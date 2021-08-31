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В ЕК заявили о готовности консультировать Украину по «Северному потоку – 2»
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Еврокомиссия готова провести запрошенные украинской стороной консультации по «Северному потоку – 2», сообщили в ЕК.
Еврокомиссия отправила на Украину ответ на запрос, в котором сообщила о готовности обсуждать и продолжать диалог по вопросам энергетики, сообщили в ЕК «Интерфаксу».
Там добавили, что ЕС придает большое значение «энергетической безопасности Украины».
В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщил, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
В Варшаве предупредили о российском «Северном потоке – 3»
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Польская сторона опасается якобы планируемого российской стороной «Северного потока – 3», заявил экс-заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев.
«Россия довела дело «Северного потока – 2» до конца. <...> [президент России Владимир] Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят «Северный поток – 2» «Северным потоком – 3», – заявил польский политик в беседе с Do Rzeczy, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что новый «поток» – это не газопровод, а наплыв мигрантов в Польшу, он якобы нужен Москве для того, чтобы нанести урон интересам Варшавы. Как именно связана Россия с польским кризисом на границе, Шереметьев не сообщил.
Ранее Польша решила построить дополнительные ограждения на границе с Белоруссией для сдерживания потока мигрантов.
Также Варшава решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинял Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией.
Войну в Донбассе перестали считать помехой для принятия Украины в НАТО
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Боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет, заявил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников.
По его словам, Украине важно готовиться к членству в НАТО, передает РИА «Новости».
«Это политическое решение. В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», – сказал он в интервью изданию «Европейская правда».
Кроме того, посол рассказал, как НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами. Он отметил, что Киев существенно нарастил присутствие в Черном море, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, проводятся совместные учения, например летние Sea Breeze. «Все это – четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать», – сказал Винников.
В прошлую среду президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
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Цена на газ в Европе достигла 610 долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость газа Европе в ходе торгов в понедельник ускорила рост и достигла рекордных 610 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 30 августа немного превысила 610 долларов за 1 тыс. кубометров. До этого цена топлива превысила 600 долларов за тыс. кубометров в преддверии отчета Газпрома, передает ТАСС.
К настоящему моменту цена несколько снизилась – до около 608,5 доллара за 1 тыс. кубометров, показав общий рост за день на 3,14%.
На прошлой неделе цена газа в Европе достигла пиковых 580 долларов за 1 тыс. кубометров и выше, однако затем в течение нескольких дней она упала почти на 100 долларов – сначала на фоне появившихся ложных данных о якобы начавшихся поставках газа по «Северному потоку – 2», а затем на сообщении Газпрома о возможных поставках 5,6 млрд кубометров газа по «Северному потоку – 2» уже в 2021 году.
Украинский паралимпиец объяснил отказ от фото с россиянами
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Украинский легкоатлет Игорь Цветов, который завоевал серебро Паралимпиады в Токио, прокомментировал свое решение не фотографироваться с российскими спортсменами.
«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце», – написал Цветов на своей странице в Facebook.
Он также поблагодарил всех за поздравления и извинился, что не завоевал золото. «Впереди еще одна дистанция в 200 метров. Сделаю все возможное, чтобы вывести Украину на пьедестал», – написал спортсмен.
Напомним, во время церемонии награждения на Паралимпийских играх в Токио Цветов отказался фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном на пьедестале.
До этого украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. При этом Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой.
Оператор «Северного потока – 2» задумался об апелляции решения суда в ФРГ
Оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG изучает решение немецкого суда об отказе исключить газопровод из-под Газовой директивы ЕС, сообщил Газпром.
Nord Stream 2 изучает решение суда на предмет возможного обжалования, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Газпрома.
Напомним, Высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить газопровод «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС. Компания, по-прежнему не согласная с этой позицией, имеет возможность обжаловать решение в федеральном суде Германии.
Порошенко посоветовал Зеленскому на переговорах с Байденом «зафиксировать место Украины»
Экс-президент Украины Петр Порошенко дал советы действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по переговорам с американским президентом Джозефом Байденом, порекомендовав «зафиксировать место Украины» в системе американских приоритетов.
Порошенко посоветовал Зеленскому «установить хорошие личные отношения с главой Белого дома», а также подтвердить настроенность украинской стороны на углубление стратегического партнерства и союзничества с США.
«Все идеи и инициативы уже были заложены во времена вице-президентства Байдена. Речь идет о важных составляющих укрепления устойчивости Украины в отпоре российскому агрессору через и заключение сделки по безопасности, и координации усилий по продвижению на пути к членству в НАТО, и расширение спектра оборонных летальных вооружений, и военно-технической кооперации», – написал Порошенко в Facebook.
