Кириенко счел конкуренцию за таланты главной в современном мире

Основным конкурентным преимуществом в сегодняшнем мире является творческий потенциал, а главная конкуренция – это конкуренция за таланты, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на фестивале «Таврида.АРТ».

Кириенко заявил, что «мир стремительно меняется, и главным конкурентным преимуществом в этом мире становятся не природные запасы в недрах и даже не уникальные здания, сооружения, оборудование», и «самое главное конкурентное преимущество – это творчество людей», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Это неисчерпаемое преимущество. Часто говорят, что скоро компьютеры заменят людей. C точки зрения точности счета, возможности оперировать большими данными, они уже сейчас часто переигрывают человека и продолжают развиваться. Но я не верю, что компьютеры когда-то будут способны заменить человека с точки зрения творчества, нестандартного мышления, способности мечтать и делать мечты реальностью», – указал он.

В 2021 году в фестивале впервые участвуют 14 регионов России, в которых развернуты арт-резиденции «Тавриды» – постоянно действующие пространства для творчества и реализации проектов в сфере креативных индустрий.

«Все большее количество регионов открывает у себя арт-резиденции. Это не дань моде. Руководители регионов понимают: арт-резиденции – это развитие конкурентного потенциала. В сегодняшнем динамичном мире, когда человек может перемещаться совершенно свободно, главная конкуренция – это конкуренция за таланты. Арт-резиденции создают среду, где талантам комфортно и они могут себя реализовать», – пояснил Кириенко.

Он также подчеркнул, что в этом году фестиваль стал крупной образовательной площадкой: «Как и любой фестиваль, это пространство творчества, музыки, ярких красок, концертов, выступлений. Но здесь гораздо больше возможностей учиться: мастер-классов, лекций, образовательных программ. Это, если хотите, большая учебная площадка. При этом никто никому ничего не навязывает: ты сам выбираешь, чему и у кого учиться, а пространство «Тавриды» дает такую возможность. Фестиваль лишний раз подтверждает, что главное – дать свободу выбора, а дальше каждый человек сам выберет, что ему интересно. Все аудитории полные. У Александра Михайловича (Сергеева, президента РАН) планировалась лекция на час – его не отпускали два с половиной часа».

Кириенко обратил внимание журналистов, что в этом году на фестивале «Таврида.АРТ» проходит рекордное количество кастингов.

«Одновременно, в моменте, проходят 157 кастингов на все самые известные проекты в стране: «Голос», «Dance Революция», КВН, кастинги «Русского радио» (...) Большинство кастингов проходит в онлайне. Это справедливо, поскольку из-за пандемии мы не могли открыть двери фестиваля для всех желающих, но они могут дистанционно участвовать в онлайн-кастингах», – сказал он.

Отвечая на вопрос о планах развития арт-кластера «Таврида», Сергей Кириенко сообщил, что самым масштабным изменением станет постоянно действующая Академия креативных индустрий, которая создается в бухте Капсель: «Архитектурный проект уже разработан. Сейчас он проходит финальную часть согласований в Главгосэкспертизе, на площадке уже провели подготовку к строительству. Рассчитываю, что через два года здесь начнет работать круглогодичная Академия креативных индустрий».

По его словам, подобные круглогодичные образовательные центры создаются также на базе других крупных молодежных форумов.

«Рядом с форумом «Территория смыслов» завершается создание круглогодичного центра мастерства управления «Сенеж». Есть форум «Машук» в Пятигорске, и к концу года будет построен круглогодичный образовательный центр «Машук», который станет базовым для общества «Знание», в нем будут проходить переподготовку лекторы. А для творческих, креативных индустрий таким центром станет академия здесь, на «Тавриде», – пояснил Кириенко.

Фестиваль «Таврида.АРТ» проходит в Крыму уже в третий раз. Организатор фестиваля – арт-кластер «Таврида» – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства.

Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор проекта – АНО «Центр развития культурных инициатив».

Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За шесть лет проект развился до формата масштабного арт-кластера и в 2021 году трансформируется в единую экосистему сервисов для настоящих и будущих лидеров креативных индустрий.