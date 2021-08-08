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Газпром восстановил подачу сырья на завод в Новом Уренгое
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Подача сырья на Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту после аварии на нем возобновлена, сообщили в пресс-службе «Газпром переработки».
«7 августа возобновлена подача сырья на Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту. После завершения процесса деэтанизации начнется отгрузка конденсата трубопроводным транспортом на Сургутский завод по стабилизации конденсата для дальнейшей переработки и выпуска товарной продукции», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Напомним, в ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода Газпрома по подготовке конденсата к транспорту. Это крупнейшее газоперерабатывающее предприятие в ЯНАО.
Газпром сообщал об «анализе причин и последствий инцидента». Завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.
К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован, но прокачка через газопровод «Ямал – Европа» снизилась в один момент вдвое.
Газета ВЗГЛЯД писала, что произошло с ценами на газ в Европе после пожара на заводе.
Волочкова опубликовала откровенные фото с отдыха в Греции
Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографии с отдыха в Греции, на которых она запечатлена в полупрозрачном мокром платье.
«Поплавала в море в платье, но выйти сухой из воды не получилось», – подписала пост в Instagram артистка.
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Часть комментаторов отреагировала негативно на такую публикацию. «Ну, когда рейтинг падает, а деньги нужны... Разочаровалась», – написала nast_byryukova. При этом ряд подписчиков все же похвалили балерину за смелость. «Сексуально, Насть», – поделился мыслями vladislavstalmansky.
В начале 2020 года Волочкова резко отреагировала на критику подписчиков, не оценивших фотографию со шпагатом. «Я ноги не устану поднимать и в 60. А Вы на свою рожу посмотрите. Жопу поднимите свою и принесите в зал, вместо того, чтобы завидовать моему шпагату», – отвечала балерина критикам.
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье в связи с 13-й годовщиной войны 2008 года, заявила, что условием диалога с Россией станет исполнение Москвой взятых на себя обязательств. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, в этом «состоит подход всех» – Грузии и международного сообщества. После этого, отметила президент Грузии, «можно будет перейти на новый этап взаимоотношений – начало диалога».
Напомним, Грузия обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии, Россия заявляет, что полностью выполнила обязательства по прекращению военных действий. «Оккупация грузинских территорий – наша боль. Но мы с этим не смиримся, поэтому это и день надежды. Россия должна проявить волю и повести дело к деэскалации», – сказала Зурабишвили.
Руководители Грузии и представители оппозиции, гражданского общества в воскресенье посещают братскую могилу на Мухатгвердском кладбище в Тбилиси. 8 августа в Грузии приспущены флаги – в стране день траура.
Вместе с тем президент Грузии объяснила, почему день 8 августа «не траурный, а надежды». Она провела параллели с тем, что в бывшем СССР многие не верили, что Грузия добьется независимости и призвала «веря, пройти путь к восстановлению территориальной целостности». «Мы увидим объединение Грузии», – сказала Зурабишвили.
Со своей стороны, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возложил «политическую ответственность за августовскую войну» на «Единое национальное движение» – партию экс-президента, ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили. «Двадцать процентов территории Грузии оккупированы Россией», – сказал глава правительства, отметив в то же время, что тогдашние власти страны совершили «антигосударственную провокацию, которая никогда не должна повториться».
«Чтобы добиться деоккупации, надо работать день и ночь, проводить продуманную, последовательную, целенаправленную политику», – заявил премьер-министр Грузии.
Напомним, что вооруженный конфликт в Южной Осетии, также известный как пятидневная война, был начат в полночь 8 августа 2008 года с атаки грузинской артиллерии на столицу Южной Осетии Цхинвал. Через несколько часов после артобстрела грузинские войска начали штурм Цхинвала с применением танков. Преднамеренному обстрелу подверглись места дислокации российских миротворцев, 10 военнослужащих было убито, несколько десятков ранено. В ответ российская авиация нанесла удары по объектам на территории Грузии, а около 15 часов 8 августа через Рокский тоннель началась переброска российских войск. Операция по принуждению Грузии к миру продолжалась до 13 августа, по ее итогам грузинские войска были вытеснены с территории Южной Осетии, а также из Кодорского ущелья в Абхазии. Были временно заняты грузинские города Гори, Зугдиди и Сенаки, а также порт Поти.