Также бывший президент посоветовал Зеленскому убедить американскую администрацию и крупный бизнес из США во внедрении демократических и социально-экономических реформ на Украине.
«Инвесторов не убедишь вкладывать сотни миллиардов на Украине, пока карманные суды, кажется, больше руководствуются не волей Фемиды, а духом и прихотями Банковой (офисом президента Украины – прим. ВЗГЛЯД), а правоохранители гоняются за оппозицией и лицемерно покрывают преступников», – отметил бывший глава государства.
Также он порекомендовал Зеленскому разъяснить свою позицию в отношении бывшего владельца «Приват-банка» Игоря Коломойского.
Порошенко отметил, что именно он якобы предложил Байдену «план Маршалла-Байдена» по Украине во время первых контактов в начале 2021 года. «Надеюсь, что Зеленский разовьет эту инициативу во время своего визита в Белый дом», – подчеркнул он.
Кроме того, Порошенко посоветовал «зафиксировать место Украины» в системе стратегических энергетических приоритетов США, «одним из элементов которой должно стать совместное противодействие «Северному потоку – 2».
Ранее в Киеве заявили, что Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана.
Напомним, встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которую планировали провести 31 августа, перенесли уже во второй раз, на 1 сентября.
Энергетики предупредили о критической ситуации с углем на Украине
Запасы угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) Украины продолжают оставаться критически низкими, сообщила компания – оператор энергосистемы страны «Укрэнерго».
«Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС <…> не изменяется и остается критической. По состоянию на утро 30 августа на складах ТЭС находится 720 тыс. тонн, что на 4% меньше, чем на утро 25 августа (750 тыс. тонн)», – приводит текст сообщения ТАСС.
В частности, запасы угля газовых марок сократились в течение недели на 4,2%, а антрацитового – на 3,6%. Отмечается, что в соответствии с разработанными графиками Минэнерго Украины на складах ТЭС находится угля в 1,7-2,4 раза меньше (в зависимости от марки угля), чем должно быть.
В прошлый четверг в «Укрэнерго» предупредили о критической ситуации с запасами угля на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему России придется спасать Украину от замерзания.
Киев захотел построить трубопровод для поставок водорода в ЕС
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Кабинету министров Украины до 31 августа необходимо проработать вопрос создания продуктопровода для водорода Украина – ЕС и привлечения инвестиций для реализации этого проекта, следует из решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Решение СНБА введено в действие указом президента от 28 августа, который опубликован на сайте главы государства, передает «Интерфакс».
Кроме того, правительство до 31 декабря должно принять водородную стратегию Украины и утвердить план мер для ее выполнения.
До 31 октября необходимо также разработать и утвердить перечень мер для обеспечения модернизации украинской энергосистемы с учетом обязательств страны в рамках Парижского соглашения по климату и других международных климатических договоров.
Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил, что в случае провала переговоров «Нафтогаза» с Газпромом о продлении контракта по транзиту газа через территорию Украины газотранспортная система страны может быть заполнена водородом.
На Украине захотели создать совместный с Польшей газовый хаб
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Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе, сообщила пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины».
«Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В компании считают, что Украина и Польша могут создать мощный газовый коридор. «Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе – около 50 млрд кубических метров в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ, балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы», – цитирует пресс-служба генерального директора компании Сергея Макогона на 24-й газовой конференции Gazterm.
«Сейчас главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект «Северный поток – 2». Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу, и в этом нас поддержали наши международные партнеры – госсекретарь, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, вице-маршал Сейма Польши Малгожата Гошевска, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и другие участники мероприятия», – говорится в сообщении.
В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщил, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
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Эксперт сказал, чем польско-украинский газовый хаб угрожает России
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«В этом проекте очень мало экономики и много политики, поэтому вряд ли Польше и Украине удастся реализовать подобную идею», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя рассмотрение Киевом возможности создания украинско-польского газового хаба в Восточной и Центральной Европе.
«Газовый хаб предполагает не только создание точки приемки газа, но и возможность его хранения. На Украине можно хранить достаточно большие объемы газа, поэтому технические возможности для создания такого проекта у стран есть», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Однако с точки зрения практической реализации идея сталкивается с рядом проблем. Во-первых, если Украина и Польша пытаются позиционировать проект хаба как некую альтернативу российским поставкам, то возникает неизбежный вопрос: чей газ будет туда поступать?
«Вероятно, намек делается на то, что туда будет приходить азербайджанский газ. Но у Азербайджана нет лишних объемов газа, и он не может увеличить добычу. Поэтому говорить о каких-то свободных объемах топлива со стороны Азербайджана не приходится», – отметил Юшков.
