Киев исключил шантаж на встрече Зеленского и Байдена

В Совфеде ответили Зеленскому на слова о «любви» к Крыму

«Крымчане – не рапаны, а люди, которые реализовали свое право на самоопределение», – заявила газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Так она отреагировала на слова президента Украины о том, что россияне якобы никогда не будут любить этот регион так, как украинцы.

«Замечательно, что Владимир Зеленский помнит свои эмоции, связанные с Крымом. Трясущиеся коленки при прыжке со скалы, песок на зубах, рапаны – это все прекрасно. Но люди, живущие в Крыму, – это не рапаны. Управлять Крымом гораздо сложнее, чем прыгать в море со скалы. Кроме того, Крым – это не место гастрономического туризма, а прежде всего люди, которые реализовали свое право на самоопределение», – отметила член Совфеда от Республики Крым Ольга Ковитиди.

По ее мнению, «хочет Зеленский того или нет – ему придется смириться с выбором крымчан». «А если он так сильно скучает по крымским рапанам, он может приехать сюда в качестве туриста. Ему никто этого не запрещает», – добавила она.

«Кроме того, в Крым приезжают многие жители Украины, потому что наш регион всегда был здравницей. При этом мы, крымчане, очень скучаем по Крещатику в Киеве и обеспокоены судьбой Киево-Печерской лавры. Но крымчан в Киев не пускают. Однако я уверена, что со временем все устаканится и мы сможем спокойно приезжать к нашим братьям и сестрам, живущим на Украине», – заключила она.

Ранее Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы.

«Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны... они вкусные, и когда кушаю эти рапаны, я ищу, а где там песочек на зубах, потому что в детстве было так. Невозможно это привить, это мое, я этот Крым знаю, мы ходили на Ай-Петри, в Кастрополь... Жуковка, палатка, прыгаешь с 14-метровой скалы... Удивлял свою будущую супругу тогда: «Вот, смотри, как я могу», – тряслись коленки, но я прыгал», – сказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что Крым – «это я», «это моя земля, это не их земля». «Это никогда не будет русской территорией», – повторил он.

В ответ глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий.

«Интервью Зеленского – жалкое зрелище, набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят. Это даже пропагандой назвать невозможно. Непонятно, зачем так позориться. Как артист экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал», – написал Аксенов на странице «ВКонтакте».

«И да – пошлите кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов. Иногда лучше жевать, чем говорить. А Крым был, есть и будет российским», – заключил Аксенов.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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