По итогам боевых действий Южная Осетия и Абхазия установили полный контроль над своими территориями, а 26 августа Россия признала независимость этих государств. В обеих республиках на постоянной основе развернуты российские военные базы. В то же время затормозился процесс принятия Грузии в НАТО (одно из требований для вступления в альянс – отсутствие территориальных проблем).
Действующее руководство Грузии критически оценивает действия режима Саакашвили в августе 2008-го. Так, премьер-министр Ираклий Гарибашвили предположил, что экс-президент принимал решения во время войны с Россией в 2008 году под воздействием наркотиков.
С другой стороны, нынешние тбилисские власти стремятся углублять сотрудничество с НАТО с целью «сдерживания» России в Закавказье. Так, в пятницу в Грузии завершились уже десятые натовские учения Agile Spirit («Проворный дух») с участием более 2,5 тыс. военных из 12 стран НАТО и трех государств-партнеров Североатлантического альянса. Глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе назвал динамику отношений его страны с альянсом «беспрецедентной» и пообещал и впредь принимать многонациональные учения. Посол США Келли Дегнан отметила, что учения, которые проводились накануне очередной годовщины войны-2008, стали отражением «настоящей дружбы и партнерства». Она назвала прогресс Грузии после войны-2008 «невиданным» и сказала, что подобные маневры помогают «учиться сдерживать врага».
Установлен источник массового отравления детей в поезде Мурманск – Адлер
Правоохранители обнаружили продукты с истекшим сроком годности в вагоне-ресторане поезда Мурманск – Адлер, в котором ужинали дети, попавшие в медучреждения Краснодарского края с отравлением, сообщил источник в правоохранительных органах.
«При осмотре вагона-ресторана были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью», – рассказал он ТАСС.
Напомним, причиной отравления детей, госпитализированных с поезда Мурманск – Адлер в Краснодарском крае, стал норовирус второго типа.
Ранее в субботу с поезда № 225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции. Позже число пострадавших выросло до 87 человек. По факту отравления детей возбудили уголовное дело. Работника вагона-ресторана, где перед отравлением питались дети, отстранили от работы.
Норовирусы вместе с ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций у детей. Норовирусы очень заразны, поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции среди детей.
Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 часов после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около восьми недель. После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть.
Японцы сочли несправедливым судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде
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Японские читатели портала Yahoo News Japan выразили разочарование действиями судей, которые оценивали выступление художественных гимнасток на Олимпиаде в Токио. По их мнению, оценка российских спортсменок была несправедлива.
«Художественная гимнастика – тот вид спорта, в котором маловероятно употребление спортсменами допинга. И если обвинить россиян в допинге не удается, взялись за оценки. А засудили Россию!» – написал пользователь zor, слова которого приводит ИноСМИ.
«Конечно, израильская спортсменка в упражнении с лентой допустила грубую ошибку. Выставленные ей оценки отражают субъективность судей. Вообще, судейство в художественной гимнастике, где многое зависит от художественного впечатления, дело очень сложное. Может, здесь вообще нужно вводить судейство с помощью искусственного интеллекта?» – написала aij.
«Любой, кто смотрел выступление израильтянки, а тем более специалисты, подумали тогда: «Для такой грубой ошибки ей поставили слишком высокую оценку». Тем более, когда увидели, что выступавшая за ней русская все сделала без ошибок. Вообще у меня сложилось впечатление, что россиянок в этих соревнованиях «засуживали», – пишет yon.
«У меня сразу возникают вопросы: почему, если у Авериной в квалификации оценки были выше, чем у Ашрам, в финале все было наоборот, несмотря даже на то, что израильтянка допустила грубую ошибку с лентой? Нельзя понять того, что хотя такая тяжелая ошибка Ашрам почти не сказалась на ее оценке, Авериной судьи снижали баллы за малейший небольшой промах. Лично мне казалось, что сестры Аверины должны были взять два первых места», – отмечает tm1.
