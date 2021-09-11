На фестивале «Таврида. АРТ» прошел день платформы «Россия – страна возможностей»

На фестивале «Таврида. АРТ» состоялась презентация десяти арт-объектов. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко рассказал об уникальном участнике одного из проектов платформы «Россия – страна возможностей» – «ТопБЛОГ» – 90-летней Евгении Семеновой из Свердловской области.

На форуме президентской платформы «Россия – страна возможностей», который проходит в Крыму с 8 по 12 сентября при партнерстве с фестивалем «Таврида.АРТ», участники создали своими руками десять арт-объектов. Их шоу-презентация и гранд-концерт состоялись накануне. В начале мероприятия перед аудиторией выступил первый замруководителя администрации президента, член Наблюдательного совета платформы, наставник конкурса управленцев «Лидеры России» Сергей Кириенко.

«Я хочу рассказать об одном очень удивительном человеке, который, на мой взгляд, олицетворяет собой то, что Россия – действительно страна возможностей. Год назад платформа «Россия – страна возможностей» объявила конкурс, как нам казалось, для молодых блогеров «ТопБЛОГ». Одним из финалистов этого конкурса стала Евгения Федоровна Семенова. 6 сентября этого года ей исполнилось 90 лет. Своим примером она показывает, что и в 90 лет можно освоить профессию блогера, что никогда не поздно пробовать новое, никогда не поздно учиться, никогда не поздно мечтать и реализовывать свою мечту. И для нас с вами просто никаких оправданий не может существовать», – отметил Кириенко.

Евгения Семенова живет в городе Арамиль Свердловской области и очень любит путешествовать. Побывала в Финляндии, Германии, Чехословакии, Польше, Арабских Эмиратах, Греции, Турции, а еще была на Украине, в Белоруссии, Средней Азии и на Кавказе. Кроме зарубежья она проехала почти всю Россию – от Якутии до Калининграда. О своих поездках она рассказывает в тревел-блоге в Instagram. В 2020 году женщина подала заявку на участие в конкурсе «ТопБЛОГ». Когда она начала участвовать в проекте, у нее было около 2 тыс. подписчиков, а сейчас больше 10 тысяч.

Также участников поприветствовал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он отметил: «Здорово, что каждый из вас видел возможности, которые предоставил вам форум, и каждый из вас пользовался ими. Я говорю и про общение, и про новые знания, и про вашу совместную работу над большим количеством проектов и арт-объектов. При этом отмечу, что на этом вам не стоит останавливаться. Палитра проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» ежегодно расширяется, а сами они становятся еще доступнее для самых разных возрастов и профессий. Пробуйте свои силы, не бойтесь рисковать и участвовать в олимпиадах и конкурсах. Используйте все возможности, а мы поддержим вас в этом и поможем вам. Мечтайте, и пусть ваши мечты всегда сбываются!».

В течение дня участники форума – несколько тысяч человек из 82 регионов России – посмотрели выступления музыкантов, танцоров, гимнастов, пообщались с телеведущими и участниками КВН, а также с финалистами и победителями проектов платформы «Россия – страна возможностей». Ведущими мероприятия стали чемпион Высшей лиги КВН Елена Гущина и участник Высшей лиги КВН, лауреат фестиваля «Российская студенческая весна» Александр Шахназарян.

Для создания арт-объектов форумчане были разделены на 10 групп, у каждой из которых было свое задание, свои наставники, кураторы и команды технического сопровождения. Каждый арт-объект посвящен различным состояниям и чувствам на пути развития человека.

Фестиваль «Таврида.АРТ» проходит в Крыму уже в третий раз. На данном фестивале впервые участвуют 14 российских регионов, в которых развернуты арт-резиденции «Тавриды» – постоянно действующие пространства для творчества и реализации проектов в сфере креативных индустрий.

Организатор фестиваля – арт-кластер «Таврида» – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор проекта – АНО «Центр развития культурных инициатив».

Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За шесть лет проект развился до формата масштабного арт-кластера и в 2021 году трансформируется в единую экосистему сервисов для настоящих и будущих лидеров креативных индустрий.