит поступление нужных веществ в организм лишь на треть. Так, например, делают в Каталонии. Но возникает вопрос: на самом ли деле Крым в этом нуждается?

    Израиль почти на одну пятую меньше Крыма и расположен в значительно более засушливой части мира: здесь куда выше средняя температура, то есть выше испарительные потери воды из пресных водоемов. Технически в Крыму совсем не обязательно именно опреснять воду, важнее уметь использовать имеющуюся. И вот тут у Израиля действительно стоит поучиться.

    Задумаемся: общая емкость всех водохранилищ Крыма – всего 400 млн кубометров, и еще 150 млн из них раньше потребляли только воду, получаемую из Украины (сейчас не поступающую). Это очень небольшой объем: только озеро Кинерет (Галилейское море в Библии) содержит 4 млрд кубометров пресной воды, и только в 2019 году из него на нужды снабжения Израиля взяли 560 млн кубометров. Эта цифра близка к общему годовому потреблению воды современным Крымом. Надо отметить, что всего водохранилищ в Израиле 2000, и большинство из них объединены крупным водоводом в одну систему.

    Россия – один из мировых лидеров по емкости искусственных водохранилищ, в том числе не относящихся к ГЭС. Загорское водохранилище под Москвой используется как накопитель воды без участия рек и имеет емкость в 30 млн кубометров. Постройка сети подобных водохранилищ по всему Крыму позволила бы куда полнее использовать избытки дождевой воды после сильных ливней, которые пока при обильных дождях просто сбрасываются в море.

    В общем-то, власти Крыма уже заявили о строительстве двух новых водохранилищ на 23 млн кубометров общей емкости. Но в сравнении с реальными потребностями полуострова это очень и очень немного. Также пока нет даже намерений объединить все основные водохранилища Крыма в одну систему, чтобы перебрасывать избытки из одного хранилища в другие. Между тем природа полуострова (осадков в засушливой части втрое меньше, чем на Южном берегу Крыма) сама подсказывает такие решения.

    Другой момент израильского опыта: там вторично используют более 80% всех сточных вод.

    Их подвергают доочистке и затем применяют для орошения в сельском хозяйстве. Вне Израиля таких результатов пока нет ни в одной стране мира: как правило, проще пустить на орошение обычную пресную воду. Однако израильский опыт показывает, что экономически такой путь не слишком дорог. Если Крым активно пойдет по нему, проблема дефицита воды также уменьшится.

    Сейчас уже видно, что в ближайшие годы проблемы снабжения Крыма водой решены не будут: нужные для этого темпы строительства водохранилищ не набраны. В этой ситуации очень вероятно, что использование опреснительных установок в 2020-х годах все же случится. Но по причинам, описанным выше, они в любом случае не станут главным источником воды в этой части страны.

    Магистральный путь развития здесь – использование того миллиарда кубометров возобновляемых водных ресурсов, что полуостров получает в виде дождей. Вторичное использование сточных вод и опреснение морских может стать лишь вспомогательным, но никак не основным источником.


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