«После внимательного просмотра выступлений Авериных осталось стойкое впечатление, что их по мелочам целенаправленно «засуживали», – пишет lov
«Выступления всех гимнасток были замечательными. И ничего выдающегося в выступлениях израильтянки не было! К тому же она еще так нелепо уронила ленту. Вообще детская ошибка!» – отмечает bir.
«А мне жалко спортсменов. Олимпийское движение все больше политизируется. Под оценками и результатами спортсменов все больше политики. Куда подевался олимпийский дух – дух честной борьбы? Кто у нас первая в фармацевтике держава? Конечно, Америка! Не удивлюсь, если выяснится, что ее атлеты используют не обнаруживаемые обычными тестами виды допинга!» – отмечает vis.
«Конечно, оценки личного первенства в художественной гимнастике вызывают сомнение. Все спортсменки готовились к Олимпиаде, не жалея сил. Но явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована!» – добавила yuk.
Сборная России впервые с 1996 года осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике. В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
Россиян предупредили о приближении аномальной жары
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Аномальная жара до 36-37 градусов прогнозируется в ближайшие дни в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях. Сильная жара ожидается также на юге России и в Поволжье, где температура достигнет 39-40 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях температура ожидается на семь-восемь градусов выше нормы. Будет сильная жара до 36-37 градусов. Такая жара там будет минимум до 9 августа. Если она задержится еще на пару дней, то будет уже волна тепла. На юге европейской России, в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму тоже прогнозируется очень жаркая погода с температурой 35-38 градусов. В Дагестане, Чечне, Ингушетии температура будет достигать 40 градусов», – приводит слова научного руководителя Гидрометцентра России ТАСС.
По словам Вильфанда, Поволжье также ожидает жаркая погода в ближайшие дни. Особенно тепло будет в Самарской области, где прогнозируется 36-38 градусов тепла. Ко вторнику до 37-39 градусов потеплеет в Оренбургской и Саратовской областях.
«Кроме Кировской области, в Поволжье везде температура выше 30 градусов прогнозируется, а в Самарской области – до 36-38 градусов, в Татарстане – до 35 градусов, в Оренбургской области – до 36 градусов, ко вторнику потеплеет до 39 градусов даже. В Саратовской области ко вторнику потеплеет до 37 градусов», – отметил он.
Напомним, экстремально жаркая погода также наблюдалась в ряде регионов России в июле.
Ранее климатолог Александр Чернокульский отметил, что Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением.
Винер-Усманова назвала Олимпиаду в Токио «полным крахом и позором»
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Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио стало полным крахом и позором, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.
«Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх – полный крах: протестов больше, чем команд. Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул, и их пригласили», – приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.
Винер-Усманова отметила, что судьи на Олимпиаде в Токио не имеют достаточного опыта для работы на соревнованиях подобного уровня. «Судьи – люди, не имеющие опыта, и [технический] комитет – это тоже люди, которые работают либо в институтах, либо занимаются организационной работой. Я считаю, что это огромный провал на Олимпийских играх в художественной гимнастике. В Лондоне, в Рио-де-Жанейро это были соревнования, а сейчас я слов не могу найти», – добавила президент ВФХГ.
По ее словам, еще на квалификации в субботу было очевидно, что победу отдадут спортсменкам из Болгарии. «Я вчера еще сказала, что это случится, потому что уже на отборочных соревнованиях было понятно, что тянут Болгарию, что гегемонию России нужно остановить. Так, кстати, было написано на сайте международной федерации. И это было прямое задание к тому, что было вчера. Дина Аверина стала просто героем интернета, соцсетей и подняла патриотический дух нашей страны после того, как ее убрали нагло после упражнения, где она не сделала ошибок, а оценку выставляли более пяти минут», – сказала Винер-Усманова, передает РИА «Новости».
