Путин поручил разработать систему слежения за зданиями в вечной мерзлоте

Раймонд Паулс: Кому сегодня нужны такие, как Пугачева

Композитор Раймонд Паулс рассказал, что на сегодняшний день к публике необходим другой подход, в то время как раньше с певицей Аллой Пугачевой они создавали «что-то мелодичное», что сейчас, по его словам, считается старомодным.

«Вообще, сегодня нужен другой стиль и другой подход. В 80-е годы мы делали с Пугачевой что-то мелодичное – людям нравилось, а сейчас говорят, что это старомодно – посмотри, мол, на рэперов. Не понимаю, как такая бездарь, как эта... как ее... Бузова, может стать мультимиллионером?! Но она же через интернет к каждому в уши залезет. И кому сегодня нужны такие, как Пугачева?!» – рассказал он в интервью новостному порталу Латвии delfi.lv.

Также Паулс рассказал, что понимает, как песня станет хитом. По его словам, «самое важное как в кино, так и в театре, чтобы что-то вышло за двери и пошло в люди».

«Был такой классик советской эстрады Дунаевский – у него из каждого фильма что-то люди пели. Удается это мне? Не знаю... Никто этого заранее не знает. Я же сто раз рассказывал, что Пугачева «Миллион алых роз» петь не хотела – сказала, что это слишком простенькая мелодия для нее. Так же было и с «Листьями желтыми» – наши местные сказали: это мы петь не будем. Получилось наоборот. Как ни странно, перевод «Миллиона алых роз» вышел во всех азиатских странах, начиная с Японии, потом был китайский и корейский – все пели», – поделился он.

Паулс отметил, что ему помог его «выход на русский рынок». «Встреча с Вознесенским, Евтушенко. Великие люди, совсем другой подход к стихам. Они стадионы в свое время собирали – сейчас такое невозможно... Латышский текст – это мой долг, мой язык, это надо писать, но выйти с ним на международный уровень почти невозможно», – поделился композитор.

Ранее Паулс заявил, что российская публика отзывчивее, чем латышская.