Во-вторых, эксперт пояснил, что создание хаба предполагает наличие рыночно-биржевых условий торговли. «У Польши есть возможности принимать СПГ и направлять его в хаб на Украине, но кто будет его покупать, когда цена на СПГ остается крайне высокой?», – задается вопросом Юшков.
«Если предположить гипотетическую ситуацию, что цена на СПГ держится на средней отметке, то после всех этапов перемещения СПГ в хаб возникает проблема его дальнейшей транспортировки европейским потребителям. Им придется заплатить высокую цену за доставку. В итоге получается, что этот хаб станет достаточно дорогим удовольствием для покупателей», – считает собеседник.
Кроме того, «если Киев и Варшава заговорили о трансбалканском газопроводе, то, вероятно, они пытаются помешать работе Газпрома в этом направлении». «Дело в том, что сейчас трансбалканский газопровод, который раньше доставлял газ транзитом через Украину в Молдавию, Румынию, Болгарию и дальше в Турцию, работает в обратном направлении из-за запуска «Турецкого потока». Как следствие – транзит в балканские страны остановлен, потому что газ идет сначала в Турцию, оттуда в Болгарию, а затем отправляется в Румынию, – объяснил Юшков. – Возможно, Польша и Украина хотят как минимум навязать Газпрому конкуренцию в этом направлении либо «запереть» его на украинском транзите хотя бы в плане поставок в Румынию».
Собеседник указал, что «в этом может заключаться интерес Украины к проекту, а поляки поддерживают любой антироссийский проект». Эксперт добавил, что «здесь очень мало экономики и очень много политики».
В то же время Юшков сомневается, что Польше и Украине удастся реализовать эту идею. «Газовые хабы в Европе уже есть, ничего нового они создать не смогут. Обычно такие разговоры возникают в преддверии подписания нового газового контракта или переподписания прежнего. Это определенный вид шантажа и переговорная позиция, но в реальности ни у кого не получалось реализовать эти идеи», – уточнил он.
Собеседник также напомнил, что «украинско-польская идея – это продолжение логики США о необходимости создать газовый коридор из Балтийского моря в Средиземное или Черное моря, и тем самым отсечь Восточную Европу от поставок Газпрома».
«Предполагалось, что таким образом американский СПГ будет заходить вглубь Европы, а у Газпрома появился бы сильный конкурент. Но почему-то все думают о создании инфраструктуры, но не о цене и желании потребителей покупать такой газ. Поэтому, когда доходит до дела, политические мотивы сталкиваются с экономическими условиями. Рынок все расставляет по местам, и подобные проекты, как правило, остаются пустыми», – заключил он.
Ранее стало известно, что Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб в Восточной и Центральной Европе. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины».
«Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе – около 50 млрд кубических метров в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ, балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы», – сказал директор компании Сергей Макогон.
В его сообщении также говорится, что «главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект «Северный поток – 2», поэтому Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу.
В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщил, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
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Украина захотела помощи от США в таком же объеме, как Афганистану
Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана, заявил советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов.
«Было бы логично предоставить Украине тот же уровень военной и финансовой помощи, которую получал Афганистан, учитывая, что наше жизнеспособное государство намерено бороться и исповедует либерально-демократические ценности», – сказал Милованов в интервью Financial Times, передает ТАСС.
По его словам, американской администрации нужно осознать, что Киеву нужны миллиарды долларов для выживания «в долгосрочной перспективе в условиях российской угрозы».
Также Милованов отметил, что после выхода США из Афганистана Вашингтон может пересмотреть взаимоотношения с Киевом.
«Приверженность Америки обеспечению безопасности Украины находится под вопросом, если учитывать все, что произошло в последние месяцы, от соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» до полного провала в Афганистане. [Президент Украины Владимир] Зеленский хочет гарантий <...>, что США не покинут Украину», – указал он.
Он добавил, что Украина – не Афганистан, она борется за независимость и суверенитет.
«Безопасность для нас носит первостепенное значение. Мы сделали больше для безопасности в Европе, чем многие другие страны», – сказал Милованов.
Ранее в Киеве сообщили, что встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которую планировали провести 31 августа, перенесли уже во второй раз, на 1 сентября.
В Польше заявили о «сильном страхе» Москвы перед союзом Варшавы и Киева
Обозреватель Ежи Любах в статье для издания Gazeta Polska Codziennie заявил о «сильном страхе» России перед союзом Польши и Украины.
Публицист обвинил Москву в стремлении «навязать всем соседним народам русские порядки».
«Яростные атаки российской пятой колонны в Польше на наше руководство свидетельствуют о том, что Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!» – передает РИА «Новости» слова Любаха.