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Она напомнила, что еще «полтора месяца назад на чемпионате Европы Россия обыграла Болгарию». «А сегодня на первом виде Болгарии моментально сделали разницу, хотя мячи у них намного слабее. Я вчера это предвидела, поняла, гегемонию России нельзя остановить каким-то другим образом, только судейскими манипуляциями», – добавила она.
Винер-Усманова также заявила, что у нее нет претензий к тренерскому штабу по итогам выступления гимнасток на Олимпийских играх в Токио. «Никаких претензий к тренерам у меня нет. Все дело в том, что я поручила нашим прежним тренерам, которые готовили команду к Играм в Рио-де-Жанейро, групповые упражнения. Они сделали совершенно все не то, не советовались со мной, не показывали программу. Кончилось это тем, что сборная России проиграла команде Узбекистана двумя составами», – сказала она.
«После этого я посадила все это, как говорится, себе на шею, и потащила всю эту программу. Надо сказать, что эти люди помогали мне постольку поскольку, поэтому перед Олимпийскими играми я с ними рассталась и посадила молодых. Посадила олимпийскую чемпионку Алину Макаренко, которая подготовила юниорок. Я не заходила в зал вообще, и она выиграла три золотых медали на чемпионате Европы. Думаю, что она может быть тоже тренером сборной команды. Второй молодой тренер – Алина Правоторова, она тоже видит хорошо ошибки, очень эмоциональная», – добавила она.
Сборная России впервые с 1996 года осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены.
Напомним, в субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
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Любовь Соболь нарушила судебный запрет и уехала из России
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом) Любовь Соболь покинула Россию спустя пять дней после того, как была приговорена к полутора годам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях.
«Любовь Соболь улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа», – сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
По его словам, в Турции Соболь совершит пересадку, но куда направится – пока неизвестно.
Ранее на этой неделе Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде полутора лет ограничения свободы для бывшего юриста ФБК* (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом) Любови Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Согласно приговору, ей в том числе было запрещено покидать Москву и Московскую область.
Кроме «санитарного дела», Соболь также была приговорена к году исправительных работ за незаконное проникновение в чужую квартиру.
Украинскую легкоатлетку затравили за фото с россиянкой Ласицкене
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Украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене.
Некоторые украинские СМИ, а также националисты обратили внимание на фото, сделав акцент на том, что Ласицкене, выступающая за ЦСКА, имеет воинское звание капитан, а Магучих является сержантом ВСУ. Радикалы начали оставлять оскорбительные комментарии в Facebook легкоатлетки.
«Сержант Вооруженных сил Украины обнимается с гражданами агрессора. Не печет флаг в руках?» – написала Merida Kalakhari, передает РИА «Новости».
«Если представляешь страну свою на соревнованиях, ты не можешь быть вне политики! Позор!» – возмутилась Olena Naumenko.
«Позор – военнослужащая ВСУ дружески фотографируется с военнослужащей Московии! ...>Это не представительница Украины, это стыд Украины», – заявил Andriy Borodavko.
«Тебе лучше нанять на некоторое время пиарщика ... Потому что будет, как с (попавшим в базу скандального сайта «Миротворец» боксером Александром. – прим. ред.) Усиком... И, конечно, ждем видео с извинениями», – потребовал Volodymyr Hordiienko.
При этом многие пользователи поддержали Магучих, поздравив ее с олимпийской медалью.
«Умничка. Молодец!» - написал Макс Коротков.
«Держись! Ты лучшая!» – указал Дмитрий Грудницкий.
«Искренние поздравления Ярославе и тренеру! Спасибо за эмоции в финале!» – добавил Yurchenko Sergiy.
«Молодец!» – поддержал спортсменку Andre Ladnyuk.
В субботу Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих заняла третье место. После победы украинские легкоатлетки поздравили россиянку с долгожданным титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков.
Зеленского обвинили в обмане жителей Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский обманул жителей юго-восточных и центральных регионов страны, проголосовавших за него на выборах, выразил уверенность экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
«Самое печальное то, что Зеленский пришел, на самом деле, во власть, обманув юго-восток и центр», – приводит слова Мураева РИА «Новости».
