ЛГБТ-семья из рекламы «ВкусВилла» покинула Россию

Однополая семья, которая приняла участие в съемке рекламы магазинов «ВкусВилл», уехала из России, сообщила одна из девушек.

«К сожалению, из-за этой непростой ситуации с «ВкусВиллом» мы остались без работы и без дома <...> Сейчас мне и моей семье очень нужно устроиться в Барселоне, у нас непростое время и нам нужны друзья», – написала она в своем Instagram.

Летом 2021 года торговая сеть «ВкусВилл» опубликовала рекламу с однополой парой: фотография девушек появилась в разделе, посвященном историям о покупателях и образу клиента сети. Посыл был таков: семьи в России бывают разные – это может быть человек и его собака, одинокая мама с детьми или две любящие друг друга девушки. На кадре были изображены две лесбиянки, а также сестра и мама одной из героинь.

После публикации рекламного снимка с однополой парой торговая сеть «ВкусВилл» начала получать угрозы: угрожают не только представителям ретейлера, но и самим героиням материала. Позже «ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-парой.

В ноябре 2020 года Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, запрещающий регистрацию в России однополых браков, заключенных за рубежом. Согласно российской Конституции, брак – это добровольный союз мужчины и женщины. Кремль заявил, что категорически против поиска некой компромиссной формы регистрации отношений однополых пар.