Автор публикации призывает Киев присоединиться к инициативе «Трех морей», иначе, по его мнению, Украина может превратиться в «российско-немецкий кондоминиум». Он считает, что взаимодействие Москвы и Берлина якобы представляет для страны «смертельную опасность».
«Нам не обязательно любить Украину, чтобы вставать на ее сторону в каждом конфликте с Россией. Этого просто требуют наши национальные интересы», – заключил обозреватель.
Ранее в Польше испытали шок от «очередного предательства союзников».
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На Украине раскритиковали газовый контракт России и Венгрии
Контракт России и Венгрии на поставку газа направлен на лишение Украины транзита «голубого топлива», заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Вместо прямого маршрута Россия – Украина – Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрию, теперь газ будет идти по маршруту РФ – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия, который значительно дольше... Финальная цель Кремля – несмотря на затраты полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политическое и милитаристское давление на Украину», – написал Макогон в Facebook.
По его словам, транспортировка газа в Венгрию по новому маршруту будет стоить дороже, чем по украинскому маршруту, но Газпром якобы «прячет транспортные расходы в конечную цену газа».
«Правильное решение для ЕС было бы заставить Газпром продавать газ на границах Энергетического сообщества, чтобы европейски трейдеры имели возможность самостоятельно выбирать маршруты дальнейшей транспортировки», – заключил он.
Ранее Москва и Будапешт согласовали условия нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое вступит в силу с 1 октября этого года.
В данный момент между российской компанией Газпром и венгерской Panrusgaz действуют два контракта до конца 2021 года. В рамках этих контрактов экспорт природного газа осуществляется по двум направлениям – через пункты «Берегово» на украинско-венгерской границе и «Баумгартен» на стыке границ Венгрии, Словакии и Австрии.
На Украине назвали условия наступления ВСУ в Донбассе
Должны сложиться «экстраординарные условия» для перехода ВС Украины в наступление в Донбассе, заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».
«Должны сложиться экстраординарные условия, чтобы мы пошли в наступление. Потому что это городская агломерация, и преимущественно это много наших граждан, и такое наступление чревато гибелью мирного населения, мы на это не пойдем. Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление. Но сами не предусматриваем. Мы предусматриваем политико-дипломатическое урегулирование одновременно с прокачкой оборонного сектора», – приводит слова Арестовича РИА «Новости».
Арестович заявил, что война за «серую зону» в данный момент не ведется из-за режима прекращения огня. Он добавил, что речь о введении миротворцев в регион пока не идет.
Накануне в ДНР призвали ООН, ОБСЕ и МККК отреагировать на ранение детей после воскресного обстрела Горловки. В прошлую пятницу разведчики ЛНР обнаружили вооружение и технику ВСУ рядом с линией соприкосновения в Донбассе. В прошлую среду в ДНР констатировали ухудшение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
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Погребинский: НАТО повышает ставки перед визитом Зеленского к Байдену
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«Если бы в НАТО хотели принять Украину в альянс – уже бы приняли», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявления посла НАТО в Киеве о том, что война в Донбассе не мешает Украине стать членом альянса. При этом ранее президент Эстонии сочла прекращение войны одной из предпосылок для вступления Украины в НАТО.
«Противоречивые заявления представителей НАТО по Украине означают, что в альянсе нет согласованной позиции по этому вопросу. Но это может быть и сознательным вбросом с целью повысить ставки перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, заявление посла НАТО в Киеве Александра Винникова может служить сигналом Москве, мол, «бойтесь, вот сейчас Байден примет Украину в НАТО». «Но разве можно к этому серьезно относиться? – удивляется собеседник. – Я считаю, что нельзя».
В то же время политолог указал, что слова посла о том, что война в Донбассе не является помехой для вступления в альянс, – «абсолютная правда». «Главный документ, регламентирующий возможность или невозможность включения Украины в НАТО, – это Североатлантический договор. В нем никаких ограничений для вступления в альянс вроде наличия конфликта с соседями нет, – пояснил Погребинский. – Если бы члены НАТО хотели принять Украину – так и приняли бы, несмотря на то что она ведет войну».
Ранее глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет.
По его словам, Украине важно готовиться к членству в НАТО. «Это политическое решение. В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», – сказал он в интервью изданию «Европейская правда».
Кроме того, посол рассказал, как НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами. Он отметил, что Киев существенно нарастил присутствие в Черном море, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, проводятся совместные учения, например летние Sea Breeze. «Все это – четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать», – сказал Винников.
В прошлую среду президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом. При этом встречу президентов дважды переносили.
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