Как отметил бывший парламентарий, Западная Украина, на идеологии которой во власть пришел Петр Порошенко и куда сейчас «мигрирует» Зеленский, проголосовала именно за его предшественника.
«То есть Зеленский обманул всех, очень качественно, не знаю, сделал ли он это самостоятельно или ему помогли его технологи, удачно снятый фильм (сериал) «Слуга народа», наше доверие, наше нежелание, чтобы Порошенко пролонгировался во власти и вел страну тем же курсом», – заявил Мураев в эфире телеканала «Наш».
Он добавил, что за последние два года Украина прошла огромное количество точек невозврата в экономике, демографии, а также в возможностях выстраивать отношения с миром. «Очень сложно будет следующей власти восстановить статус-кво, вернуть доверие мира, собственных граждан, похоронить эту линию разлома и конфликта и восстановить тот потенциал, который просто на глазах тает», – заключил он.
Ранее Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию, предложил «искать себе место в России». В ДНР слова Зеленского о Донбассе назвали чушью. В Раде раскритиковали Зеленского, назвав призыв к жителям Донбасса очень плохим сигналом. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский вместо объединения Украины добивает страну, проводя политику национализма.
Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.
Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».
Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом».
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В США оценили российские «Робокатюши»
Россия разрабатывает роботизированную систему залпового огня, которая сможет самостоятельно поражать цели и будет способна одним залпом уничтожить целый населенный пункт, пишет журналист издания The National Interest Майкл Пей.
Новинка, которая в статье называется «Робокатюшей», вероятно будет размещаться на беспилотном автомобиле, который сможет самостоятельно добираться до линии фронта. Если проект получится успешно реализовать, западные компании будут обращаться к России за помощью в создании беспилотного автомобиля, полагает автор, передает РИА «Новости».
РСЗО «Торнадо» создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем «Град» и «Смерч». «Торнадо» имеет более совершенную систему управления огнем и выпускается в вариантах «Торнадо-Г» калибра 122 миллиметра и «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров.
Ранее гендиректор ведущего российского предприятия-разработчика реактивной артиллерии – НПО «Сплав» имени Ганичева (входит в концерн «Техмаш» Ростеха) Александр Смирнов рассказал в интервью Sputnik, что разработанные в России реактивные системы залпового огня, такие как «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», имеют компоненты, которые могут стать основой для перспективной роботизированной РСЗО.
Глава МИД Чехии призвал выстраивать отношения с Россией заново
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Чехии необходимо заново выстраивать политические отношения с Россией, заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.
«Наши политические отношения необходимо выстраивать снова. Это никто не ставит под сомнение. Я созвал [в МИД Чехии] закрытый круглый стол для представителей парламентских партий, чтобы мы дискутировали, какие у нас представления об отношениях с Россией. Хорошо, чтобы в Чехии по такому принципиальному [вопросу] была бы максимально широкая политическая поддержка», – приводит слова дипломата ТАСС.
Глава чешского МИД отметил, что вопрос о дальнейшем развитии отношений Праги с Москвой с чешской стороны предстоит решать новому правительству республики. Оно должно быть сформировано по итогам парламентских выборов, которые пройдут в октябре. «Решать это будет уже будущее правительство. Мы можем [лишь] помочь [этому процессу] тем, что проведем аудит чешско-российских отношений», – отметил министр в интервью, опубликованном на сайте издания «Право».
Между обеими странами, по мнению Кулганека, должны развиваться прагматичные связи, но российско-чешские отношения не сдвинутся с точки замерзания, пока РФ не исключит республику из списка недружественных стран. «Чтобы произошло улучшение наших отношений, а это бег на длинную дистанцию, я бы рассматривал как важный шаг то, что Чехия будет исключена из списка недружественных [России] государств. В данной ситуации мяч находится на стороне России. Но это вопрос месяцев, а возможно, и лет», – сказал чешский министр, высказавшийся при этом за сохранение торгово-экономического взаимодействия с Россией.
Он также заявил о необходимости сохранить на существующем уровне чешско-российские экономические связи. «Я убежден, что необходимо удержать экономические отношения [с Россией] и поддерживать чешские фирмы, которые заинтересованы развивать бизнес в России. [Они тем самым] у нас создают рабочие места. Призывы некоторых [чешских] политиков к полному демонтажу торговых отношений с Россией считаю близорукими и неразумными», – подчеркнул глава МИД.
Кулганек, кроме того, видит возможность диалога о функционировании посольств РФ в Праге и Чехии в Москве, численность персонала которых была резко сокращена после инцидента во Врбетице. «Мы решаем рабочие технические вопросы, связанные, главное, с деятельностью наших посольств. Там я могу представить какой-то диалог, но атмосфера напряжена», – сказал он.
Кулганек выразил мнение, что действия чешских властей по отношению к России после инцидента во Врбетице якобы были верными. «Это был очень решительный шаг. Мы действовали как суверенная, уверенная в себе страна. <…> Мы реагировали правильно», – заявил министр иностранных дел республики.
Напомним, 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. В результате в конце мая чешское посольство в Москве сократило 79 сотрудников.
Позже в Кремле разъяснили, что в список включены страны, «которые действительно переходят границы разумного в недружественности» к России. В конце июля посол России в США Анатолий Антонов назвал условие исключения страны из списка недружественных стран, призвав «не ставить телегу впереди лошади».
Украина подняла МиГ-29 на перехват летевшего в Румынию «кукурузника»
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины над Карпатскими горами перехватил направлявшийся в Румынию самолет Ан-2 (неофициально называемый «кукурузником»), сообщили источники украинского издания «Думская».
Инцидент произошел 7 августа над городом Косов приграничной Ивано-Франковской области. После перехвата борт совершил вынужденную посадку на аэродроме в Коломые. Как утверждается, на борту «кукурузника» находились контрабандисты, перевозившие груз контрафактных сигарет в Румынию, передает РИА «Новости».
Ранее на Украине задумались над «локализацией» производства истребителей Су-27 и МиГ-29.
Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на ОИ
Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье и принесла национальной команде 70-ю медаль на Олимпийских играх в Токио.
Россиянки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко в упражнении с двумя парами булав и тремя обручами набрали 44,200 балла. В сумме по итогам двух упражнений сборная России за свое выступление получила 90,400 балла, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.
Аверина заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
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Залповый выброс нефти с танкера произошел в море под Новороссийском
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Залповый выброс нефти с греческого танкера «Минерва симфони» (Minerva Symphony) произошел в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
«Действительно, имеются проблемы, залповый выброс сырой нефти с «Минерва симфони», порт приписки Пирей, флаг Греции. При погрузке с терминала КТК, выносного нефтеналивного устройства – это в море, километров шесть от берега находится, – произошел выброс сырой нефти. Объем непонятен», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.
По его словам, создан оперативный штаб с участием сил и средств Каспийского трубопроводного консорциума. «Они привлекают свои профессиональные аварийно-спасательные подразделения, которые занимаются устранением последствий. Мы привели в готовность силы филиала Морской спасательной службы, но запроса от владельца терминала пока не поступало», – добавил он.
Напомним, в начале июля крупный разлив нефти произошел на Волге под Саратовом. Кроме того, в конце мая незначительный разлив нефти произошел при загрузке танкера на реке Лене в Приангарье.
За поездку на автобусе у жителя Кемеровской области списали почти 20 млн рублей
Житель Новокузнецка заплатил за проезд на автобусе 19,5 млн рублей, столько средств с его счета списал валидатор у кондуктора транспортного средства, пишут местные СМИ.
«Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?» – цитирует новокузнечанина портал city-n.ru.
При этом несколько дней назад другая местная жительница также сталкивалась с похожей проблемой при проезде на общественном транспорте. После оплаты проезда с ее счета списались 3 млн рублей.
В управлении по транспорту и связи администрации города пояснили, что списания произошли из-за сбоя, который случился во время обновления программного обеспечения системы валидации. Там попросили жителей Новокузнецка пока не пользоваться транспортными картами.